Europarlamentaras Mažylis: incidentas Lenkijoje šiek tiek maskuoja nežmonišką civilinių objektų ir civilių žudymo Ukrainoje mastą

Vakarai ir Rusija ginčijasi, kas atsakingas už dviejų raketos nužudytų žmonių Lenkijoje mirtis. Tuo tarpu Rusija toliau žudo žmones Ukrainoje ir tęsia masines atakas prieš civilinius objektus. Ar ilgai teks laukti išvadų dėl incidento Lenkijoje ir kas slypi už Vakarų laikysenos? Apie tai „Dienos temoje“ diskutavo Lietuvos atstovai Europos Parlamente Liudas Mažylis ir Juozas Olekas.

– Pone Mažyli, Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą ir nepaisant pasaulio susidomėjimą Ukraina atnaujinusio incidento, vadinkime jį taip, Lenkijoje, žmonės Ukrainoje toliau yra žudomi jau stebint mažesniam pasaulio susidomėjimui. Kodėl taip yra, jūsų manymu?

L. Mažylis: Iš tiesų tas incidentas Lenkijoje maskuoja tolesnį nežmonišką, su jokia tarptautine teise nesuderinamą civilinių objektų, civilinės infrastruktūros daužymą, žmonių žudymą. Tas incidentas šiek tiek maskuoja kaip tiktai tos dienos, tai yra užvakar dienos, šito daužymo suaktyvėjimo mastą. Nes turbūt didžiausias skaičius raketų buvo panaudotas tam, skaičiuojant nuo pat Rusijos sukelto agresyvaus karo Ukrainoje pradžios, nuo vasario 24 d. Pasaulis turbūt pripranta.

Aš kalbu ir kartoju – ir susitikimuose Lietuvoje, ir su kolegomis europarlamentarais: nepavarkime baisėtis, visų pirma, nes tai yra Rusijos organizuojama kasdienybė ir, matyt, vienas iš hibridinio jų suplanuoto karo instrumentų. Tai pasimiršta, tai vargina, dėmesys tegu krypsta į kokius kitus taikesnius dalykus, mes esam tie, kurie priima šitą agresiją kaip agresiją prieš mus pačius ir todėl turim palaikyti ukrainiečius ir, žinoma, veikti Vakarų erdvėje.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Pone Olekai, jau NATO šalys patiria savo žmonių mirtis. Po dviejų žmonių žūties Lenkijoje NATO pabrėžia, kad nepaisant to, jog Rusija yra atsakinga už šias mirtis, vis dėlto pabrėžtinai yra pastebima, kad tai nebuvo tyčinė Rusijos ataka prieš NATO šalį. Suprask, yra, na, toliau sėkmingai daužoma Ukraina, dėl to NATO neturėtų kaip nors itin aršiai arba aktyviai reaguoti į dviejų žmonių nužudymą. Kaip jūs vertinate tas diskusijas dėl to, koks turėtų būti NATO atsakas?

J. Olekas: Na, NATO yra įsipareigojusi apginti savo teritoriją užpuolimo atveju. Tai turbūt čia pabrėžiama, kad Rusijos vykdomas karas ir karo nusikaltimai Ukrainoje ir su jais turi būti kovojama Ukrainoje, neįsijungia NATO mechanizmai, kurie įsijungtų, jeigu būtų užpulta kuri nors NATO šalis.

Mes čia, Lietuvoje, ir Europos Parlamente, bent jau mūsų regiono žmonės, deda visas pastangas, kad Ukrainai būtų suteikta visokeriopa ir finansinė, ir politinė, ir karinė pagalba. Ir galbūt kai kada norai yra didesni, kai kalbama apie oro erdvės uždarymą, ginkluotės tam tikros teikimą, bet tą, ką mes stebim dabar, tai tiek Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), tiek Europos Sąjunga (ES) resursų skiria, o rezultatai matomi. Jau kiek išvaduota Ukrainos teritorijos, nepaisant brutalios, nežmoniškos agresijos, kuri prasilenkia, kaip mano kolega sakė, ne tik su visa tarptautine teise, bet net ir su karo teise. Tokie nusikaltimai žmogiškumui, veiksmai, nukreipti prieš civilius gyventojus, prieš infrastruktūrą iš tikrųjų yra smerkiami.

Juozas Olekas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bet NATO laikosi savo pozicijos, kad ji turi įsipareigojimus NATO narėms ir aš manau, kad tie įsipareigojimai yra labai tvirti. Aiškūs mechanizmai, kaip veikti, ką ginti, kaip elgtis, ir jie būtų įjungti, jeigu iš tikrųjų būtų aiškūs faktoriai, kad tai yra Rusijos paleistos raketos. Palaukime tyrimo galo, nes pirminė informacija, kuri pateikta ir viešojoje erdvėje, ir kitais formatais, sakykim, mums, europarlamentarams, rodo taip, kaip yra pranešta tiek JAV, tiek pačių Lenkijos vadovų pranešimuose.

– Ukraina sako, kad ne jos šalies paleistos raketos.

J. Olekas: Aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų įsileisti Ukrainą, aš sutinku ir su jūsų pasakymu, ir su prezidento Zelenskio prašymu, kad jai būtų suteikta visa informacija.

Manau, kad taip ir bus, nes, kiek esu girdėjęs, Lenkijos pusė jau yra sutikusi. Kadangi kiti tyrimo vykdytojai yra JAV, tai manau, kad jie taip pat tokią prieigą suteiks ir tada bus visiškai objektyvu. Ir aišku, suprantam kiekvienas, kuris išgirdome, kad nukrito dvi raketos, kada 100 jų buvo paleista į Ukrainą, tai pirminė reakcija, turbūt labai natūralu, kad viena ar dvi iš to 100 galbūt ten ir atsidūrė. Bet tą 100 raketų taip pat pasitiko panašus skaičius raketų, kad jos nepasiektų civilių Ukrainoje. Didžioji dalis sėkmingai pasitiko, tai yra tos raketos buvo numuštos…

Pševoduvas Lenkijoje, kur nukrito raketa / AP nuotr.

– Taip, pone Olekai, ukrainiečiai numušė jau beveik 1000 Rusijos paleistų raketų. Nepaisant tų keleto HIMARS, ukrainiečiai dirba su senaisiais „Buk“ tipo, vadinkime, aparatais. Bet Malaizijos lėktuvas, kuris buvo numuštas 2014 metais, mes tik šiandien turime teismo sprendimą, kas dėl to buvo kaltas. Pone Mažyli, ar gali būti, kad reikės laukti dėl šios raketos tyrimo tiek pat, kiek dėl Malaizijos lėktuvo?

L. Mažylis: Čia keli dalykai: politiniai, teisiniai ir propagandiniai. Propagandinėje erdvėje būtų buvę geriausia (bet čia mano privati nuomonė, kai jau jaučiam, kad šitas faktas yra panaudojamas propagandai, o ukrainiečiai tą jaučia iš Rusijos pusės) kalbėti apie kontrpropagandos klasiką. O tai sako, kad reaguoti negalima negreit, reaguoti reikia aiškiai, greitai, tuoj pat paprastai ir nevėluojant. Būtų buvę geriausia, kad tokio ginčo, kas pirmas paleido, net nekiltų, nes jo ir nėra.

Iš tikrųjų viso konflikto kaltininkai vis tiek yra Rusija ir Ukraina veikia su tikslu numušti į jos teritoriją paleistas raketas. Ekspertai teigia, kad kai šitokie dalykai dedasi, vieną dieną vis tiek turėjo taip atsitikti. Taip būtų atsitikę kurioje nors iš kaimynystėje esančių valstybių, o jau iš kaimyninių valstybių net nebe pirma – į Moldovą buvo pataikyta, čia yra pirmoji NATO valstybė. Taip kad kaltininkas yra aiškus, o viešojoje erdvėje mes galim suprasti ukrainiečių emocijas, nes laikomės nuosaikiai, nuosekliai ir Lenkijos laikysena yra tikrai labai politiškai subalansuota, jie netgi nepaprašė aktyvuoti 4 NATO straipsnio, net nekalba apie 5-ąjį.

Liudas Mažylis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Gal bijojo nusivilti, aktyvavę tą 4-ąjį straipsnį?

L. Mažylis: Aš manau, jog ramiai apsvarstę suprato, kad teigti, jog tai yra tiesioginis pavojus politinei sistemai ar netgi saugumui valstybės, negali, tai buvo subalansuota, rami reakcija. Niekas Vakaruose nė nemano ukrainiečių kaltinti, tačiau Ukrainos vidinėje erdvėje gali būti, kad tai yra svarbu ir signalai, iš šalies ateinantys, gali atrodyti, kad neva tai nepaprastai svarbu, kieno ten ta raketa atsirado už tų 6 km. nuo sienos. Niekas ukrainiečių nekaltina.

– Ukrainiečių nekaltina. Bet žmonės žūva ne tik Ukrainoje, žmonės žūva ir kitose šalyse ir gali pasikartoti tokie atvejai.

L. Mažylis: Gali.

– Yra šaltinių, pranešančių, kad ta Rusijos raketa nenukrito Lenkijoje, bet ji kirto Lenkijos teritoriją ir praskrido virš Lenkijos teritorijos. Pone Olekai, jeigu taip buvo, ir jeigu bus įrodyta, kad taip buvo, ar tai irgi nesuteikia pagrindo manyti, kad NATO pernelyg nuosaikiai reaguoja? Nes, na, nukris Rusijos raketa į NATO valstybę, nužudys žmones, tikrai bus patvirtinta, kad Rusijos, o Rusija sakys: mes netyčia, sorriukas, taip išėjo.

J. Olekas: Aš manau, kad turėtume dar atidžiau žiūrėti, nors, sakau, mano žiniomis, pakanka stebėjimo. Kol to nebuvo, buvo kitoks lygmuo, dabar, kai taip įvyko, lygmuo pakeltas, kiek žinau, ir Lietuvos priešlėktuvinė gynyba yra sustiprinta, ir Lenkijos kartu. Iš to daryti išvadas reikia. Jeigu atakos prieš Ukrainą toliau tęsis ir intensyvės, tai ir lygis bus atitinkamai pakeltas ir pasirengimas apsiginti, kad ir nuo tuos 6–8 kilometrus įskriejančios raketos, bus ir atsakas.

Aš dar kartą pakartosiu, viskas yra pasiruošta, kaip turėtų būti, o faktai, kuriais vadovaujamės, iš tikrųjų turėtume vadovautis šaltu protu, nes pirmi pasakymai buvo galbūt ne visai tikslūs, dabar turim tikslesnę informaciją ir turėsim visiškai tikslią informaciją, man atrodo, netrukus. Tikrai nereikės laukti tiek, kiek reikėjo surinkti medžiagos dėl Malaizijos lėktuvo, nes ten teisiniai procesai vyko, čia bus ekspertų išvados.

Pasirengimas yra sustiprintas ir bus sustiprintas. Ir jeigu taip atsitiktų, tai ir atsakas būtų. Man atrodo, ne kartą JAV perspėjo Rusiją, koks tas atsakas būtų, jeigu būtų žengta į NATO teritoriją. Ir tas, manau, sulaiko net ir tokį brutalų agresorių, kokia dabar yra Rusija, vadovaujama Putino.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Belieka tik pridėti, kad nuo pat antradienio vakaro, kai NATO valstybės svarstė, ar tai yra tikslingas, ar tai yra netyčinis žmonių nužudymas, nebuvo paros Ukrainoje, kai ten nebūtų kaukusios sirenos, nebūtų antskrydžių ir nebūtų atakuojamos civilinės struktūros, žudomi žmonės. Dėkui Lietuvos atstovams Europos Parlamente Liudui Mažyliui ir Juozui Olekui.