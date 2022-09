Energetikos ministerija: Baltijos šalys ir Lenkija rengia sinchronizavimo spartinimo planą

Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo bendrovės per artimiausią pusmetį turėtų parengti technines studijas, būtinas sukurti tinkų sinchronizavimo su Europa spartinimo planą – jis taps pagrindu politiniam sprendimui dėl spartesnės sinchronizavimo datos nei 2025-ųjų pabaiga, kaip numatyta dabar.

Tai energetikos ministras Dainius Kreivys pranešė Vilniuje susitikęs su Lenkijos klimato ir aplinkos ministre Anna Moskwa, pranešė ministerija.

„Sinchronizacijos spartinimas yra ypač aktualus Rusijos karinės agresijos Ukrainoje kontekste, kadangi didėja vienašalių Rusijos veiksmų Baltijos šalių energetikos sistemų atžvilgiu tikimybė“, – pranešime sakė D. Kreivys.

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sinchronizacijos spartinimo planas rengiamas Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) formate.

Lietuva ir Lenkija, be to, kartu baigia rengti tarpvyriausybinį susitarimą dėl solidarumo priemonių, kurios užtikrins saugų dujų tiekimą buitiniams ir socialines paslaugas teikiantiems vartotojams, jei kuri nor šalis nebegalėtų aprūpinti jų dujomis.

Ministrai sutarė ir toliau kartu siekti susitarimo dėl europinio sprendinio ir priemonių suvaldant aukštų energijos kainų situaciją.

Elektra / E.Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvoje jau baigta daugiau nei 45 proc. visų sinchronizavimui būtinų darbų ir įgyvendinti 6 projektai.