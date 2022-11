Naujovė Lietuvoje: specialistai dažniau praveria jaunų šeimų duris – tokie apsilankymai turėtų užkirsti kelią ir pogimdyminei depresijai

Vienas iš pogimdyminės depresijos prevencijos įrankių Lietuvoje – Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas bandomasis projektas: 12-oje savivaldybių kūdikio besilaukiančios ar jį auginančios atrinktos šeimos lankomos specialistų, kol vaikui sueis dveji. Kitų pogimdyminės depresijos prevencijos iniciatyvų autoriai sako, nors toks projektas gali būti atspirties problemai spręsti tašku, to nepakanka: svarbu ne tik kelti medikų kvalifikaciją, bet ir į problemą imti žiūrėti plačiai.

Neretai specialistai ir šeimos pasakoja, kad nėščiųjų ir pagimdžiusių moterų emocinė sveikata Lietuvoje vis dar lieka paraštėse ir nesugebame atpažinti pogimdyminės depresijos. Nors verta pasižvalgyti į kitų valstybių patirtį, įvairių iniciatyvų ir projektų, skirtų padėti jaunoms šeimoms, atsiranda ir Lietuvoje. Šį kartą „LRT ieško sprendimų“ komanda domisi, kokia emocinė ir psichologinė pagalba mamoms teikiama Lietuvoje ir ko galime pasimokyti iš kitų valstybių.

Pogimdyminė depresija išsivystė į ūmią psichozę

Nors pirmas vaikelis buvo labai lauktas, po gimdymo viskas atrodė gerai, kaunietė Sandra netrukus ėmė jausti stresą. Prasidėjo bemiegės naktys ir didelis išsekimas. Sutrikus kalbai, moteris netrukus pati pastebėjo, kad tapo kitokia.

„Iš pradžių nuvykau pas psichologę, ji man nustatė pogimdyminę depresiją ir tuomet kiekvieną dieną ėmė vis blogėti, iš depresijos išsivystė į ūmią psichozę“, – prisimena moteris.

Sandra sako, jai ėmė vaidentis, kad vaikas gali būti pagrobtas, ji girdėjo balsus, bijojo išeiti į gatvę ir jautė didelį nerimą. Artimieji netrukus suprato situacijos rimtumą – moteris paguldyta į psichiatrijos ligoninę, ten buvo gydoma.

Nors šiandien jauna mama jaučiasi pasveikusi, prisimindama sunkų laikotarpį pripažįsta: specialistų dėmesio ne tik fizinei, bet ir psichologinei būsenai prieš gimdymą ir iškart po jo trūko.

Nėštumas / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Ypač po gimdymo turėtų atvykti į namus, kaip yra daugelyje užsienio šalių, turėtų atvykti į namus specialistas, galbūt psichologas, seselė ir tiesiog stebėti“, – kalba jauna mama.

12-oje savivaldybių šeimas lanko specialistai

Šitaip kai kurios besilaukiančios ar susilaukusios kūdikio šeimos jau imtos stebėti. Prieš daugiau nei pusmetį 12-oje Lietuvos savivaldybių pradėtas bandomasis projektas: 13 šeimų lankomos specialisčių – mokymus baigusių bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių arba išplėstinės praktikos slaugytojų. Taip lankoma per 300 šeimų.

Projektas prioritetą skiria mamoms iki 20 arba virš 40 metų, gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje ar turinčioms rizikos veiksnių, besilaukiančioms pirmojo vaikelio ar išreiškusioms norą tokią pagalbą gauti.

„Tai yra edukacinės intervencijos. Viskas vyksta per elgsenos keitimą, per motyvacinius pokalbius (...). Per kiekvieną vizitą yra specialių užduočių ir stebima aplinkos saugumo dinamika, moters psichoemocinės sveikatos būklė, gerovė, ryšys su vaiku“, – apie projektą pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė, šeimų lankymo projekto vadovė Aurelija Blaževičienė.

Naujagimis / „Shutterstock“ nuotr.

Projekte dalyvaujančioms šeimoms numatyti 64 vizitai: 14 nėštumo laikotarpiu, 28 vizitai, kol kūdikiui sueis metai, ir 22 vizitai, kol vaikui sukaks dveji. Per juos aptariamos ne tik mamos ir vaiko sveikatos, namų, ryšio su kūdikiu, šeima ir draugais temos, pildomi specialūs klausimynai, tačiau dėmesys skiriamas ir psichologinei šeimos būsenai – vertinama pogimdyminės depresijos rizika.

„Šeimų lankymo specialistės naudojasi Edinburgo pogimdyminės depresijos skale, pagal ją vertina pagimdžiusios moters emocinę sveikatą ir atitinkamai reaguoja, jeigu yra surenkamas tam tikras balų skaičius, tuomet galima kreiptis į šeimos specialistą, moterį atitinkamai nusiųsti psichologinės pagalbos ir panašiai“, – teigia Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Gytė Sirgedienė.

Nors programa taikoma ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Australijoje, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės, Lietuvoje tai vis dar naujovė, todėl projekto pradžioje pritraukti šeimų prireikė daugiau laiko, nei tikėtasi. Vis dėlto ateityje planuojama apmokyti daugiau specialistų ir šeimos lankymo paslaugą padaryti prieinamą visose savivaldybėse. Pasak G. Sirgedienės, praėjus daugiau nei pusmečiui, šeimų atsiliepimai apie dalyvavimą projekte džiugina.

Liūdesys / „Shutterstock“ nuotr.

„Dabar jau pagal tuos atsiliepimus ir pagal tai, kaip šeimos įsileido mūsų specialistes ir kaip atsiliepia jau ne tik pačios mamos, moterys, bet ir jų vyrai, tai tikrai mes matome didelį poreikį ir pasitenkinimą tomis paslaugomis“, – pasakoja G. Sirgedienė.

Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos vadovė Marina Pukelienė sako, itin svarbu, kad projekte dalyvaujantys specialistai būtų pasiruošę pagalbą suteikti tinkamai, kad apsilankymai netaptų patikrinimais ir šeima nebūtų išgąsdinta.

„Čia yra tas klausimas, koks tikslas, ar mes pradėsime ieškoti, kas yra blogai tose šeimose, ar tai yra visgi prieinama pagalba, kam, kokioms mamoms ir šeimoms reikia, kad kas nors pas jas ateitų periodiškai ir pabūtų“, – sako M. Pukelienė.

Vienas iš prevencijos įrankių – medikų kvalifikacijos tobulinimas

Dar vienos iniciatyvos „Mama mums rūpi“ autorė Nida Vildžiūnaitė teigia, kad minėtas bandomasis projektas Lietuvoje – vienas pirmųjų žingsnių, padedančių spręsti pogimdyminės depresijos klausimą, tačiau jis tikrai nėra pakankamas. Pasak autorės, svarbu kelti medikų kvalifikaciją pogimdyminės depresijos srityje. Kad tai medikams aktualu, parodė ir iniciatyvos „Mama mums rūpi“ surengti mokymai: vos juos paskelbus, užsiregistravo per 150 norinčiųjų dalyvauti.

„Ir mamos, ir patys sveikatos specialistai (...) kalba iš esmės tą patį, kad jie nežino, ką daryti, nežino, kaip klausti, kaip atsakyti, ar turi tam laiko, ar turi tam teisę. (...) Turim jau tam tikrų atsiliepimų ir iš pačių medikų, medikų grupių. Jų įsitraukimas į mokymo kursą, pasidalijimas ir jų nuomonė rodo, koks klausimas jiems yra aktualus ir kaip jie sutrikę dabar, kai jiems siūloma atkreipti dėmesį į moters emocinę sveikatą. Jie iki šiol to nėra darę, jie nežino, kaip tai daryti, ir yra sutrikę, galbūt kiti neturi laiko ir nežino kitų galimybių, kaip greičiau moteriai galima būtų padėti“, – teigia N. Vildžiūnaitė.

Nida Vildžiūnaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jos, pogimdyminės depresijos problemos neišspręsime čia ir dabar, todėl siekiant pokyčių į problemą būtina pažvelgti plačiai.

„Turime visi, kas veikiame šitame lauke, tai yra psichikos sveikatos ir ministerijos lygmeniu, nevyriausybinės organizacijos, patys tėvai, pavieniai asmenys, visi, kas veikia tame lauke, susitarti, kad čia ne tik depresijos po gimdymo problema. Asmuo, kuriam mums reikia padėti, nėra tik mama. Tai apskritai yra moters klausimas, šeimos, partnerystės, giminės, visuomenės, visos Lietuvos psichikos sveikatos, lygių galimybių, lygių teisių klausimas“, – sako projekto „Mama mums rūpi“ autorė.

Akušerių sąjungos ryšių su visuomene atstovė Ieva Girdvainienė teigia, kad pogimdyminė depresija gali ištikti bet kurią moterį, tačiau Lietuvoje apie tai kalbama per mažai. Pasak jos, būsima mama pirmiausia susiduria su akušeriais, akušeriais-ginekologais. Jau šioje pirminėje grandyje didžiausias dėmesys skiriamas moters fizinei būklei, tačiau emocinei – ne.

„Mes turime iniciatyvų, kurios stengiasi sukurti psichologų tinklą, nurodyti, kur kreiptis, ir toliau siųsti moterį, bet tai kol kas, deja, yra tik iniciatyvos, o turėtų būti sistemos dalis“, – teigia I. Girdvainienė.

Naujagimis / Andriyko Podilnyk/„Unsplash“ nuotr.

Tėvystės gidas kūdikio susilaukusioms šeimoms

Spalio pabaigoje pradėtas dar vienas projektas – „Auganti šeima“. Jo autoriai sukūrė tėvystės gidą, jame kūdikio susilaukusios šeimos pagal jo amžių ras specialistų paruoštos edukacinės informacijos, atsakymų į dažnai kylančius klausimus, vaizdo paskaitą apie psichologinę būseną po gimdymo.

„Šeimos turės įvairų palaikymą iš specialistų, nes daugiau nei 13 specialistų galės užduoti klausimų, kurių kyla pirmaisiais mėnesiais, taip pat galės bendrauti su kitomis šeimomis uždaroje privačioje grupėje (...), kas kelias savaites organizuojame virtualius skambučius, mamos gali susiburti, pasikalbėti, išsipasakoti“, – sako iniciatyvos sumanytoja Iveta Bakanauskė.

Tėvystės gidas visoms šeimoms bus prieinamas virtualiai, taip pat bus platinami lankstinukai su nuoroda į edukacinę platformą, pirmieji juos dalys Vilniaus gimdymo namai, vėliau prisijungs ir daugiau įstaigų.