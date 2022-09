Rugsėjo 1-ajai pasirengęs gimnazijos direktorius – apie vasarą lopytą mokytojų komandą ir planą, kaip gesinti matematikos gaisrą

Bene jauniausias bendrojo ugdymo įstaigos vadovas Linas Janulionis sako nejaučiantis nuovargio dirbdamas mokykloje, net jei ir vasarą teko spręsti galybę klausimų. 1300 mokinių turinčiai Vilniaus Fabijoniškių gimnazijai vadovaujantis L. Janulionis šiemet diegs sistemą, kuri, tikisi pedagogas, leis matematikos rezultatus smarkiai patempti į viršų. O startuojant naujiems mokslo metams jis visus sveikina mokslo ir žinių dienos proga.

– Koks rugsėjo jausmas šiemet? Analogiškas kaip kasmet?

– Ši Rugsėjo 1-oji man asmeniškai jau kitokia, mat jau esu atsakingas už visą organizaciją, už visą mokyklą. Iki šiol buvau atsakingas už tam tikrą sritį. Direktoriumi tapau gegužę, bet mokyklai, susirgus vadovui, vadovauju nuo vasario.

Nuolat mąstau, kaip mokykloje užtikrinti gerą mokytojų savijautą, gerą mikroklimatą. Kalbu apie mokytojus, o dar yra mokiniai, yra tėvai, kuriems be galo rūpi rezultatai. O tai jau nemažai. Juolab gimnazijoje mokosi 1300 vaikų, dirba beveik šimtas pedagogų, dar turime sportinių klasių, o tai yra papildomas iššūkis – su jais dirba profesionalūs treneriai. Tai kita specifika, norisi rezultatų, norisi, kad ir mokykla gautų grįžtamąjį ryšį. Norisi, kad viskas veiktų kaip vientisas organizmas.

L. Janulionis yra vienas jauniausių mokyklos vadovų. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neslėpsiu, sapnavau košmarą, kad mane paskyrė į kitą mokyklą, stengiuosi užbaigti darbus šioje mokykloje ir matau, kad niekaip nepavyksta padaryti visko gerai. Tad tenka pripažinti: jaučiu įtampą prieš mokslo metus.

Kita vertus, dirbu mokykloje, nes būtent joje nejaučiu nuovargio. Man, tarkime, buvo sudėtingiau liepą dirbti vienam, kai dauguma kolegų atostogavo. O dabar susirinko visi pailsėję, „užsivedę“. Mokytojai yra fantastiški žmonės.

– Pedagogo kelią rinkotės, nes jus nuo vaikystės supo pedagogai?

– Ne. Mano tėvai – ūkininkai, jie labai didžiuojasi mano pasirinkimu. Turiu keturis brolius, seserį. Užaugome šešiese. Esu antras vaikas šeimoje, tad augdamas turėjau rūpintis mažesniaisiais. Man tai niekada nebuvo sunku, patikdavo organizuoti mažesniųjų žaidimus, pavadovauti. Tos savybės plėtėsi ir atvedė ten, kur esu. Ir pedagogų giminėje yra: mano tėčio sesuo – istorijos mokytoja, ji buvo ir mokyklos direktorė, kita teta – lietuvių kalbos mokytoja.

Kai pats baigiau Pedagoginį universitetą, jame mokėsi 140 lituanistų. Kur jie šiandien? Jiems – po 35-erius metus, tai juk pats darbingiausias amžius.

– Dažno direktoriaus galvosopis – mokytojų stygius. Jus tai irgi kamuoja?

– Mokytojų stygius yra didžiulė problema. Pavasarį rengėme konkursą, atsirinkome, bet vienas mokytojas atsisakė, pasirinko kitą ugdymo įstaigą. Turėjome pedagogą, kuris norėjo didesnio atlyginimo, bet mokykloje turi būti lygybės principas, negali mokėti daugiau vienam, o kitam – mažiau.

Vasaros pabaigoje mums trūko lietuvių kalbos mokytojo, o su kitais pavyko susitarti.

Kai paskelbėme konkursą į istorijos mokytojo vietą, sulaukėme aštuonių kandidatų. Pirmas pasirinktasis atsisakė tą pačią dieną – rado patogesnę darbo vietą. Antrasis atsisakė po dviejų savaičių. Bet buvo norinčių, tad turime istoriką. Ir pasirinktas biologijos mokytojas nuėjo dirbti kitur. Bet netikėtai gavau elektroninį laišką iš ką tik studijas baigusios merginos, ji svajojo tapti krepšininke, bet jos mylimiausia mokytoja buvo biologijos, tad ji pasirinko biologijos studijas. Iš pirminio pokalbio pasirodė, kad žmogus motyvuotas, kelia rimtus klausimus. Kalbėdamas su ja supratau, kad aš pats nebuvau toks brandus pradėdamas dirbti mokytoju. Ji, padirbėjusi laboratorijoje per vasarą, nusprendė norinti dirbti su žmonėmis, o ne su mėgintuvėliais.

Ir aš ją labai gerai suprantu. Tarkime, vaikų atostogų pabaigoje prie mokyklos sutikau kelis mokinius, kalbėjomės valandą, nei jie norėjo baigti pokalbį, nei aš norėjau. Mokykla yra vieta, kur gali augti visapusiškai. Gali klausti, gali pats atsakinėti į klausimus, kelti idėjas, jas įgyvendinti. Viskam atrištos rankos. Čia gali labai daug nuveikti.

Bet, žinoma, daug kas priklauso nuo žmogaus: jei matai tik sunkų darbą ir kalną dokumentų, tai ir pasakosi apie sunkų darbą. Bet jei matai žmones, kurie auga kaip asmenybės, visus popierius pamiršti, nes matai prasmę.

Pažįstu ne vieną jauną žmogų, kuriam 25–35 metai ir jis nedirba pedagogu, nors turi talentą.

Beje, turiu kandidatų, kurie po kurio laiko grįžta į mokyklą. Tarkime, pas mus ateina rusų kalbos mokytoja, kuri aštuonerius metus dirbo kitur. Kadaise ji išėjo, greičiausiai, dėl menko atlyginimo ar nesusidariusio krūvio.

– O kaip tai paaiškinti jaunam žmogui, kuris nė nesusimąsto galintis būti mokytoju arba susimąsto, bet pabūgsta?

– Pažįstu ne vieną jauną žmogų, kuriam 25–35 metai ir jis nedirba pedagogu, nors turi talentą. Jie turi kitokį asmeninį požiūrį į gyvenimą, siekia daugiau uždirbti. Versle atlyginimai konkurencingesni. Tad žmonės paskaičiuoja: ar mane išgręš, turėsiu įdėti daug, o gausiu mažai, ar uždirbsiu neblogai ir džiaugsiuosi jaunyste, bendrausiu su draugais ir nereikės dirbti papildomai.

Mes bandome suskaičiuoti, kiek mokytojas dirba, bet mokytojo darbas niekada nebus apskaičiuojamas.

– Ką derėtų daryti valstybei, kad mokyklų vadovams netektų „vogti“ mokytojų iš kitų ugdymo įstaigų?

– Mes padarėme klaidą uždarydami universitetą, kuris rengė mokytojus. Ko aš pasigendu iš valstybės, politikų? Jie mano, kad jei mes grįšime atgal, pripažinsime klaidą, bus blogai. Kai dirbi mokykloje, labai dažnai grįžti atgal ir pradedi iš naujo. Aš labai norėčiau, kad būtų rimtai peržiūrimas mokytojų rengimas. Kaip galime neturėti universiteto, rengiančio mokytojus? Mokytojų rengimas turi būti koncentruotas ir kontroliuojamas valstybės.

Reikia pamiršti asmeniškumus, nekaltinti vieniems kitų, kad kažkas kažką sugriovė. Valstybė turėtų pasirūpinti ir mokytojų atlyginimais. Taip, mums pakėlė atlyginimus 10 proc., bet infliacija – 20 proc., tad tie pinigai jau „susivalgė“. Reikia kompleksiškai žiūrėti į visa tai – nuo rengimo iki atlyginimų.

Galime žiūrėti į artimiausius kaimynus – lenkus, latvius, galime ir į vokiečius. Bet mes dairomės ten, kur toli. O jei lyginamės, tai ir sąlygas sulyginkime.

Pati Švietimo ministerija turi viską suvokti. Man atrodo, kad žmonėms, kurie vadovauja sistemai, stinga teorijos ir praktikos sąlyčio. Kai jie patys buvo mokykloje, padėtis buvo vienokia, o dabar yra kitokia. Kitokie mokiniai, kitoks jų technologinis raštingumas, kitokie jų įpročiai – ir žalingi, ir geri, – kitokie tėvai.

Mano akimis, ir lyginimasis su kitomis šalimis yra blogai, nes, „būkime biedni, bet teisingi“, Singapūro drausmės mes niekada neįdieginėsime, suomiško mentaliteto Lietuvoje nesukursime. Yra gerų dalykų, kuriuos reikia diegti, bet nereikia to daryti aklai. Turime kurti savitą veidą ir didžiuotis savo mokykla, savo pedagogų rengimu. Galime žiūrėti į artimiausius kaimynus – lenkus, latvius, galime ir į vokiečius. Bet mes dairomės ten, kur toli.

– Kaip manote, kur šuo pakastas, kad matematikos egzamino rezultatai tokie prasti ir jau ne vienus metus? Kaip jūsų vaikai laikė šį egzaminą?

– Turiu kelis matymo kampus. Te nesupyksta ant manęs matematikos mokytojai, bet labai trūksta atsinaujinimo matematikos sektoriuje. Turbūt pakanka rankų pirštų suskaičiuoti matematikos mokytojus iki 30 metų. Nesakau, kad vyresni negali gerai dirbti, bet kalbėjimas su skirtingomis kartomis yra labai svarbus niuansas. Kartais mokiniai nesimoko, nes jiems nepatinka mokytojas – jo griežtumas, taikomi metodai.

Kita priežastis – privalomas egzaminas. Mano nuomone, matematinis raštingumas yra privalomas. Pats laikiau valstybinį matematikos egzaminą, gavau 45 balus, bet dėl to nenusiminiau, mano visi studijų pasirinkimai nebuvo susiję su matematika. Kita vertus, per bandomąjį buvau gavęs 80 balų.

Nereikia visų mokyti aukštosios matematikos. Matematiką reikia integruoti į žmogaus specialybę, pritaikant, kokių matematikos žinių reikia tam žmogui.

Kai šiandien turi išlaikyti matematikos egzaminą, kad gautum valstybės finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje, tam ryžtasi ir tie, kurie šiaip nelaikytų šio egzamino. Ir jo neišlaiko. Tai nestebina. Niekur nemačiau statistikos, bet norėčiau sužinoti, kaip pasikeičia valstybės finansuojamos vietos po pirmųjų studijų metų. Manau, kad į humanitarinius mokslus linkęs studentas per metus įrodo, kad jis vertas nemokamos vietos.

Manau, kad valstybė galėtų matematinio raštingumo klausimą spręsti panašiai, kaip kad buvo sprendžiamas IT raštingumo klausimas. Ir studentams, ir mokytojams buvo privalomas IT modulis. Jei matome, kad mums, valstybei, reikia kelti matematinį raštingumą, kodėl šios disciplinos nėra visų programų studentams? Tarkime, neįsivaizduoju, kaip istorikas parašo mokslinį darbą nenaudodamas statistikos duomenų, jam irgi reikalinga matematika.

Nereikia visų mokyti aukštosios matematikos. Matematiką reikia integruoti į žmogaus specialybę, pritaikant, kokių matematikos žinių reikia tam žmogui.

Aš būčiau labiau už tokį kelią nei kad privalomas matematikos egzaminas visiems.

– Kaip derėtų kapstytis iš matematikos bėdų mąstant apie tuos, kurie šiemet bus dvyliktokai, vienuoliktokai? Tuos, kuriems teliko vos metai iki egzamino. Kaip gesinti gaisrus?

– Vienas dalykas yra, bet neretai nepadaroma iki galo. Tai individuali mokymosi pažanga. Mes matome pažymius ir jais vadovaujamės. Bet kas man galėtų pasakyti, kurių konkrečiai temų vaikas nemoka?

Jei mokinys mokosi mažiau nei šešetais, mokytojas turėtų įvardinti, ko jis nemoka, kurioje srityje jam reikia sustiprėti. To paklausę tėvai turėtų išgirsti atsakymą. Ne tik kad vaikas neklauso, nedirba, bet ir tai, kad jis nemoka trupmenų, jam sunku suprasti sąlygą.

Šiemet ir ieškosime šių atsakymų. Matematikai – tikslūs žmonės, jie turi ir tėvams, ir mokiniui, ir administracijai nurodyti, kur reikia padirbėti papildomai.

O dėl gaisrų gesinimo nežinau, ar būsiu pašlovintas, ar apkaltintas, bet planuoju matematikos studentę, kuri užsiima korepetitoriavimu, įtraukti į ugdymo procesą – ji dvyliktokams vestų keturias penkias pamokas per savaitę papildomai. Pliusas yra tas, kad turime vos dvi abiturientų klases. Dvyliktokai yra išgyvenę jau du karantinus su nuotoliniu mokymu. Mūsų studentės darbas būtų atrasti spragas ir bendradarbiauti su mokytojais, kurie per pamokas turi dar ir programą išeiti, lėkti per temas.

Nereikia vien į mokyklą žvalgytis, tėvai lygiai taip pat gali formuoti vertybes skatindami skaityti.

Tad toks mūsų planas. Mat sėdėti rankas sudėjus ir nieko nedaryti yra lengviausias būdas.

Pernai mūsų gimnazijoje matematikos egzamino neišlaikė septyni abiturientai iš devyniolikos.

Be to, man dažnai pristinga pedagogų, patyrusių ir protingų, gebančių nusileisti iki vaiko lygio. Mes kartais pamirštame, kad mokiniai daug ką mato pirmą kartą. O juk pedagogo ir mokinio ryšys – tai gebėjimas būti vieno lygio. Norėčiau, kad mokytojai to nebijotų.

– Dėl lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios ugdymo programos laužytos ietys. Jūs įsileistumėte Harį Poterį į programą?

– Esu vienas iš daugelio skaitančių žmonių. Kodėl reikia manyti, kad vaikai turi skaityti tik lietuvių literatūrą? Manau, kad skaitymas žmogui suteikia ir kitų įgūdžių. Skaitydamas tu išmoksti nedaryti klaidų, skaitymas lavina mąstymą, atmintį. O skaityti lengviausia tai, kas įdomu. Nerekomenduoju skaityti to, kas sukelia kančią, antraip paskui dešimt metų neskaitysi. Kančios turi būti kuo mažiau.

Skaitantys mokiniai skiriasi nuo neskaitančių, jų kalba kitokia. Skaitydamas mokaisi. Be to, nereikia vien į mokyklą žvalgytis, tėvai lygiai taip pat gali formuoti vertybes skatindami skaityti.

– Nuo 2024 m. visi, stojantys į aukštąsias mokyklas, turės būti išlaikę bent 3 valstybinius brandos egzaminus. Vienas iš jų – tiksliųjų mokslų. O vidurinis išsilavinimas bus įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius du brandos egzaminus, iš kurių bent vienas būtų valstybinis. Tai bus iššūkis švietimo bendruomenei?

– Tai nieko nekeičia, nes ir dabar reikėjo išlaikyti du egzaminus. Buvo mokinių, kurie ir rinkosi vos du – lietuvių kalbos ir, tarkime, technologijų. Mokiniai, kurie daug mokosi, renkasi po penkis ar šešis valstybinius egzaminus. Jei mokinys gana silpnas ir mokykloje laikomas dėl klasės krepšelio, galbūt nauja tvarka paskatins jį stoti į profesinę mokyklą ir įgyti amatą. Bet ir ten yra sąlygos laikyti egzaminus. Tad, mano akimis, iš esmės padėties tai nepakeis.