Sustojo legendinis Žaliakalnio funikulierius: liko be mašinisto

Nuo šios savaitės neveikia Kaune esantis Žaliakalnio funikulierius – vienu iš miesto simbolių esantis keltuvas neturi mašinisto. Įrenginį prižiūrinčios bendrovės „Kauno liftai“ vadovas sakė, kad jau buvo susidomėjusių šiuo darbu, ir tikino, kad greitu metu keleiviai vėl bus laukiami. Vis dėlto jis pridūrė, kad keltuvas bendrovei yra nuostolingas, o augančios elektros kainos verčia sunerimti: funikulierius žiemą sunaudoja keturis kartus daugiau energijos.

Norintys pakilti į Žaliakalnį ar nusileisti į Kauno centrą tarpukario metais pastatytu funikulieriumi ras užrakintus vartus ir du skelbimus. Viename pranešama, kad funikulierius neveikia dėl techninių kliūčių, o ant kito išdėstytas darbo skelbimas: ieškoma funikulieriaus mašinisto už 600 eurų per mėnesį į rankas.

Žaliakalnio funikulierius / V. Šukštos/LRT nuotr.

Žaliakalnio funikulierių prižiūri „Kauno liftai“. Kaip LRT.lt sakė bendrovės generalinis direktorius Jonas Guzavičius, keltuvas neveikia nuo šios savaitės, nes daug metų dirbęs mašinistas išėjo į pensiją. „Kauno liftų“ generalinis direktorius tikina, kad netrukus keltuvas galės veikti: jau buvo du kandidatai dėl darbo, tikėtina, kad vieną iš jų tuoj priims.

Vis dėlto J. Guzavičius minėjo, kad nerimą kelia augančios elektros kainos.

„Galiu pasakyti, kad funikulierius mums kiekvieną mėnesį yra nuostolingas. Mes nesame savivaldybės įmonė, esame uždaroji akcinė bendrovė, akcininkai nusprendė, kad šiek tiek dotuojame. Bet mus labiausiai gąsdina, kas bus, kai elektros energija iš tiesų pabrangs. Žiemą funikulierius per mėnesį sunaudoja apie 2 tūkst. kilovatvalandžių, vasarą – iki 500 kW. Žiemą sunkiau važiuoja, be to, reikia apšildyti ir patį funikulierių, vagonus, mašinisto vietą“, – komentavo J. Guzavičius.

Anot jo, bendrovė dotuodavo apie 1 tūkst. eurų, kiek dabar reikės atseikėti pinigų – nežinia. J. Guzavičius viliasi, kad pavyks gauti elektros transporto priemonei iš „Kauno liftų“ teritorijoje sumontuotos saulės elektrinės.

Vidutiniškai, anot jo, per mėnesį iš Žaliakalnio funikulieriaus uždirbama apie 2,5 tūkst. eurų.

„O ar jis veža vieną keleivį, ar dešimt – elektros energijos sunaudoja tiek pat. Ir jis mažiau sunaudoja elektros, jeigu būna didelis srautas. Funikulieriaus vienas vagonas traukia kitą – tai jis mažiausiai sunaudoja tada, kai abiejuose vagonuose būna maždaug vienodas keleivių skaičius“, – teigė J. Guzavičius.

Funikulierius veikdavo darbo dienomis nuo 7 iki 17 val. Bilieto kaina – 1 euras. Pasak J. Guzavičiaus, bilietų kainos kelti neplanuojama, o savaitgaliais ar vėlesnėmis valandomis dirbti nesvarstoma.

„Po darbo nelabai keleivių būna, vasarą šiek tiek daugiau, nes būna ekskursijų“, – pridūrė „Kauno liftų“ vadovas.

Kaip rašoma „Kauno liftų“ puslapyje, Žaliakalnio funikulierius pradėjo veikti 1931 m. V. Putvinskio gatvėje pastatyta apatinė keleivių stotelės stoginė yra išlikusi iki mūsų dienų. 1998 m. funikulieriui suteiktas nekilnojamosios kultūros vertybės statusas.

„Kauno tiltai“ Žaliakalnio funikulierių įsigijo 2003 m. pavasarį ir jį atnaujino.

2003 m. pavasarį šį merdintį statinį nusipirko UAB „Kauno liftai“. Bendradarbiaujant su Leipcigo firma „Ludwig“ ir talkinant visam bendrovės darbuotojų kolektyvui atnaujinta funikulieriaus techninė įranga.

Nuotolis tarp stotelių – 142 metrai, o vienas vagonas gali vežti iki 25 žmonių. Į Žaliakalnį pakylama ar nuo jo nusileidžiama per 1,5 minutės.

Kaune taip pat dar veikia Aleksoto funikulierius.