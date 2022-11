Giminaitę su ramentais atvežusią moterį stebina ligoninės tvarka: durys užvertos, o iki registratūros žingsniuoti per visą skyrių

Giminaitę su ramentais į Kauno ligoninės Traumatologijos punktą atvežusi kaunietė nustebusi dėl įėjimo tvarkos: pro duris, kurios yra šalia automobilių stovėjimo aikštelės, negalima įeiti. Patekti į gydymo įstaigą galima tik pro kieme esantį įėjimą, tačiau ten nėra vietos automobiliui. Ligoninės atstovas tikina, kad durys vėsiuoju metu uždaromos iš lauko pusės, kad nebūtų skersvėjo ir neperšaltų pacientai.

Kaip LRT.lt sakė kaunietė Brigita, į Kauno centre esantį ligoninės korpusą ji atvyko su giminaite, kuri vaikšto su ramentais. Pastačius automobilį stovėjimo vietoje Gedimino gatvėje, greta durų, paaiškėjo, kad užeiti galima tik per kiemą – čia esančios durys skirtos tik išeiti. Be to, ten nėra panduso.

„Įeiti gali iš kiemo pusės, bet ten automobilio stovėjimo aikštelės kaip ir nėra“, – apgailestavo Brigita.

Be to, pasak jos, į registratūrą pacientai turi keliauti per visą Traumatologijos punktą, nes ji įrengta šalia durų, kurios skirtos tik išeiti.

Kaip LRT.lt sakė LSMU Kauno ligoninės Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas Saulius Tvirbutas, šiuo metu Kauno centre esantis Traumatologijos punktas turi pandusą automobiliams, kurie privažiuoja prie pat durų.

„Tie pacientai, kurie gali atvykti savo transportu, palieka jį miesto savivaldybės numatytose stovėjimo zonose“, – minėjo jis.

Pasak S. Tvirbuto, durys iš Gedimino gatvės pusės, kurios skirtos išeiti, uždaromos dėl skersvėjų ir šalto oro gūsių, kurie gali susargdinti pacientus, taip pat ir siekiant išvengti šilumos nuostolių.

„Durys įrengtos sename pastate ir nėra galimybių sumontuoti saugančios nuo vėsos dvigubos durų sistemos. Jos rakinamos iš išorės, bet atsidaro iš vidaus ir dėl išdėstymo tiesiogiai į patalpas su pacientais vėjas nepučia“, – pridūrė S. Tvirbutas.

LRT.lt primena, kad šiemet birželį pradėta Kauno ligoninės Traumatologijos ortopedijos korpuso statyba Šilainiuose. Kaip vasarą skelbė gydymo įstaiga, naujame pastate įsikurs šiuo metu miesto centre veikiantis Traumatologijos punktas, bus įrengtos modernios operacinės, palatos pacientams, konsultacijų kabinetai.

Pastačius naują 3 tūkst. kv. metrų pastatą ortopedijos-traumatologijos paslaugoms, ligoninė atlaisvintų miesto centre esančias patalpas per maždaug septynis mėnesius.

„LSMU Kauno ligoninės miesto centre esantis ligoninės padalinys turi ilgą ir garbingą istoriją, tačiau jo pastatai jau sunkiai tenkina dabartinius poreikius, pastatus reikėtų iš esmės rekonstruoti“, – teigė S. Tvirbutas.