Neįgaliaisiais besirūpinanti Sigita: patikėkite, šiais laikais yra žmonių, gyvenančių taip, kaip filmuose jau neberodo

„Patikėkite, šiais laikais yra žmonių, gyvenančių taip, kaip jau filmuose neberodo“, – LRT.lt sako Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Sigita Janonienė. Negalią turinčius rajono gyventojus prižiūrinti moteris teigia, kad žmonės neretai itin sunkiai priima savo ligas, o tai nėra valdžios problema, tai yra visų mūsų pačių bėda.

Socialinės darbuotojos darbas – pašaukimas

Nuo 1967 metų Kaišiadorių rajone gyvenanti S. Janonienė socialine darbuotoja centre dirba nuo 2015-ųjų. Panašų darbą dirbo ir kiek anksčiau, prižiūrėjo insulto ištiktą kaimynę. Šiuo metu S. Janonienė dirba su neįgaliais žmonėmis, kuriems reikia pagalbos, prižiūri devynis gyventojus Rumšiškėse, Dovainonyse ir Pravieniškėse.

„Rumšiškių „Maxima“ dabar mano kaip ir darbo kabinetas, nes aš ten 3–5 kartus per dieną apsilankau“, – juokauja ji.

Pasak S. Janonienės, šis darbas yra jos pašaukimas, kitokios veiklos savo gyvenime ir neįsivaizduoja. Padėdama kitiems ji turi galimybę ir pabendrauti su žmonėmis, o tai – vienas jos pomėgių.

Sigita Janonienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, kartu su noru padėti ateina ir iššūkiai, kasdieniame darbe jai tenka susidurti su įvairaus likimo žmonėmis.

„Patikėkite, šiais laikais yra žmonių, gyvenančių taip, kaip jau filmuose neberodo, o čia žmonės dar taip gyvena. Pavyzdžiui, žmogus gyvena jūriniame konteineryje be elektros, be vandens, apie kanalizaciją net kalbos nėra. Pastatytas toks konteineris kaip vagonėlis, jis įsikūręs viename gale, keturių kvadratų plote. Kai sugalvoju, kad reikia apsišluoti, gerą šiukšlių maišą iššluoju iš tų keturių kvadratų ploto. (...) Bet žinau, kad aš einu žmogui padėti, jeigu jo yra tokia problema, ją turiu spręsti tokią. Aš pati savęs nereitinguoju, kad man ten per prasta padėtis ir aš ten neisiu“, – pasakoja socialinė darbuotoja.

„Aš pati savęs nereitinguoju, kad man ten per prasta padėtis ir aš ten neisiu“, – teigia Sigita.

Moters manymu, šiame darbe sunku nesusitapatinti su klientais, nejausti jų skausmo ir sunkios padėties.

„Buvau užsukusi trumpam į Socialinių reikalų centrą ir pasiėmiau praėjusio mėnesio sąskaitas. Man jau dabar širdį skauda, kad jie pradės kalbėti, kaip viskas pabrango, sąskaitos didelės, nieko nelieka ir kaip yra sunku gyventi. Ir man, teisybę sakant, dėl jų skauda. Aš esu tarpininkė tarp centro, institucijų ir klientų. Bet neretai stoviu žmonių pusėje“, – pabrėžia S. Janonienė.

Jos teigimu, žmonėms be pagalbos namuose neretai dar įmanoma išgyventi, bet sunkiausia yra su išvykimu iš namų, socialinės apsaugos sistemos supratimu.

„Būna ir taip, kad kažko paklausiu žmogaus, o jis sako: „Nesuprantu, apie ką tu kalbi.“ Ir tada pradedu aiškinti, kad yra visos kompensacijos, pašalpos ir t. t. Žmonės čia tokie, kad kol galiu, einu ir kuo mažiau valdiškų namų (aplankau – LRT.lt). O jau kai negaliu, tai ir sėdžiu. O kad tikrai galbūt gautų kažką, nežino“, – dėsto ji.

Visgi kaišiadorietė pastebi, kad rajone socialinių paslaugų tinklas yra nuolat plečiamas, tad padėtis čia yra geresnė nei kituose rajonuose.

„Viskas tikrai eina į gera, bet kad problemų milijonas – tai irgi aišku. (...) Tvinksi ta votis, tvinksi. Žinoma, kaip ir visur, nes gerai negali būti. (...)

Mūsų socialinių darbuotojų skaičius svyruoja, dabar yra apie devyniasdešimt, ir mes dirbame, kiek galime, nes reikia. Žmonių su negalia labai daugėja. Mūsų centre nuo to laiko, kai parašomas prašymas, kad reikalinga paslauga, per dvi savaites surandamas socialinis darbuotojas“, – informuoja S. Janonienė.

Rajone reikalingos ir pavėžėjimo paslaugos

Noras nesėdėti, o kažką keisti, veikti, atvedė S. Janonienę ir į kitokias veiklas. Kaip 2019-ųjų vasario mėnesį rašė portalas Etaplius.lt, Antakalnio kaime gyvenanti socialinė darbuotoja kurį laiką vykdė ir pavėžėjimo paslaugą. Moteris tuomet portalui teigė, kad tokią paslaugą sugalvojo teikti, matydama žmones, kuriems to labai reikia.

Sigita Janonienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Gyvenu kaime. Netoli manęs gyvena per 80 metų močiutė, kurios vaikai ir anūkai yra užsienyje. Ji ateina pas mane ir prašo nuvežti į kapines, nes pati 2 kilometrus negali nusinešti įrankių ar, tuo labiau, panešti vandens“, – tuomet Etaplius.lt pasakojo S. Janonienė.

Anot jos, tai – tik vienas iš pavyzdžių, jog žmonėms nuolat reikia pavėžėjimo, mat Kaišiadorių r. yra tokių gyvenviečių, kur viešasis transportas važiuoja itin retai arba nevažiuoja visiškai, o žmonėms reikia nusigauti iki ligoninės ar parduotuvės.

Kaip šių metų rugsėjį LRT.lt pasakojo socialinė darbuotoja, Kaišiadorių socialinių paslaugų centre yra trys autobusai, kurie veža žmones, kai jiems prireikia pagalbos, bet čia yra ir papildomų sąlygų.

„Pavyzdžiui, reikia nuvažiuoti į klinikas, užsakome autobusą. Mums reikia klinikose būti 10 val., bet tuo pačiu autobusu važiuoja iš rajono dar du ar trys žmonės ir vienam reikia būti 8 val., kitam reikia 13 val. Tai jei vienam 8 val. reikia, tai visi išvažiuojame 7 val.

Visus išvežioja po ligonines, palieka, tada pasiima visus. Grįžtame 17 val. atgal namo. Ką visą dieną daryti kitiems žmonėms? Ir aš, pavyzdžiui, visiškai suprantu jų nepasitenkinimą, nuovargį. Ir to žmogaus nuovargį, kurį tampai visą dieną, ir tų, pas kuriuos aš nenuėjau, nes turėjau važiuoti kartu su kitais“, – padėtį iliustruoja ji.

Moters teigimu, daugeliui valdžioje, ir aukštesnėje, ir rajono, atrodo, kad 10 km atstumas nėra toks didelis, jį esą nukeliauti labai lengva.

„Aha, o kaip babytei, kuriai 80 metų? Tas mūsų kaimelis nėra didelis, bet, pavyzdžiui, nuo ten, kur aš gyvenu, iki autobuso stotelės, kur važiuoja autobusas į Kaišiadoris, reikia eiti beveik kilometrą. Na, o aplink mane gyvena ir pensininkai, ir neįgalūs žmonės. Galų gale yra ir tų momentinių susirgimų, pavyzdžiui, traumos. (...) O čia visuomeninis transportas važiuoja taip: iš mūsų kaimo į Kaišiadoris išvažiuoja 11.15 val., o iš Kaišiadorių atgal į mūsų kaimą važiuoja 13 val.“, – su problemomis supažindina ji.

„Valdžia tegul sėdi gražiuose rūmuose, nes ne valdžia man atėjusi daržą išravės ar dar kažką padarys, jeigu aš pati nekursiu, gėlių nesodinsiu, jos ir nežydės“, – mano S. Janonienė.

Anot S. Janonienės, šios jos organizuojamos pavėžėjimo iniciatyvos metu pasitaikė įvairiausių nutikimų. Žmonės norėdavo nuvykti ne tik sutvarkyti reikalų, bet ir paprasčiausiai pasivaikščioti miške.

„Pirmojo užsakymo metu man paskambino moteris, pensininkė, jos vaikai užsienyje, moterėlei viskas gerai, kaimynė nuperka ir atneša jai maisto produktų, ko tik jai reikia. Tik ji man sako: „Ar tau svarbu, kur važiuosime?“ Atsakau, kad ne, man nesvarbu, svarbu degalai ir laikas. Tada ji manęs klausia: „Ar gali mane nuvežti į mišką? Aš taip mėgstu mišką.“ Ir mes nuvažiavome, buvome ten valandą. Kiek jai leido sveikata, ji pavaikščiojo, atsidarėme langus, viskas gražu, miškas ošia. Ji pabuvo ir sako, kad net dūšia atsigavo“, – prisiminimais dalijasi S. Janonienė.

Tokias, kaip pati sako, pavėžėjimo, palydėjimo ir pabendravimo paslaugas moteris vykdė apie pusmetį. Visgi veiklą teko nutraukti ir tą lėmė keletas priežasčių. Pirmoji – iniciatyvos skelbime buvo nurodytas jos asmeninis telefono numeris, tad pasitaikydavo ir ne itin malonių skambučių.

„Buvo nurodytas mano asmeninis telefonas ir kai tau trečią valandą nakties paskambina ir pasako: „Pavėžėja, atvežk butelį“... Na, aš išjungiau telefoną. Žinoma, nedažnai tai buvo, iš esmės toks vienas atvejis pasitaikė“, – dėsto pašnekovė.

Kita priežastis – jai buvo sunku matyti žmones, negalinčius už paslaugą sumokėti.

„Aš močiutę parvežu atgal (iš klinikų – LRT.lt) ir ji man sako: „Vaikeli, bet man pensiją atneš tik 12 ar 13 dieną. Aš neturiu pinigų, būk gera, atvažiuok vėliau pasiimti.“ Ir aš nenuvažiavau. Yra labai sunku pasakyti žmogui, kad jis sumokėtų. Taip, aš teikiu paslaugą, aš nesisiūlau, visko jūs paprašote. Bet kai aš žinau, kokia yra jų situacija, aš pati kaišiadorietė, daug vyresnio amžiaus žmonių pažįstu, labai sunku“, – nuogąstauja S. Janonienė.

Žmonės sunkiai susitaiko su negalia

S. Janonienės manymu, valstybė žmonėms su negalia šalyje skiria pakankamai daug dėmesio, tad nereikėtų dėl visų bėdų jos kaltinti.

„Yra galbūt kita problema: visi tie žmonės paprastai dar prisimena tai, kad „prie ruso buvo kitaip“. Ir to negali paneigti, nes taip, jie gyveno kitaip, bet tuomet jie buvo pilni jėgų. Ir dabar susiduri, kad žmogus gyveno, sukūrė šeimą ir ateina toks laikas, kai žmogus lieka vienas. (...) Tada buvo gerai ne todėl, kad rusai buvo, o todėl, kad tu buvai jaunas, pajėgus ir ant šieno kupetos išsimiegojęs eidavai kaip bėris. O dabar ir lovos nepatogios, ir kojos kliūva“, – vyraujantį stereotipą apibūdina ji.

Sigita Janonienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Be kita ko, socialinės darbuotojos įsitikinimu, žmonės neretai itin sunkiai priima savo negalią.

„Tai nėra valdžios problema, tai yra mūsų pačių. (...) Žinoma, visi keikia, viskas brangsta, pensijų nedidina. Dėl to, kad tu likai vienišas, juk ne valdžia kalta, ir nesvarbu, kad bus demokratai, konservatoriai, dar kažkas, na, marsietis vienaakis bus, bet tavo savijautos, požiūrio tai nepakeis. Žmonėms yra labai sunku priimti realybę, kad viskas, aš jau negaliu“, – realybę apibūdina kaišiadorietė.

„Dėl to, kad tu likai vienišas, juk ne valdžia kalta, ir nesvarbu, kad bus demokratai, konservatoriai, dar kažkas, na, marsietis vienaakis bus, bet tavo savijautos, požiūrio tai nepakeis“, – realybę apibūdina kaišiadorietė.

Ji pastebi ir kitą tendenciją – dažnai žmonės bijo pamatyti, kad tokių kaip jie yra ir daugiau.

„Nori manyti, kad jis vienintelis ir jam vienam blogai, nori dėmesio tik sau. Bet jų smerkti už tai irgi negalima, vienam būti tikrai atsibosta“, – dėsto S. Janonienė.

Kiek nepagrįstą nepasitenkinimą esama padėtimi ji mato ir tarp kitų vietinių gyventojų, pavyzdžiui, jaunimo. Anot pašnekovės, neretai žmonės reiškia pretenzijas patys nežinodami ar negalėdami įvardyti, ko nori.

„Eik ir pats kažką daryti, o vien tik reikalauti, kad valdžia padarytų, čia jau yra blogai. Valdžia tegul sėdi gražiuose rūmuose, nes ne valdžia man atėjusi daržą išravės ar dar kažką padarys. Jeigu aš pati nekursiu, gėlių nesodinsiu, jos ir nežydės“, – mano S. Janonienė.