Ar lauko tualetai išnyks? Griežtinimai dėl nuotekų tvarkymo ateina ir į mažus miestelius

Europos Komisija pristatė griežtesnes oro ir vandens taršos mažinimo taisykles, pagal kurias griežtesni nuotekų tvarkymo reikalavimai turės ateiti ir į miestelius, kur gyvena daugiau kaip 1000 gyventojų. Dabar centralizuotas nuotekų tinklas privalomas gyvenvietėse, kur gyvena dvigubai daugiau žmonių.

84-erių Šapnagių gyventoja Ona nors ir turi tualetą name, dažnai naudojasi ir tvarto gale įrengtu lauko tualetu.

„Žinoma, dienos metu ar dirbi darže, ar ką sodini – negi bėgsi į kambarį – į tualetą, bėgi, kur arčiau“, – sako moteris.

Namo tualeto nuotekoms, kurios kaupiasi šuliny, išvežti, sako, reikės samdyti žmones, o su lauko – tvarkosi pati.

„Mes jau, kaip sakant, tvarkingai padarėm, yra dėžė, ištrauki ir po medžiais kur pakavoji, užkasi, medžiai labai auga gerai“, – sako gyventoja.

Aplinkos ministerija nemano, kad tai yra gerai.

„Išpylimas savo sklype ar kaimyniniam sklype tai yra tikrai pažeidimas ir visų pirmą antisanitarinės, higienos pažeidimas, kvapai ir visa kita“, – komentuoja aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, iki kitų metų pabaigos gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 2000 gyventojų, 98 procentai turės būti prisijungę prie centralizuoto nuotekų tinklo. Antraip Lietuvai gresia šimtamilijoninės baudos. Dabar tokį tikslą yra pasiekusios vos pusė savivaldybių – 30 iš 60-ties.

„Greičiausiai artimiausiu laiku ir nebus, nes yra tokios geografinės charakteristikos, kad arba labai ilgi kaimai, pavienės trobelės ir sudėtinga būtų suvesti kažkokias ten komunikacijas“, – pesimistiškai vertina Ginkūnų seniūnė Vilija Kvasienė.

Aplinkos viceministrė sako, kad kitąmet tinklą turės per 50 savivaldybių, ir baudos tikimasi išvengti.

Tačiau trečiadienį Europos Komisija pristatė naują reikalavimą, pagal kurį per septynerius metus – iki 2030-ųjų – lauko budelės turės nykti ir iš gyvenviečių, kur gyvena perpus mažiau – per tūkstantį gyventojų. Jei nebus įvestas centralizuotas nuotekų tinklas, gyventojai privalės pasirūpinti nuotekų išpumpavimu ir išvežimu apdoroti arba įsirengti individualius valymo įrenginius.

„Švarus oras ir švarus vanduo negali būti prabanga Europos Sąjungoje, nesvarbu, ar tu gyveni mieste, kuris turi vos 1000 gyventojų, ar tu gyveni didmiestyje“, – komentuoja eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.

Aplinkos viceministrė sako, kad mažesnėse gyvenvietėse, kur namai nutolę, greičiausiai bus ne rengiami centralizuoti nuotekų tinklai, o remiamas individualių nuotekų valymo sistemų įsirengimas. 40 savivaldybių jau dabar tai daro.

„Tai tikrai tikime, kad tokia parama bus tęsiama, ji bus galima ir Europos Sąjungos lėšomis, tai tą paramą gaus savivaldybės per regioninę priemonę“, – sako R. Radavičienė.

„Žinoma, kad tai bus nelengva, žinoma, kad tai bus sudėtinga ir be valstybės, be Vyriausybės pagalbos savivaldybės vietos ir savivaldybių įmonės tikrai nepajėgs to įgyvendinti“, – teigia Savivaldybių asociacijos patarėja aplinkos klausimais Agnė Kazlauskienė.

Beje, pagal direktyvą po trejų metų – 2025-aisiais – bus privalomos individualių įrenginių inspekcijos.

„Gali ateiti toks metas ir jis ateis labai greitai, kai aplinkosaugos inspektoriai pasibels į duris ir paprašys parodyti dokumentą, pagal kurį teisėtai nuotekos išvežtos į nuotekų valyklą. Jeigu tokio dokumento asmuo neturės, žinoma, jam grės didelė bauda“, – teigia A. Kazlauskienė.

Už netinkamą nuotekų tvarkymą gali grėsti bauda iki 300 eurų.