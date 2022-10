Lietuvos ambasadorius Ukrainoje įvertino Vokietijos prezidento vizitą: proveržis iš padėties, kai abi šalys keitėsi abejotinos vertės epitetais

Per milijonas namų ūkių Ukrainoje liko be elektros, žmonės gyvena pagal sudarytus elektros energijos atjungimo grafikus, juos gali stebėti mobiliuose telefonuose. Padėtį Rusijos karo kamuojamoje šalyje nupasakojęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Valdemaras Sarapinas sako, kad dabar labiausiai žavi ukrainiečių kantrybė ir susitelkimas.

Ambasadorius įvertino ir Vokietijos prezidento Franko Walterio Steinmeierio vizitą į Ukrainą: „Sakyčiau, proveržis iš padėties, kai abi šalys keitėsi abejotinos vertės epitetais.“

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – žurnalistės Ritos Miliūtės pokalbis su V. Serapinu ir šiuo metu prie Charkivo miesto prieigų esančia savanore Milda Goštautaite.

– Ambasadoriau, Ukrainoje šiandien lankosi Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris. Pavasarį Ukraina sakė, kad nenori jo vizito dėl pernelyg gerų ryšių su Rusija. Ar dabar požiūris Ukrainoje į jį yra kitoks?

V. Sarapinas: Taip, iš tiesų šiandien Vokietijos prezidentas atvyko į Kyjivą su iš anksto neskelbtu vizitu. Vizitas, jeigu taip galima sakyti, pavyko iš trečio karto, nes praėjusią savaitę prezidentui saugumo sumetimais paskutinę minutę teko atšaukti kelionę, dėl to jis, beje, sulaukė kritikos, kiek mes žinome, tiek pačioje Vokietijoje iš opozicijos, tiek ir skeptiškų vertinimų čia, Ukrainoje.

Kaip jūs atsimenate, rodos, balandžio mėnesį jis taip pat siūlėsi kartu su kitais Europos Sąjungos lyderiais apsilankyti Ukrainoje, bet tada Kyjivas gana griežtai atkirto, kad jis nėra laukiamas šalyje. Aišku, toks atsakymas Steinmeieriui, kaip buvusiam užsienio reikalų ministrui, neseniai pripažinusiam, kad padarė klaidų dėl savo pernelyg minkštos pozicijos Maskvos atžvilgiu praeityje, ir pačioje Vokietijoje buvo vertinamas kaip toks diplomatinis, sakyčiau, akibrokštas.

Šiame kontekste šiandieninis vizitas yra tikrai, sakyčiau, proveržis iš padėties, kai abi šalys keitėsi abejotinos vertės epitetais ir Vokietijos pozicija Ukrainoje buvo vis kritikuojama dėl nepakankamos paramos. Įvairių epitetų būdavo, tai – nemaloniai stebinanti pozicija, nuvilianti, netgi apgailėtina.

Čia, manyčiau, gal pačios Vokietijos problema, nemaža problema, tiesiog jos negebėjimas tinkamai pristatyti savo indėlio. Šį kartą tikrai prezidentas kol kas, kiek teko girdėti iš šiandieninio pasirodymo, gana lakoniškas. Pasakė, mano žiniomis, ukrainiečiams: „Galite pasikliauti Vokietija.“ Būtent tokio Vokietijos paramos patvirtinimo Ukrainos prezidentas Zelenskis ir norėjo, nes ne kartą ir pats Zelenskis kalbėjo, kad Vokietija neturėtų mėginti ieškoti pusiausvyros tarp santykių su Ukraina ir ryšių su Rusija.

Frankas Walteris Steinmeieris / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

– Vokietijos prezidentas žada savo šalies pagalbą Ukrainos energetikos sistemai bent jau vienam regionui pasienyje su Baltarusija, bet Ukrainoje yra sugriauta tikrai ne mažiau kaip trečdalis sistemos. Kaip Ukraina dabar sprendžia tą problemą?

V. Sarapinas: Prasidėjo trečia savaitė, kai tęsiasi intensyvios rašistų atakos prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Netgi yra įvardinta, kad sugriauta, prarasta apie 40 procentų, net daugiau kaip trečdalis, šalies elektros energijos gamybos pajėgumų. Be elektros liko daugiau kaip milijonas namų ūkių.

Šiandien kalbėjausi ir su Ukrainos karinės žvalgybos vadovu. <...> Šis teroras, matyt, tęsis gana ilgai, nes Rusija planuoja nuolat papildyti savo atsargas Irano bepiločiais. Beje, didžiausią poveikį patyrė žaliosios energijos sektorius: sunaikinta 90 procentų vėjo ir 50 procentų saulės jėgainių pajėgumų.

Siekiant stabilizuoti energijos sistemą, šalis visų pirma buvo priversta atsisakyti elektros eksporto į Europos Sąjungos šalis ir Moldovą. Iš kaimyninių šalių skubios elektros pagalbos bent jau kol kas nėra prašoma, kaip sako energetikos ministras Galuščenka, šalis turi galimybę importuoti elektros energiją, bet labiausiai gelbėtų efektyvesnės oro gynybos sistemos iš Vakarų.

Iš tiesų visa šalis, ypač Kyjivas ir jo sritis, labai nukentėjo. Įvestas elektros energijos ribojimas, taikomi priverstiniai atjungimai, tai tikrai padės sumažinti elektros tinklų krūvį ir duos laiko suremontuoti nuo teroristų atakų nukentėjusią įrangą.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

O labiausiai žavi žmonių kantrybė, susitelkimas. Visi tai priima labai ramiai, vykdo reikalavimus taupyti elektros energiją, ypač rytinio ir vakarinio piko valandomis. Iš tiesų elektros energijos suvartojimas pastarosiomis dienomis sumažėjo 40 procentų. Tikrai žmonės taupo, yra sudaryti elektros energijos atjungimo grafikai, gali savo mobiliuose telefonuose sekti, kada bus atjungiama, kada įjungiama elektra. Aišku, su tuo susiję ir karšto, šalto vandens tiekimo nutrūkimai, [kyla] nemažai internetinio ryšio problemų.

Džiugina, tarkime, viešoje erdvėje, televizijoje nuolat rodomi filmukai, dalinami žmonėms lankstinukai apie įrenginių suvartojamą energiją bei būdus, kaip patys žmonės gali sugalvoti taupyti ir prisidėti prie to. Toks žmonių susitelkimas tikrai negali nežavėti.

– Ukrainoje karšta tema yra vieno iš vadinamųjų „raudonųjų direktorių“, tai yra Viačeslavo Boguslajevo, kurio gamykla tiekia detales Rusijos aviacijos gamyklai, pozicija. Per jį žuvo žmonės Ukrainoje. Ką patys ukrainiečiai sako, kaip jis tiek metų išliko nepaliestas teisėsaugos, nors žurnalistų tyrimas apie jo ryšius su Rusijos aviacija, su karine pramone buvo atliktas prieš trejus metus?

V. Sarapinas: Ši žinia, šita bomba, sakyčiau, sprogo dabar, šviežiai, tai apie žmonių reakciją kol kas tikrai negalėčiau nieko daugiau pasakyti. Taip, buvo žurnalistinis tyrimas, viskas buvo apslopę, bet dabar, kai iškilo viskas į viešąją erdvę, tai tikrai smūgis. Manau, kad ukrainiečių reakcija taip pat bus labai stipri.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Noriu paklausti savanorės Mildos Goštautaitės. Milda, tu – ne pirmą kartą Ukrainoje, matai, kaip keičiasi gyvenimas. Kaip jis atrodo dabar, po šitų baisiųjų droninių atakų, kurios tam ir skirtos – kad įbaugintų, kad naikintų civilinę struktūrą, kad paliktų žmones be šviesos, be šildymo, be vandens, apie tą kalbėjo ambasadorius. Kaip dabar atrodo ukrainiečių gyvenimas?

M. Goštautaitė: Turiu pasakyti, kad iš tiesų pasikeitimas yra. Netgi jeigu lyginčiau prieš mėnesį, kai buvome Lvive ar Kyjive, jaučiasi pasikeitęs žmonių elgesys. Yra šiek tiek daugiau santūrumo ir kartu daugiau susitelkimo. Man susidaro toks įspūdis, kad žmonės pasidarė netgi paslaugesni, kažko paklausus gatvėje atrodo, kad atsiradęs toks netgi padidėjęs paslaugumas.

Kaip ir minėjo ambasadorius, iš tiesų nepaprastai žmonės susitelkę, pasiruošę padėti valstybei įveikti šią krizę. Panikos, nepaisant tikrai bjaurių išpuolių, pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelės, universiteto, kurie tikrai nėra karinės paskirties objektai, sprogdinimas, neišgąsdino ir netgi, sakyčiau, labiau sutelkė žmones. Tas santūrumas jaučiasi, bet tikrai nepalaužti žmonės, toli gražu.

– Ir, beje, ta vaikų žaidimų aikštelė netoli Taraso Ševčenkos universiteto Kyjive jau yra sutvarkyta. Kokia pagalba, Milda, šiomis dienomis labiausiai reikalinga žmonėms? Kuo Lietuvos žmonės gali prisidėti ir kaip jiems pasirinkti, ką labiau remti: karius, civilius žmones, vaikus? Kaip čia jiems būtų galima padėti apsispręsti?

M. Goštautaitė: Na, pagalba iš tiesų reikalinga visiems: ir civiliams, ir kariams, ta bazinė pagalba visiems yra vienoda. Viskas dabar labiausiai siejasi su žiemos sezonu, infrastruktūros sutrikimais ir sugadinimais. Tai reiškia, kad reikia visko, kas siejasi su šiluma – generatoriai, akumuliatoriai, power bankai, taip pat šilti rūbai, termoapatiniai, termorūbai, šilti batai, striukės ir panašiai. Tų dalykų reikia visiems.

Parama Ukrainai, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat reikalingi ir medikamentai, skirti peršalimo ligomis, kurios sezoniškai tuoj pat bus masinės, gydyti. Maisto produktų kai kuriose vietose taip pat labai trūksta. Tai iš esmės baziniai dalykai, reikalingi visiems. Pasirinkti, kam aukoti, – kiekvieno asmeninis apsisprendimas.

Iš tiesų, labai svarbu paremti žmones, kurie yra neseniai išvaduotose teritorijose, ten tikrai labai visko trūksta. Reikia paremti ir viduje perkeltus asmenis, nes savivaldybės Vakarų Ukrainoje nesusitvarko su tokiais skaičiais žmonių. Lygiai taip pat ir kariams labai reikalinga parama, nes išaugus kariuomenei nėra galimybių visus aprūpinti vienodai.

Pasirinkti tikrai yra iš ko. Jeigu nori remti civilius, gali remti per tokias organizacijas kaip Lietuvos „Caritas“, jie į Ukrainą civiliams žmonėms išvežė jau 14 vilkikų. Karių pasirinkimui taip pat yra daugybė įvairių mažų, patikimų iniciatyvų. Lygiai taip pat yra ir didesnių, tokių kaip Olego Šurajevo fondas, kuris remia ne tik savo remiamus karius, tačiau prisideda ir prie kitų iniciatyvų.

Tai tikrai yra patikimų organizacijų, į kurias galima kreiptis norint padėti, bet remti yra būtina todėl, kad be mūsų vieni ukrainiečiai tikrai nesusitvarkys. Jų laukia labai labai labai sunki žiema. Bet, manau, tikrai mes atlaikysime kartu. Sakau „mes“, nes jie kariauja ir už mus, todėl mes turime prisidėti prie jų kovos bent jau tokiais būdais, kuriais galime.