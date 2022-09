Muravjovas įsitikinęs – Seimo nariui neliečiamybė nereikalinga: Lietuva 2022 metais nėra Pinocheto laikų Čilė

Korupciją tiriančios pasaulinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas interviu LRT.lt teigia, kad demokratinėse šalyse įprasta, jog politikai, iškilus abejonių dėl jų veiksmų skaidrumo, pasitraukia iš pareigų, nelaukdami teismo sprendimo, tačiau Lietuvoje, pasak eksperto, deja, ši praktika nėra įsišaknijusi ir politikai neskuba prisiimti atsakomybės už savo poelgius.

S. Muravjovas interviu LRT.lt pripažino, kad nors, teisėsaugos duomenimis, didžioji dalis jų inicijuotų ikiteisminių tyrimų pasibaigia apkaltinamaisiais nuosprendžiais, visuomenėje susidaręs įspūdis, jog neretai garsiai pradėti rezonansiniai tyrimai, kuriuose figūruoja įtakingi, žinomi politikai ar verslininkai, užsitęsia labai ilgai arba tiesiog subliūkšta.

Anot eksperto, šiuo atveju vien baksnojimas pirštu į teisėsaugą nepadės. Visų pirma, S. Muravjovo teigimu, būtina kelti klausimą dėl to, ar teisėsaugos resursai yra pakankami, ar pareigūnams mokami konkurencingi atlyginimai. Be to, pašnekovo teigimu, prie įspūdžio, kad rezonansiniai tyrimai subliūkšta, neįvardijus kaltųjų, prisideda ir politinės higienos trūkumas šalyje.

– Kokioje srityje pastaruoju metu žmonės dažniausiai susiduria su korupcija?

– Korupcija gali būti smulki, tai čia kalbame apie kyšininkavimą. Korupcija gali būti ir stambesnė, kai tu gali pasinaudoti savo ryšiais, kontaktais. Prie to galima priskirti ir nepotizmą. Lietuvoje kyšininkavimo vis mažėja. Panašu, kad lietuviai supranta, jog jie yra mokesčių mokėtojai, moka mokesčius valstybei ir neturi dar papildomai mokėti. Didžiausias Lietuvos iššūkis yra nepotizmas, tai yra bičiulių, artimųjų protegavimas. Tai yra ateinančio dešimtmečio namų darbai, kurie reikalauja kitokios prieigos prie antikorupcijos klausimų negu iki šiol. Į tai turėtų žymiai daugiau įsitraukti viešojo sektoriaus atstovai.

Sritys, kuriose žmonės dažniausiai susiduria su korupcija, yra infrastruktūra, statybos, medicina. Kalbėdamas apie mediciną, turiu omeny ne tik gydymą, bet ir farmaciją, įrangos pirkimą. Taip pat reikia kalbėti apie energetiką, aplinkosaugą ir gynybą – tai yra korupciniu požiūriu rizikingos sritys, nes jose yra labai didelė žinių asimetrija. Turiu omeny situaciją, kai labai nedidelė grupė žmonių supranta arba teigia suprantanti, ko reikia plačiajai visuomenei, ir dažniausiai tik šita grupė priima sprendimus dėl to, ką reikia pirkti, ką reikia planuoti. Tai nereiškia, kad viskas yra korumpuota, paprasčiausiai šiose srityse yra daugiau rizikos korupcijai.

– Siekdama užkirsti kelią korupcijai, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) teikia savo išvadas apie įstatymines iniciatyvas, jau esamą įvairų teisinį reglamentavimą, bet ne visada į tas išvadas atsižvelgiama. Galbūt tos išvados turėtų tapti privalomos? Gal tokiu būdu sumažintume korupcijos rizikas tose srityse, kurios šiuo požiūriu yra jautriausios?

– Ta STT pažyma reikalinga ne tam, kad dokumentas būtų pažymėtas varnele, o tam, kad būtų geriau įsigilinta į situaciją ir galima būtų pasverti visas su korupcija susijusias rizikas. Tu gali su kuo nors nesutikti, jei gauni tokią pažymą, bet tai, mano akimis, turėtų tapti dar vienu žingsniu geresnio, kokybiškesnio dialogo link. Juk sprendžiamas klausimas, kaip priimti tokį įstatymą, kuris būtų naudingesnis visuomenei. Deja, į tas STT pažymas žiūrima kreivai. Nežinau, ar jos turėtų būti privalomos. Manau, kad politikai patys turėtų geriau įvaldyti antikorupcinį pokalbį, suprasti antikorupcijos svarbą ir be pažymų.

Šiaip antikorupcinis raštingumas Lietuvoje auga. Politikai, valstybės tarnautojai geriau valdo žodyną, žurnalistai kelia kitokius klausimus negu prieš 30 metų. Kai pradėjome skelbti, su kuo susitinka parlamentarai, žurnalistai dažniausiai žiūrėjo į tuos, kurie skelbia daug informacijos apie susitikimus, o ne į tuos, kurie nieko neskelbia. Dabar matau, kad daugiau abejonių ir klausimų kyla dėl politikų, kurie nieko neskelbia apie savo susitikimus.

– Dažnai kalbame apie antikorupcinį raštingumą ir jo svarbą. Galbūt ši tema turėtų būti integruota į mūsų švietimo sistemą?

– Taip. Šiuo metu kaip tik bendradarbiaujame su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Vidaus reikalų ministerija, siekdami perteikti mintį, kad pilietiškumo ir tam tikrų antikorupcinių įpročių žmogus turėtų mokytis nuo mokyklos suolo. Deja, matau, kad kolegoms viešajame sektoriuje ir politikams tai nėra įprastas pokalbis, jis šiek tiek dar tebėra svetimas.

Mes Lietuvoje dažnai antikorupcinį švietimą suprantame kaip pokalbį apie tai, kodėl korupcija yra blogai, skaidrumas yra gerai, kodėl kyšį duoti nevalia. Manau, kad klaida siekti pasakoti apie tokius dalykus vaikams pirmoje ar antroje klasėj, tačiau pasaulinė praktika rodo, kad nuo mokyklos suolo galima ugdyti šalies šeimininkus. To tikslas – padėti žmonėms suprasti, kad jie gali kelti klausimus, jie turi daug teisių, taip pat turi nemažai atsakomybių.

Mes vis daugiau mokyklų įtraukiame į dalyvaujamųjų biudžetų projektus. Tai yra iniciatyva, kai tu, kaip jaunimo atstovas, gali spręsti, pavyzdžiui, dėl 1000 eurų panaudojimo savo mokyklos bendruomenės reikmėms. Tai nėra dideli pinigai, bet mokyklos įsipareigojo padaryti viską taip, kad galima būtų pasiūlyti idėjų, su savo bendruomene jas aptarti, išrinkti geriausią, mokyklos administracija įsipareigoja tą iniciatyvą įgyvendinti ir atsiskaityti už tai. Kai vyksta tokie procesai, imi suprasti, kaip vyksta sprendimų priėmimas, tariesi su bendruomene. [...] Per tokias iniciatyvas ugdomas finansinis raštingumas, skiriama daugiau dėmesio teisiniam, pilietiniam raštingumui. [...]

Pirmą kartą su ŠMSM padarėme antikorupcinio ugdymo auditą pavasarį. Matome, kad dažniausiai mokyklos šiam klausimui skiria tik vieną ar dvi progas per metus. Norime, kad tai pasikeistų, norime, kad būtų kalbama labiau ne apie korupciją, o apie pilietiškumą, skaidrumą, įgalintus jaunus šalies piliečius.

– Susidaro įspūdis, kad mūsų aptariama tema nėra labai populiari politiniuose debatuose. Kaip manote, kodėl?

– Man atrodo, kad piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimą neišvengiamai turi tapti svarbia tema. Matome, kad Lietuva kaip tik šiuo klausimu turi milžinišką problemą. Labai mažas žmonių skaičius teigia, kad pastaruosius metus buvo įsitraukę į sprendimų priėmimą, labai daug žmonių mano, kad politikai sprendimus priima atsižvelgdami pirmiausia į siaurų ir galingų interesų grupių norus. Tai byloja apie nepasitikėjimą valdžios institucijomis, jo mes matome ir kituose tyrimuose.

Žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą, mano manymu, kaip tik ir yra mūsų ateitis. Per tokio tipo iniciatyvas pamatome daug dalykų, pavyzdžiui, kad savivaldybių atstovai labai dažnai nemoka bendrauti su žmonėmis, jie galbūt yra labai protingi, išmanantys savo darbą, bet su bendruomene jie nesusikalba, nes kalba biurokratine kalba. Pati sistema neleidžia bendrauti paprasčiau, greičiau, žmogiškiau, tam reikia daugiau resursų.

– Kokių naujų iššūkių iškilo skaidrumui, Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą?

– Iki šių metų pavasario ne vien Lietuvoje, bet ir visame regione veikėme dešimtojo dešimtmečio nuotaikomis. Antikorupcinė bendruomenė manė, kad tam tikros nuostatos, tam tikros vertybės gali būti pritaikytos bet kurioje pasaulio šalyje. Dabar matome, kad tai nėra savaime suprantama duotybė.

Iš tikrųjų galbūt bus taip, kad kolegoms šalyse, kur veikia autoritariniai režimai, bus labai sudėtinga veikti. O mes Europos Sąjungoje, kitoje barikadų pusėje, turime dar svarbesnį vaidmenį antikorupciniame veikime. Antikorupcija ir demokratija 30 metų žygiavo koja kojon. Bet kokia demokratinė valstybė turi skirti daugiau dėmesio skaidrumui, atvirumui, bet turėjome tam labai daug laiko. Man atrodo, kad visiems dabar aišku, kad turime paspartinti veikimą ir suprasti, kad gebėjimas užkirsti kelią korupcijai yra viena esminių mūsų saugumo garantijų. Turime padaryti taip, kad mūsų gyventojai žinotų, jog Lietuvos politikai, valstybės tarnautojai, institucijos yra atsparūs įtakai iš trečiųjų šalių, kad jie veikia šalies labui.

Šalyje, kurioje klesti politinė korupcija, kur valstybės tarnautojai yra pažeidžiami, neaišku, kieno naudai priimami sprendimai. Be to, tapo aišku, kad turime skirti daugiau dėmesio ne vien antikorupcijai, bet ir, pavyzdžiui, pinigų plovimo prevencijai.

– Prasidėjus karui, radosi ne viena iniciatyva aukoti pinigų, įvairių daiktų Ukrainai. Ar dėl to galėjo kilti naujų skaidrumo iššūkių? Turiu omeny tai, kad daliai aukojančiųjų veikiausiai neramu, ar jų pinigai tikrai pasiekė Ukrainą.

– Girdėjau žmonių klausimų. Labai gerai, kad jie keliami. Nevyriausybinės organizacijos, įvairūs fondai turi detaliai atsiskaityti, kiek paramos gauta, kaip ji panaudota. Šis sektorius neturi veikti su pasitikėjimo avansu, žmonės turi domėtis, kur ir kaip leidžiami jų paaukoti pinigai.

– Viešojoje erdvėje susidaręs įspūdis, kad rezonansiniai tyrimai Lietuvoje, ypač tie, kurie susiję su politine korupcija, neretai tęsiasi ilgai, o dalis jų tiesiog subliūkšta, nors buvo pradėti labai garsiai. Ar čia yra tiesos?

– STT duomenimis, tarnybos vykdytos kriminalinės žvalgybos efektyvumą rodo tai, kad 2018–2020 metais 87 procentai visų teismui perduotų nusikalstamų veikų buvo nustatytos per ikiteisminius tyrimus, pradėtus gavus duomenų kriminalinės žvalgybos metu. Anot STT, per pastaruosius trejus metus 78 procentai kaltinamųjų baigtuose ikiteisminiuose tyrimuose sudarė tie, kurių galimai padarytos nusikalstamos veikos buvo nustatytos gavus duomenų taip pat kriminalinės žvalgybos metu.

Rezonansinės bylos sulaukia visuomenės dėmesio ir dažnai žmonės yra labai skirtingų nuomonių, kaip čia viskas turėjo būti išspręsta, jie dažnai pasigenda aiškumo. Tai nėra vienos konkrečios institucijos atsakomybė. Matau, kad ne vien Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse žmonės tikisi greitesnio teisingumo ir paprastesnių atsakymų į klausimą, kas čia įvyko. O štai žmonės, kurie patenka į teisėsaugos akiratį, dažnai turi daug pinigų, nenori atsidurti kalėjime, tad samdosi brangiai apmokamus advokatus ir deda visas pastangas, kad viskas užsitęstų, subliūkštų arba baigtųsi be rezultatų. Tai yra kova, rungtynės tarp valstybės ir tų žmonių, tad čia turime kelti klausimą, ar teisėsauga turi pakankamai resursų, ar įmanoma paspartinti bylos nagrinėjimą.

Taip pat manau, kad reikia susigyventi su mintimi, kad pirmos instancijos teismo nuosprendis gali būti traktuojamas labai įvairiai. Prisiminkime, šiemet „MG Baltic“ byloje nuskambėjo pirmosios instancijos teismo sprendimas. Normalu, kad šis sprendimas vertinamas skirtingai, tačiau bylos nagrinėjimas nesibaigia ir normalu, kad jis užtruks.

Čia norėčiau atsisukti į politikus, į politines partijas. Jie pastaruoju metu skiria šiek tiek mažiau dėmesio politinei higienai. Jeigu kyla klausimų, o negali į juos atsakyti, tai atėjo laikas atsisėsti ant atsarginių suolelio, nes galbūt viskas yra teisėta, bet ne visai etiška. Tu, kaip politikas, turi būti pasiruošęs prisiimti tą atsakomybę, o politinė partija pataria tau padaryti tą patį. Nebūtina laukti teismo nuosprendžio. Mes, visuomenė, iš principo esame susitarę, kas yra leistina, o kas nėra leistina.

– Kalbate apie reputacijos svarbą?

– Taip, kalbu apie tai, kas veikia kitose demokratinėse šalyse, kur tau nereikia laukti dvejų ar trejų metų, kol yra nagrinėjamas vienas ar kitas klausimas. Užtenka ir kokios stebėjimo institucijos sprendimo, tai nebūtinai turi būti teismas. Kai tu supranti, kad padarei klaidą, labai svarbu prisiimti atsakomybę už tą klaidą. Ta klaida nebūtinai reiškia tavo, kaip politiko, karjeros pabaigą, tai reiškia, kad dabar atėjo laikas padaryti pertrauką, nes tu praradai pasitikėjimą.

– Kadangi prakalbome apie politikus, norėčiau paklausti, ar, Jūsų manymu, Seimo nariui šiuo metu reikalinga teisinė neliečiamybė, kuri, istoriškai žiūrint, anksčiau buvo siejama su apsauga nuo asmens persekiojimo dėl jo politinės veiklos?

– Suprasčiau, jeigu mes atsisakytume tokio statuso. Taip, ši neliečiamybė atsirado, siekiant politikus apsaugoti nuo nepagrįsto politinio persekiojimo, bet Lietuva 2022 metais nėra Augusto Pinocheto laikų Čilė.

Žiūrėdami į statistiką, galime pasakyti, kad parlamentarai ne itin noriai panaikina savo kolegų neliečiamybę, net kai, mano akimis, yra labai aiškūs teisėsaugos motyvai, kodėl reikėtų tai padaryti. Tarkime, 2019 metais skelbta, kad per pastarąsias tris Seimo kadencijas daugiau nei puse atvejų, tai yra 15 iš 25, Seimas neįsiklausė į generalinio prokuroro argumentus, nepanaikino kolegų imuniteto ir nusprendė apsaugoti kolegas nuo teisingumo.

– Grįžkime prie kriminalinės žvalgybos. Ar, Jūsų manymu, kriminalinė žvalgyba Lietuvoje yra pakankamai kontroliuojama?

– Manau, kad kiekvienai teisėsaugos institucijai turime užduoti vieną klausimą: kaip Jūs žinote, kad dirbate sėkmingai? Pagal ką sprendžiama, kad šiemet su korupcija susitvarkyti pavyko geriau negu pernai? Tai labai sudėtingas klausimas, nes visame pasaulyje vis dar vyrauja nuomonė, kad neva užtenka pamatyti, kiek buvo pradėta ikiteisminių tyrimų, kiek nusikalstamų veikų buvo išaiškinta, kiek sprendimų dėl pradėtų bylų priėmė teismas. Manau, kad tai dažniausiai yra pokalbis apie pasekmes, o ne apie priežastis. Norėčiau, kad teisėsaugos atstovai savo darbą vertintų remdamiesi kokia nors pokyčių teorija, tai yra kad keltume klausimą, kodėl imatės būtent tokių veiksmų, kaip tai, ką darome, padeda mums tikėtis, kad, tarkime, po penkerių metų sumažės politinės korupcijos mastas Lietuvoje. Ar to siekiame kryptingai, ar tam turime pakankamai resursų, ar mokame už tai pareigūnams adekvačius atlyginimus? [...]

Norėčiau, kad mes Lietuvoje institucijų kontrolę, kontrolierių funkciją išnaudotume dar geriau, nes, man regis, labai dažnai teisėsaugos institucijos gyvena labai uždarame pasaulyje ir nežinia, kiek jos revizuoja savo veikimą, pasitelkdamos kitų institucijų, kitų sričių ekspertus. Toks elgesys sukelia riziką gyventi savo aido kambaryje, kai girdi tik tas pačias idėjas, tuos pačius pasiūlymus.

– Advokatūra turi idėją numatyti, kad žmogus galėtų sužinoti, ar jo atžvilgiu buvo naudotos kriminalinės žvalgybos priemonės. Kaip vertinate tokį sumanymą?

– Iš pirmo žvilgsnio sakyčiau, kodėl gi ne. Būtų įdomu išgirsti argumentų, kodėl žmogus turėtų nesužinoti apie tai.

– Teisėsaugos institucijos tikina, kad tokiu būdu galėtų nukentėti kriminalinės žvalgybos sėkmė, būtų pakirstas esminis žvalgybos principas – slaptumas.

– Man atrodo, kad mūsų skaidrumo poreikis auga ir augs. Matau, kad žmonėms vis sudėtingiau suprasti, kodėl jie ko nors negali žinoti, jie pasiryžę abejoti, ar žinių monopolis turi priklausyti viešajam sektoriui, būti valstybės pareigūnų rankose. Tai yra pasaulinės tendencijos, tad būtų naivu ir neteisinga į jas neatsižvelgti. [...]

Suprantu, kodėl advokatai kelia tokį klausimą, ir kartu suprantu, kodėl teisėsauga turi tokius argumentus. Tai yra puiki proga aptarti šitą pasiūlymą ir surasti aukso viduriuką.

Ne kartą matėme atvejų, kai viešojo sektoriaus atstovai nesuteikia duomenų, pavyzdžiui, žurnalistams, nes dangstomasi duomenų apsaugos reglamentais, kitais įstatymais. Dabar matau, kad dėl šito tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungoje dar nesame apsisprendę. Turėtume kuo greičiau šią problemą išspręsti, nes kai atsiranda žinių monopolis, kyla ir daugiau grėsmių dėl korupcijos, neskaidrumo. Valstybė valdo duomenų masyvus, bet kaip mums žinoti, kad tie duomenys yra naudojami tinkamai? Tai nereiškia, kad mes nepasitikime valstybe. Mes tiesiog norime turėti galimybę kartais tai patikrinti. Tai yra svarbu, kalbant ir apie viešus asmens duomenis. Aišku, žmonės turi turėti teisę į privatumą, bet viešasis interesas yra svarbiau ir teisė į privatumą nėra absoliuti. Deja, Lietuvos viešasis sektorius dažnai prisidengia teise į privatumą, nenorėdamas parodyti savo nekompetencijos arba nenoro paleisti tam tikrų duomenų. Gaila, kad valstybės institucijos nesupranta esmės – žurnalistai ne šiaip prašo duomenų, jie nori padėti. Tai yra puiki galimybė bendradarbiauti, siekiant apginti viešąjį interesą.

– Kaip vertinate teisėsaugos institucijų naudojamas prievartos priemones ir viešąją komunikaciją, paskelbus apie ikiteisminį tyrimą, kuriame figūruoja, pavyzdžiui, žymūs politikai, verslininkai? Ar pastebite pokytį teisėsaugos veiksmuose šiuo klausimu?

– Taip, pastebiu. Matau teigiamų pokyčių. Man atrodo, kad kolegos teisėsaugoje dažnai veikia brandžiai. Norėčiau tokio paties teigiamo pokyčio ir viešajame sektoriuje, versle. Manau, kad Lietuvoje mes pernelyg daug tikimės iš teisėsaugos ir ji užima pernelyg daug mūsų antikorupcinio naratyvo. Mes nuolat kalbame apie tai, ką turi padaryti teisėsauga. Galbūt verta pripažinti, kad teisėsauga gali padaryti tik tiek, kiek gali, ir ji visų mūsų problemų neišspręs. Čia vėl atkreipčiau dėmesį į viešąjį sektorių, jis turėtų daugiau prisidėti prie korupcijos prevencijos, bet manau, kad viešasis sektorius tam nėra pasiruošęs, nes jis negirdi savo vadovų, politikų, aiškios pozicijos, kad antikorupcija yra prioritetas. [...] Matau, kad į darbo grupes ateina vidurinės grandies atstovų, kurie yra antikorupcinių temų entuziastai, bet jie nežino, kiek atsakomybių jie gali prisiimti savo institucijos vardu, ir tai yra akmuo į Vyriausybės daržą. Vis dar laukiu, kol ši Vyriausybė skirs daugiau dėmesio korupcijos prevencijos klausimams.