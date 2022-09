Teismas pripažino – net ir pailgintas laikas pasisakyti ar paklausti Kauno tarybos posėdyje neatitinka įstatymo

Nors po teismo sprendimo Kauno taryba nežymiai pailgino kadaise perpus sumažintą laiką, skirtą narių klausimams ir pasisakymams, tačiau teisėjams vėl teko spręsti šį klausimą. Pirmadienį jie antrą kartą pripažino – trumpesnis laikas, skirtas savivaldybės tarybos nariui diskutuoti, klausti ar pateikti pastabų, apriboja ir susiaurina jo galimybes.

Kai 2015 m. į Kauno mero postą su judėjimu „Vieningas Kaunas“ buvo išrinktas Visvaldas Matijošaitis, taryba nutarė patrumpinti laiką, kuris skirtas tarybos narių pasisakymams ir klausimams. Pasisakyti anksčiau buvo galima per dvi minutes, o užduoti klausimą – per vieną minutę. Abu laikai buvo sumažinti perpus: nespėjus per nustatytą laiką išsakyti minčių, išsijungdavo tarybos nario mikrofonas.

Visvaldas Matijošaitis / L. Balandžio/BNS nuotr.

Dėl pernelyg trumpų pasisakymų į teismą kreipėsi Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse Andrius Cechanavičius. Pirmos instancijos teismas pripažino, kad laiko klausimams ir pasisakymams ribojimas pažeidžia Vietos savivaldos įstatymą, o vėliau apeliacinį skundą iš Kauno miesto savivaldybės tarybos gavęs aukštesnės instancijos teismas jį atmetė.

Todėl šiemet kovą Kauno miesto savivaldybės taryba, kurioje 32 nariai iš 41 yra „Vieningo Kauno“ atstovai, šiek tiek pailgino laiką. Vietoje 30 sekundžių klausimui užduoti skirta 40, o vietoje minutės pasisakymams skirta 80 sekundžių. Tačiau tiek A. Cechanavičius, tiek Kauno tarybos opozicijoje esantys konservatoriai sakė, kad laikas pailginamas nepakankamai.

Kauno meras V. Matijošaitis pavasarį sakė, kad į tarybą reikia ateiti jau pasiruošus, diskusijoms vieta komitetų posėdžiuose, o ne tarybos salėje.

„Tinginiai gali neriboti laiko ir kalbėti apie nieką, patys stovėdami prieš kameras ir demonstruodami. Kas dirba, žino, kiek laikas kainuoja ir kiek jo turi“, – kalbėjo V. Matijošaitis.

„Šiaip pasikalbėti galite ir po posėdžio išėję į lauką“, – kovą replikavo jis.

Tačiau, pavyzdžiui, pagal Vilniaus miesto tarybos reglamentą, tarybos nariui užduoti klausimą skiriama viena minutė, o pasisakyti – dvi minutės. Klaipėdos miesto tarybos posėdyje klausimams taip pat numatyta viena minutė, o pasisakymams – trys minutės.

Taigi, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegijai teko nagrinėti kone analogišką situaciją, kokia jau kadaise buvo šiuose teismo rūmuose.

Neįmanoma suformuluoti klausimo ar pasisakyti

A. Cechanavičius šiemet balandį su pareiškimu kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą. Jis teismo prašė ištirti, ar atitinka Vietos savivaldos įstatymą Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, kad tarybos nariui kalbėti suteikiama 80 sekundžių, o užduoti klausimą – 40 sek.

„Šios nuostatos iš esmės įtvirtino konkrečią tarybos narių užduodamų klausimų ir pasisakymų trukmę. Paminėti laiko apribojimai yra neproporcingi ir neadekvatūs, kadangi per tokį trumpą laiką objektyviai neįmanoma suformuluoti ir užduoti klausimo pranešėjui ar pasisakyti svarstomu klausimu“, – teigiama A. Cechanavičiaus pareiškime.

Laikrodis / „Pixabay“ nuotr.

Pabrėžiama ir tai, kad kiekvienas tarybos narys, norintis pranešėjo paklausti, registruojasi elektronine sistema vieną kartą. Be to, pagal reglamentą, diskusijoje svarstomu klausimu tarybos narys gali kalbėti vieną kartą.

„Taigi, reglamente įtvirtinti klausimų ir pasisakymų ribojimai apima ne tik trukmę, bet ir klausimų ir pasisakymų kartų skaičių, t. y. Tarybos narys gali užduoti tik vieną klausimą ir pasisakyti taip pat tik vieną kartą. Vadinasi, tarybos narys, net ir pasiruošęs iš anksto svarstomiems klausimams, objektyviai per vieną kartą ir tokį trumpą laiką neturi galimybės paklausti rūpimų klausimų siekdamas išsiaiškinti ir susiformuoti nuomonę svarstomais klausimais arba pasisakyti už ar prieš svarstomą klausimą“, – rašoma A. Cechanavičiaus pareiškime.

Ten pat teigiama, kad nuostatos, įtvirtinančios konkrečią tarybos narių užduodamų klausimų ir pasisakymų trukmę, tiesiogiai susijusios su jų teisės ribojimu. Anot A. Cechanavičiaus, neadekvatūs terminai pažeidžia tarybos narių teises, kurios įtvirtintos Vietos savivaldos įstatyme, taip pat trukdo įgyvendinti Konstitucijos laiduojamą savivaldos teisę.

„Bet kokie ribojimai, kurie yra neproporcingi siekiamiems tikslams, akivaizdžiai trukdo savivaldybės tarybos nariui atstovauti jį išrinkusiems rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei“, – minima pareiškime.

Kauno tarybos posėdis / T. Biliūno/BNS nuotr.

Pasisakymai negali trukti neribotai

Atsakovė – Kauno miesto savivaldybės taryba – prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą ir teigė mananti, kad minėto laiko visiškai užtenka klausimui užduoti ar pasisakyti diskusijoje.

„Pareiškimas yra nepagrįstas jokiais objektyviais teisiniais argumentais, apsiribojama bendro pobūdžio teiginiais, todėl pareiškimas negali būti tenkinamas“, – cituojama teismo nutartyje.

Kauno savivaldybės tarybos atstovai priminė, kad buvo trečdaliu pailgintas laikas, pabrėžė, kad tarybos nariai turi teisę teikti klausimus, pasiūlymus, komentarus dėl teikiamo sprendimo projekto komitetų posėdžiuose, kurie vyksta prieš susiburiant tarybai. Taip pat teigiama, kad taryba, priimdama reglamentą, siekė, kad posėdžių darbas būtų racionalus.

„Bet kuris tam tikrų formalumų ar taisyklių nustatymas nėra ir negali būti savitikslis – formalių reikalavimų nustatymas gali būti pateisinamas tik objektyviu poreikiu. Nors Vietos savivaldos įstatymas nenumato tarybos nario teisės dalyvauti diskusijose, klausti, pasisakyti ir t. t., teisės apribojimo laiko požiūriu, akivaizdu, jog tarybos nario klausimai, atsakymai į klausimus, pasisakymai negali trukti neribotai“, – teigiama Kauno miesto savivaldybės tarybos pozicijoje.

Be to, atkreiptas dėmesys, kad jokiame teisės akte nėra reglamentuota užduodamo klausimo ir pasisakymų trukmė, todėl negali būti laikoma pažeidimu tai, kas nereglamentuota.

Kauno tarybos posėdis / T. Biliūno/BNS nuotr.

Šiek tiek pailgintas laikas vis vien pažeidžia įstatymą

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija dar pernai gegužę išnagrinėjusi A. Cechanavičiaus skundą pripažino, kad laiko ribojimas pasisakymams ir klausimams prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui. Nors Kauno miesto savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą, tačiau aukštesnės instancijos teismas – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – jį atmetė.

Anot teisėjų kolegijos, vertintina, ar savivaldybės tarybos nariai dėl įtvirtintų laiko apribojimų (klausimams pateikti ir kalbėti diskusijoje) gali įgyvendinti savivaldos teisę per demokratinį atstovavimą. Taip pat, kaip rašoma teismo nutartyje, „įtvirtinus nepagrįstas procedūrines kliūtis“ savivaldybės tarybos nariui diskutuoti, klausti ar pateikti pastabas per posėdį būtų apriboti ir susiaurinti konstituciniai savivaldybės tarybos nario įgaliojimai.

Todėl teismas konstatavo, kad tarybos nario užduodamų klausimų trukmės apribojimas iki 40 sekundžių ir pasisakymų trukmės ribojimas iki 80 sekundžių pažeidžia Vietos savivaldos įstatymą.

Teismas (asociatyvi nuotr.) / „Pixabay“ nuotr.

„Pagrindinė savivaldybės tarybos veiklos forma yra savivaldybės tarybos posėdžiai. Atsižvelgiant į tai, tarybos nario konstitucinė teisė ir pareiga atstovauti rinkėjams tarybos posėdžiuose negali būti apribojama ar susiaurinta tik dėl to, kad jis turi teisę dalyvauti tarybos vidinių struktūrinių padalinių veikloje“, – rašoma teismo nutartyje.

Taip pat, pasak teisėjų, savivaldybės tarybos argumentai, kad posėdžių darbas „būtų racionalus ir jokiame teisės akte nėra reglamentuota užduodamo klausimo ir pasisakymų trukmė“ yra nei teisiškai, nei faktiškai nepagrįstas. Tai, pasak teisėjų kolegijos, vis vien sudaro nepagrįstas procedūrines kliūtis.

Teismas taip pat nesutinka su atsakovės atsiliepimo į skundą argumentais, kuriais klausimų ir kalbėjimo trukmės reguliavimas grindžiamas nusistovėjusia praktika, kitų savivaldybių tarybų veiklos reglamentuose numatytomis nuostatomis, kurios susijusios tiek su paklausimų ir pasisakymų tvarka, trukme ar skaičiumi, tiek su Seimo statute įtvirtintu reguliavimu.

„Vien nusistovėjusios praktikos aplinkybė ar faktas, kad analogiškas arba labai panašus teisinis reguliavimas yra įtvirtintas ir kitose savivaldybėse, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti šioje byloje tiriamų reglamento nuostatų teisėtumą“, – rašoma pirmadienį vykusio teismo posėdžio nutartyje.

Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.