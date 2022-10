Mazuronis: ar statyčiau asmeninius pinigus, kad Viktoras nebegrįš į partijos pirmininkus? Taip, ramia širdimi

Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis sako nemanantis, kad turėtų imtis kardinalių partijos įvaizdžio pokyčių. Interviu portalui LRT.lt jis kalbėjo, jog rinkėjai žino „darbiečių“ istoriją ir vis tiek už juos balsavo, o bet kokie staigūs pokyčiai naudos neduotų. Seimo vicepirmininko pareigas einantis A. Mazuronis taip pat kritikavo valdančiuosius ir tikino, kad į Seimą greitai gali ateiti nepasitikėjimo Vyriausybe iniciatyva.

– Pradėti norėčiau nuo, turbūt, ne visai rimto klausimo – Jūs buvote vienas iš Seimo valdybos narių, pritarusių siūlymui vėl leisti Seime prekiauti alkoholiu. „Valstiečių“ pirmininkas Ramūnas Karbauskis sakė, kad tokiu sprendimu duodama mintis, kad alkoholis Seime vartojamas dideliais kiekiais. Jūsų ta mintis negąsdina?

– Turėčiau kardinaliai nesutikti su ponu Karbauskiu. Šita mintis siunčia labai svarbią žinutę visuomenei, kad Seimas nėra vaikų darželis ir kad čia dirbančių žmonių nereikia kontroliuoti, kad niekas čia nepiktnaudžiauja. Ponui Karbauskiui galėčiau atsakyti, kad yra net priešingai. Man atrodo, kad tais laikais, kai Seimo kavinėje nepardavinėjo alkoholio, jo parlamento rūmuose buvo suvartojama daugiau nei tada, kai juo būdavo prekiaujama kavinėje ir žmonės turėdavo galimybę prie pietų stalo išgerti taurę balto vyno.

Man teko lankytis kituose parlamentuose, ne tik Europos Sąjungos valstybių, apskritai pakankamai daug parlamentų teko pamatyti per savo politinę karjerą. Turbūt nemačiau nė vieno, kuriame nebūtų galimybės delegacijų svečių parlamente esančiose maitinimo įstaigose pavaišinti vyno taure per pietus ar pasibaigus konferencijoms, tarptautiniams renginiams.

Alkoholis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Problema kyla pagal tai, kas kaip mato šitą klausimą. Man labai gaila, kad ponas Karbauskis jį mato labai ribotai ir siaurai.

– Jūs sakote, kad Seimas nėra vaikų darželis, bet visuomenės apklausos rodo, kad 8 iš 10 gyventojų Seimą vertina nepalankiai, juo nepasitiki. Ir toks vertinimas nėra tik šios kadencijos, Seimas nepalankiai vertinamas metai iš metų. Kur Jūs matytumėte tokios situacijos priežastis?

– Ši kadencija man yra ketvirta ir visas keturias kadencijas naujosios parlamento vadovybės, kad ir kokios jos būtų, kėlė sau tikslą pagerinti Seimo reputaciją ir įvaizdį visuomenėje. Niekam to nėra pavykę padaryti, net ir tiems, kurie labai stengėsi.

O taip yra dėl labai paprastos priežasties – Seimas yra ne kas kita, kaip visiškas visuomenės atspindys. Šiek tiek mažesnėmis proporcijomis, bet Seime ir žmonėse, kurie atstovauja visuomenei, yra matomas jos atspindys. Galbūt žmonėms nepatinka, kokia ta visuomenė yra – kiekvienas mato savo siaurą segmentą, o kiti jam nepatinka.

Į Seimą dažnai sukoncentruojamos neigiamos emocijos, kurios net nesusijusios su parlamento darbu. Dažnai būna, kad yra Vyriausybės, Europos Komisijos ar kitų institucijų sprendimai, kurie su Seimu mažai ką bendro turi, bet žmonės dėl jų vis tiek kaltina Seimą. Bet tai labai normalu, tai yra visiškai normalus procesas.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kiek teko bendrauti su kolegomis iš kitų parlamentų, tai ir kitose valstybėse yra analogiški procesai. Nereikia tuo stebėtis ar piktintis. Galų gale, net nereikia mėginti to pakeisti, nes to tiesiog nepakeisi. Pas mus yra įsišakniję, kad valdžios imame nekęsti kitą dieną po rinkimų, dar net dorai nežinodami, ką išsirinkome. Tiesiog Seimas yra politinis neigiamų emocijų sugėrimo institutas. Labai patogu visuomenei visas problemas – tiek tas, dėl kurių Seimas kaltas, tiek tas, dėl kurių jis nėra kaltas – nurašyti ant tų, kurie sėdi Seime.

– Jūs sakote, kad to nepakeisime, bet matome, kas nutinka, kai tas nepasitikėjimas perauga į labai stiprų pasipiktinimą, o pasipiktinimas perauga į riaušes.

– Riaušės, be jokios abejonės, nėra nei skatintinas, nei sektinas dalykas. Bet dėl demonstracijų, mitingų, nuomonės išsakymo – labai tikiuosi, kad per daugiau nei 30 nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metų esame subrendę tiek, kad leistume kitaip mąstantiems žmonėms rinktis išsakyti savo nuomonę ar nepasitenkinimą civilizuotomis, įstatymuose numatytomis formomis. Reikia džiaugtis, kad tiek pasistūmėjome per tuos daugiau nei 30 metų.

Taip, kartais atsitinka, kad tai perauga į riaušes, kurias matėme ir Lietuvoje. Tačiau nepamirškime, kad, tarkime, Paryžiuje geltonųjų liemenių judėjimas buvo kelis mėnesius, kiekvieną savaitgalį, paralyžiavęs visą Prancūzijos sostinės gyvenimą. Ir nieko. Tiesiog tokia yra demokratijos kaina.

Andrius Mazuronis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Žinoma, valstybė turi reaguoti, neturi leisti peržengti tam tikrų raudonų linijų. Bet tai, kad žmonės turi galimybę aktyviai išsakyti savo pilietinę nuomonę ir tai daro, man atrodo, yra geras ir sveikintinas dalykas. Vertinčiau tai kaip vieną didžiausių nepriklausomos Lietuvos pasiekimų.

– Opozicija šioje kadencijoje labai daug kalba apie valdančiųjų nesiskaitymą su jais, apie nesiklausymą, apie tai, kad kartais net neleidžiama pateikti projektų, bet Jūs pats minėjote, kad dirbate jau ketvirtą kadenciją, ir turbūt matėte, kad taip pat buvo kalbama ir praėjusioje kadencijoje, ir ankstesnėse. Kuo ši kadencija, Jūsų akimis žiūrint, kitokia?

– Reikėtų objektyviai pasakyti, kad šioje kadencijoje valdantieji nesiskaito su opozicija ir jos negerbia labai panašiai, kaip ir kitos valdančiosios daugumos su opozicijomis nesiskaitė ir jų negerbė. Kai išgirstu opozicijos priekaištą valdantiesiems, kad jie nebalsuoja už opozicijos projektus, mane net juokas apima, nes būtų keista, jei valdančiosios daugumos atstovai balsuotų už opozicinius siūlymus.

Bet ko tikrai pasigendu ir ko, man atrodo, šiai Vyriausybei ir daugumai reikėtų daugiau, tai paprastesnio ir ne tokio arogantiško požiūrio į daugelį dalykų. Tiek į visuomenę, tiek į joje esančias problemas, tiek į politinį dialogą reikia žiūrėti šiek tiek paprasčiau ir ne iš aukšto. Iš tiesų, šioje daugumoje yra labai dažnos situacijos, kai atmetama bet kokia galimybė turėti diskusiją.

Dialogas yra kategoriškai atmetamas, išskyrus tuos atvejus, kai valdantiesiems trūksta balsų ir jie mato, kad nesugebės savo viduje sugeneruoti palaikymo savo projektams.

Mes sakome, kad gal mes ir neteisingai siūlome, neturėdami ministerijose esančių pajėgumų, bet jūs mums pasakykite, padėkite, sudėliokite skaičius, pasakykite, kodėl viena ar kita idėja nėra tinkama – ar tai būtų degalų akcizo, ar PVM mažinimas, ar elektros situacijos sprendimas, ar antiinfliacinis paketas, žiūrėkime, ką turi kitos valstybės, gal kas nors mums tinka.

Tačiau susiduriame su tokiu aklu pasakymu ir pozicija, kurią išsako valdantieji, o ypač ministrė pirmininkė, kad aiškinti ką nors opozicijai yra laiko gaišimas. Man atrodo, kad tai klaidingas požiūris. Palyginti su kitomis [valdančiosiomis daugumomis], iš tikro būdavo diskusijų, pas premjerą būdavo kviečiami opozicinių frakcijų atstovai, klausiama, ką mes galvojame.

Konservatorių tarybos posėdis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dabar tokios praktikos visiškai nėra. Dialogas yra kategoriškai atmetamas, išskyrus tuos atvejus, kai valdantiesiems trūksta balsų ir jie mato, kad nesugebės savo viduje sugeneruoti palaikymo savo projektams. Matėme, kad dabar taip buvo su valstybės reformos projektų bloku. Pagal tai, kaip valdantieji ieškojo paramos opozicijoje, akivaizdu, kad jie neturi tų 74 balsų, kad jų nesurinks, o situacija yra deganti. Tokiais atvejais pradedama ieškoti dialogo. Bet žinote, kai pats dialogą atmeti „n kartų“, tikėtis, kad ateisi ir kita pusė konstruktyviau pažiūrės, yra naivoka.

– Bando už balsus Jums ką nors žadėti?

– Taip būna, žinoma. Visais laikais taip buvo ir bus ateityje, esu įsitikinęs. Bet klausimas yra, kokiais klausimais tu gali šnekėtis ir ieškoti sąlyčio taškų, o kokiais – ne.

Andrius Mazuronis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tarkime, mano jau minėta valstybės tarnyba. Mūsų nuomonė kategoriška – tai yra toks valstybei svarbus klausimas, kad daryti politinį turgų ir diskusijas yra netoleruotina. Mums iš principo atrodo, kad valstybės tarnybos reforma yra klaidinga. Valstybės sektorių reikia reformuoti, bet iš kitos pusės, nei yra daroma dabar.

– Jei gerai skaičiuoju, prieš pusmetį opozicija išėjo iš salės, posėdžiavo atskirai ir parengė valdantiesiems reikalavimų sąrašą, kurių galiausiai beveik nė vienas nebuvo įgyvendintas. Ar tai yra derybų pasekmė, ar opozicija tiesiog nusileido?

– Opozicija buvo tam tikra prasme apgauta. Nenoriu dejuoti ar skųstis, kaip yra negerai ar kaip mus skriaudžia, bet šitoje situacijoje, man atrodo, valdantieji pasielgė negražiai ir opoziciją tiesiog apgavo. Ir apgavo ne dėl to, kad nepalaikė mūsų teiktų projektų ir juos atmetė pateikimo stadijoje.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Apgavo, nes Seimo pirmininkės kabinete buvo pažadėta, jog vasarą bus sudaryta darbo grupė, kurioje bus opozicijos frakcijų atstovai, kad bus bandoma išgirsti, ką siūlome, ir argumentuotai paaiškinta, kodėl vienas ar kitas siūlymas netinka. Tačiau per vasarą nieko neįvyko, o galų gale rudenį ministrė pirmininkė pasakė, kad nėra prasmės, nėra laiko ir, tiesą pasakius, supratau, kad nelabai yra ir noro kalbėtis, bandyti ieškoti sprendimų, preziumuojant, kad balsų jie turi ir nelabai reikia sąlyčio taškų ieškoti.

Tokiu būdu jie prisiėmė atsakomybę už tolesnę Lietuvos ekonominę raidą, ekonominį scenarijų. Jie nesiekia, kad sprendimai, kurie gali nulemti artimiausių penkerių metų ekonominę raidą, būtų priimami ne tik remiantis aritmetine dauguma, o ieškant konsensuso ir tarp opozicijoje esančių jėgų.

Ekonominiai debesys ne tik virš Lietuvos, bet virš visos Europos telkiasi, darosi vis labiau niūrūs, apniukę, be prošvaisčių horizonte. Laukia sudėtinga situacija, todėl svarbu turėti politinį dialogą ir ieškoti konsensuso, o ne remtis tik daugumos ir mažumos principais.

– Vienas dalykas, ypač akcentuojamas pastaruosius mėnesius, kilus karui Ukrainoje, yra vienybė – kad ji reikalinga tiek visuomenėje, tiek Seime. Ji įmanoma?

– Žinoma. Ją, manau, Seimas labai gerai demonstravo karo akivaizdoje, pirmosiomis dienomis, kai įvedė nepaprastąją padėtį, pasirašė partijų susitarimą dėl saugumo ir t. t. Kur mato valstybės interesą ir būtinybę susitelkti, Seimas susitelkia.

Bet kartais mes susiduriame su tiesos monopoliu, kurio nemėgstu. Nuomonių skirtumas tiek visuomenėje, tiek parlamente yra labai sveikintinas dalykas ir geras variklis progresui vienoje ar kitoje srityje. Tačiau pastaruoju metu yra veikėjų, kurie uzurpavo tiesos monopolį ir arba visi turi kalbėti taip, kaip jie, arba tampa tautos priešais ir išdavikais, nes turi kitą nuomonę.

Valdančiųjų retorikoje pastaruoju metu įžvelgiu žalingą savybę, kai vietoj to, kad pripažintų savo neveiksnumą ar klaidas, jie jas pridengia karo Ukrainoje skraiste. Taip, dalis aplinkybių objektyviai yra lemiamos karo veiksmų, mes tai pripažįstame ir dėl to nesiginčijame. Bet kuo toliau, tuo daugiau atsiranda aplinkybių, kurių nesprendimą ar savo neveikimą Vyriausybė bando pateisinti karu, tai kaip apsauga nuo visko, kas aplinkui vyksta.

Andrius Mazuronis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kai ir opozicija, ir visuomenės veikėjai, ir politologai išsako kritikos valdančiajai daugumai, dažniausiai jų atsakymai susiję su tuo, kad dabar vyksta karas ir kaip galima kelti tokius klausimus. Karas vyksta jau beveik metus ir neaišku, kiek dar vyks. Tai nėra priežastis Vyriausybei neveikti ir nematyti savo klaidų. Tai yra prabanga, kurios negalime sau leisti.

Taip, karas vyksta, bet mūsų žmonių ekonominiai ir socialiniai interesai turi būti prioritetas, reikia spręsti su tuo susijusius klausimus.

– Prieš gerą mėnesį Jūs energetinės krizės valdymą vadinote chaosu. Vis dar chaosas?

– Taip. Energetinė krizė tęsiasi jau ne pirmą ar antrą mėnesį. Jei aš jūsų paprašyčiau išvardinti po tris veiksmus, kuriuos Vyriausybė padarė trumpajam, vidutiniam ir ilgajam laikotarpiams, kad normalizuotų situaciją ir kad tokių kainų šokų išvengtume ateityje, ar galėtumėt išvardinti? Toks įspūdis, kad Energetikos ministerija ir apskritai visa Vyriausybė tiesiog bėga paskui besiklostančius įvykius ir bando reaguoti tik po to, kai jie jau įvyksta.

Tačiau, kad pajėgos telkiamos aplink Ukrainą, mes matėme likus pusmečiui iki vasario 24-osios. Kaip tai gali išsieskaluoti, mūsų ir partnerių tarnybos indikavo visą laiką labai aiškiai, mes ir patys vykome pas Ukrainos kolegas, iš jų girdėjome įvairiausios informacijos. Tuos įvykius, kurie klostosi dabar, ir kokią įtaką jie gali turėti energetikos sektoriui, pirmų kursų studentas galėjo labai lengvai nusakyti. Bet pasiruošta tam nebuvo, nors ši Energetikos ministerijos vadovybė dirba jau dvejus metus ir matė tuos „Nordpool“ metodikos nonsensus.

Šildymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nebuvo jokių sprendimų, tokių kaip elementarios PVM lengvatos, kompensacijos fiziniams asmenims ar verslui. Nemaža dalis verslų jau užsidarė, nesugebėjo išgyventi, o žmonės dėl to yra prastovose ar be darbo. Chaotiškas reagavimas ir niekam tikęs komunikavimas šios krizės metu yra vienas skiriamųjų šios Vyriausybės bruožų.

– Teikiant biudžetą buvo siūloma daugybė visokių PVM lengvatų. Jūsų paties frakcija siūlė apgyvendinimo ir maitinimo sektoriui, kiti Seimo nariai siūlė net ir buitinės technikos ar paspirtukų remontui ir t. t. Ar apskritai atsakinga tokius siūlymus teikti, turint omenyje esamą situaciją?

– Restoranų paslaugų sektoriuje dirba per 60 tūkst. žmonių ir PVM lengvatos pratęsimas dar bent porai metų valstybei kainuotų santykinai nedidelius pinigus, palyginti su tuo, kiek kainuotų, jei tas sektorius beveik sustotų, kas yra labai realu. Tuomet iš tų 60 tūkst. žmonių bent pusė atsidurs gatvėje, prastovose, įdarbinimo tarnybose. Per įvairias socialines išmokas, kompensacijas už šildymą ir pan. valstybė jiems sumokės daugiau, nei išleistų PVM lengvatai, kuri padėtų tiems žmonėms neatsidurti gatvėje.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai yra toks elementarus matematinis uždavinys, net ne politinio požiūrio klausimas – ar išleisti dabar mažesnę sumą, ar vėliau, susidūrus su pasekmėmis, kurių lengvai neišspręsi, išleisti daugiau. Tai yra pinigų panaudojimo efektyvumo klausimas. Ekonominis efektas diktuoja labai paprastą atsakymą – gelbėti dabar per PVM lengvatos pratęsimą yra pigiau, nei vėliau kovoti su pasekmėmis.

Kad tas sektorius susiduria su ypač dideliais sunkumais, aiškinti nereikia. Iš vienos pusės, tai ir nuomos, ir elektros kainos, o iš kitos pusės – vartotojų skaičiaus mažėjimas, nes kai yra sudėtinga ekonominė situacija, žmonės pirmiausia atsisako prabangos, antro ar trečio būtinumo prekių ir paslaugų, tokių kaip vaikščiojimas į kavines, žaidimų kambarius ir pan. Jie jau dabar susiduria su paklausos mažėjimu.

Valstybei reikia priimti sprendimus, bet vėl pasigendu valdančiųjų dialogo, o Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas pritaria mūsų iniciatyvai. Tai reiškia, kad nėra vienos nuomonės ir tarp valdančiųjų, yra tarp jų žmonių, kurie kitaip mato situaciją.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Panaši situacija ir su kitais siūlytais sprendimais. Nesakau, kad viskas, ką siūlome, yra teisinga, bet mes iškeliame mintis diskusijai ir norėtume išgirsti konstruktyvių valdančiųjų argumentų, kodėl vienas ar kitas siūlymas netinka. Bet tos diskusijos yra per mažai.

– Spalio 11-ąją Vyriausybė pateikė kitų metų biudžeto projektą. Jums šiandien aišku, kaip Lietuvos žmonės gyvens kitąmet?

– Gyvens sunkiai. Bet reikia objektyviai pasakyti, kad Vyriausybė taiko nemažą dalį priemonių, kad padėtų žmonėms, tai irgi yra faktas. Tačiau didžiausias šio biudžeto minusas, kad jis statomas ant kreivų pamatų arba ant klaidingos prielaidos, kad ekonomika kitais metais augs beveik pusantro procento. Pati ministrė pirmininkė, pristatinėdama biudžetą, tarp eilučių pasakė, kad yra nemaža tikimybė, jog biudžetą gali tekti per metus peržiūrėti, nes ekonomikos augimas gali nebūti toks, kokį prognozuoja Finansų ministerija.

Andrius Mazuronis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvos bankas nurodė, kad kitais metais augimas bus 0,9 proc. su sąlyga, kad geopolitinėje arenoje nedaugės iššūkių arba situacija stabilizuosis. Bet matome priešingą situaciją, nes situacija Ukrainoje eskaluojasi, matome kaistančią Kinijos ir Taivano situaciją, matome aibę kitų nestabilumo šaltinių pasaulyje, kurie gali bet kada išsilieti į kažką konkretaus, kas mūsų kasdienį gyvenimą palies labai smarkiai. Tad man atrodo akivaizdu, kad ekonominis augimas arba bus visiškai minimalus, arba jo visai nebus. Duok Dieve, kad ekonomika apskritai nekristų.

Ir čia matau didžiausią problemą, nes tai reiškia, kad jei klaidingai prognozuojame ekonomikos augimą, tai ir mūsų pajamos bus mažesnės, ir išlaidos bus didesnės. Jau dabar akivaizdu, kad 4,9 proc. deficitas perkops tą psichologiškai svarbią 5 proc. ribą ir reikės skolintis daugiau, o mūsų bendra skola sieks ne 43 proc. nuo BVP, bet žymiai daugiau.

Yra ir gerų biudžete numatytų priemonių – pagalba verslui, fiziniams asmenims dėl energetikos kainų, antiinfliacinės priemonės, nors pavėluotai, bet gerai, kad yra.

– Netrukus bus dveji šios valdančiosios daugumos ir šios Vyriausybės metai. Vyriausybėje kol kas nebuvo pakeistas nė vienas ministras, opozicija jau, rodos, trims ministrams surengė interpeliacijas, dar keliems ketina rengti. Ar iš tikrųjų, jūsų manymu, tuos ministrus reikia keisti?

– Akivaizdu, kad nemaža dalis šios Vyriausybės ministrų nesusitvarko su savo pareigomis. Man atrodo, kad būtų sveika, jei ministrė pirmininkė imtųsi iniciatyvos perkrauti Vyriausybę. Nežinau, kodėl ji laikosi įsikibusi niekur nevedančio principo, kad nereikia keisti nė vieno ministro arba kad bent vieno ministro pakeitimas būtų jos asmeninio pralaimėjimo pripažinimas. Reikia pripažinti, kad šiai Vyriausybei teko gana daug krizių, bet dalis šios Vyriausybės ministrų nei su viena iš jų tinkamai taip ir nesusitvarkė.

Aš nesu nuolatinio interpeliacijų proceso šalininkas ir manau, kad jei jau ruošiamės interpeliuoti penkis ar šešis ministrus, paprastesnis ir tiesesnis kelias būtų inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą visai Vyriausybei. Tuomet, išgirdus premjerės atsakymus į klausimus, bus slaptas balsavimas ir bus matyti, ar ši valdančioji dauguma ir šis ministrų kabinetas turi politinį palaikymą Seime ir gali judėti toliau su kitais darbais, kuriuos reikia atlikti.

– Kiek realu, kad inicijuotume tą nepasitikėjimą? Jau gal pradėjote diskusijas?

– Realu. Kėliau šį klausimą opozicinių frakcijų susitikime, ši tema jau yra ant stalo. Gana realu, kad bus reiškiamas nepasitikėjimas visa Vyriausybe, diskusija opozicijoje apie tai vyksta.

Nepasitikėjimo Vyriausybe procedūra yra objektyvesnė, nes balsavimas yra slaptas ir visi Seimo nariai, tiek opozicijos, tiek ir valdančiosios daugumos, gali pakankamai atvirai, be kažkokio politinio spaudimo iš savo partijų ar frakcijų vadovybių nueiti, balsuoti, išreikšti savo valią. Slaptame balsavime, man atrodo, pasimatytų realus politinis Vyriausybės palaikymas ar nepalaikymas.

Konservatoriai Seime / BNS nuotr.

– Manote, ir valdančiųjų gretose yra tokių, kurie balsuotų prieš savo Vyriausybę arba, tiksliau, už nepasitikėjimą ja?

– Esu įsitikinęs, kad yra valdančiųjų, tikrai ne vienas, kurie mato Vyriausybės daromas klaidas, nesupranta jos veiksmų, turi jai daug klausimų, į kuriuos atsakymų neišgirsta ir grįžę į apygardas nelabai turi ką pasakyti žmonėms, kurie juos rinko.

Ar jie balsuotų slaptame balsavime už nepasitikėjimą, ar sugebėtų juos partijos vadovybė kažkokiu būdu užspausti, man sunku pasakyti, bet slaptas balsavimas vis tiek duoda didesnes galimybes Seimo nariui laisvai išreikšti savo politinę valią ir tai yra labai svarbu.

– Kai opozicija pavasarį ėmėsi posėdžiauti atskirai, buvo kalbama apie galimybę turėti opozicijos lyderį, tačiau iki šiol tuo klausimu neatrodo pasistūmėta. Kokia situacija tuo klausimu?

– Viskas paprasta – maniau, manau ir manysiu, kad opozicijos lyderio reikia ir kad jo neturėjimas yra didžiausias opozicijos silpnumo požymis. Opozicija taip demonstruoja susiskaldymą, fragmentaciją, savo asmeninių interesų iškėlimą aukščiau už bendrą iškėlimą ir tokia situacija yra nedovanotina.

Andrius Mazuronis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mes esame atviri kalbėtis su bet kuria opozicine frakcija ir tikrai neturime užsibrėžę jokių raudonų linijų, su kuo šnekėtume ar nešnekėtume. Priešingai nei kitos opozicijos frakcijos, kurios užsibrėžusios tiek raudonų linijų, kad realiai net teorinis modelis kažkam susitarti neegzistuoja. Karbauskis nešneka su Skverneliu, Skvernelis nešneka su Karbauskiu, socdemai apskritai su niekuo nešneka ir išeina, kad nėra su kuo sudaryti tą opozicinę daugumą. Man atrodo, kad tai yra blogas dalykas, demonstruojantis opozicijos silpnumą.

– Jūs prieš kiek daugiau nei mėnesį pradėjote vadovauti Darbo partijai ir, na, ne paslaptis, kad Jūsų partija visuomenėje vertinama toli gražu nevienareikšmiškai tiek dėl teisminių procesų, kuriuose figūravo ir figūruoja, tiek dėl kai kurių partijos narių elgesio, tiek ir dėl buvusio pirmininko Viktoro Uspaskicho asmenybės. Imsitės kažko, kas kardinaliai keistų partijos įvaizdį?

– Nesu įsitikinęs, kad turėčiau imtis kardinalių pokyčių. Man atrodo, kad viskas, ko tiek aš, tiek mūsų frakcija, tiek naujai suformuota partijos vadovybė turėtų imtis, tai nuosaikiai rodyti mūsų visuomenei, kad iš tiesų mes nesame kažkokio pigaus ar primityvaus oponavimo šalininkai, kad mes esame konstruktyvios diskusijos šalininkai, mes esame argumentuotos kalbos, šnekėjimo politiniais, bet ne asmeniniais, argumentais šalininkai.

O kažkokie radikalūs viešųjų ryšių pokyčiai, kažkokie atsižadėjimai ar klaidų pripažinimai, man atrodo, niekur nenuves.

Mes manome, kad reikia dirbti savo darbą, o ne tuščiai politikuoti, ir mes tikime, kad ilgalaikė strategija, kai fokusuojamasi į mūsų rinkėją, į tai, kas jam aktualu, o ne siekiama menkinti ir žeminti kitus, [yra svarbu]. Mes nelabai kreipiame dėmesio į tai, ką daro kiti, kuo jie užsiima, tai nelabai įdomu. Šitas kelias gali nuvesti į teigiamą rezultatą.

O kažkokie radikalūs viešųjų ryšių pokyčiai, kažkokie atsižadėjimai ar klaidų pripažinimai, man atrodo, niekur nenuves. Mūsų istorija yra visuomenei žinoma, ji tai žinodama už mus balsavo praeituose rinkimuose, mes turime frakciją Seime. Man atrodo, žmonės mato, jie priima arba nepriima tuos pokyčius, kurie vyksta mūsų partijos viduje, o daryti kažkokius radikalius žingsnius, mano nuomone, būtų netikslinga.

Aš esu ilgalaikių veiksmų šalininkas, kurie orientuoti bent į vidutinės trukmės arba ilgalaikius rezultatus, strateginio mūsų partijos pozicionavimo visuomenės akyse pokyčius, o ne kažkokius trumpalaikius, su cirko elementais veiksmus.

– Kai tik Viktoras Uspaskichas paskelbė, kad traukiasi iš pirmininko pozicijos, tuoj pasigirdo sakančių, kad palaukite, praeis pusantrų metų ar dveji ir jis grįš prieš pat rinkimus, kad partija 5 proc. perliptų. Ką Jums sakė pats Viktoras – su visam pasitraukė ar dar turi minčių grįžti?

– Jis traukiasi iš partijos pirmininko pozicijos, bet iš partijos jis niekur nepasitraukė, jis yra partijos narys, Vilniaus skyriaus narys, kaip buvęs partijos pirmininkas jis jungiasi į partijos tarybos posėdžius, jis ten kalba, išsako savo poziciją. Nėra taip, kad jis pasitraukė ir uždarė duris. Tiesiog, matyt, nuo to vadovaujamo darbo jau pavargo, prisidėjo ir aibė kitų elementų.

Tačiau jei jūs manęs klaustumėt, ar aš statyčiau savo asmeninius pinigus už tai, kad Viktoras Uspaskichas nebegrįš į partijos pirmininko poziciją ir nebegrįš į vadovaujamą partijoje poziciją, tai aš asmeninius savo pinigus galėčiau statyti ramia širdimi už tai. Jis man yra tai sakęs. Nors žodžiais nelabai tikiu, bet save vertinu kaip psichologiškai išprususį žmogų ir bandau iš akių, kūno kalbos, mimikos suprasti, ar galima tikėti, ką žmogus sako, ar negalima, ir nuoširdžiai pasakysiu, kad tikiu, jog Viktoras šįkart iš partijos pirmininko pozicijos pasitraukė visam laikui.

Andrius Mazuronis, Viktoras Uspaskichas / V. Skaraičio/BNS nuotr.

Bet man labai džiugu, kad jis ir padeda, ir pakonsultuoja, kai reikia, ir pasitarti galima. Tęstinumas partijoje yra labai sveikas ir sveikintinas dalykas. Džiaugiuosi, kad nebuvo konfliktinės situacijos ar situacijos, kai tiesiog viską numeta ir išeina, o ateina kitas žmogus, paima ir surinkinėti bando ar daryti kardinalius pokyčius. Man atrodo, partijoje nuosaikumas ir ilgalaikės strategijos turėjimas yra labai svarbūs dalykai.

– Kai kurie Jūsų partijos nariai, sakydama „kai kurie“ omenyje turiu Aidą Gedvilą ir dabar jau buvusį narį Mindaugą Puidoką, ne kartą sulaukė kritikos dėl savo pasisakymų ir elgesio tiek Seime, tiek, tarkime, socialiniuose tinkluose. Kaip Jūs tai vertinate? Tai, ką ir kaip jie kalbėjo, atitinka partijos poziciją?

– Jau minėjau, kad labai vertinu ir skatinu visur, kur tik galiu, nuomonių įvairovę. Tai yra labiausiai sveikintinas demokratinės visuomenės bruožas.

Taip, Aidas Gedvilas turi savo specifinį požiūrį į tam tikrus klausimus, Mindaugas Puidokas nebėra partijos narys. Dabar pas mus yra Valdemaras Valkiūnas, kuris irgi kitokį, įdomesnį požiūrį turi, bet aš labai tuo džiaugiuosi. Man atrodo, kad tos partijos, kurios skatina vienos nuomonės turėjimą, neskatina kritinių pozicijų augimo, yra pasmerktos žlugti.

Vienintelis dalykas, ko niekada nepateisinu ir pats niekada nedariau, nedarau ir nedarysiu, tai yra asmeniniai įžeidinėjimai. To netoleruoju ir manau, kad nesvarbu, kokią aštrią politinę retoriką bepasirinktume, reikia laikytis argumentuotų diskusijų, o ne žmonių įžeidinėjimo dėl kažkokių asmeninių dalykų. Man atrodo, kad tai yra netoleruotina ir aš to nedarau, bet tai, kad žmonės turi kitokią nuomonę ir kitokį matymą, yra labai geras dalykas. Svarbu nebijoti išsakyti tos nuomonės. Mano, kaip partijos pirmininko, tikslas yra sudaryti partijos nariams tokias sąlygas, kad jie nebijotų išsakyti savo nuomonės.