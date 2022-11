„Padėsiu mokyti(s)“ ieško savanorių: „Nesustosime, kol kiekvienoje mokykloje bus bent po vieną savanoriškai padedantį žmogų“

Ketvirtą sezoną skaičiuojanti iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ turi tikslą – padėti visiems moksleiviams, kuriems kyla mokymosi sunkumų visoje Lietuvoje. Suinteresuotų mokyklų tinklas plečiasi, tad atitinkamai – reikia plėsti ir savanorių gretas, rašoma Nacionalinis švietimo NVO tinklo pranešime žiniasklaidai.

„Šį rugsėjį moksleiviams grįžus į mokyklas, nuotolinio mokymo metu patirti sunkumai, deja, niekur nedingo“, – teigia iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“ savanorių mentorė Kotryna Jankūnaitė.

Pasak jos, daugelis vis dar jaučia atotrūkį, atsiradusį nuotolinio mokymosi metu – sunku susikaupti, rasti motyvacijos atlikti namų darbus, kai kuriems sunku atkurti ryšį su bendraklasiais. Šalia prisideda ir karo kontekstas, todėl emocinė pagalba moksleiviams šiuo metu – itin svarbi.

„Mokiniams iš tikrųjų reikia draugo, kuris padėtų, motyvuotų, išklausytų ar kartu ruoštų namų užduotis. Tėvai ne visuomet turi tam laiko ar kantrybės ir tai yra normalu. O mūsų savanoriai – tiek vyresnių klasių moksleiviai, tiek studentai ar jauni specialistai – dalyvauja specialiuose mokymuose, todėl gali drąsiai bendrauti ir prisidėti prie geresnių moksleivių rezultatų“, – sako K. Jankūnaitė.

Nuo gimnazistų iki dėstytojų

„Padėsiu mokyti(s)“ savanoriais gali būti visi asmenys nuo 16 metų. Pagrindiniai kriterijai – motyvacija, empatija ir galimybė įsipareigoti ne mažiau nei 2 mėnesiams. Kaip teigia viena iš iniciatyvos sumanytojų ir globėjų Judita Akromienė, tai draugyste paremtas projektas, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos: „Nepaisant dabartinio konteksto, visuomet bus moksleivių, kuriems sudėtingiau mokytis, įsisavinti mokykloje dėstomą medžiagą ar susidraugauti su bendraklasiais.“

Kaip rašoma Nacionalinis švietimo NVO tinklo pranešime žiniasklaidai, per visą iniciatyvos laikotarpį, savo pagalbą ir laiką dovanojo per 120 įvairaus amžiaus savanorių – gimnazistai, studentai, medikai, IT ar kiti savo srities specialistai. Savo pagalbą siūlo ir dėstytojai – ekonomiką dėstanti Ramunė praėjusį pavasarį Vilniaus Antakalnio progimnazijoje įkūrė ekonomikos būrelį, į kurį įsitraukė 6-8 klasių mokiniai.

Savanoriai išmokomi

Siekiant užtikrinti užsiėmimų kokybę ir padėti savanoriams jaustis tvirčiau bendraujant su įvairaus amžiaus moksleiviais, iniciatyvos atstovai kartu su Paramos vaikams centru parengė specialius praktinius mokymus. Juos veda Centro lektorės-psichologės. Mokymų metu daugiausia kalbama apie ryšio mezgimą, emocijų, smurto atpažinimą.

„Savanoriams mokymai įprastai labai patinka – tai rodo po jų paliekami atsiliepimai. Įdomu tai, kad juose mielai dalyvauja ir daugiau patirties bendraujant su vaikais ar pedagoginį išsilavinimą turintys asmenys. Mokymai interaktyvūs, praktiniai, tad puikiai padeda suprasti, kokios iš tiesų pagalbos mokiniams reikia“, – sakė K. Jankūnaitė.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu, tačiau jie yra privalomi norint būti iniciatyvos savanoriu. Po mokymų kiekvienam dalyviui yra išduodamas specialus pažymėjimas.

Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s) savo veiklą pradėjo 2021 m. pradžioje. Per visą laikotarpį iniciatyvos savanoriai padėjo per 500 moksleivių 32 mokyklose 12 Lietuvos miestų ir miestelių. Pagalba teikiama kontaktiniu, nuotoliniu arba mišriu būdu, priklausomai nuo savanorio galimybių ir mokinių poreikių.

Iniciatyvą remia: Kazickų šeimos fondas ir Aukok.lt

Papildoma informacija:

• Iniciatyvos „Facebook“ paskyra

• Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)