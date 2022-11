Išskirtiniai LRT fotografų kadrai – vaizdai iš Ukrainos ir istorinis stadiono atidarymas

Vaizdai iš Ukrainos ir kovojančių ukrainiečių palaikymo akcijos Lietuvoje, sporto pergalės ir istorinis stadiono atidarymas bei belgų monarchų apsilankymas šalyje – išskirtinėje LRT spalio mėnesio galerijoje.

Išskirtinės spalio akimirkos – LRT fotografų Justino Stacevičiaus, Edvard Blaževič ir Domanto Umbraso bei LRT.lt žurnalisto Beno Gerdžiūno galerijoje.

Dėl masinių raketų smūgių visoje Ukrainoje spalį Kyjivas išgyveno kruviniausią dieną per pastaruosius mėnesius. Daugeliui tai buvo tarsi sugrįžimas į vasario 24-ąją, nors ir be nežinomybės baimės. Sprogimai, nugriaudėję per rytinį piką, sugrąžino beveik pamirštą karo jausmą. Kovo ir balandžio mėnesiais Rusijos pajėgos buvo nustumtos nuo Kyjivo, o daugelis gyventojų nusprendė grįžti į miestą, kuris atrodė saugus. Dabar jie vėl buvo išstumti ieškoti saugaus prieglobsčio požeminėse perėjose ir metro stotyse. / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.