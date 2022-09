Rugpjūtis LRT fotografų akimis: neįtikėtini sportininkų laimėjimai, laisvės ir demokratijos šventės bei muzikos šėlsmas

Rugpjūtį Lietuvoje buvo minimos laisvei ir demokratijai svarbios datos, tęsėsi palaikymo už savo ateitį kovojančiai Ukrainai akcijos. Be to, tūkstančiai žmonių rinkosi į unikalų Nicko Cave’o koncertą, o Lietuvos sportininkai šalį džiugino neįtikėtinomis pergalėmis.

Išsikirtinės rugpjūčio akimirkos – LRT fotografo Justino Stacevičiaus, Edvard Blaževič ir Domanto Umbraso galerijoje.

Dveji metai praėjo nuo to laiko, kai Baltarusijoje įvyko suklastoti prezidento rinkimai. Po jų nugalėtoju pasiskelbė diktatorius Aliaksandras Lukašenka. Iki šiol mažiausiai 1,2 tūkst. baltarusių yra neteisėtai įkalinti, nes priešinosi režimui arba siekė atkreipti dėmesį į karą Ukrainoje. Dešimtys tūkstančių baltarusių prieglobstį nuo represijų rado Lietuvoje. Baltarusijos opozicijos atstovai sako: „Negalime pasiduoti, kol mūsų žmonės yra įkalinti, tarp jų ir mano draugė Marija Kalesnikava. Šiuo metu mūsų šalis okupuota Rusijos, mes įtraukti į visiškai nereikalingą karą prieš ukrainiečių tautą.“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sostinės Vingio parke buvo galima išvysti alternatyvios muzikos ikoną – čia koncertą su savo grupe „The Bad Seeds“ surengė australų menininkas Nickas Cave’as. Dainininkas, kompozitorius, rašytojas – 64-erių Nickas laikomas viena ryškiausių muzikos pasaulio figūrų per pastaruosius kelis dešimtmečius. Dar aštuntajame dešimtmetyje su šiurkščios muzikos grupe „The Birthday Party“ išgarsėjęs Nickas greitai tapo žvaigžde ne tik Australijos, bet ir visko mačiusių Berlyno ir Londono scenose. Prieš beveik keturiasdešimt metų jis subūrė grupę „The Bad Seeds“ ir jos vėliavą nuo to laiko neša per didžiųjų pasaulio salių ir festivalių scenas. / D. Umbraso/LRT nuotr.