Energetikos ekspertas apie naftos importo iš Rusijos stabdymą: sankcijų kilpa pradėtų veržti vis stipriau jau po naujų metų

Rusija energetiką naudoja kaip geopolitinio poveikio instrumentą, todėl energetinis saugumas jau eilę metų politinėse, ekspertinėse ir visuomenės diskusijose – netylanti tema. Lietuva šioje srityje daro svarbius sprendimus, tačiau didelė šių sprendimų efektyvumo sąlyga – kad transatlantinė bendruomenė energetinio saugumo link žengtų kartu. Karas Ukrainoje dar labiau apnuogino NATO šalių skirtingą pažangą šioje srityje. Svarbu suprasti, kodėl taip nutiko, kaip šios problemos sprendžiamos ir ko trūksta, kad stiprintume savo energetinį saugumą.

Šios savaitės Locked N‘ Loaded „Patrulio bazės“ tinklalaidėje Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, Energetinių tyrimų instituto vadovas prof. Tomas Janeliūnas ir Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos ekspertas Rytas Staselis nagrinėja šiuo metu daug dėmesio susilaukiančią energetinio saugumo temą.

Energetikos ekspertų teigimu, energetinis saugumas yra viena esminių dedamųjų visame nacionalinio saugumo paveiksle, nes be to valstybė negeba užtikrinti tinkamo veikimo. Nors Lietuva energetikos srityje vis dar susiduria su tam tikromis problemomis, palyginus su kitomis Vakarų Europos valstybėmis, yra pakankamai nepriklausoma nuo Rusijos energetinių išteklių. Pašnekovai atkreipia dėmesį į Lietuvos elektros tinklų sinchronizaciją su Europa ir teigia, kad šio projekto vykdymas užtikrins visišką energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, todėl ją kartu su Latvija ir Estija būtina vykdyti sparčiau.

Tinkamai funkcionuojanti energetika – nacionalinio saugumo garantas

Prof. T. Janeliūnas įsitikinęs – energetika yra esmingai svarbi visoje valstybės valdymo schemoje. Be pakankamų energetinių išteklių nebūtų užtikrinamos pagrindinės valstybės gyvavimo funkcijos, o tai yra betarpiškai susiję ir su nacionalinio saugumo klausimais.

„Energetika, šalia finansų ir komunikacijos, yra trečioji visą valstybę maitinanti gija, nes be gerai funkcionuojančios energetikos nefunkcionuotų visa valstybė ir, atitinkamai, nuo to tiesiogiai priklauso valstybės saugumas – ne tik jau visiškai primityviai, jog reikia kariuomenei degalų, reikia logistikai energetinių išteklių, bet ir visa valstybės funkcionavimo mašina. Kai tik sutrinka energetika, pajuntama labai greitai – tai yra bemaž momentinė reakcija ir tai veikia sprendimų priėmėjus, nes visuomenė labai jautriai reaguoja į energetinių resursų kainas, ir tą nerimą perduoda politikams. Politikai atitinkamai gali koreguoti net ir ilgalaikes politikas, užsienio politikos sprendimus, todėl energetikos jautrumas tampa labai aktualus ir nacionalinio saugumo atžvilgiu“, – kalbėjo VU TSPMI profesorius.

Tomas Janeliūnas, Lietuvos politologų metinė konferencija 2019 / D. Umbraso / LRT nuotr.

Pasak laidos svečių, energetiniai ištekliai yra patogus šantažo ginklas, kuriuo naudojasi energetinių resursų, pagrinde dujų, monopolį nemažoje Europos dalyje vis dar turinti Rusija. Tiek pašnekovų minimi Lietuvos, tiek Sakartvelo atvejai, jau nekalbant apie Rusijos sukelto karo Ukrainoje pasekmes, akivaizdžiai parodo, kokia stipri ir pavojinga gali būti tarpusavio energetinė valstybių priklausomybė ir, apskritai, priklausomybė nuo vieno tiekėjo.

„Pats pirmasis iššūkis, kuris per patirtį suformavo mūsų požiūrį į energetiką kitiems dešimtmečiams – energetinė blokada, kurią mes patyrėme keletą mėnesių. Mes pajutome didžiulį spaudimą ir matėme, kaip tai gali pakeisti politinius sprendimus, buvo kalba apie Nepriklausomybės Akto moratoriumą – tai esminis politinis sprendimas, kuris buvo nulemtas energetinio spaudimo. Ir vėliau žingsniai, kuriuos mūsų politikai darė, siekdami užsitikrinti kiek įmanoma didesnę nepriklausomybę nuo Rusijos energetinių resursų, pradedant nuo naftos terminalo, vėliau elektros tinklų papildomų linijų tiesimas, dujotiekių, suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba, visa tai buvo nukreipta į energetinio saugumo didinimą, į alternatyvų Rusijos energetikos resursams sukūrimą. Iš tikrųjų, per tuos du dešimtmečius nuo 2000-ųjų metų mums būdavo primenama, kad tą reikia tik spartinti, nes krizės, kurias sukeldavo Rusija, periodiškai kartodavosi: tai nutraukiant dujas, tai sukeliant energetikos krizę Ukrainai ir Europai, per kainų diktavimą, kada mokėdavome kelis kartus brangiau, negu kitos Europos šalys už dujas. Visa tai primindavo, kad energetika yra labai jautri sritis ir mums reikia dėti nemažai pastangų, kad susikurtume tą nepriklausomybę“, – teigė Energetinių tyrimų instituto vadovas.

„Nord Stream“ / AP nuotr.

„Jeigu nori pamatyti, kieno įtakoje yra šalis, pereik per jos sostinės centrinę gatvę ir pasižiūrėk, kokiam kapitalui priklauso telekomunikacijos, transportas, finansų sistema ir energetika ir viskas bus aišku. Man didžiausią įspūdį paliko apsilankymas Gruzijoje 2006 metais, kada Rusija nusprendė, kad [Michailas] Saakašvilis Rusijai yra nedraugiškas ir tada ėmė spausti, panašiai kaip tuo metu Lietuvą, sau naudingomis sąlygomis pasirašyti kontraktą dėl dujų tiekimo. Viena kaina buvo Armėnijai, kuri buvo šalia, kita kaina buvo siūloma Gruzijai, ir Gruzijos vyriausybė atsisakė pasirašyti tą sutartį. 2006 metų sausio mėnesį sprogo vienintelis dujotiekis, kuris buvo nutiestas per Kaukazo kalnagūbrį ir dvi elektros perdavimo linijas. Pasekmės visuomenei buvo tokios, kad daugiabučiuose kiekvienam bute buvo metalinė krosnelė, o parduotuvėse būdavo dyzelio varikliukai. Ir man tada kilo mintis – kodėl, nors mes esame žymiai labiau pažengę, esame Europos Sąjungoje, NATO, mūsų energetikoje nieks nevyksta?“ – sakė R. Staselis.

Rusijos modus operandi energetikos sektoriuje – korupcija ir monopolizacija

Pašnekovai teigia, kad Rusijai energetikos sektorius visuomet buvo prioritetas, nes ji suprato, kad per būtent šią sritį ji gali turėti daugiausiai įtakos Vakarų valstybių atžvilgiu. Auganti Vakarų priklausomybė nuo rusiškų energetinių išteklių Rusijai leido daryti įtaką įvairiems politiniams sprendimams, dėl to karo Ukrainoje akivaizdoje ilgą laiką buvo matomas Vakarų Europos lyderių neryžtingumas klausimais, liečiančiais energetikos sritį.

„Energetikos sektorius yra tobulas korupcijos kūrimo mechanizmas ir Rusijos pagrindinis tikslas, ypatingai atėjus Putinui į valdžią po 2000-ųjų metų, buvo pasinaudoti tuo metu pigiais energetiniais resursais – dujos, nafta buvo pigus daiktas, bet jo reikėjo visiems, ir Rusija galėjo tiekti dideliais kiekiais ne tik buvusioms sovietinėms šalims, bet ir į ES šalis. Tiekdama resursus, Rusija stengėsi kiek įmanoma labiau susikurti monopolistines teises, kad išstumtų konkurenciją, ir stengėsi [įtraukti] kiek įmanoma daugiau tarpininkų. Tai yra, jeigu parduodi dujas, tai netiesiogiai, bet per kažkokį tarpinį veikėją arba kompaniją, kurią dažniausiai nurodydavo – tas pats „Gazprom“ ar kiti veikėjai. Ir tas tarpininkas kaip pagrindinis dujų pardavėjas kurioje nors postsovietinėje arba ES šalyje turi ne tik didžiulę galimybę gauti pinigus už tarpininkavimą, bet ir naudoti tuos pinigus korupcijai. Tie tarpininkavimai, kuriantys korupcinius skandalus, energetiką susaistydavo su politikais. Čia energetika tampa jau tiesioginiu ginklu prieš valstybę, nes per korumpuotus politikus tu gali lemti labai daug sprendimų ne tik energetikos sektoriuje, bet ir daugelyje kitų sektorių“, – įsitikinęs prof. T. Janeliūnas.

Energetika / BNS nuotr.

„Europa buvo „patvarkyta“ anksčiau, dar sovietų laikais, ypač Vokietijoje buvo pradėta šnekėti, kad Sovietų Sąjungą galima integruoti į globalią ekonomiką. Po Artimųjų Rytų konfliktų kilo tam tikrų energetinių problemų ir krizių, ir kalbos Vokietijoje prasidėjo dar Konrado Adenauerio laikais, bet ten laiku buvo ateita į protą. Šitą įgyvendino tik socialdemokratai Vilis Brandtas, Helmutas Šmitas, kada prasidėjo tos koncepcijos „vamzdžiai už dujas“ – vokiečiai tiekė [Rusijai] stambaus diametro vamzdžius vamzdynams, o tais dujotiekiais [Rusija] pumpavo dujas ir naftą į Vakarus. Vinukai ir stulpeliai buvo sukalti nuo tų laikų. Dabar mes turime karą Ukrainoje, šita koncepcija yra toks pagrindinis stabdis, kada pradedama kalbėti apie didesnę ir nuoseklesnę paramą Ukrainai, nors jau netgi Scholzo vyriausybė, atrodo, kad daro žingsnius, kad „atšoktų“ nuo visų rusiškų išteklių ir kliautis labiau alternatyvomis“, – pridūrė R. Staselis.

Janeliūno teigimu, Vokietijos energetinė priklausomybė nuo Rusijos yra „korupcijos ir apsileidimo“ rezultatas. Tai – ne vienerius metus sekto politinio kurso padarinys, nuo kurio, nepaisant akivaizdžių pastangų, nukrypti yra ne tik sunku, bet ir brangu. Vokiečiai su tokios politikos pasekmėmis tvarkysis dar ilgą laiką.

„Skaičiavimai rodo, kad jeigu [Rusija] visiškai nutrauktų dujas Vokietijai, tai tikrai neužtektų tų kiekių saugyklose, kad dujomis aprūpintų pramonę ir gyventojus šią žiemą. Ir nėra iš kur jų gauti, nes neturi papildomų vamzdžių ir neturi SGD terminalų. Ir tai reiškia, kad dujos bus atjunginėjamos kai kuriai pramonei, kad Vokietija kažkokią dalį savo ekonomikos praranda arba sustabdo ir galbūt gyventojams jų nepritrūks, bet kainos jiems bus kosminės. Vyriausybės gali kompensuoti kažkokią dalį kainų augimo, tai yra didžiuliai pinigai, skiriami tik kompensacijoms, ekonomika netenka šitų pinigų. Ekonominis spaudimas vis dar yra labai didelis, ir kuo daugiau yra spekuliuojama, kokios čia gali būti baisios pasekmės, kuo labiau gąsdinama visuomenė, kaip bus sunku žiemą, tuo Rusijai yra geriau paspausti po tris dienas, po savaitę [nutraukiant dujų tiekimą]. Tas tampymas už virvutės yra ganėtinai veiksmingas ir manau, kad virvutė bus tampoma mažiausiai iki metų galo. Jeigu iš tikrųjų bus pradėtos įgyvendinti sankcijos dėl naftos importo sustabdymo, tai po naujų metų Rusija pradės jausti tų sankcijų poveikį“, – svarstė profesorius.

Lietuva – pirmūnė pagal energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos

Lietuva jau seniai suvokė pavojus, susijusius su energetine priklausomybe nuo Rusijos, todėl ėmėsi ryžtingų sprendimų diversifikuojant energetinių išteklių importą. Vienintelė sritis, Lietuvą dar saistanti su Rusija, yra vadinamoji BRELL žiedo sistema, nuo kurios planuojama atsijungti jau 2025-aisiais. Vis dėlto, ekspertai teigia, kad šis procesas turėtų būti spartinamas, kad būtų eliminuojamos visos įmanomos teorinės ir praktinės rizikos.

„Nuo balandžio „Orlen“ pasakė, kad jau nebėra rusiškos naftos Mažeikiuose, dujų atsisakėme, tiesa, latviai toliau importuoja dujas iš Rusijos ir bando pildytis savo dujų saugyklą, nes tiesiog nepakanka dujų, kad tą saugyklą pakankami užpildytų. Teoriškai galime mes per tą dujų saugyklos naudojimą žiemą gauti rusiškų dujų molekules, bet Lietuva kaip valstybė dujų ir naftos neimportuoja, elektros jau neimportuoja, bet mes esame BRELL žiedo elektros sistemoje, tai dažnio derinimas ir valdymas vis dar yra Maskvos rankose. Kol kas nebuvo kažkokių ženklų, kad jie bandytų atjungti tikslingai Baltijos šalis nuo šito žiedo. Įtariu dėl to, kad techniškai yra sudėtinga paskui ilgą laiką Kaliningradą palaikyti ir galbūt dar Baltarusija nėra tam iki galo pasiruošusi. Bet šita priklausomybė, buvimo tame pačiame sinchronizacijos režime kartu su Baltarusija Kaliningradu ir Rusijos šiaurine dalimi, yra paskutinė priklausomybės gija. Ją bus galima nutraukt tada, kai mūsų sinchronizacijos projektai bus galutinai užbaigti, tai yra povandeninis kabelis su Lenkija“, – kalbėjo prof. T. Janeliūnas.

„Dėl Kaliningrado kyla klausimų, nes jeigu tarp Europos ir Rusijos dėl kažkokių priežasčių rasis medaus mėnuo, tai mes daug problemų turėsime sinchronizacijoje, nes tada nežinia, ar jie norės kokių nors išskirtinių [teisių], ar jie norės banaliai pinigų. Buvo kalbos apie 10 mlrd. eurų už tai, kad Baltijos šalys išeitų, Kaliningradas liktų izoliuotas, ar jie norėtų kažkokių eksteritorialių elektros perdavimo linijų iš Baltarusijos į Kaliningradą. <...> Man dėl to atrodo, kad su Kaliningradu reiktų, nelaukiant medaus mėnesio, su sinchronizacija paskubėti, suderėti su latviais, estais, nes jie Kaliningrado problemos nesuvokia ir dėl to nelabai skuba bandymus atlikti ir šiaip atrodo, kad sinchronizacija nėra ta tema, apie kurią jie galvoja pakilę ryte iš lovos. „Litgrid“ sako, kad jie techniškai, nelaukiant 2025 metų, 2024 metų pradžioje būtų pasiruošę [atsijungti]. Sakyčiau, kad reiktų viską daryti, kad atsijungti ir baigti šitą istoriją“, – įsitikinęs R. Staselis.

Rytas Staselis / BNS nuotr.

Abu pašnekovai sutaria, jog Lietuvos prioritetas energetikos srityje turėtų būti bazinės elektros generacijos deficito mažinimas, tačiau čia susiduriama su infrastruktūrinėmis problemomis, kurių sprendimai kainuoja milijonus eurų. Be to, reikia atsižvelgti ir į techninius niuansus, kurie yra ne ką mažiau svarbūs, nei pati infrastruktūra.

„Elektros generacija kartu su vidine infrastruktūra yra neišspręstas klausimas. Galima turėti daug noro statyti saulės ar vėjo parkus, bet jeigu tinklų pralaidumai yra pakankamai silpni, tai tie norai atsimuš į sieną ir nebus pajungtos nei saulės, nei vėjo elektrinės. Vidinė generacija ir vidinių tinklų infrastruktūros stiprinimas, plius papildomi rezervinių galių stiprinimai –baterijos, kas jau yra planuose, ar kažkokie kiti greito generavimo pajėgumai, jie neišvengiamai turės atsirasti. Perėjimas prie atsinaujinančių resursų elektros gamyboje visose šalyse yra sudėtingas, nes reikia spręsti daug kintamųjų: kaip užtikrinti tinkamą elektros tiekimą smarkiai kintant galiai, perduodamai iš saulės ir vėjo parkų, kaip subalansuoti, kaip sureguliuoti kainas skirtingose valandos ruožuose ir panašiai. Daug techninių dalykų, kurie reikalaus daug dėmesio“, – dėstė prof. T. Janeliūnas.