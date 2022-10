Anušauskas apie Krymo tilto sprogdinimą: tai gali būti ir Rusijos interesų zonų dalybų rezultatas

Versijų, dėl Krymo tilto sprogdinimo, yra įvairių, tačiau tai gali būti ir Rusijos interesų zonų dalybų rezultatas, LRT televizijos laidoje „Savaitė“ kalbėjo krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

– Dėl Krymo tilto sprogdinimo versijų yra įvairių. Kokia yra jūsų? Galbūt bendravote su ukrainiečiais, ką jie kalba? Ar tai jų darbas, ar patys rusai pradėjo dalytis įtakos sferas?

– Manau, kad versijos yra neišvengiamos ir niekas iki karo pabaigos nesužinos, kaip viskas atsitiko. Dabar įtikinamiausia versija, kad įvykdytas sprogimas ant tilto. Čia gali būti, nes ir ukrainiečiai kelia tokią versiją, kad Rusijos pusėje yra interesų zonų dalybos ir visą tai galiausiai pavirsta sprogdinimais.

Šeštadienį degė Krymo tiltas / AP nuotr.

– Turbūt vis tiek kažkokios reakcijos iš Rusijos galime tikėtis. Vargu, ar jie gali praryti tokį įvykį, kai Krymo tilto apsauga, BBC žurnalistų skaičiavimais, kainuoja 32 mln. JAV dolerių per metus. Kaip jūs manote, ką mes galime išgirsti rytoj V. Putino šaukiamoje Saugumo taryboje?

– Manau, kad V. Putinas mėgins aktyvuoti svertus, kuriuos turi. Vienas iš tokių svertų, kuris dabar matėsi, bandymai krutinti Baltarusiją. Ne tik, kad savo amunicija dalintųsi, net tik savo teritoriją perduotų, bet ir pati įsitrauktų į karinius veiksmus. Be abejonės, Baltarusija nėra tam pasiruošusi ir to nenori. Tačiau to nori Kremlius. Čia yra vienas iš tokių įtakos svertų, kurį gali mėginti aktyvuoti (V. Putinas – LRT). Nežinia, ar pavyks, tačiau tikrai mėgina.

Kalbant apie Krymo tiltą, verta pažymėti, kad strateginio tilto netekimas net ir trumpam laikui ne tik trikdo susisiekimą, okupacinių pajėgų aprūpinimą, tačiau, kas svarbiausia, tai veikia Kremliaus reputaciją. Dabar matome, kad jie nesugeba savo strateginio objekto apsaugoti. Tiesą sakant, po „Nord stream“ sprogimo tai net nebekelia nuostabos.

– Jūs sakote, kad tai daro įtaką Kremliaus reputacijai, tačiau kokią įtaką toks sprogimas daro V. Putino autoritetui, kai prabudęs po tokios iškilmingos jubiliejaus šventės, jis sužino, kad susprogdintas vienas iš akyliausiai saugumų objektų?

Degantis Krymo tiltas / AP nuotr.

– Manau, kad tą sprogdinimą galima vertinti kaip signalą, kad Rusijoje nėra tokių objektų, kurie negali sprogti dėl visiškai nuo karo Ukrainoje nepriklausomų priežasčių. Manau, kad įtakos zonų dalybos Rusijoje visada buvo lydimos gana aršios ir kruvinos kovos. Nežiūrint didelių nuostolių, tą įrankį V. Putinas naudojo prieš du dešimtmečius. Aš manau, kad jis vienas iš tų, kuris gali aktyvuoti ir vėl tokius grėsmingus įrankius tarpusavio sferų persidalijime.

– O jei tas sprogimas bus nurašytas Gynybos ministerijos kaltei, ar tokiu atveju Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu gali būti atleistas iš pareigų. Ar jis dar turi blogų balų surinkęs V. Putino akyse?

– Aš manau, kad jis jau pavasarį buvo atleistas iš pareigų. Tik to dar nežino. Rusijos pralaimėjimai prie Kyjivo, Černihivas, Sumų, Charkivo, tai yra jo sąskaitoje. Tačiau, gali būti, kad V. Putinui reikia žmogaus, kuriam būtų galima „nurašyti“ tuos nuostolius ir pralaimėjimus. Be to, galima pastebėti, kad Rusijos fašistų, kurie aktyviai agituoja už karo veiksmus, nuomonė, yra ne S. Šoigu naudai.

– Ar tai reiškia, kad S. Šoigu oficialiai gali prarasti postą?

– Manau, kad šiuo atveju Rusijos valdžios vertikalė ir horizontalė veikia kitaip. Net ir būdamas poste žmogus gali neturėti įtakos svertų. S. Šoigu jų neturi nuo pavasario, nes kai kuriuos įtakos svertus V. Putinas perdavė kitiems, kai kuriuos perėmė pats. Karinei operacijai jis vadovauja tiesiogiai per sau pavaldžius generolus, kuriuos keičia vieną po kito, bet vis tiek nepasiekia jokių rezultatų.