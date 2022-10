Socialdemokratai piktinasi padėtimi prokuratūroje: ant kokios nuospaudos jie užmynė, kad dabartinė valdžia bando atkeršyti

Socialdemokratai piktinasi Vidaus reikalų ministerijos inicijuojama Valstybės tarnybos reforma, kuri, anot jų, gali dar labiau pabloginti padėtį prokuratūroje. Seimo Socialinių reikalų komiteto narys Algirdas Sysas mano, kad iniciatyva galėjo kilti iš valdžios nepasitenkinimo prokuratūra.

„Iš vyriausybės – nulis dėmesio, generalinė prokurorė priversta rūpintis griūvančiais stogais... Svarstau: ant kokios nuospaudos prokuratūra užmynė, kad dabartinė valdžia bando atkeršyti? Gal dabartinė prokuratūra tiesiog gerai dirba?“ – teigia parlamentaras.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nario socialdemokrato Juliaus Sabatausko nuomone, Vyriausybę sąmoningai blogina padėtį prokuratūroje.

Julius Sabatauskas / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Negana to kad vidaus reikalų ir teisingumo ministrės nesuvokia prokuratūros vietos valstybės teisinėje sistemoje, dar ir vyriausybė sąmoningai blogina prokuratūros padėtį“, - išplatintame pranešime nurodo J. Sabatauskas.

„Ne pirmus metus prokuratūra negali išgyventi, bet paprastai lėšos baigiasi lapkričio antroje pusėje – o šiemet jau spalį prokuratūra turi virš 650 tūkst. eurų skolos. Kyla klausimas, ko siekia Teisingumo ministerija, blogindama prokuratūros padėtį, kokie čia motyvai?“ – klausia jis.

Anot Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narės socialdemokratės Dovilės Šakalienės, Vidaus reikalų ministerija, vykdyma Valstybės tarnybos reformą, atvirai ignoruoja europines ir tarptautines rekomendacijas.

Dovilė Šakalienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Susidaro įspūdis, kad taikomi dvejopi standartai prokuratūros atžvilgiu – tikimasi ir reikalaujama ypatingai aukštų standartų kaip iš teisėjų, tačiau lėšų skirti nenorima. Maža to, valstybės tarnybos reformos rengėjai net nesusipažinę su įstatymais ir nežino, kad prokurorai senų seniausiai nebe statutiniai pareigūnai. Be to, reformos rengėjai Vyriausybėje atvirai ignoruoja europines ir tarptautines rekomendacijas“, – pažymi D. Šakalienė.

D. Šakalienė pažymi, kad prokuratūra iš savo biudžeto dar turėjo susimokėti 90 000 eurų bankams už tai, kad depozitinėse sąskaitose laikomos užstato lėšos.

„Absurdas, kad prokurorai turi susimokėti už tai, kad gerai dirba. Tai gal norima, kad prokuratūra dirbtų prasčiau, nagrinėtų mažiau bylų?“ – klausia D. Šakalienė.

Ketvirtadienį nuotoliniame susitikime su socialdemokratų Seimo frakcijos nariais Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunskienė atskleidė dramatišką vaizdą. Prokurorai masiškai palieka tarnybą dėl nepakenčiamų darbo sąlygų, griūva pastatų stogai, o remontui lėšų nepavyksta iškaulyti, prokuratūra negali apsirūpinti darbui su slaptais dokumentais reikalinga įranga – ir net prokuroro mantijos jau baigia sudilti.

„Kas antrame politikų pasisakyme pabrėžiamas viešasis interesas ir prokurorų pareiga jį ginti. Prokuratūra yra viena svarbiausių valstybės institucijų. Todėl matant projektus, kuriuose prokuratūra traktuojama kaip mažareikšmis juridinis vienetas, kyla klausimas, ar tokiais sprendimais, kuriais akivaizdžiai silpninama viena svarbiausių valstybės institucijų, nėra pažeidžiamas viešasis interesas“, – kalbėjo generalinė prokurorė.