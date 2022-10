Kasčiūnas: karo atveju ir palapinės yra tinkama vieta, kur vokiečiai gali atvykti

„Ginčytis turime. Mes nesam tas monolitas, kur vienas pasako ir visi iš karto pritaria“, – įsitikinęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Jis ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ aptarė Vokietijos brigados klausimą ir nesusipratimus partijos viduje. Politikai tikina – į viešumą iškilę ginčai yra normali politinės veiklos dalis.

– Gerbiamieji, istorinis įvykis. Šiandien pagaliau susitikot Seimo komitete.

L. Kasčiūnas: Na, ne tiek istorinis, bet susitikom, manau, kad labai dalykiškai pasikalbėjom. Manau, kad išėjom stipresni, siekdami mums labai svarbaus, visai Lietuvai svarbaus, tikslo, kad Vokietijos brigada, kai mes jau būsim pasiruošę ir padarę namų darbus, parengę infrastruktūrą, galės čia atsirasti kaip labai svarbus priešus atgrasantis veiksnys.

– Pone Anušauskai, kaip nutiko, kad pastaruoju metu du įtakingi konservatorių lyderiai santykius aiškinosi viešumoje ir ne pačiais gražiausiais žodžiais vienas apie kitą atsiliepia?

A. Anušauskas: Na, aš negražių žodžių negirdėjau, bet mes susitinkame ir Seimo salėje. Tiesiog neužmirškit, kad abu esam Seimo nariai, mes plenarinių posėdžių salėje, ne tik komitete, susitinkam, tos galimybės yra.

– Dabar prie esmės. Ar kas nors žino, kada Lietuvoje galėtų atsirasti, turėtų atsirasti Vokietijos brigada?

L. Kasčiūnas: Dabar mūsų uždavinys – tą infrastruktūros planą, kurį mes turime (spalio 27-ą jau ministras atneša į Seimą projektus, kuriuos skubos tvarka patvirtinsime ir tai palengvins visas procedūras), surišti su Vokietijos brigados dislokavimo planu. Kai jau mes būsim pasiruošę, derybų proceso metu iš vokiečių sužinosime, kada jie gali jau dislokuoti brigadą čia.

– Kokia data jus tenkintų?

L. Kasčiūnas: 2025-ų metų liepa yra data, kai mes būsim pasiruošę infrastruktūriškai, o, be jokios abejonės, vokiečiai irgi turi pasidaryti namų darbus. Jie investuoja dabar į savo Bundesvero reformą, jie irgi stiprina, jie irgi stato savo kariuomenę ant kojų. Ir tie procesai yra lygiagretūs. Tuose procesuose reikia nutiesti tiltus.

Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Jūs nuolat kartojat, kad dislokuota brigada turėtų būti nuolat Lietuvos teritorijoje.

L. Kasčiūnas: Taip, tikrai taip.

– Ministre, kaip atsitiko tas nesusipratimas ar nesusikalbėjimas, kai lankėsi Vokietijos krašto apsaugos ministrė ir jūs jai paantrinote dėl tų 10 dienų, per kurias atvyktų vokiečiai, esant reikalui?

A. Anušauskas: Esant reikalui dabar, kai mes neturime infrastruktūros, mes neturim sandėlių amunicijai. Mes ruošiamės, reikalingas nuoseklus darbas ir tai buvo akcentuota. Klausimas buvo, kas gi būtų dabar, kai mes to neturim, tai toks buvo atsakymas. Bet kokiu atveju, nei vokiečių pozicija, nei mūsų susitarimai dėl to nesikeičia. Tuos darbus reikia padaryti.

Aš tiesiog pasakysiu, mažai kas žino, kad anksčiau, kalbant apie infrastruktūros plėtrą, buvo vadovaujamasi nekeičiant įstatymų, tiesiog viską stumiant, kaip įprasta. Dabar, šiais metais, mes baigėm tvirtinti visus poligonų plėtros darbus, kurie buvo pradėti popieriuje 2014-ais metais. Tai 8-erius metus užtruko, kol viskas buvo padaryta. Dabar gi mes norime visa tai pagreitinti, kad procedūros, priėmus Seimo įstatymą, sutrumpėtų 2–3 metais ir tada jau per porą metų būtų galima daug ką pastatyti.

– Tai kokia optimali data būtų, kad Vokietijos brigada įsikurtų Lietuvoje?

A. Anušauskas: Aš sakyčiau, infrastruktūros sukūrimas – tai yra labai skirtingi objektai. Tai yra ir sandėliai, ir kareivinės, yra ir poligono, pagaliau, įrengimas. Nepamirškim, kariai ir mūsų, ir vokiečių, ir NATO priešakinės pajėgos didelę dalį savo laiko praleidžia poligonuose, pratybose. Mes turime infrastruktūrą mokymuisi, jų nuolatiniam buvimui mokantis kartu, treniruojantis, pratyboms parengti. Pavyzdžiui, Rūdninkų poligonas, yra, sakyčiau, objektas numeris vienas.

Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kitaip tariant, mes dabar ir norėdami negalime priimti Vokietijos karių, nes jiems tektų gyventi palapinėse?

L. Kasčiūnas: Tik reikėtų patikslinti, kad karo atveju ir palapinės yra tinkama vieta, kur vokiečiai gali atvykti. Mes kalbam apie taikos laikotarpį. Norėdami, kad ta brigada veiktų kaip atgrasymo instrumentas, taip, mes turime turėti infrastruktūrą, kur vokiečiai galėtų atvykti, kur vokiečiai galėtų treniruotis ir kur vokiečiai galėtų būti tas atgrasantis veiksnys, kuris mums be galo svarbus, nes mes dabar pereinam iš atgrasymo per nubaudimą, kol laukiam tam tikro pastiprinimo, į atgrasymą per paneigimą. Kitaip tariant, kad priešui net nekiltų jokių intencijų bandyti mūsų saugumo ar visos NATO saugumo.

– Pone Kasčiūnai, iš kur kyla tas nesusikalbėjimas, kad teko ir apsižodžiuoti viešai su ministru, ir kviestis į komiteto posėdį, ir Gabrielius Landsbergis, partijos lyderis, taip pat kritikavo ministrą dėl būtent tos spaudos konferencijos, kai lankėsi Vokietijos ministrė.

L. Kasčiūnas: Mes, matyt, nesusikalbėjom dėl keleto momentų. Galbūt reikėjo labiau akcentuoti, kad mūsų tikslas yra brigada čia. Tai vienas dalykas.

Laurynas Kasčiūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Nuolatinė, o ne nuotolinė.

­L. Kasčiūnas: Taip. Ir antras dalykas – argumentacija dėl Ukrainos atvejo. Na, dėl devyniasdešimties dienų. Mano požiūriu, ji nėra tiksli, nes mes neturim tokio strateginio gylio kaip ukrainiečiai, mes NATO diskusijose rėmėmės vadinamuoju greitos reakcijos poreikiu. Kitaip tariant, kadangi mes neturim strateginio gylio, tiek pajėgų prie mūsų sienų nereikėtų sutelkti kokiai nors minimaliai intervencijai, mums reikia turėti pajėgų čia kuo daugiau. Todėl mes truputėlį padiskutavome, ar Ukrainos atvejo pavyzdys tinkamas Lietuvai, ar ne. Aš manau, kad jis ne visai tinkamas.

A. Anušauskas: Apie strateginį gylį pasakysiu, kad mūsų strateginis gylis yra ir NATO šalys. Mes linkę, bet čia jau aš kalbu, kad ir visuomenėje mes linkę dažnai save išimti iš NATO kaip atskirą vienetą. Bet agresijos atveju, kadangi mes esam NATO nariai, be abejonės, turėtų reaguoti visas Aljansas. Ir tas gylis keičiasi. Bet aš suprantu, kai kalbama apie lokalias provokacijas, incidentus, kurie didina įtampą, pavyzdžiui, pasienyje ir panašiai, čia jau išties nereikia nei laiko daug, nei to gylio, matyt, nereikia. Tiesiog surengti tokias provokacijas gali bet kuri agresyvi kaimynė, jeigu bus politinis sprendimas.

Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ministre, ar pripažįstat tą kritiką, kurią išsakė tiek Gabrielius Landsbergis, tiek Laurynas Kasčiūnas?

A. Anušauskas: Na, šiuo atveju aš sakyčiau, kad taip: ne visi pasakymai turėtų virsti antraštėmis. Aš visai nenorėjau, kad tas pasakymas būtų virtęs antrašte, nes antraštė turėtų būti kitas dalykas. Vokietija pasakė, kad įsipareigojimus jie vykdo, vykdys, jų neatsisako. Tai yra, aš manau, svarbiausia žinia.

– Bet ar turim Vokietijos užtikrinimą, kad brigada bus būtent Lietuvoje dislokuota? Nes daug stumdymosi, ir prezidentas bandė paaiškinti, ką jis yra sutaręs su Vokietijos kancleriu.

A. Anušauskas: Mes turime Scholzo ir prezidento susitarimą, kur yra parašyta brigada vietoje.

– Tik neminima konkreti data.

L. Kasčiūnas: Taip, ilguoju laikotarpiu. Tai priklauso pirmiausia nuo mūsų namų darbų ir mūsų diplomatinių pastangų įtikinti vokiečius pasakyti aiškiai tą datą.

– Ministre, jums ne tik savi žeria priekaištus, tačiau ir opozicija. Šiandien ponas Gaižauskas piktinosi, kad 92 kartus, cituoju, kvietė į NSGK posėdį, bet atėjot tik 12 ar 13 kartų. Kodėl?

A. Anušauskas: Na, pirmiausia turiu pasakyti, kad ministras dar turi ir užsienio komandiruočių. Pusė jų yra užsienio komandiruotės. Kitus gi klausimus aš galiu skirti viceministrams, nes tai yra vis dėlto ministro pareiga turėti savo komandą, kuri galėtų atsakyti dar detaliau į klausimus. Aš manau, kad komitetas visada nori detalių atsakymų, daugiau atsakymų. Tai aš neužsiimu mikrovadyba

Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nesakau, kad aš pats geriausias visose srityse. Jeigu aš pavedu žmonėms, kurie tai gali dar aiškiau paaiškinti, dar detaliau paaiškinti komitetui, aš juos siunčiu į komitetą. Ten, kur reikia, pavyzdžiui, atstovauti, kai mes kalbam apie susitikimų rezultatus, ar tai būtų Madrido, ar tai būtų Briuselio, dabar, kai buvo susitikimai gynybos ministrų, aš pats kalbu, aš pats komunikuoju, pats ateinu į komitetą. Bet tiesiog mums suderinti ir vizitų užsienio programas, ir komiteto posėdžius ne visada pavyksta.

– Pone Kasčiūnai, pasigendat ministro komitete?

L. Kasčiunas: Norėtųsi, kad ministro būtų daugiau, bet šiandien sutarėme, kad taip ir bus. Tai džiugu.

– Dar vienas klausimas. Kas apskritai vyksta jūsų partijoje? Dabar daug įtampų stebime – ir pono Majausko nuolatiniai išsišokimai, taip pat ir nurodymas partijos vadovybės, kad nereikia neteikti biudžetui siūlymų, nesuderintų su Vyriausybe. Jūsų tarpusavio ginčai vieši.

L. Kasčiūnas: Na, gyva partija. Žmonės aktyvūs, žmonės su savo vizijom, ir manau, kad tai yra ir mūsų stiprybė. Be abejo, tos vizijos ir tas aktyvumas negali galbūt išeiti iš tam tikrų rėmų. Tai, be abejo, biudžeto įstatymas yra be galo svarbus, aš net neabejoju, kad visa mūsų frakcija vieningai balsuos už galutinį biudžeto projektą. Bet dabar, tam tikroj fazėj, sakykim, ankstyvojoj, yra galbūt tam tikrų ir frakcijos narių pasiūlymų ir jie tiesiog prašo diskusijų. Aš taip ir suprantu tą situaciją – kaip diskusiją.

Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone Anušauskai, kaip jums atrodo? Nes vieni apžvalgininkai sako, čia jums keršija, kad jūsų per dideli reitingai tapo arba kad ponas Kasčiūnas norėjo būti ministru, bet nepaskyrė.

A. Anušauskas: Aš manau, kad apžvalgininkų tokia duona, tai neatimkime iš jų jos. Jie turi teisę ir galimybę komentuoti. Jie tai daro.

– Kaip paaiškintumėte atmosferą partijoje?

A. Anušauskas: Pas mus visada buvo ginčų. Turiu pasakyti, aš partijoje senokai ir buvau įvairiose pareigose, nuo Politikos komiteto pirmininko iki Priežiūros komiteto pirmininko. Aš žinau, kokie ginčai pas mus visada būdavo. Jų visada buvo, tai yra normalu.

– Bet ne visi išlenda į viešumą.

A. Anušauskas: Žinokit, beveik visi, tiesiog mes daugelį dalykų jau pamiršome, kas buvo prieš, pavyzdžiui, 12–14 metų, pamiršom. Bet ginčytis turime. Mes nesame tas monolitas, kur vienas pasako ir visi iš karto pritaria. Mes ieškom geresnių kelių, geresnių išeičių ir tai, aš sutinku visiškai, kad tai yra stiprioji pusė, bet ne silpnybės požymis.

Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Tačiau pasigirsta kritikos ir prezidentas perspėjo, kad kiekvieną jūsų ginčą stebi partneriai – tie patys Vokietijoje, kaip buvo šiuo atveju.

L. Kasčiūnas: Tai tik rodo, kokia mūsų politinė jėga ir koks yra mūsų visų tikslas – tai, kad brigada būtų čia kaip labai svarbus mūsų saugumo ramstis. Tai natūralu, tos diskusijos rodo, kad tai yra ne dirbtinis, o natūralus, autentiškas interesas, kurį mes kartu ir apginsim.

– Nuo šiol vienu balsu kalbėsit?

A. Anušauskas: Turiu pakartoti. Iš tikrųjų nei Vokietijos įsipareigojimai, nei mūsų noras turėti vokiečius visa apimtimi čia, Lietuvoje, nepasikeitė. Bet, žinoma, kai mes komunikuojame apie tuos dalykus, visada reikia aiškumo. Nors aiškiau, konkrečiau, toks visuomenės poreikis egzistuoja ir jis augantis, nes įtampos aplinkui nemažėja. Dėl to tą poreikį tenkinam. Kartais pasakom ne tuos žodžius, kuriuos norėtume matyti antraštėse, pasakom galbūt ne viską, ką reikėtų pasakyti. Mus paskui pataiso, kad jūs kažko nepasakot. Mane tai visada pataiso.