VRK pripažino – Zuokas nešiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, kreipsis į STT ir prokuratūrą

Antradienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nepritarė, kad buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas ir jo politinė jėga Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 2019 m. šiurkščiai pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės ir Politinių partijų įstatymus, nes dalį išlaidų apmokėjo su politiku susijusios viešosios įstaigos, vis dėlto ji pripažino, kad būta pažeidimų. Tokį sprendimą palaikė penki VRK nariai, keturi nepritarė, o trys susilaikė. Komisija dar pritarė, kad dėl to būtų kreipiamasi į teisėsaugą.

VRK pripažino visus per VšĮ „Azzara“ ir Jono Meko fondą vykdytus mokėjimus 2019 m. savivaldos rinkimų politinės kampanijos išlaidomis: apie 17 tūkst. eurų laikomi A. Zuoko ir jo vadovautos partijos nepiniginėmis kampanijos aukomis, kurias apmokėjo juridiniai asmenys. O 1,3 tūkst. eurų pripažinti neteisėtu Lietuvos laisvės sąjungos finansavimu. Komisija nepritarė dėl VšĮ „Vilnius 2035“ išlaidų, nes nebuvo gauta informacija, kurios komisija prašė, nenustatyta vertė.

Tačiau VRK nepritarė, kad buvo padaryti šiurkštūs pažeidimai.

Komisija pritarė, kad teisės aktai buvo pažeisti, kai su A. Zuoku susijusios viešosios įstaigos apmokėjo išlaidas LLS (liberalų) naudai. Taip pat ir tai, kad politinės kampanijos finansuotos per trečiuosius asmenis, kai „Azzara“ išlaidas apmokėjo panaudodama paramą, kurią gavo iš kitų juridinių asmenų. Dar VRK pritarė tam, kad pažeidimų buvo ir tada, kai juridiniai asmenys suteikė nepinigines aukas A. Zuoko ir LLS (liberalų) politinėms kampanijoms.

Be to, pritarta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra būtų informuotos apie nustatytus pažeidimus.

Taip pat pritarta, kad STT būtų perduota surinkta medžiaga vertinti tais atvejais, kai nebuvo gauta visa informacija, dėl kurios trūkumo darbo grupė negalėjo pasisakyti dėl viešųjų įstaigų pirktų ar suteiktų paslaugų sąsajų su politine kampanija ar LLS (liberalų) veikla, galimu paslėptu finansavimu ar finansavimu per trečiuosius asmenis.

Artūras Zuokas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Bendra suma – kiek daugiau kaip 20 tūkst. eurų

VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė komisijos posėdyje sakė, kad ne visi nagrinėti epizodai siejami su A. Zuoko dalyvavimu rinkimuose ar partijos veikla.

Ji išskyrė šiuos atvejus: „Baltijos tyrimų“ apklausa apie 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus – 3 751 euras, nemokamo Vilniaus viešojo transporto studija, kurią atliko bendrovė „Civitta“ – 12 100 eurų, taip pat epizodas su VšĮ „Vilnius 2035“ (vertės nepavyko nustatyti, nes nebuvo pateikti prašyti dokumentai, išrašai). Taip pat teksto žurnalui „Zuokas. Įsimylėjęs Vilnių“ rengimo ir redagavimo išlaidos (3 100 eurų) ir Vyčio stendas-dėlionė – 1331 euras.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pirmi keturi epizodai, mūsų manymu, susiję su dalyvavimu rinkimuose, penktas – su partijos veikla“, – teigė L. Petronienė.

Už šias ir kitas paslaugas, kurios buvo reikalingos A. Zuoko ir politinės partijos politinei kampanijai, buvo sumokėta iš viešosios įstaigos „Azzara“ ar Jono Meko fondo sąskaitos.

Anot VRK darbo grupės išvadų, paramą, gautą iš bendrovių „Armitana“, „Inaksas“, „International METBALTA Invest Group“, „Mediashop“ ir (ar) „GV Group“, „ART2B“, taip pat ir paskolas, gautas iš VšĮ Jono Meko fondo, jam prieš tai gavus paramą iš juridinių asmenų („ART2B“, „Armitana“ ir „Tugva), VRK specialistai siūlo pripažinti juridinių asmenų parama.

Šis VRK specialios darbo grupės tyrimas buvo atliktas pagal LRT Tyrimų skyriaus dar 2020 m. pavasarį pasirodžiusią publikaciją „Vieno iš „Trijų muškietininkų“ Zuoko viešoji įstaiga – slapta rinkimų kasa“.

Artūras Zuokas / E. Blaževič/LRT nuotr.

LRT Tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodė, kad per 2019 m. savivaldybės rinkimus A. Zuoką ir bendražygius per jo šeimos viešąją įstaigą „Azzara“ rėmė NT vystytojai, su „Icor“ sietos įmonės, Vilniaus Halės turgaus valdytojas ir „Lietkabelio“ klubo savininkas. Taip pat su su A. Zuoko sąrašu į Vilniaus tarybą patekusiu verslininku Valerijumi Stankevičiumi siejamos įmonės.

Sutartyse ir bankų pavedimų kopijose atsispindėjo viešosios įstaigos „Azzara“ sutartys su paramos teikėjais – juridiniais asmenimis, taip pat ir sutartys ir mokėjimai asmenims ir įmonėms, kurios galėjo buvo susijusios su A. Zuoko ir jo vadovaujamos politinės partijos rinkimų kampanija.

Per VšĮ „Azzara“ galėjo būti ne tik renkama parama rinkiminei A. Zuoko ir jo bendražygių veiklai, bet ir atsiskaitoma su jos talkininkais.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Zuokas teigia, kad tyrimas užtruko, partija prašo atskirti atsakomybes

A. Zuokas VRK posėdyje tikino, kad atsakydavo asmeniškai į visus klausimus ir klaidinga visas su juo susijusias veiklas sieti su rinkimais. Jis taip pat pažymėjo, kad tyrimas vyko per ilgai, nes pagal įstatymus komisijos tyrimai gali ilgiausiai vykti 9 mėnesius: tyrimui skirti 3 mėnesiai ir dar 6 mėn. terminas gali būti pratęstas.

„Man čia tikrai buvo kaip griaustinis iš giedro dangaus, kad praėjus dienai [nuo pareiškimo], kad ketinu dalyvauti Vilniaus mero rinkimuose kitą pavasarį, iškart antrą dieną baigėsi tyrimas, pateikiama išvada, kuri šiandien svarstoma“, – teigė A. Zuokas.

Jis taip pat teigė, kad VRK išvadose minimos sumos tėra maža išlaidų dalis. Be to, jis prašė, kad komisija galėtų balsuoti dėl senaties termino.

Artūras Zuokas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Laisvės ir teisingumo“ partijos vicepirmininkas V. Sadauskas taip pat minėjo, kad yra visi pagrindai užbaigti procesą dėl senaties, prašyta prieš išvadų tvirtinimą įvertinti šį argumentą. Be to, jį stebino, kad į VRK tyrimą buvo įtraukta politinė jėga

„VRK nesidomėjo partija. Kai gavome išvadas, buvome nuoširdžiai nustebinti, nes visi klausimai buvo susiję su A. Zuoku, išskyrus Vyčio stendą-dėlionę. (...) Politinės partijos atsakomybė vertinama užmerktomis akimis“, – sakė V. Sadauskas.

Jis prašo atskirti partijos atsakomybės klausimą nuo A. Zuoko.

Nenorėta bendradarbiauti su VRK

Tyrimą atliko VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius ir VRK pirmininko pavaduotojas Andrius Puksas. Posėdyje jis pripažino, kad tyrimas užtruko ilgiau nei 9 mėnesius.

„Tyrimas yra didelės apimties, mes turėjome nemažai problemų su informacijos gavimu. Kalbame ne apie visus subjektus. Arba informacijos dalį gaudavome, arba su mumis nebendradarbiaudavo“, – aiškino A. Puksas.

A. Zuokas minėjo, kad buvo mėnesių, kada VRK nebuvo aktyvių veiksmų, atrodė, kad buvo galima tyrimą pabaigti per 9 mėnesius.

„Apimtis nebuvo didelė, nes dokumentai buvo pateikti“, – teigė A. Zuokas.

Po pasisakymų VRK padarė 10 minučių pertrauką. Po jos VRK pirmininkė J. Petkevičienė minėjo, kad terminas nebuvo pažeistas, o tyrimas jau yra pabaigtas, todėl neįmanoma jo nutraukti.

Jolanta Petkevičienė / J. Kalinsko/BNS nuotr.

„O dėl 9 mėnesių tyrimui atlikti: mes galime sakyti, kad terminas yra 3 + 6 mėn. Bet viešojo administravimo subjektas negali palikti tyrimo, turi priimti sprendimą. Tai yra mūsų pareiga“, – teigė J. Petkevičienė.

Ji pridūrė, kad komisijos sprendimą suinteresuoti asmenys galės skųsti teismui.

VRK narės Jolitos Baušytės teigimu, terminas yra praleistas, bet termino praleidimas neeliminuoja pareigos užbaigti laiku pradėtą tyrimą ir priimti sprendimą.

Priminė skyrybas su buvusia žmona

A. Zuokas, komentuodamas situaciją apie apklausą, minėjo, kad VRK tyrimas vyko tuo metu, kai jis skyrėsi su savo sutuoktine.

„Matyti, kad su ja labai daug bendradarbiauta, ji pateikė savo dokumentus, paaiškinimus ir visa kita. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad toks informacijos teikėjas arba jo informacija turėtų būti vertinama bent jau atsargiai, kritiškai, kaip suinteresuotos pusės“, – sakė A. Zuokas.

Be to, jo teigimu, buvusi žmona turėjo laisvą prieigą prie jo kompiuterio, galimai galėjo pasiekti vieną kitą dokumentą apie apklausą. A. Zuokas taip pat kalbėjo, kad buvusi žmona ne kartą naudojosi „neteisingais, praktiškai suklastotais dokumentais“, todėl jis prašo atmesti dalį, kurią pateikė A. Zuokienė (dabar Andriulytė).

Agnė Zuokienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

L. Petronienė pažymėjo, kad išvadoje niekur neteigiama, kad informaciją pateikė A. Andriulytė, pirmą kartą informacija buvo gauta ne iš jos.

Kalbėdamas apie kitas VRK darbo grupės išvadas, A. Zuokas minėjo, kad renginiuose jis turėjo laisvę dalyvauti, nes buvo Vilniaus miesto tarybos nariu.

„Tyrėjai vadovavosi tam tikra išankstine nuostata, nuomone ir ją priėmė kaip neginčijamą faktą. Aišku, dar darė prielaidą, kad viską, ką Zuokas darė, tai darė dėl to, kad dalyvaus rinkimuose. Tikrai tai yra netiesa“, – teigė buvęs sostinės meras.

V. Sadauskas vėl pabrėžė, kad kai kurie teiginiai turi būti atskirti ir A. Zuoko veikla neturėtų būti susieta su partija. Anot jo, tyrimas yra subjektyvus, juoba kad jis nagrinėjamas prieš artėjančius rinkimus, todėl prašoma netvirtinti išvadų.

Svečio teisėmis posėdyje dalyvavo ir A. Andriulytė: ji buvo pateikusi prašymą pasisakyti, tačiau, kilus diskusijų, ar suteikti leidimą jai pasisakyti, buvusi A. Zuoko žmona atsiėmė prašymą.

Artūras Zuokas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šio klausimo nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 3 valandas, kai kurie VRK nariai jau turėjo išeiti iš posėdžio, todėl komisijos pirmininkė siūlė balsuoti dėl sprendimo.

Pirmininkė per balsavimą susilaikė

Balsuojant dėl VRK darbo grupės išvados atskirų punktų sprendimą nulėmė komisijos pirmininkės J. Petkevičienės balsas. Visgi, balsuojant už tyrimo išvados punktą, kuriuo siūloma A. Zuoką ir Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus) pripažinti šiurkščiai pažeidus Kampanijų finansavimo įstatymą, komisijos pirmininkė susilaikė.

„Matyt, atsakymas labai paprastas, kodėl kiti komisijos nariai nebalsavo už visus likusius sprendimo punktus. Iš tiesų tam tikra abejonė dėl terminų yra. (...) Kadangi pagal administracinę teisę VRK, tai viešojo administravimo institucija, privalėjo priimti sprendimą, tai ir buvo padaryta“, – žurnalistams po posėdžio sakė J. Petkevičienė.

„Šiurkštaus pažeidimo konstatavimas šiuo atveju grėstų sankcija, tai dėl to aš susilaikiau. Ir bendras sprendimas yra toks, kad šis punktas nepriimtas“, – pridūrė ji.

Zuokas: neturiu ko pykti ant VRK

Po VRK verdikto A. Zuokas posėdyje teigė, kad sprendimas „kaip ir tenkina“. Jis sveikina VRK sprendimą nepripažinti, kad jis ir Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo įstatymą.

„VRK galimų pažeidimų nepripažino šiurkščiais ir, kas svarbiausia, partija „Laisvė ir teisingumas“ išsaugojo finansavimą. Neturiu pykti ant VRK, nes sprendimai mus iš esmės tenkina“, – po penkias valandas trukusio posėdžio kalbėjo politikas.

VRK pripažino, kad tam tikrus pažeidimus A. Zuokas ir jo vadovaujama partija padarė, todėl komisijos išvados bus perduotos Specialiųjų tyrimų tarnybai, tačiau pats A. Zuokas pernelyg to nesureikšmina.

„Komisijos visi balsavimai pasiskirstė per pusę. Kaip žinote, komisiją sudaro ir partijų atstovai, ir teisininkai. Tai rodo, kad komisija nežinojo, kaip traktuoti esamą situaciją. Kita vertus, tai bandymas komfortiškai išeiti iš situacijos, kad visos pusės būtų patenkintos“, – sakė politikas.

„Laisvė ir teisingumas“ pristatė savo kandidatus ir programos gaires / E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Zuokas neabejoja, kad, artėjant savivaldos rinkimams, šiuo tyrimu bandyta pakenkti jo politinei karjerai.

„Daug triukšmo, didelis tyrimas. Neabejotinai tai yra bandymas pakenkti man prieš būsimus savivaldos rinkimus, tačiau nemanau, kad jiems taip pavyko“, – džiaugėsi jis.

Kilusį skandalą A. Zuokas palygino su 2019 m. istorija, kai iš jo buvusių namų Užupyje Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva buvo išvežami Jono Meko meno kūriniai.

„Paskui savivaldybė grąžino ir atsiprašė. Sakyčiau, čia tam tikra prasme labai panašus procesas“, – kalbėjo politikas. Jis pabrėžė, kad Lietuvoje yra rimtesnių problemų, kuriomis turėtų užsiimti ir VRK, ir kiti tyrėjai.

„Azzara“ buvo bendra Zuokų įstaiga

Išvadose buvo siūloma apie rastus pažeidimus informuoti Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Generalinę prokuratūrą, taip pat papildomai STT vertinti perduoti tą medžiagą, kai nebuvo gauta visa informacija dėl viešųjų įstaigų pirktų ar suteiktų paslaugų sąsajų su politine kampanija ar LLS (liberalų) veikla, galimu paslėptu finansavimu ar finansavimu per trečiuosius asmenis.

Draudimas juridiniams asmenims remti politines kampanijas įsigaliojo nuo 2012 m. Kaip rašo BNS, įstatymai nurodo, kad visos su rinkimų kampanija susijusios išlaidos turi būti apmokamos per specialią rinkimų sąskaitą, o finansavimas per trečiuosius asmenis draudžiamas.

2019 m. savivaldybių tarybų ir mero rinkimuose A. Zuokas dalyvavo su vilniečių koalicijos „Laimingas Vilnius“ sąrašu. Šiuose rinkimuose ir šiame sąraše rinkimuose dalyvavo ir buvusi A. Zuoko žmona Agnė Zuokienė (dabar Andriulytė).

„Azzara“ buvo bendra A. Zuoko ir A. Zuokienės viešoji įstaiga. Jos dalininkais buvo ir advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ konsultantas Vitoldas Kumpa, ir A. Zuokienės tėvas. „Azzara“ buvo įsteigta visuomeninei veiklai vystyti, ji veikė nuo 2004 m. ir organizavo daug įvairių Zuokų šeimos projektų.

„Azzara“ taip pat buvo viešosios įstaigos Jono Meko fondas dalininke.

Per veiklos metus fondo-viešosios įstaigos direktoriais pakaitomis buvo A. Zuokienė ir A. Zuokas. Šios įstaigos direktoriumi ir 2016 m., ir 2019 m. rinkimų laikotarpiu buvo Edgaras Stanišauskas, jis taip pat buvo ir Jono Meko fondo vadovas. E. Stanišauskas yra Seimo narės ir dabartinės ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės sutuoktinis.

2022 m. gegužę teismo sprendimu „Azzara“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduota.

Zuokas teigė, kad tyrimas subjektyvus, bedė pirštu į buvusią žmoną

A. Zuokas rugpjūtį LRT.lt teigė, kad minėtos VRK išvados yra „visiškai nepagrįstos“. Jis sakė, kad medžiaga yra tik vieno asmens – buvusios žmonos Agnės Zuokienės – pagrindu paremtos interpretacijos.

Agnė Zuokienė ir Artūras Zuokas 2019 m. / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Tai yra labai subjektyvus, realiai vienos tyrėjos tyrimas. (…) Ir jis yra visiškai subjektyvus, paremtas buvusios žmonos interpretacijomis ir prielaidomis, nieko bendro neturinčiomis su realybe ir juo labiau su tais kaltinimais“, – komentavo A. Zuokas.

Politikas sakė, kad minimos sumos sudarė tik 2 proc. visų rinkimuose panaudotų lėšų.

„Net ir tai rodo menkumą, net jei ir būtų pažeidimų. Tie 2 proc. sudaro tarp 6 ir 10 tūkst. eurų“, – sakė A. Zuokas. Politikas negalėjo tiksliai pasakyti, kiek iš viso kainavo 2019 m. rinkimų kampanija.

Be to, A. Zuokui užkliuvo ir tai, kad tyrimas vyko kelerius metus, o ne pagal terminus, kurie nurodyti įstatyme. Taip pat jis minėjo, kad išvada buvo pateikta praėjus dienai po to, kai A. Zuokas paskelbė, kad dalyvaus 2023 m. vyksiančiuose savivaldos rinkimuose ir sieks sostinės mero posto.

Politikas taip pat minėjo, kad jei VRK pritartų išvadoms, jis kreiptųsi į teismą.

Kaip vasarą LRT pateiktame komentare rašė VRK, tyrimas dėl galimo neteisėto rinkimų kampanijos dalyvių finansavimo atliktas žiniasklaidos monitoringo metu gautos informacijos pagrindu. Tyrimas, pasak komisijos, buvo užbaigtas ir jį apibendrinanti išvada šių metų liepos pabaigoje buvo išsiųsta tyrimo subjektams.

VRK pateiktame komentare pabrėžė, kad tyrimo išvados pabaigimo data nėra susijusi su kandidatų sprendimais skelbti apie jų dalyvavimą rinkimuose.