„Jokio atokvėpio agresoriui“: Linkevičius įsitikinęs – jei Vakarai nusileis Putino spaudimui šią akimirką, vėliau bus tik dar blogiau

Šiuo metu labai svarbu, kad nesusvyruotų Vakarų pozicija ir Ukraina nebūtų raginama paaukoti savo žemių rytinėje šalies dalyje vardan taikos, LRT RADIJUI sako ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius. „Yra tas noras taikos bet kokia kaina. Ta kaina, žinoma, yra ukrainiečių, o ne kažkieno kito. Neslėpkime to. Negalima šito leisti. Jei atsiras dabar norinčiųjų padaryti pauzę ir leisti atsikvėpti agresoriui, tai tada tikrai matysime toliau ir dar blogiau visko po to, kai jie atsigaus“, – neabejoja jis.

Ambasadorius ypatingiems pavedimams, buvęs krašto apsaugos ministras L. Linkevičius sako, kad fronte pralaiminčiai Rusijai reikia pertraukos ir kitos išeities, tačiau, pasak jo, be grasinimų Vladimiras Putinas daugiau nieko neturi. V. Putinas tikisi, kad jo grasinimų išsigandusi tarptautinė bendruomenė didins Ukrainai spaudimą derėtis su Rusija, neabejoja buvęs užsienio reikalų ministras.

Anot L. Linkevičiaus, už nesėkmes fronte greitu metu gali būti pradedami bausti Rusijos karo vadai. „Rusams reikia pauzės, reikia atokvėpio, reikia atgauti jėgas. Viskas eina į tokią...gal katastrofą sunku pasakyti, bet tai, ką matome dabar fronte, tai yra, praktiškai, vieni pralaimėjimai, – pastebėjimais dalinasi ambasadorius ypatingiems pavedimams. – Ir jie (Rusijos pralaimėjimai fronte – LRT.lt) atrodo nesibaigia.“

Linas Linkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak pašnekovo, nepaisant įvykusios šventės Kremliuje, Ukrainos pajėgos per vieną parą Šiaurės Chersone pasistūmėjo 25-iais kilometrais į priekį. Tai, pasak jo, tikrai dar ne paskutinis Ukrainos pajėgų laimėjimas.

Artimiausiu metu ta psichozė, matyt, persikels į tam tikras akcijas jau baudžiant tuos „kaltuosius“. Jais bus tie vadai fronte, kurie, tiesa sakant, net negali vadovauti savarankiškai.

„Visa tai (V. Putinui – LRT.lt) matant tiesiog nelieka jokių kitų instrumentų, kaip kad bauginti branduoliniu ginklu ir grasinti. Artimiausiu metu ta psichozė, matyt, persikels į tam tikras akcijas jau baudžiant tuos „kaltuosius“. Jais bus tie vadai fronte, kurie, tiesa sakant, net negali vadovauti savarankiškai“, – teigia L. Linkevičius.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Buvęs užsienio apsaugos ministras taip pat pastebi, kad dabartinė Putino režimo sistema yra pagrįsta ne kompetencija, o lojalumu ir ištikimybe. Pasak jo, tokia režime susiklosčiusi situacija yra pavojinga, mat karo vadai baiminasi vadovybei Kremliuje pateikti realią situaciją.

„Jeigu nėra profesionalumo, bet yra lojalumas, tai net ir bijoma pateikti teisingą paveikslą apie situaciją, – sako L. Linkevičius. – O kur dar šita beviltiška mobilizacija? Kalbėti apie tuos žmones, kad jie bus labai motyvuoti ir jie užpildys dabar tas spragas, kurios tiesiog fiziškai atsirado, būtų naivu.“

Mobilizacija Rusijoje / AP nuotr.

Diplomatas pastebi, kad Rusijos kariuomenės pralaimėjimus Kremliaus propaganda bando glaistyti ir vietos auditorijai įteigti, jog jokių sunkumų karo fronte nėra patiriama.

„Jei tos motyvacijos (Rusijos kariams – LRT.lt) iki šiol nebuvo, tai jos dabar bus dar mažiau, nes dabar yra daug signalų, kad ir komentaruose, kur galima matyti, kaip yra prigalvojama įvairių pasiteisinančių terminų. Čia jie yra labai gabūs. Bėgimą iš karo lauko jie vadina perdislokavimu, persigrupavimu, kartais vadina geros valios gestu, ne va tai, kad mažiau aukų būtų. Tačiau kai palieka po savęs techniką: tankus, šarvuočius, amuniciją, tai visa tai pavadinti perdislokavimu yra labai sunku“, – sako ambasadorius ypatingiems pavedimams.

Visa tai signalizuoja, kad vadai bijo nušviesti apie realią situaciją, nes tai jiems patiems gali atsiliepti, neabejoja L. Linkevičius. Pasak jo, reali informacija nenueina, „teisingas paveikslas nesusidaro, dėl to ir gaunasi tokia apokalipsė“.

„Štai ir vyko šventė Kremliuje, visi turėjo švęsti tą „savanorišką“ teritorijų prisijungimą ir staiga krenta Limanas, vienas iš tokių (strateginių – LRT.lt) mazgų. Kaip jau minėjau, pasistūmėta per parą 25 kilometrus. Tai yra toks kaip ir pasityčiojimas, – teigia pašnekovas. – Todėl kai propagandistai reikalauja tų generolų galvos, tai čia prasidės ta psichozė ir tuose sluoksniuose, juolab, nepaslaptis, kad įtampa tarp Putino, gal Kremliaus labiau, ir tarp karinės vadovybės, ji tik augs. Situacija tik blogės. Tačiau dėl to, žinoma, nereikia savęs raminti. Tai nieko nekeičia. Ypač Ukrainos pusėje – nieko nekeičia. Jie (Ukrainos pajėgos – LRT.lt) eis toliau ir jie nori išvalyti savo šalį nuo okupantų.“

Žmonės stebi Putino kalbą / AP nuotr.

Anot L. Linkevičiaus, šiuo metu labai svarbu, kad nesusvyruotų Vakarų pozicija ir nebūtų pasimauta ant V. Putino kabliuko, jog reikia derėtis ir, galbūt, vardan taikos, atsisakyti Rusijos užgrobtų ir kontroliuojamų žemių.

„Yra tas noras taikos bet kokia kaina. Ta kaina, žinoma, yra ukrainiečių, o ne kažkieno kito. Neslėpkime to. Negalima šito leisti. Jei atsiras dabar norinčiųjų padaryti pauzę ir leisti atsikvėpti agresoriui, tai tada tikrai matysime toliau ir dar blogiau visko po to, kai jie atsigaus. Aišku, nebus lengva atsigauti, bet vis tiek bus mėginama tą padaryti. To jiems dabar gyvybiškai reikia ir mes tai matome iš situacijos fronte. [...]“, – neabejoja ambasadorius ypatingiems pavedimams, buvęs krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius.

Daugiau L. Linkevičiaus įžvalgų diskusijoje su karo akademijos doc. dr. Vytautu Isoda ir atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu klausykitės LRT RADIJO laidos „LRT Aktualijų studija“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.