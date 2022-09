Mazuronis energetinės krizės valdymą vadina chaosu: nereikia būti Einšteinu, kad pasiūlytum išsijungti elektrą

Devynių narių frakciją Seime turinti opozicinė Darbo partija artėjantiems savivaldos rinkimams ruošiasi jau su nauju pirmininku. Absoliuti dauguma – 252 iš 393 – balsavusiųjų šias pareigas patikėjo Andriui Mazuroniui.

Naujasis „Darbo partijos“ pirmininkas A. Mazuronis – „Dienos temoje“.

– Pone Mazuroni, Darbo partija deklaruoja turinti per 10 tūkst. narių ir savo gausumu nusileidžianti tik socialdemokratams ir konservatoriams. Pagal visuomenės apklausas, pernai turėjusi 8–9 proc. rinkėjų palaikymą, šią vasarą jo jau teturi maždaug 5 proc. Kai kurie politologai sako, kad dabar yra ne nauja Darbo partijos pradžia, o agonija. Ar jūs su tuo sutinkate?

– Kategoriškai nesutinku ir bet kokie tokie politologų vertinimai ir pasisakymai tik dar labiau motyvuoja, dar labiau mus įkvepia įrodyti, kad jie yra neteisūs ir kad 5 proc. barjeras, kurį jūs minite, yra riba, nuo kurios Darbo partijai pavyks sėkmingai atsispirti ir gana sėkmingai dalyvauti artėjančiuose savivaldos rinkimuose, Europos Parlamento rinkimuose, pavyks dalyvauti vienokia ar kitokia forma prezidento rinkimuose. Ir, be jokios abejonės, aš esu visiškai įsitikinęs, nė kiek neabejoju, kad Darbo partija po kitų Seimo rinkimų tikrai išliks parlamentine partija.

– Sociologai sako, kad pagal visuomenės apklausas Darbo partijos rinkėjas yra bedarbis darbininkas, rusakalbis, dalis lenkų, kurie žiūri ir skaito rusišką žiniasklaidą. Jie taip pat sako, kad tokioms grupėms reikėtų truputėlį radikalesnio, skandalingesnio ir gal net labiau rėkiančio vedlio. Jūs santūrus ir toks nesate. Ar manote, kad toms grupėms tiksite ir patiksite?

– Visų pirma, aš nemanau, kad reikia kokio nors radikalesnio vedlio. Man atrodo, reikia galbūt šiek tiek aiškiau ir agresyviau komunikuoti mūsų idėjas, klausimus, susijusius su mūsų vertybiniais dalykais, kas yra labai svarbu, ekonominius, socialinius klausimus, kurie visada buvo Darbo partijos arkliukas ir sėkmė. Aš neabejoju, kad tiek frakcija Seime, tiek pati partija bus labai aktyvi šiais klausimais, teikdama sprendimus, siūlydama vieną ar kitą sprendimo variantą, atsižvelgdama tiek į energetikos krizę, tiek į infliacijos pasiutpolkę ir panašius dalykus. Todėl aš net neabejoju, kad esu labiau nei kad tinkamas būtent tai pozicijai aktyviai išsakyti. Pasikartosiu, nemanau, kad pirmininkas turi būti radikalus, pirmininkas turi būti aktyvus ir aktyviai oponuojantis valdančiųjų daromoms kvailystėms, kurias mes šiandien matome.

Lietuvos šeimų sąjūdžio protestas prie Seimo / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Viena iš agresyviausių, pasak tų pačių sociologų, grupių yra Šeimų sąjūdis. Ar tai galėtų būti Darbo partijos elektoratas ir ką jiems galėtumėte pasiūlyti?

– Žmonėms, kurie turi panašias vertybes kaip Darbo partija, ar tai būtų Šeimų sąjūdis, ar tai būtų kitų politinių partijų nariai, kurie tose partijose galbūt dėl kitų klausimų, dėl tų pačių ekonominių, socialinių klausimų jaučiasi neišgirsti, tikrai yra galimybė atsigręžti į Darbo partiją. Ji visada yra atvira ir mes pasistengsime artimiausiu metu tą galimybę ir savo poziciją dar aiškiau iškomunikuoti bei parodyti žmonėms, kad pasirinkimas yra. Kad iš tiesų yra politinė jėga, kuri aktyviai gina žmonių interesus, ir ta jėga yra Darbo partija.

Darbo partijos suvažiavimas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

– Darbo partija yra panašioje politinėje nišoje kaip Ramūno Karbauskio „valstiečiai“, Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, Pinskaus Regionų partija. Aš kol kas iš jūsų neišgirdau, kokios yra Darbo partijos vertybės? Ką Jūs galėtumėte pasiūlyti kitokio arba tai, ko nepasiūlys mano išvardintos partijos, kad galėtumėte pavilioti arba persivilioti jų rinkėjus?

– Darbo partija aiškiai siūlo, turbūt niekam nėra naujiena, labai gerą derinį. Tai yra labai aiškią poziciją tuo pačiu klausimu dėl civilinės partnerystės, narkotikų dekriminalizavimo, ją Darbo partijos frakcija Seime labai aktyviai gina, bet greta to ir labai aiškiai siūlome kairiosios pakraipos ekonomikos politiką, nukreiptą į žmogaus interesų gynimą. Man atrodo, tai labai svarbu. Nes dabar socialdemokratai, kuriuos jūs minite, ekonominiais klausimais yra kairieji, tačiau dėl vertybinių dalykų jų pozicija dažnai būna visiškai kitokia.

„Valstiečiai“ ir „darbiečiai“ pasirašė opozicijos frakcijų koalicinį susitarimą / BNS nuotr.

Man atrodo, kad tie žmonės, kurie dairosi į jų pusę, tikrai ieško alternatyvų ir Darbo partija yra tikrai puiki alternatyva. Su „valstiečiais“ galbūt yra šiek tiek ideologinių panašumų, tačiau aš esu įsitikinęs, kad artimiausiu metu Darbo partijai ir naujajai komandai tikrai pavyks labai puikiai iškomunikuoti, kuo mes esame geresni ir kodėl mes esame geresnis pasirinkimas nei kad Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Teatleidžia man Ramūnas Karbauskis ir visi kiti kolegos, kurie ten yra, bet tai labai greitai pasimatys.

– Pirmuoju savo darbu jūs įvardijote partijos aktyvavimą, rinkimų štabo aktyvavimą ir pasiruošimą vasario – kovo mėnesiais vyksiantiems savivaldos rinkimams. Paprastai Darbo partija gaudavo apie 100 mandatų. 2019 metais buvo 61 mandatas ir vienas meras. Ar manote, kad tai realu, nes penki mėnesiai likę, paruošti ir aktyvuoti taip, kad išlaikytume bent jau tai, ką turite arba net gautumėte daugiau?

– Tai ne nerealu, o tiesiog taip ir bus. Bent jau tikrai patrigubinsime merų skaičių nuo to vieno. Aš labai aiškiai įsivaizduoju, kur ir kaip mes tai galėsime padaryti. Be jokios abejonės, kaip aš sakiau ir per suvažiavimą, išlaikyti tarybos mandatų skaičių, kurį dabar turime, yra minimalus mūsų tikslas. Tačiau aš neabejoju, kad pasistengus ir pasidarbavus tikrai pavyks padidinti turimų mandatų skaičių, nes, kaip jūs teisingai sakėte, per pastaruosius savivaldos rinkimus šiek tiek krito nuo įprasto apie 100 mandatų skaičiaus iki 60. Aš tikrai tikiu, kad turime pakankamai gerą potencialą grąžinti savo prarastas pozicijas, galbūt jas net pagerinti.

Andrius Mazuronis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar Darbo partija galėtų pasiūlyti 60 merų, ar vis dėlto yra savivaldybių, kur jūs realistiškai įsivertinę nematote nei prasmės, nei laiko, nei finansų tam skirti?

– Pasakysiu atvirai: tokių savivaldybių yra, tačiau mano, kaip Darbo partijos naujai išrinkto pirmininko, pagrindinis tikslas yra padaryti viską, kad tokių savivaldybių iki artėjančių savivaldos rinkimų arba neliktų, arba būtų minimaliai.

– Minėjote, kad Darbo partija turi tikslą ne tik išlikti parlamentine partija, laimėti daugiau mandatų savivaldos rinkimuose, bet ir prezidento rinkimuose būti stipri žaidėja, arba kelti savo kandidatą, arba paremti tą, kuris realiai galėtų laimėti. Ar Jūs pats turite prezidentinių ambicijų?

– Tiesą pasakius, kol kas apie tai negalvojau, bet aš tikrai manau, kad rasime, kaip dalyvauti prezidento rinkimuose, kad mūsų įtaka ir mūsų žodis tikrai nebūtų paskutinėje vietoje.

Andrius Mazuronis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Taip pat minėjote, kad opozicinėms partijoms yra labai naudingas laikas, nes sakote, kad valdantieji daro daug klaidų. Galite įvardinti vieną didžiausių?

– Be jokios abejonės – energetinės krizės valdymas arba absoliutus chaosas, tiksliau, visiškas jos nevaldymas. Mano nuomone, tai jau galima vadinti net tokiu nusikalstamu nekompetencijos pavyzdžiu. Akivaizdu, kad tiek Energetikos ministerija, tiek ministrė pirmininkė tragiškai komunikuoja, nesiima visiškai jokių veiksmų tuo metu, kai mes matome Ispanijos, Portugalijos, Austrijos pavyzdžius, kai imamasi netgi Europos Sąjungoms taisyklėms prieštaraujančių priemonių ir tik paskui jas suderinama su Europos Komisija. Estija skubos tvarka sušaukė parlamento sesiją, elektros tiekimą pripažino universalia paslauga ir tokiu būdu iš principo ėmėsi dalinai reguliuoti elektros rinką.

Visos valstybės kažką daro, visos valstybės imasi vienokių ar kitokių priemonių tam, kad būtų apginti piliečių ir verslo interesai, kas yra labai svarbu. Jeigu verslas neatlaikys, mes pamatysime didžiulį nedarbą ir iš to išplaukiančias didžiules išlaidas viešiesiems finansams per įvairiausias pašalpos išmokas ir panašiai. Tokios situacijos negalime leisti ir Vyriausybės proaktyvi pozicija čia yra būtina. Šiandien mes nematome jokios pozicijos, tik chaotišką komunikaciją ir nulį veiksmų. Tai yra netoleruotina, mano nuomone.

Andrius Mazuronis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kaip Jūs vertinate Energetikos ministerijos pristatytą energijos taupymo planą, pagal kurį reikėtų mažinti temperatūrą, greitį autostradose, taip pat dirbti nuotoliu bent porą dienų – penktadienį, pirmadienį – ir tam tikra prasme atlikti komunalinių sąskaitų namų darbus?

– Visiškas absurdas ir ne tai, kuo Energetikos ministerija turėtų užsiimti. Ji turėtų pateikti planą, kaip gyvensime artimiausią žiemą, kaip gyvensime artimiausias dvi žiemas. Girdime Europos Komisijos atstovų pasisakymus, kad net ne ši žiema, o kita žiema gali būti dar sudėtingesnė, todėl privalomas veiksmų planas, kaip mes tam ruošimės, ir galų gale veiksmų planas ilgalaikei perspektyvai, kaip spręsime generavimo pajėgumus mūsų valstybėje. To nematome.

Matome siūlymą piliečiams išsijungti elektrą ir sumažinti šildymą. Tai čia nereikia būti Einšteinu ar kažkokiu kosmoso inžinieriumi, jog suprastum, kad jeigu sąskaitas neišgali mokėti, reikia mažinti suvartojimą. Tokia Energetikos ministerijos pozicija yra ciniška piliečių atžvilgiu. Pasikartosiu – tai, ką jie daro, man atrodo, yra visiškai ne tai, kuo Energetikos ministerija šiandien turėtų užsiimti.

Energetikos ministerija / BNS

– Opozicija politinį sezoną planuoja pradėti interpeliacijomis ne tik energetikos ministrui, bet ir užsienio reikalų ministrui. Ar teisingai suprantu iš jūsų viešų pasisakymų, kad jeigu galėtumėte, interpeliaciją surengtumėte ir prezidentui, kuris kritikuoja šią opozicijos iniciatyvą, nes sakote, kad prezidentūra lygiai taip pat, kaip ir užsienio reikalų ministras, atsakinga už klaidas, kurias jūs matėte?

– Ne, prezidentui interpeliacijos tikrai nesurengtume. Gal jūs šiek tiek neteisingai perskaitėte. Tačiau tikrai norėtųsi ir apie ką jau šnekėjau, ir kitą penktadienį su Seimo valdyba, kai būsime pas prezidentą, vėl kelsiu tą klausimą, kad norėtųsi aktyvesnės prezidento pozicijos, kaip jis mato vieno ar kito ministro darbą, kadangi jis dalyvauja tuos ministrus skiriant. Tam tikra atsakomybė už vieno ar kito ministro veiklą, natūralu, tenka ir prezidentui.

Tokiu metu, kai yra visiškas Energetikos ministerijos neveiklumas, norėtųsi, kad prezidentas labai aiškiai ir nedviprasmiškai išsakytų savo poziciją, ar jį tenkina tokia ministerijos veikla, kokią mes šiandien stebime, tai yra planų spausdinimas su siūlymu gyventojams išsijungti elektrą, kai nesugeba sumokėti. Absurdas kažkoks.