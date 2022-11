LRT trumpai. Būsimi savivaldos rinkimai – ką reikia žinoti?

Vis sparčiau tiksi laikas, likęs iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Portalas LRT.lt primena, ką reikia žinoti.

Kiek daugiau nei po keturių mėnesių Lietuvos gyventojai dar kartą trauks prie balsadėžių – rinks savivaldybių tarybas ir merus. Seimui priėmus Konstitucijos pataisas, ir toliau merus rinksime tiesiogiai, nors jų galios ir keisis.

Datos

Kaip skelbiausia Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) savivaldos rinkimų politinės kampanijos startas paskelbtas šių metų spalio 7 d. Tądien prasidėjo politinės kampanijos dalyvių registracija.

Politinės kampanijos dalyvių registravimas vyks iki 2022-ųjų gruodžio 12-osios. Nuo tos dienos prasidės politinių organizacijų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimas VRK. Jis tęsis iki gruodžio 25-osios 17 val.

2023-ųjų vasario 2-oji bus paskutinė diena, kai VRK nuspręs, registruotų kandidatą bei kandidatų sąrašą ar neregistruoti.

Vasario 28 – kovo 2 dienomis vyks išankstinis balsavimas, organizuojamas savivaldybės pastate ir

kitose balsavimui tinkamose ir su savivaldybės administracija suderintose patalpose nuo 7 val. iki 20 val. Kovo 3-4 dienomis vyks balsavimas namuose.

2023-ųjų kovo 5 d. vyks pirmasis savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turas. Rinkimų apylinkės atsidarys 7 val. ir užsidarys 20 val.

Rinkimai, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

Praėjus dviem savaitėms numatomas antrasis rinkimų turas. Kovo 14-16 dienomis vyks balsavimas savivaldybės pastate bei kitose balsavimui tinkamose ir su savivaldybės administracija suderintose patalpose nuo 7 val. iki 20 val. Kovo 17-18 dienomis vyks balsavimas namuose.

2023-ųjų kovo 19 d. vyks antrasis savivaldybių tarybų ir merų rinkimų turas. Rinkimų apylinkės atsidarys 7 val. ir užsidarys 20 val.

Kaip bus renkami merai ir kokios bus jų funkcijos?

Po kovą vyksiančių rinkimų merai bus kitokie, nei iki jų. Seimas dar vasarą priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas bei Rinkimų kodeksą, numatančius, kaip bus renkami merai ir kokios bus jų funkcijos.

Rinkimų kodekse numatoma merų rinkimų tvarka iš esmės lieka tokia pati, kaip ir iki šiol – meras bus renkamas ketverių metų kadencijai, vienmandatėje apygardoje.

Rinkimai, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

Ir toliau vyks du rinkimų turai, o meru taps daugiausiai rinkėjų balsų surinkęs asmuo.

Tačiau atsiranda naujovė – kadencijų skaičiaus ribojimas. Rinkimų kodeksu nustatyta, kad žmogus, mero pareigas ėjęs tris kadencijas iš eilės, negalės būti renkamas meru ketvirtai kadencijai iš eilės.

Seimo priimtose Vietos savivaldos įstatymo pataisose numatoma, kad taryba dirbs kaip atstovaujamoji institucija, o tiesiogiai išrinktas meras – kaip vykdomoji.

Savivaldybės taryba, kaip ir dabar, priims svarbiausius sprendimus, tačiau ji neturės savo vadovo. Meras nebebus tarybos narys.

Tiesiogiai išrinkto mero vadovaujama savivaldybės administracija rengs tarybos sprendimų projektus, pats meras šauks tarybos posėdžius, sudarys jų darbotvarkę, pirmininkaus tiems posėdžiams.

Rinkimai, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

Balsuoti posėdžiuose meras negalės, tačiau jam bus suteikta veto teisė. Numatyta, kad jis galės motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti. Taryba dėl to nutarimo privalės balsuoti antrą kartą. Pakartotinai apsvarstytas sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį balsuos daugiau kaip pusė visų savivaldybės tarybos narių.

Jeigu taryba neatsižvelgs į mero motyvus ir iš naujo priims savo sprendimą, šis galės dėl to kreiptis į Vyriausybės atstovą.

Dar viena naujovė savivaldoje – vicemerai ir administracijos direktorius taps asmeninio-politinio pasitikėjimo pareigūnais, juos skirs meras, o vicemerų kandidatūroms reikės ir tarybos pritarimo.

Be to, vicemerų bus galima paskirti daugiau negu dabar leidžia įstatymas.

Merui pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.

Rinkimai, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Naujasis įstatymas numato ir daugiau teisių opozicijai savivaldybių tarybose – numatoma galimybė išsirinkti opozicijos lyderį. Jį išsirinktų ne mažiau kaip pusė tarybos narių, priklausančių opozicijai.

Taip pat numatyta, kad ne rečiau kaip kas pusmetį savivaldybės tarybos posėdžio pabaigoje būtų organizuojama mažumos valanda. Jos metu mažumos atstovai galėtų užduoti klausimus merui, vicemerui, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams.

Be to, tarybos mažuma įgijo teisę kartą per pusę metų į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti jai rūpimus klausimus.