Dešimtokų raštingumo bėdos: nuo „tičiotis“, „bėje“, „kad“ su bendratimi iki „nesuprato užduoties“

„Dėja“, „bėje“, „abėjoju“, „tičiotis“ – tai tik keli pavyzdžiai klaidų, kurias aptiko praėjusių mokslo metų dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) darbų vertintojai. Jų išvadose ne kartą parašyta: nesuprato užduoties, nesuvokė temos, rašoma aptakiai, stinga argumentavimo, tuščiažodžiaujama, nejaučia sakinio ribos.

Kaip sako Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, dažnai tokios pačios ar panašios klaidos kartojasi jau ne vienus metus, tiesa, atsiranda ir naujoviškų, padiktuotų pakitusių tradicijų, o tai rodo, kad derėtų keisti ir ugdymo tradiciją – mokyti vaikus skaityti lėtai, įdėmiai ir kritiškai.

– Pradėkime nuo to, koks yra PUPP tikslas?

– Juo siekiama įvertinti, kokių žinių, gebėjimų mokinys įgijo pagrindinėje mokykloje. Per PUPP, kai kalbame apie lietuvių kalbą ir literatūrą, mokinys atlieka trijų tipų užduotis. Viena susijusi su skaitomo teksto suvokimu, ši dalis parodo, kaip mokinys geba skaityti tekstą, suvokti, analizuoti, interpretuoti, jį vertinti. Kita dalis susijusi su kalbos kaip sistemos išmanymu. O trečia susijusi su teksto kūrimu. Visos šios dalys atliekamos raštu, bet yra dar viena dalis, kalbėjimas, ši dalis vykdoma mokykloje.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

– O kaip dešimt klasių baigę Lietuvos mokiniai išmano kalbos sistemą?

– Rezultatai rodo, kad jie vidutiniškai surenka galimų surinkti taškų vidurkį. Yra sričių, kurios jiems įveikiamos lengviau, yra tokių, kurios įveikiamos sunkiau, bet iš esmės rezultatai yra ganėtinai pastovūs. Lyginant su praėjusių, užpraėjusių metų rezultatais, matyti, kad padėtis gana stabili. Vidutiniškai mokiniai surenka 6,4 balo dešimtbalėje sistemoje. 4,7 proc. pernai nepasiekė patenkinamo lygio. 25 proc. laikiusiųjų lietuvių kalbos ir literatūros PUPP pasiekė patenkinamą lygį, 60 proc. – pagrindinį, 10 proc. – aukštesnį.

Visų šalių patirtys rodo, kad didžiausia dalis mokinių susitelkia ties perėjimu iš patenkinamo į pagrindinį. Tad situacija yra normali, bet, žinoma, norėtųsi, kad daugiau vaikų pademonstruotų tai, ką vadiname aukštesniaisiais mąstymo gebėjimais, kad gebėtų giliau skaityti, labiau apibendrinti.

– Kas problemiškiausia dešimtokams skaitant tekstą?

– Problemiškiausia yra paskutinė teksto suvokimo užduotis, kuri reikalauja apibendrinti du tekstus. Su tuo vaikai susidoroja sunkiai. Iš esmės tą patį rodo ir PISA (tarptautinio penkiolikmečių gebėjimų patikrinimo) tyrimai Lietuvoje.

– O gal tai tiesiog per sunku tokio amžiaus vaikams, jaunuoliams?

– Tai nėra per sunku tokio amžiaus vaikams. Jei kalbėtume apie PISA konstruktą, jis sudarytas remiantis tarptautiniais vaikų pasiekimais. Vadinasi, tai įveikiama tokio amžiaus vaikams. Turbūt mūsų švietimo sistema skiria per mažai dėmesio tokiems gebėjimams ugdyti. Turbūt per pamokas tai mažai akcentuojama. Raumenis, kurių reikia tekstui skaityti, mes auginame, bet pritrūksta to auginimo.

Lietuvių kalba / BNS nuotr.

Neretai mokiniai nesuvokia, ko jų prašoma, nesuvokia, kad prašoma dviejų dalykų, tarkime, apibendrinti ir išsakyti savo požiūrį. Galbūt ir atidumo trūksta. Tai yra problema dėl aukštesniųjų mąstymo gebėjimų.

– O kokios didžiausios rašybos, skyrybos spragos?

– Daugelis klaidų, man atrodo, yra tokios, kokios būdavo nuo seno. Yra problemiškų sričių, kurios tokios išlieka daugelį metų. Bet yra tokių klaidų, kurių atsirado dabar, ir jos yra gajos. Pavyzdžiui, mokiniai neskiria e ir ė.

Reikėtų daryti tyrimus, nes be to galime daryti tik prielaidas, bet man atrodo, kad tai susiję su tuo, kad didžiąją laiko dalį vaikai naudodamiesi prietaisais nesistengia rašyti lietuviškais rašmenimis ir todėl jiems atrodo, kad nėra skirtumo, ar rašyti „sėmė“, ar „seme“. Tai naujas klaidų tipas, susijęs su skaitmeninių priemonių naudojimu ir vengimu naudoti lietuviškus rašmenis, nes taip yra paprasčiau ir galbūt netgi įprasta.

– Su ta pačia priežastimi susijęs ir nosinių nevartojimas?

– Galima įvairiai į šią situaciją žiūrėti. Yra mokinių, kurie nežino, kad toje vietoje reikalinga nosinė. Bet yra ir tokių, kurie neįgunda jų naudoti, nes „o kam to reikia, jei ir taip galima bendrauti“. Manau, kad yra ir giluminė priežastis – vaikai nemano, kad tai yra svarbu, nes tai netrukdo jų komunikacijai. O jei sėda rašyti teksto prie kompiuterio, kompiuteris jiems ištaiso klaidas. Ir todėl, man atrodo, atsiranda motyvacijos stoka. Bet čia mano nuomonė.

Skyrybos klaidos yra labai smarkiai susijusios su teksto suvokimu. Mokiniai nesuvokia sakinio kaip informatyvaus vieneto ir tuomet deda kablelius visur, kur atrodo, kad reikėtų dėti. Kableliai, dedami po kiekvieno žodžio, tai ir rodo – vaikai nesuvokia sakinio kaip visumos, kad jis turi struktūrą, o paskui tai ateina ir į teksto suvokimą, mokiniai nesuvokia ir teksto kaip visumos. Mano manymu, tai rodo ir mąstymo pokytį.

– Dešimtokų darbuose yra ir klaidų, atsiradusių dėl rusų kalbos įtakos. Tarkime, „kad“ su bendratimi. Atrodytų, šios įtakos nebeturėtų jausti dešimtokai.

– Rusų kalbos įtakos nebeturime, bet turime kartą, kuri ją jautė. Jei esame išmokę šią konstrukciją ir netaisyklingai ją vartojame, mūsų vaikai išmoksta ją iš mūsų. Tai yra ta klaida, kuri eina per kartas.

– Kurios klaidos jums labiausiai rėžia akį?

– Mums kiekvienam turbūt norėtųsi, kad mokiniai kalbėtų ir rašytų taisyklingai. Bet kai pradedi žiūrėti į šią situaciją kaip į kintančią, matai, kad rašybos klaidas ištaisys kompiuteris. Man asmeniškai skyrybos klaidos, kurios rodo negebėjimą mąstyti, atrodo labai skausmingos. Tai ir rodo, kad nesistengi ir neįstengi susieti į visumą. Man atrodo, kad skyryba yra ta sritis, kuri labai daug parodo apie mąstymą.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip ir į kurią sritį dabar labiausiai reikėtų susitelkti mokytojams?

– Manau, kad lietuvių kalbos ir literatūros pamokų funkcija pirmiausia yra išmokyti vaiką kritiškai skaityti, bet tą kritišką skaitymą reikėtų suvokti ne kaip gebėjimą kritikuoti, o kaip gebėjimą suvokti, kada tau kas bandoma pasakyti, kada tavimi siekiama manipuliuoti. Manau, tai yra ypač svarbu dabartiniame pasaulyje. Todėl reikia vaikams padėti išmokti lėtai ir atidžiai skaityti tekstą. Čia ir yra esmė. Vaikai išeidami iš mokyklos turi mokėti suvokti kalbą kaip sistemą.

O kalbėdama apie rašybą ir skyrybą akcentuočiau ne pavienes kalbas, o mąstymo mankštą, kurią mums suteikia ne vien matematika, bet ir kalbos sistemos suvokimas.

– Tą patį sako ir matematikai: stinga logikos, analizės gebėjimų ugdymo, kūrybiškumo.

– Pirmiausia mums reikia labai atidžiai peržiūrėti mūsų mokymo tradiciją, kurioje, kad ir kaip gaila, vis dar dominuoja susitelkimas į pavienius atvejus, tam tikrų uždavinių sprendimą, tam tikrų operacijų kartojimą, bet tikrai per mažai skiriama dėmesio mąstymui, svarstymui, argumentavimui, logikai, tiems dalykams, be kurių neįmanoma gyventi pasaulyje.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tai reikštų mokymo revoliuciją?

– Negaliu atsakyti, apie tai reikėtų kalbėti su sociolingvistais, edukologais. Viskas priklauso nuo to, kaip žiūri į lietuvių kalbą ir literatūrą kaip į mokymo objektą. Man atrodo, kad bendrojo ugdymo programų atnaujinimas yra žingsnis į kitą pusę, kur tikrai akcentuojamas atidaus skaitymo momentas, kitoks požiūris į kalbą. Manau, kad jei naują programą pavyks įtvirtinti mokykloje, tai leis pasiekti tikslą. Bet viena yra turėti dokumentus, kurie tai leidžia, o kita – keisti tradiciją. Mes kalbame apie tradicijos kaitą. Revoliucijos čia negali būti. Turi lėtai keistis tradicija.

– Sakėte, kad PUPP parodo, ko mokinys pasiekė per pagrindinį ugdymą. Bet tai turbūt yra ir rodiklis, kaip jis galimai išlaikytų brandos egzaminą.

– Jei mokiniai mokysis taip, kaip mokėsi, tai mes turėsime vidutinius rezultatus, kokius ir dabar turime per valstybinį brandos egzaminą.