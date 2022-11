Bilotaitės kėdė – saugi? Opozicija šauks, bet pritrūks balsų, o valdantieji neleis užsidirbti politinių taškų Pociaus figūrai

Opozicijai priklausantys parlamentarai šią savaitę parengė projektą dėl Seimo laikinosios komisijos sudarymo, kuri turėtų aiškintis vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei mestus buvusio Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovo Ričardo Pociaus kaltinimus dėl netinkamai vykdomų pareigų. Tiesa, politologė Rima Urbonaitė mano, kad A. Bilotaitė gali jaustis gana komfortiškai, nes vargu, ar opozicijai pakaks balsų tokios komisijos sudarymui, o ir patys valdantieji viešojoje erdvėje mūru stoja už ministrę bei ragina „nesiūbuoti valstybės laivo“.

Valdančiajai daugumai priklausantys parlamentarai ragina situacijos nepolitizuoti ir „nesiūbuoti valstybės laivo“ dėl dviejų pareigūnų darbinių santykių, tačiau R. Urbonaitė kritikuoja tokią pastarųjų poziciją – ar nėra taip, kad už anksčiau nepadarytus tam tikrus sprendimus, dabar mes ir turime tokią susiklosčiusią situaciją?

„Valstybės laivo siūbavimas gali būti pavojingas arba rizikingas, tačiau ar nėra taip, kad už anksčiau nepadarytus tam tikrus sprendimus ir neatliktus veiksmus, dabar mes ir turime tokią susiklosčiusią situaciją, kai reikia ieškoti mažesnės blogybės ir nesiūbuoti to laivo?“ – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ sakė politologė.

Čia pat ji siūlo valdantiesiems įsivertinti savo veiksmus ir prisiimti atsakomybę, pripažinti, kad tam tikros veiklos ir darbai nebuvo įvertinti tinkamai. Be to, pasak R. Urbonaitės, A. Bilotaitė šiuo metu yra tokioje pozicijoje, kai yra nekritikuojama ir dėl vadinamojo laivo išsiūbavimo, ir dėl to, jog pernelyg skambi kritikai jai reikš papildomus taškus R. Pociui.

„Man atrodo, kad valdantieji turėtų prisiimti atsakomybę už tai, kad buvo tam tikri sprendimai nepadaryti, nebuvo tinkamai įvertinos ministrų veiklos ir tų veiklų pasekmės. Dabar yra labai patogi situacija net tai pačiai A. Bilotaitei: iš vienos pusės nereikia siūbuoti laivo, iš kitos pusės – nereikia padaryti, ją kritikuojant, paslaugos generolui R. Pociui, kuris parodė vis, kad bent moraline prasme tų antpečių nelabai yra vertas, tiksliau visiškai nevertas“, – analizuoja R. Urbonaitė.

Rima Urbonaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak jos, šiuo metu susidariusi gana patogi situacija A. Bilotaitei, bet tai nereiškia, kad rimtos išvados turi būti padarytos.

„Opozicija čia užsikabino, jie čia mato istoriją ir ją bandys toliau eskaluoti. Tiesa, nesu tikra, ar tokia komisija bus sudaryta, nes, elementariai tariant, gali neužtekti balsų“, – sako R. Urbonaitė.

Prezidentas susitinka su Seimo opozicija / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Jos teigimu, tiek opozicija, tiek valdantieji šioje istorijoje nežiba, atvirkščiai, viešojoje erdvėje matomas vaizdas, kurį R. Urbonaitė vadina niūriu.

Įsiplieskęs ginčas peraugo į asmeniškumus ir kaltinimus

LRT.lt primena, kad tarp vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės ir buvusio VST vado R. Pociaus įsiplieskė viešas konfliktas. R. Pociui palikus VST vado pareigas, šis pasidalijo informacija apie pernai rugpjūtį prie Seimo vykusias riaušes. Anot pareigūno, tarnybos buvo gavę įspėjimus apie riaušių grėsmę gerokai anksčiau, tačiau galimiems neramumams nesiruošė, o net ir riaušių metu surinkus pajėgumus, jų malšinimui niekas nevadovavo, situacija, pasak jo, priminė chaosą. Taip pat generolas teigė, kad po riaušių iš ministrės ne kartą sulaukė reikalavimo trauktis iš tarnybos vadovo pareigų ir patyrė nuolatinius tikrinimus.

Ričardas Pocius / LRT stop kadras

Vidaus reikalų ministrė R. Pociaus kaltinimus mobingu ir tariamu jo žeminimu atmeta. Politikė patvirtino, kad nepasitikėjo generolu, tačiau pasak ministrės, tai nebuvo susiję su praėjusiais metais įvykusiomis riaušėmis prie Seimo. VRM pareiškė, kad R. Pocius desperatiškai bando pridengti tikrąsias atleidimo priežastis.

Vis tik, į situaciją sureagavusi opozicija reikalauja daugiau atsakymų ir ketinama inicijuoti parlamentinį tyrimą, neatmetama ir interpeliacijos galimybė.