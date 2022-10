Griežtas taupymas Šiaulių savivaldybėje: per savaitę gyvai dirbs 3 dienas, užsuko karštą vandenį, riboja net virdulių naudojimą

Šiaulių savivaldybei nutarus taupyti energiją, nuo šiol valdininkai dirbs tik 3 dienas per savaitę. Savivaldybės pastate taip pat sumažintas šildymas, užsuktas karštas vanduo. Net virduliu turės dalytis 10 žmonių. Ketvirtadieniais penktadieniais neveiks ir priimamasis. Gyventojai tokia tvarka piktinasi.

Šiaulių savivaldybėje – griežtos energijos taupymo priemonės. Nuo šiol valdininkai į darbą eis tik tris dienas per savaitę, pirmadienį – trečiadienį patalpos bus šildomos iki 19 laipsnių, o kitomis dienomis – iki 16. Iš darbuotojų surinkti kondicionierių pulteliai, kad nesumanytų šildytis kabinetų paslapčia. Be to asmeninius šildytuvus liepta išsinešti namo, atjungtas karštas vanduo, o vienu virduliu dalijasi dešimt žmonių.

„Jeigu kabinete yra 4 virduliukai ir sėdi 4 darbuotojos, patys supraskite, paprastai prileidžiamas pilnas, litras ar tai 2 l. Jis užkaitinamas. Kavos padaroma 2-3 puodukus ir kiekvieną kartą prišildome po litrą vandens. Mes pertekliniai kaitinam. Visi mes turime suprasti, kaip aš vadinu, tai yra solidarumo žiema“, – aiškina Šiaulių savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

Jau nuo šio ketvirtadienio bus užrakintas ir savivaldybės priimamasis – jis taip pat dirbs tik 3 dienas per savaitę.

„(Vertinu – LRT.lt) neigiamai. Visi dirbam 5 (dienas – LRT.lt) ir jie tegul dirba“, – LRT TELEVIZIJAI tvirtina kalbinta šiaulietė.

„Negerai, nes žmonės, taigi, reikalų visokių eina“, – sutrumpintą darbo laiką komentuoja kita moteris iš Šiaulių.

„Gal atlyginimą susimažins. Irgi pliusas būtų. Už tris dienas mažiau mokėt bus“, – svarsto kalbintas vyras.

Šiauliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Priimamojo darbuotojai sako nedrįstantys vertinti administracijos direktoriaus įsakymų. Ketvirtadienį ir penktadienį skyrius dirbs nuotoliniu būdu, panašiai, kaip per pandemiją.

„Prie priimamojo, matėt, yra dėžutė dokumentams palikti. Darbuotojas vieną kartą per dieną ateis surinkti dokumentus, juos skaitmenizuos ir sukels į mūsų dokumentų valdymo sistemą“, – aiškina Šiaulių bendrųjų reikalų skyriaus atstovė Diana Grigienė

Šiauliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiaulių miesto meras sako, kad toks taupymas atneš daugiau žalos nei naudos. Daliai tarnautojų teks įrengti darbo vietas namuose. Neaišku, kaip reikės rengti delegacijų priėmimus, jei šios sumanytų atvykti savaitės pabaigoje.

„Pademonstruoja arba, kad nėra tiek darbo – taip žmonės galvotų, – arba, kad nereikia tokių pastatų. Nes gaunasi, kad investuoji į pastatus, tvarkai, kas kainuoja siaubingus pinigus, ir tuose pastatuose nėra žmonių. Įsivaizduokite žmones „Zoom“, per nuotolį ūkio dalis išeina dirbti. Tai, ką jie darys ūkio dalyje per nuotolį?“ – komentuoja Šiaulių meras Artūras Visockas.

Artūras Visockas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kiek pavyks sutaupyti Šiaulių savivaldybė kol kas nežino, pirmuosius skaičius žada pateikti po mėnesio. Tokia energijos taupymo tvarka Šiauliuose turėtų galioti iki šildymo sezono pabaigos.