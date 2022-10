Antrojo karo siaubą matęs Siegfriedas: norėdami apsaugoti nuo sovietų prievartos, mergaites tepdavo suodžiais, bet jų tai neatbaidė

„Mano šypsena dingo 1944 metais“, – portalui LRT.lt sako Antrojo pasaulinio karo žiaurumus patyręs Siegfriedas Gronau. Praradęs tėtį ir tris sesutes, stebėjęs sovietų karių prievartą ir niokojimą, palikęs mirštančią mamą, Siegfriedas tapo vilko vaiku ir bėgo į Lietuvą. Vietinių lietuvių šeimose ne tik buvo pasinaudota jo pažeidžiamumu, bet ir atimtas vardas bei pavardė.

Siegfried Gronau gimė 1936 metų rugpjūtį, tačiau Antrojo pasaulinio karo vaizdai atmintin įsirėžė ryškiai. Siegfried – vilko vaikas, karo metu iš Karaliaučiaus pabėgęs į Lietuvą ir čia prieglobstį gavęs lietuvių šeimose.

Su S. Gronau kalbamės lietuviškai – nors 1973 metais jis sugrįžo į Vokietiją, kiekvienais metais lankosi Lietuvoje ir lietuvių kalbos nepamiršta. Lietuviškai išleista ir jo knyga „Klyksmas vaiduoklių mieste. Vilko vaikai“.

Vilko vaikais dabar vadinami tuo metu trejų–šešiolikos metų buvę Rytų Prūsijos vaikai, kurie 1945–1948 metais pasiekė Lietuvos miestus ir kaimus. Jie keliaudavo pėsti ar traukiniais, patirdavo sovietų pareigūnų smurtą. Išsekę nuo bado, vaikai eidavo nuo sodybos prie sodybos, prašydami duonos ir nakvynės.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, tokių vaikų Lietuvoje buvo keli tūkstančiai, tačiau tikrieji skaičiai nežinomi.

Vilko vaikai. Nuotraukoje – du mažamečiai broliukai, pabėgėliai iš Rytų Prūsijos („vilko vaikai“), stovi ant Gedimino kalno Vilniuje, 1947-05-05. Vaikus 1947 m. ant Gedimino kalno nufotografavo Lionginas Dambrauskas. Pasak jo, vaikai lietuviškai nekalbėjo, tačiau pavyko išsiaiškinti, kad jie atklydo iš Karaliaučiaus krašto ir yra alkani (prašė valgyti). Fotografiją 2015 m. muziejui dovanojo Lionginas Dambrauskas. / Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus nuotr.

Miesto bombardavimas ir nuo tada neatsiradusi šypsena

„Mano šypsena dingo 1944 metais“, – pokalbį pradeda S. Gronau.

Iki tol, kol karas pasiekė Karaliaučių (tuometinį Kionigsbergą), S. Gronau prisimena ėjimą į mokyklą ir ramų gyvenimą su mama bei trimis sesutėmis. Vaikų tėtis kovojo fronte.

„Būdamas vaikas, nesupratau, kas yra karas, kas yra frontas. Džiaugdavausi, kai tėvas parvažiuodavo namo atostogų. Tada vėl dingdavo. Mama sakydavo, kad tėvelis lauke su priešu labai sunkiai kovoja. Klausdavau, kur tas laukas ir kas tas priešas. Jokio supratimo neturėjau apie karą“, – LRT.lt pasakoja S. Gronau.

1943 metais Gronau šeimą pasiekė žinia, kad tėtis žuvo Rytų fronte.

„Jis tris kartus buvo sužeistas, tris kartus mačiau jį sužeistą. Kai parvažiavo trečią kartą, pusė veido buvo suniokota, sulipdė ir vėl išsiuntė į frontą. Tik po daugelio metų sužinojau, kur jis žuvo, netgi dokumentus turiu, kada ir kokią dieną žuvo“, – sako S. Gronau.

Siegfried Gronau / Asmeninio archyvo nuotr.

Po tėčio netekties dar kartą šeimos gyvenimas pasikeitė 1944 metais. Tuomet S. Gronau jau buvo pradėjęs eiti į trečią klasę. Po smarkaus miesto bombardavimo neliko ir ėjimo į mokyklą, ir šypsenos, priduria vyras.

„Mano žmona visą laiką sako: „Tu nesišypsai.“ Atsakau, kad mano šypsena dingo dar ten. Gal kada dirbtinai ir nusišypsau, bet neišeina man taip. Daugelis žmonių kalba ir šypsosi, o man taip neišeina“, – svarsto S. Gronau.

Gąsdinimai „rusais žmogėdromis“ ir karių žiaurumas

1944 metais S. Gronau motinos sesuo pabėgo į Flensburgą, Vokietiją, tačiau Siegfriedo šeima pasiliko Kionigsberge. Jo mama tikėjo Hitlerio žodžiais, kad Sovietų Sąjungos kariai čia nepateks, negalėjo palikti ir savo tėvų. Tačiau, pabėgus tetai, netrukus ir Siegfriedo šeima nusprendė palikti miestą.

„Motina susipakavo savo šeimyną į tokį mažą vežimėlį. (...) Mažiausią sesutę pasodinome ant vežimėlio ir bėgome iš miesto. Masiškai žmonės bėgo iš miesto į kaimą Vakarų link. Bėgome keletą dienų, keliuose buvo pilna kariuomenės, tad bėgliai turėjo eiti pakele, grioviais arba šalikele, nes vis dar būriavosi Vermachto kariai su tankais – mums, bėgliams, ant kelio beveik nebuvo vietos“, – prisimena S. Gronau.

Mus, vaikus, gąsdino, kad rusai yra žmogėdros, kad rusai vaikus ėda, o mes, būdami vaikai, labai bijojome.

Nuo karo bėgančius žmones vietiniai nakčiai apgyvendindavo kloniuose ar salėse, o kariai duodavo pavalgyti. Taip S. Gronau šeima bėgo tris ar keturis mėnesius – atėjo žiema, pradėjo šalti ir snigti, o teritoriją pasiekė Sovietų Sąjungos kariai.

„Mus, vaikus, gąsdino, kad rusai yra žmogėdros, kad rusai vaikus ėda, o mes, būdami vaikai, labai bijojome. (...) Užėjo rusai į kaimą, o ten buvo labai didelis namas, jame pribėgę daug tokių žmonių kaip mes. Labai bijojome mes tų rusų, mus buvo išgąsdinę“, – įvykius prisimena S. Gronau.

Sovietų kariai Antrojo pasaulinio karo metu, 1943 metai / AP nuotr.

Anot jo, pasirodžius pirmiesiems rusams, žmonės kiek nusiramino: „Jie nebuvo tokie baisūs, kaip mus gąsdino. Girdėjome, kaip moterys sakė, kad viskas bus gerai.“

Tačiau kitą dieną nuo karo bėgę žmonės pamatė kitokią Sovietų Sąjungos kariuomenę: „Jau nebuvo gerai, jau buvo baisu, jau puolė – pirmu šturmu žudymas, eikvojimas, moterų išniekinimai vaikų akyse... Žiauriausiai kaip tik galėjo būti. Atiminėjo ir maistą, ir indus, ir drabužius, laikrodžius.“

S. Gronau prisimena, kad, norėdami apsaugoti nuo karių prievartos, mergaites žmonės ištepdavo suodžiais, tačiau tai karių neatbaidė. Kariai išdaužė langus ir duris, tad žiemos šaltis jau prasiskverbdavo ir į namo vidų.

„Tai buvo kerštas vokiečių tautai“, – sako S. Gronau.

Maitinosi bulvių lupenomis ir maisto likučiais

Kai Siegfriedo šeima liko gyva po sovietų kariuomenės puolimo, jo mama grįžo pažiūrėti, ar liko gyvi ir jos tėvai. Tuomet, keturių vaikų įkalbėta, motina kartu su jais sugrįžo į miestą, arčiau tėvų.

„Nemanėme, kad ten bus taip baisu. Mama sutiko su mumis ir patraukėme namo, traukėme vežimėlį, kiek dar turėjome mantos. Pakeliui rusai atiminėjo daiktus, mažoji sesutė verkė, ji jau nebegalėjo paeiti“, – pasakoja Siegfriedas.

Sugrįžę į Karaliaučių, jie jau nebegalėjo įeiti į savo namą – jį buvo užėmę sovietai. Senelių namai taip pat buvo sugriauti: „Susiradome senelius kolektyviniame sode. (...) Močiutė jau visai negalėjo keltis. Kai nuėjome antrą kartą, diedukas močiutę sodelyje užkasė, o dar kartą nuėję jau senuko neradome.“

Siegfried Gronau prieš išvykstant į Vokietiją / Asmeninio archyvo nuotr.

Neturėjusi kur prisiglausti, Siegfriedo šeima apsigyveno pas vieną žmogų – patalpa buvo sugriauto namo rūsyje, ten gyveno juos priėmęs žmogus ir dar viena moteris. Rūsyje – nei durų, nei langų, jokios šilumos ir vandens.

Gyvendami tokiomis sąlygomis, žmonės eidavo knisti šiukšlių krūvų ir jose ieškoti maisto likučių ar bulvių lupenų: „Daug tokių buvo varguolių kaip mes. Visi knaisiojosi, nieko mums nedavė.“

Užgesusios sesučių gyvybės

Kariai moteris varė į darbus gramdyti sugriautų namų plytas, moterims bandydavo padėti ir vaikai, tačiau galiausiai darbininkai nebegaudavo duonos ir viskas baigėsi.

„Pradėjome kaip žiurkės ieškoti, kur kas ką išmetė šiukšlių krūvose. Jei randi lupeną dar nesupuvusią, tai gerai. Rasdavome ir gyvulių kaulų – juos parnešame, o mama verda kaulą. Taip maitinomės“, – prisimena Siegfriedas.

Gyvenimas tokiomis sąlygomis pareikalavo daugybės aukų.

„Pirmiausia mirė mano jauniausioji sesutė. Mes gulėjome trise viename guolyje smirdinčiame rūsyje, šlapiame ir niekad neišdžiūvančiame, pilname utėlių. Mirė, aš negalėjau jos išlaikyti, jos gyvybė užgeso mano rankose. Tada mirė antroji.

Siegfried Gronau su žmona Jadvyga / Asmeninio archyvo nuotr.

Likome trise su mama ir vyriausia sesute. Vieną kartą girdžiu, kad labai rėkia sesutė, mąstau, kas nutiko. Visa sudraskyta, kruvina, išprievartauta rusų išprotėjo ir kitą dieną mirė. Vaikus ir suaugusius mirusius sumesdavo į krūvą, vėliau į bendrus kapus vežė“, – prataria S. Gronau.

„Aš nenorėjau mirti“

Praradusi tris dukras, jėgų neteko ir Siegfriedo mama. Išgirdęs, kad traukiniu žmonės bėga į Lietuvą, Siegfriedas žinią pranešė mamai, tačiau ji nebegalėjo atsikelti.

„Mama prašė ateiti ir kartu pagulėti, sakė, taip pašildysim vienas kitą, nors mes jau tik skeletai buvome. Mano lūpos susičiaupė, jos taip pat, buvo tik dantys atsikišę. Radau tokį veidroduką maždaug šaukšto didumo, tokią šukelę, pasižiūrėjau ir baisu pasidarė, kai save pamačiau. Mano mama taip pat atrodė.

Radau tokį veidroduką maždaug šaukšto didumo, tokią šukelę, pasižiūrėjau ir baisu pasidarė, kai save pamačiau.

Ji sakė, kad „niekur neisi, mes šiame guolyje mirsime, aš nenoriu paskutinį tave prarasti, praradau tris vaikus, tavęs nenoriu paleisti“. O aš bijojau baisiausiai, aš nenorėjau mirti. Nežinau, kiek dar su ja gulėjau, iš kur tiek jėgų atsirado, bet ištrūkau iš jos mirties glėbio“, – skaudžius įvykius prisimena S. Gronau.

Taip vaikas išėjo į traukinių stotį – tikėjosi, kad iš Lietuvos parveš duonos, kuri leis mamai vėl atsikelti, tačiau taip nebuvo lemta. Patekti į Lietuvą taip pat nebuvo paprasta – ne kartą berniuką kariai išmetė iš traukinio ir neleido patekti atgal.

Siegfried Gronau / Asmeninio archyvo nuotr.

„Nežinau, kaip mano kaulai nesubyrėjo, kaip kiti žmonės išlaikė“, – stebisi S. Gronau.

Norėdamas pasislėpti, berniukas traukinyje įsikasė į anglis. Jau prie Kauno vaiką iš anglių ištraukė vokiškai kalbantys darbuotojai, nusistebėję, ką tokį iškasė: „Atrodžiau visas smaluotas, suodinas, kojos buvo skudurais ir vielomis apvyniotos. Jei kas man pasakotų, aš negalėčiau patikėti“.

Pervežę per Nemuno tiltą, vaiką darbuotojai pastatė ant kojų ir pasakė, kad čia yra Kaunas, Lietuva: „Jei ne tie žmonės, jei ne Kaunas, jei ne Lietuva, šiandien su jumis nekalbėčiau ir manęs nebūtų.“

„Kelis kartus žiūrėjo mirtis man į akis, bet, matyt, buvo lemta, turėjau didelį angelą sargą, iki dabar galbūt turiu. (...) 60 milijonų žmonių žuvo per Antrąjį pasaulinį karą, o aš buvau pasmerktas gyvenimui. Pasmerktas gyvenimui iki šių dienų. (...) Be Lietuvos aš būčiau neišgyvenęs“, – priduria jis.

Piemens, berno ir vergo darbai

Pasak S. Gronau, taip prasidėjo jo naujas odisėjinis gyvenimas Lietuvoje. Kurį laiką berniukas klajojo po artimiausius kaimus, baimindamasis rusų karių ir nuo jų slėpdamasis krūmuose. Kaip pasakoja S. Gronau, dažniausiai valgyti duodavo biednų namų gyventojai – turtingesni namai paprastai būdavo tušti. Matyt, žmonės buvo išvežti į Sibirą, priduria pašnekovas.

Pas kai kuriuos žmones vaikas pasilikdavo trumpiau, pas kitus – ilgiau. Kartą Siegfriedui duris atvėrė vokiškai kalbanti moteris, nusistebėjusi: „O, vaikeli, kaip tu atrodai! Ateik, aš tave aprengsiu, pastatysiu ant kojų.“

Siegfriedas prisimena, kad tuomet dvejus metus nebuvo jautęs šilto vandens, o ši moteris jį nuprausė ir paguldė į „karališką baltą lovą“.

Siegfried Gronau su sūnumi Artūru, 1963 m. / Asmeninio archyvo nuotr.

„Prabudau, visas iki ausų vėl buvau prišlapinęs į lovą, pūslė nelaikė, buvo pilna utėlių... Moteris išsigando, sako: „Ne, vaikeli, čia aš bejėgė, turi eiti toliau“, – įvykį prisimena S. Gronau.

Kurį laiką klaidžiojęs ir priėjęs prie vieno namo, Siegfriedas rankų mostais parodė esantis alkanas. Šioje šeimoje vokiškai kalbėjęs mokytojas, pasitaręs su namiškiais, paklausė berniuko, ar šis norėtų pasilikti ganyti karvių.

„Sušukau: jaaa!“ – šypteli S. Gronau.

Čia vaiką užpuolė „baisūs niežai“. S. Gronau teigia tuomet išsigandęs, kad, pamatę sergantį vaiką, ir šie žmonės išvarys iš namų: „Bet tie žmonės manęs neišvarė, pastatė prie pečiaus, (...) tepė kažkokia derva mane, išsukinėjo kaip kepamą viščiuką ir išgydė.“

Šiuose namuose S. Gronau išbuvo dvejus metus, ganė karves. Tačiau tuomet kraštą pasiekė kolektyvizacija, iš kaimo žmonių buvo viskas atimta – ir ūkis, ir žemės padargai, gyvuliai. Šeimininkė Siegfriedui pasakė, kad ūkyje jam nebebus kas veikti, tačiau jis gali eiti pas kaimyną.

„Pas tuos žmones dar gyvenau kaip Siegfriedas. Atėjęs trečias gaspadorius pasakė, kad vieną karvę ganyti reikės, bet „tu jau ne Siegfriedas ir ne Gronau – pasirink vardą ir pavardę arba neisime toliau“. Mąsčiau, koks blogas žmogus, atima mano vardą ir pavardę“, – prisimena pašnekovas.

Siegfried Gronau kariuomenėje / Asmeninio archyvo nuotr.

Kaip aiškina jis, šis šeimininkas buvo kalėjęs Rusijoje, tad baiminosi apgyvendinti vokietuką – jei sovietų valdžia būtų sužinojusi, būtų nubaudusi. Taip Siegfriedas pateko pas trečią šeimininką, vėliau – pas ketvirtą, penktą...

„Iš viso pas devynis gaspadorius ir gaspadines gyvenau ir augau – iš pradžių kaip piemuo, vėliau kaip bernas, kaip kumetis, kaip vergas...“ – sako S. Gronau.

Grįžęs iš kariuomenės sutiko gyvenimo meilę

Sulaukęs pilnametystės, S. Gronau gavo sovietinį pasą ir tapo Kazimieru Mačiulskiu. 1958 metais jis buvo paimtas į sovietų kariuomenę.

„Klausė, ar noriu į Vokietiją važiuoti, ar į armiją eiti. Išsigandau, kad mane nuveš į Karaliaučių, kur palikau motiną, kur mirė mano seserys. Būdamas 22-ejų metų, nežinojau, kad yra Rytų ir Vakarų Vokietijos. Nežinojau, kad pasaulyje iš viso yra tokios valstybės, aš tik žinojau, kad Karaliaučius buvo sudaužytas, kad ten palikau mirštančią motiną“, – sako S. Gronau.

Kelerius metus S. Gronau praleido kariuomenėje – Murmansko srityje prie Barenco jūros, darbo batalione: „Ten buvo nepaprastai sunkūs darbai. (...) Ir ten išgyvenau, nors porą kartų mirtis žiūrėjo į akis.“

Grįžęs atgal į Lietuvą, S. Gronau neturėjo namų ar vietos, kurioje galėtų apsistoti, tačiau neilgai trukus sutiko dar anksčiau kaimo šokiuose matytą merginą.

Siegfried Gronau su žmona Jadvyga / Asmeninio archyvo nuotr.

„Kai grįžau iš kariuomenės, atsitiktinai su draugu sutikome tą mergaitę ir jos draugę. Nežinau, kaip jai prisistačiau, ką čiulbėjau – nieko neatsimenu. Bet ji manęs neatstūmė, sutiko, kad aš ją palydėčiau namo. (...) Ir jos tėvai manęs neatstūmė, jie priėmė mane į savo namus, kai susipažinome, po trijų mėnesių susituokėme. Šį pavasarį atšventėme 60 metų jubiliejų“, – pasakoja S. Gronau.

Už skriaudas atleido, tik pamiršti nepavyksta

Pasiteiravus, koks šiuo metu jo santykis su Lietuva, S. Gronau pabrėžia – nors iš lietuvių patyrė skriaudų, nuoskaudos Lietuvai ar jos žmonėms nejaučia ir yra dėkingas.

„Kas mane atstūmė, kas mane priėmė – buvau patenkintas, kad man davė valgyti, kad man davė darbo, kluone arba tvarte miegoti. (...) Niekam niekas nerūpėjo. Kad dvokė patalynė – nesvarbu. Kelkis, Kazy, ir eik dirbti. (...) Ir į miškus, ir su gyvuliais, iš šnapsą reikėjo tvartuose varyti, ir naktį važiuoti į miestą malkų parduoti...“ – prisiminimais dalijasi S. Gronau.

Jis prisimena, kaip viename knygos pristatyme, vykusiame Lietuvoje, dalyvavo žmonės, pažinoję S. Gronau jaunystėje.

Aš norėjau gyventi, aš bėgau nuo mirties, iš motinos glėbio...

„Jie sakė, kad „tave, Kazeli, už bonką šnapso pardavinėjo ir pirko kaip prekę“. Sakau, ką darysi, taip ir buvo“, – priduria pašnekovas.

S. Gronau atvirauja visiems atleidęs už patirtas skriaudas – tik pamiršti jų nepavyksta: „Aš jiems viską atleidžiu, aš ant jų nepykstu, tik negaliu užmiršti. Jie buvo sistemos aukos, juos visi mindžiojo – caras, rusai... Atiminėjo turtą, išvežė į Sibirą, kur žmonės turėjo mirti. Jie aukos. Sutrypta maža Lietuvėlė.“

Pasak jo, kai kurie žmonės atsiprašė „už lietuvių netaktiškumą“, tačiau, argumentuoja S. Gronau, atsiprašyti nereikia – jis džiaugėsi, kad galėjo gyventi.

„Aš norėjau gyventi, aš bėgau nuo mirties, iš motinos glėbio... Aš norėjau gyventi. Aš džiaugiausi, kad galėjau dirbti, valgyti, tvarte ir kluone miegoti. Nejaučiau pykčio. (...) Tie žmonės yra aukos. Visi mes esame tų laikų aukos“, – pabrėžia S. Gronau.

Siegfried Gronau su šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Vaikystės ir jaunystės kančios ženklus S. Gronau jaučia ir dabar – jis pasakoja, kad išgyventų patirčių skausmas jaučiamas ir jo vaikų gyvenime, ir nepalieka jo.

„Esu labai jautrus, iki dabar manęs nepalieka sapnai. Kadangi meilės jaunystėje negavau, nežinau, kas yra meilė vaikams – iki 1944 metų tokią meilę jaučiau, tačiau ji pasibaigė, kai 1945 metais užėjo rusai.

Tuomet motinos meilė buvo kitokia nei meilė ramiu laiku. Gal mažiau daviau meilės vaikams, kadangi jos pats negavau. Bandžiau duoti viską, ką sugebėjau, bet gal tas sugebėjimas buvo nevykęs“, – svarsto S. Gronau.

Vokietijoje susitiko su teta

1973 metais S. Gronau išvyko gyventi į Vokietiją. Tai padaryti ragino jo žmona. Gyvendamas su svetimu vardu ir pavarde, pakeistais gimimo metais ir sunkiai valdoma gimtąja vokiečių kalba, S. Gronau buvo susitaikęs su gyvenimu Lietuvoje, tačiau žmona nepaliaujamai klausinėjo apie jo praeitį.

„Ji buvo vienintelė, kuri tiek išklausinėjo apie mano praeitį. Daugiau niekas, nė vienas ūkininkas, niekas manęs neklausė, iš kur tu vaikeli, kaip tu vaikeli, ar turėjai tėvus, seserų, brolių... Niekas niekam nebuvo įdomu. Tik mano žmona norėjo sužinoti.

Mes tuokėmės dar su mano lietuviška pavarde, ji žinojo, kad esu vokietukas, norėjo sužinoti mano vardą, pasakė, kad nuo dabar tu man tik Siegfriedas“, – prisimena pašnekovas.

Žmonos raginamas ieškoti giminių, S. Gronau sužinojo, kad Vakarų Vokietijoje gyvena jo teta: „Gavau iš Raudonojo Kryžiaus ir iš jos laišką. Tuomet galėjau perskaityti tik jos vokišką raštą „Mein lieber Siegfried“ (mano mielas Siegfriedai), viskas ir pasibaigė, pasipylė ašaros, toliau negalėjau skaityti, nesupratau.“

Nesibaigia smurtas, niekas nesibaigia.

Iš Berlyno archyvo gavęs dokumentus, S. Gronau vėl atgavo savo tikrąjį vardą ir pavardę bei, tetos įkalbamas, sutiko atvykti gyventi į Vokietiją. 1973 metais S. Gronau su teta susitiko Vakarų Vokietijoje. Praėjus kelioms savaitėms, sako jis, abu su žmona jautėsi dvasiškai nusmukę ir norėjo sugrįžti atgal į Lietuvą, tačiau pasiliko.

„Nenorėjome nieko nei matyti, nei žinoti, viskas buvo per marga ir per baisu. Gerai, kad čia buvo mano teta, o mano žmonos mama sakė negalvoti apie grįžimą atgal, nes to gailėsimės visą gyvenimą“, – pasakoja S. Gronau, pridūręs, kad dar trejus metus abu norėjo grįžti į Lietuvą.

Tačiau abu su žmona pasiliko Vokietijoje – nors dažnai lankosi Lietuvoje, čia gyvena iki šiol. Išgyvenęs karą ir kančias, S. Gronau negali negalvoti ir apie Ukrainą.

„Žmonės kenčia baisiausias kančias, milijonai žmonių išbėgo, baisus dalykas. (...) Ukrainoje baisus vaizdas, kas ten darosi. (...) Nesibaigia smurtas, niekas nesibaigia“, – trumpai prataria S. Gronau.