Radiacinės saugos centro ekspertas: net ir sprogus Zaporižios AE, kalio jodido tablečių vartoti Lietuvoje nereikėtų

Rusijai grasinant regione panaudoti branduolinį ginklą, dalis Lietuvos gyventojų skuba apsirūpinti kalio jodido tabletėmis. Vaistinėse esančių atsargų, panašu, pakanka ne visiems, tačiau ar tikrai tabletes perka tik tie, kam jos būtinos? LRT RADIJO kalbinti ekspertai patikina – nors trikdžių pasitaiko, šiuo metu tabletės tiekiamos sklandžiai. O jų įsigyti turėtų tik 100 km spinduliu nuo Astravo gyvenantys žmonės, nes avarijos Ukrainoje atveju, vargu, ar radioaktyvus jodas išvis iki Lietuvos ateitų.

Gal ne visur, bet tablečių yra

Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė Kristina Nemaniūtė-Gagė LRT RADIJUI pasakoja – prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, Lietuvos gyventojai tiesiog užplūdo vaistines, ieškodami kalio jodido tablečių. Numatytų atsargų nepakako, nebuvo įmanoma patenkinti visų norinčiųjų poreikio.

Dabar, anot pašnekovės, tas ieškojimas yra šiek tiek aprimęs, tačiau vis dar pasigirsta kalbų, jog ne visiems norintiems tablečių pakanka. Kaip aiškina ekspertė, taip yra dėl to, kad Lietuva tabletes importuoja, o ne gamina pati, todėl dėl jų tenka varžytis su kitomis šalimis.

Kalio jodidas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Situacija yra tokia, kad tų kalio jodido tablečių, natūralu, reikia ir kitoms šalims ir [jų] didesnis poreikis. Lietuvoje šios tabletės nėra gaminamos – Lietuvos vaistinės užsisako iš gamintojų. Bet toje pačioje eilėje stovime su kitais, norinčiais jų įsigyti, ir ne visą laiką taip gaunasi, kad kiek yra norinčiųjų vaistinėse jų įsigyti, [tiek] tų tablečių būtų Lietuvoje“, – tvirtina K. Nemaniūtė-Gagė.

Pasak pašnekovės, visuomet ir visose vaistinėse turėti kalio jodido tablečių, atsižvelgiant į vaisto tiekimo padėtį, yra tiesiog neįmanoma. Visgi bendra situacija tablečių atsargų atžvilgiu, jos nuomone, dabar yra gera.

Kristina Nemaniūtė-Gagė / V. Balkūno/BNS nuotr.

„Šiuo metu vaistinės yra suteikusios informaciją, kad kalio jodido tablečių tiekimas yra stabilus ir vaistinėse [jų] turėtų būti. Natūralu, kad vienose ar kitose [vaistinėse] gyventojai gali [jų] nerasti, bet, užklausus vaistininkės, [ji] tikrai gali patikrinti ir pasakyti, kokioje vaistinėje kalio jodido tablečių yra“, – aiškina ekspertė.

Tabletes perka tie, kam jų nereikia

Vis dažniau pasigirstant kalboms apie galimą avariją Zaporižios atominėje elektrinėje (AE), gyventojai kalio jodido tabletes tiesiog šluoja iš lentynų. O kai kas jas nieko nelaukę vartoja jau dabar. LRT RADIJO kalbintas Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius Julius Žiliukas patikina – tai daryti nėra prasminga. Anot jo, realaus pavojaus sveikatai net ir avarijos atveju Lietuvos gyventojams nekiltų.

„Visgi Ukraina, mes manome, yra per daug toli ir to radioaktyvaus jodo, dėl kurio mes ir vartojame kalio jodidą, turbūt, pirma, tiek nepasigamintų, o, antra, jeigu ir pasiektų nedidelis jo kiekis, kalio jodido tablečių dėl to vartoti nereikėtų. (...) Visgi Zaporižios AE yra beveik per 1000 km nutolusi nuo Lietuvos ir tai yra gana didelis atstumas. Jeigu kažkokius pėdsakus ir atneštų, ne tiktai jodo, bet ir kitų radioaktyvių medžiagų, tai būtų tiktai pėdsakai“, – sako ekspertas.

Okupantai iš Rusijos Zaporižios AE teritorijoje / AP nuotr.

Anot J. Žiliuko, kalio jodido tabletėmis apsirūpinti turėtų tik tie žmonės, kurių sveikatai pavojus galėtų kilti dėl branduolinės avarijos gerokai arčiau esančioje Astravo AE.

„Mūsų nuomonė tokia, kad, kaip rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), ir kitos tarptautinės organizacijos, visgi kalio jodido pasiruošti ir turėti reikėtų [gyvenantiems] iki 100 km nuo artimiausio branduolinės energetikos objekto, kuriame gali įvykti didžiulė branduolinė avarija. Tokį objektą mes šiandien turime vieną – Baltarusijos AE“, – tvirtina J. Žiliukas.

Pašnekovo teigimu, tablečių būtina turėti tiems asmenims, kurie patenka į skubių apsaugomųjų veiksmų zoną (SAVZ) – gyvena 30 km spinduliu nuo Astravo AE, bei asmenims, esantiems išplėstinio planavimo zonoje – nutolusiems nuo Astravo 100 km spinduliu. Visiems kitiems, gyvenantiems toliau, tabletės nėra rekomenduojamos.

Aliaksandras Lukašenka Astravo atominėje elektrinėje / AP nuotr.

„Jeigu žmonės jaučiasi saugiau turėdami tas tabletes, tai, žinoma, jie gali jas turėti. Bet pagrindinis dalykas yra, kad jokiais būdais jų negalima vartoti, kol iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) neateina rekomendacija tai daryti. (...) Bet kokiu atveju tai yra vaistas ir jo vartojimas kada to nereikia nėra geras dalykas“, – aiškina Radiacinės saugos centro ekspertas.

Planuoja atnaujinti tablečių dalybas

Kaip aiškina J. Žiliukas, įvykus branduolinei avarijai, kalio jodido tabletės vartojamos siekiant apsaugoti skydliaukę nuo radioaktyvaus jodo patekimo. Avarijos Astravo AE atveju žmogui, gyvenančiam 100 km spinduliu, rekomenduojama išgerti dvi kalio jodido tabletes.

Vilniaus miesto savivaldybė gyventojams, kurie Vilniuje buvo registruoti iki 2020 m. gruodžio 31 d., po dvi kalio jodido tabletes anksčiau dalino nemokamai. LRT RADIJUI Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė K. Nemaniūtė-Gagė sako, jog šiuo metu tokios dalybos yra pabaigtos, tačiau planuojama tabletėmis nemokamai aprūpinti ir vėliau Vilniuje registruotus gyventojus.

Gyventojams dalijamos kalio jodido tabletės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Žmonės, tabletes perkantys už savo pinigus, nusipirkti tik tų dviejų jiems reikalingų tablečių galimybės, visgi, neturi. Tenka už didesnę kainą pirkti visą pakuotę po 10 ar 20 tablečių.

„Priminsiu, kad būtent kokie pakeliai, kiek yra tablečių, tai jau yra taip, kaip vaistas registruotas ir atkeliauja į Lietuvą. Natūralu, kad vaistinės pagal teisinį reguliavimą jo išpakuoti ir kažkaip pardavinėti mažesnėmis dalimis nelabai turi teisės.

Kai mes tabletes daliname Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, kur būtent įsigyjama iš valstybės biudžeto, ten yra dalinama po keletą tablečių. Šiuo atveju, kai žmogus įsigyja, vaistai atkeliauja visai kitu keliu, įsigyjant iš vaistų gamintojų, todėl žmonės įsigyja pilnas pakuotes tablečių“, – aiškina Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė.

Gyventojams dalijamos kalio jodido tabletės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Moteris ragina net ir esant tokiai situacijai kalio jodido tabletes pirkti tik iš vaistinių, nepasitikėti tabletes skelbimų portaluose perparduoti norinčiais asmenimis.

„Vaistas nėra paprasta prekė. Labai svarbu, kaip jis buvo laikomas, kokioje temperatūroje, ar jis nesudrėko. Tokia veikla Lietuvoje yra nelegali, nes vaistams taikoma labai daug reikalavimų – kaip jie turi būti laikomi ir kaip jie turi būti parduodami. Žmonės vaistus turėtų įsigyti tik iš vaistinių, nes ten yra užtikrinamos visos sąlygos tokių vaistų laikymui“, – patikina K.Nemaniūtė-Gagė.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė