Šimonytė Vyriausybės „perkrauti“ kol kas neketina: nesu toks kuklus žmogus, kad negalėčiau pasakyti ministrui, jog jis mane nuvylė

Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad jei matytų priežasčių, dėl kurių reikėtų prašyti kurio nors ministro pasitraukti, tai taip ir padarytų. Vis dėlto, jos manymu, kritiką žerianti opozicija bando perinterpretuoti tai, kas buvo kalbėta, o interpeliacija energetikos ministrui susijusi su tuo, ko nepadarė buvusios Vyriausybės.

– Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiko su opozicijos partijomis ir ištyręs valdančiųjų klausą nustatė, kad jie negirdi opozicijos, nes žadėta bendra darbo grupė antiinfliacinėms priemonėms išmąstyti nebuvo sudaryta. Kodėl?

– Man atrodo, kad yra labai daug mitų apie tą darbo grupę. Tiesą sakant, ir apie aplinkybes, kuriomis tas bendras darbas buvo pasiūlytas. Bendras darbas buvo pasiūlytas tuomet, kai opozicija išėjo dirbti atskirai į Kovo 11-osios salę, ir buvo pasiūlytas tada, kai opozicija sakė, kad „mes čia turime labai daug idėjų“, o mes sakėme, kad „gerai, tada susirinkime ir tas idėjas aptarkime“.

Bet opozicija vėliau kaip sąlygą grįžti į salę iškėlė, kad jie vis tiek nori tas savo idėjas teikti plenariniame posėdyje, ta galimybė opozicijai buvo sudaryta. Na, ir kai kurie iš tų projektų praėjo pateikimą, kai kurie – ne ir tiesiog bendra tvarka yra svarstomi.

Mano supratimu, tiesiog galbūt dabar yra bandoma truputėlį perinterpretuoti tai, apie ką buvo kalbėta. Bet aš po to daug kartų esu sakiusi, kad nematau jokių problemų diskutuoti su opozicija taip pat apie tai, kokių priemonių reikia, bet visgi visos tos priemonės pirmiausia yra ateinančių metų biudžeto ribose.

Ir todėl Vyriausybė pažadėjo, ir tą padarys, pateiks biudžetą Seimui anksčiau, kad tos diskusijos galėtų vykti kaip įmanoma anksčiau ir, galbūt, ilgiau Seime, negu įprastai būna.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Dalis opozicijos žada interpeliaciją energetikos ministrui Dainiui Kreiviui. Prezidentas irgi periodiškai primena, kad būtų sveika perkrauti jūsų Vyriausybę. Ar jums pačiai matyti priežasčių perkrauti, kad to reiktų?

– Jeigu matyčiau, kad yra priežasčių paprašyti kurio nors ministro nebedirbti Vyriausybėje, tai aš tikrai ir paprašyčiau. Tikrai nesu toks kuklus žmogus, jog negalėčiau žmogui pasakyti, kad jam nelabai sekasi arba kad jis mane nuvylė, bet jeigu aš to nedarau, reikia manyti, kad tiesiog nematau tam pagrindo.

Natūralu, kad opozicija inicijuoja interpeliacijas, buvo tų interpeliacijų ir daugiau. Pastaroji interpeliacija buvo Kęstučiui Navickui. Tikrai galima reikšti priekaištus ministrui, kaip ir bet kuriam ministrui, bet jeigu jau yra ruošiama interpeliacija, būtų gerai, kad klausimai interpeliacijoje bent jau būtų verti interpeliacijos. Nes buvo tokia grėsminga laikysena, atrodė labai tokia garsi, o interpeliacijos turinys buvo toks, sakyčiau, šiaip sau. Tikrai tų priekaištų ministrui sugalvoti, kuriuos jau reikia ant popieriaus išguldyti, buvo nelabai lengva.

Tai dabar turbūt irgi bus labai labai panašiai, na, matysim, kokie bus tie klausimai.

Bet žinote, politikoje Lietuvoje yra gana būdingas nuoseklus nenuoseklumas ir, tarkime, tie patys priekaištai Gabrieliui Landsbergiui dėl santykių su Kinija, kuriuos reiškia žmonės, balsavę Seime dėl rezoliucijos dėl uigūrų genocido, irgi yra iš tos pačios serijos. Matysime, gali būti, kad Dainiui Kreiviui bus reiškiami priekaištai už tai, ko nepadarė Vyriausybės iki šitos. Ir dėl ko, tiesą sakant, dabar mes turime didelę problemą su elektros kainomis, neturėdami savo generacijos.

Dainius Kreivys / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Dainiui Kreiviui yra reiškiami priekaištai dėl to, kad jo žmona yra siūloma ambasadore. Ar jūs esate aptarę su juo šitą padėtį?

– Aš žinau, kad Dainius Kreivys yra dėl to labai susikrimtęs, nes, tiesą sakant, jis yra nekaltas dėl to, kad jo žmona Dalia Kreivienė yra talentinga diplomatė, dirba diplomatinėje tarnyboje daugiau negu 20 metų. Ir, manau, kad turi teisę į savo nepriklausomą karjerą, kurią visą laiką Užsienio reikalų ministerijoje ir darė. Jai neturėtų būti apribota teisė dalyvauti ambasadorių atrankoje, jeigu ji mano, kad yra tam tinkama.

Dar daugiau, Dainius Kreivys tikrai nesprendžia, ar jo žmona bus, ar nebus ambasadore, tą sprendžia Užsienio reikalų ministerija per atranką, atrinkdama pretendentus, ir vėliau prezidentas ir Užsienio reikalų komitetas.

Mano žiniomis, kai Dalios Kreivienės kandidatūra buvo svarstoma Užsienio reikalų komitete, priekaištų jos prisistatymui ir jos kandidatūrai neturėjo niekas, įskaitant ir opozicijos atstovus. Manau, kad tai, kad dabar tai tapo tema, tiesą sakant, yra susiję labiau turbūt su Dainiaus Kreivio buvimu dėmesio centre, negu kad su pačia Dalia Kreiviene.

Man dėl to apmaudu, nes aš pažįstu ją kaip labai kvalifikuotą valstybės tarnautoją ir labai nenorėčiau, kad ministrų žmonos negalėtų daryti savarankiškos karjeros, dėl kurios tie ministrai nepriima jokių sprendimų.

Dalia Kreivienė / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

– Ministrą kritikuoja ir verslas. Šiandien bent kelių miestų Pramonės, prekybos ir amatų rūmų vadovai skundėsi, kad valstybė – tai ne tik ministras, kartu ir jūsų Vyriausybė, matyt, visa – per mažai daro arba nieko nedaro, kad padėtų verslui tvarkytis su išaugusiomis sąskaitomis už elektros energiją. Ir jie sako, kad Estijoje mokama penkis kartus mažiau negu Lietuvoje ir kad neturime atsakymo.

– Na, atsakymas yra. Estija turi skalūnų, kuriuos dabar gali deginti ir gamintis elektrą. Tai jeigu Lietuva turėtų skalūnų, turbūt galėtų irgi tą patį daryti arba bent jau mazutą galėtų deginti. Bet kadangi mes tam nelabai turime techninių pajėgumų, esame labai priklausomi nuo importo ir kainos Lietuvoje yra tokios aukštos. Man atrodo, kas nori žinoti, kaip atrodo elektros rinkos skirtingose valstybėse, tą tikrai žino.

Dabar dėl tos pagalbos tvarkytis – vėlgi yra klausimas, kokios pagalbos yra tikimasi, nes jeigu yra tikimasi, kad valstybė mokesčių mokėtojų pinigais kompensuos visiems visas padidėjusias sąnaudas, to tikrai nėra įmanoma padaryti, nes tiesiog nėra tokio biudžeto, kuris visiems padidėjusias sąnaudas dengtų.

Ką valstybė yra pasirengusi padaryti ir ką daro, ir ką ragino taip pat daryti verslą tais laikais, kai mažiau dėmesio buvo kreipiama į energetikos kainas ir jos perspektyvas, tai investuoti į sprendimus, kurie yra ilgalaikiai, kurie ne čia ir dabar apmoka padidėjusią sąskaitą, o leidžia pasiekti aukštesnį energetinį efektyvumą arba investuoti į atsinaujinančius energetikos išteklius. Priemonių ir programų yra, jų bus ir papildomai bus kažkokių ir tokių jau kompensacinių priemonių. Bet sakyti, kad valstybė nedaro nieko, truputėlį verčia mane klausti, o ką darė pats verslas tuos 8-erius metus, kai buvo tikrai gana stabilus, gana spartus augimas, labai įspūdingai augo verslo pelnai? Tai kažkas darė kažką, o kažkas nedarė nieko.

– Ekonomistas Nerijus Mačiulis sako, kad galėtų būti toks kompensavimo modelis – kompensuoti privatiems asmenims, tačiau ne nuo viso suvartojimo, o skatinant mažesnį suvartojimą ir kompensuoti dalį suvartoto kiekio.

– Taip, aš esu mačiusi tą pasiūlymą. Įdomus pasiūlymas ir manau, kad visi tokie pasiūlymai yra svarstytini. Tik tiek, kas yra svarbu, kad pati schema neturėtų būti administraciškai sudėtinga, kad tas efektas, kurį mes sutaupytumėm, nebūtų mažas, kad darbas nekainuotų brangiau, visas administravimas nekainuotų brangiau, negu kad būtų grynasis finansinis efektas.

Tą pasiūlymą esam matę ir turime įvairių pasiūlymų ir paskaičiavimo įvertinimo, ir horizontalaus kompensavimo, ir ne horizontalaus, laiptuoto. Kokį pasiūlysime, kokį pasirinksime, galiausiai pristatysime tada, kai jau galutinai apsispręsim. Bet turim daug įvertinę ir taip pat šitą.

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kada maždaug tai galėtų būti?

– Tai bus kartu su biudžetu, kadangi lėšos, reikalingos šitoms kompensacijoms, turės būti numatytos biudžete. Vyriausybė dėl biudžeto turėtų apsispręsti spalio pirmąją savaitę. Tada jau tikrai visa informacija bus vieša ir viskas bus viešai pristatyta.

– Europos Komisija, kuri teikia naujovišką energijos vartojimo planą, tarp siūlymų turi tokį, kad būtų numatytos pelno lubos, kad tai galėtų sušvelninti skaudžiausias išlaidas dėl elektros vartojimo. Kaip Lietuvai toks siūlymas?

– Lietuvai toks saugumas nieko nelemia ir mes tai esame labai aiškiai Europos Komisijai pasakę, indikavę ir taryboje, ir kitais būdais. Kadangi tai yra situacija, kuri aktuali yra, tarkime, atominei ar atsinaujinančiai energetikai, hidroenergetikai, kuri dabar staiga netikėtai, turėdama nekintamus kaštus, nes čia ne dujinė, kur dujos labai pabrango, nepabrango, bet rinkos kaina yra rinkos kaina, vadinasi, susidaro labai dideli pelnai. Tai taip, kai kuriose srityse yra tie pelnai labai įspūdingi ir sprendimas, kad šitie pelnai turėtų būti laikinai išimti ir panaudoti subsidijavimui, turi racijos. Tik tiek, kad mums tai nieko neišsprendžia, kadangi Lietuvoje tokios generacijos tiesiog nėra. Mes ne tik kad esame labai priklausomi nuo importo, bet dar ir mūsų generacija, kuri yra, yra brangi, nes iš esmės yra dujinė.

Mes sakome ir ką norėtume matyti, kad tokiais atvejais, kai yra štai tos ribinės situacijos, kai yra valstybės, kurios yra labai priklausomos nuo importo, kad tų valstybių vartotojų pinigai neišvažiuotų kitų valstybių vartotojams subsidijuoti. Vadinasi, turi būti tam tikri pasidalinimo mechanizmai, kurie leidžia importuotą elektrą ir eksportuotas pajamas vis dėlto susigrąžinti ir tada naudoti subsidijavimui tose šalyse, kuriose ta elektra yra faktiškai suvartota.

Elektra / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Vyriausybė šiandien pritarė Elektros energetikos įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma trečiąjį rinkos liberalizavimo etapą atidėti trejiems metams. Kokios to priežastys?

– Pagrindinės priežastys yra tos, kad šioje grupėje yra beveik pusė milijono vartotojų, kurie suvartoja vienženklį procentą nuo viso suvartojimo. Ir yra trys mėnesiai likę, pagal dabar galiojančią tvarką, sudaryti sutartis su nepriklausomu tiekėju. Yra iš tos grupės ne taip mažai vartotojų, kurie yra išėję į nepriklausomą tiekimą ir sudarę nepriklausomo tiekimo sutartis, nors neprivalėjo to padaryti, bet, žinoma, didžioji dalis vis dėlto yra likusi visuomeniniame tiekime.

Mes matėme ir iš antrojo etapo, kaip atrodo sutarčių pasirašymas, kaip žmonės iki paskutinės minutės atidėlioja. O čia dar reikia turėti omeny, kad nemaža dalis tų vartotojų yra ir vyresnio amžiaus, ir galbūt jiems informacinės technologijos nėra toks kasdienis palydovas, kad galima būtų labai lengvai priimti sprendimus, palyginti tuos nepriklausomus tiekėjus. Galiausiai ir aplinka rinkoje yra tokia, kai sprendimą priimti sunku, nes viskas galbūt labai gąsdina.

Mūsų vertinimu, tas pratęstas terminas leistų pasiekti keletą dalykų. Būtų tiesiog daugiau laiko, kažkokia dalis vartotojų ir toliau išeitų į nepriklausomą tiekimą, nes dalis jau ir dabar yra ta padarę, nors neprivalėjo, dalis per tą laiką tiesiog galėtų truputėlį labiau apsiprasti su tuo, kas yra tas rinkos liberalizavimas. Na, ir aš tikiu, kad pati situacija rinkoje pasikeistų tiek, kad nebūtų to atvejo, kai iš verdančio vandens reikia išsitraukti tau geriausią pasiūlymą. Turbūt ir gamybos pajėgumai per tą laiką pasikeis, o galiausiai ir pati rinkos konjunktūra, tikiuosi, grįš į kažkokį normalumą.