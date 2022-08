Vilniuje pradedamos sprogdinti nebaigto statyti stadiono konstrukcijos

Pirmadienį Vilniuje, Nacionalinio stadiono statybvietėje, bus pradėtos sprogdinti buvusios stadiono statybų konstrukcijos.

Vilniaus vicemero Valdo Benkunsko teigimu, sprogmenų panaudojimas leis stadiono griaučius ardančiai bendrovei „Vilniaus BDT“ darbus paspartinti ir sukels mažiau nepatogumų gyventojams dėl triukšmo.

Iš viso pirmadienį numatyti keturi sprogdinimai, remiantis gautais rezultatais vėliau bus sudarytas ir tikslus likusių sprogdinimų grafikas.

Nacionalinis stadionas / E. Genio / LRT nuotr.

Preliminariai numatyta, kad sprogdinimo darbai išsidėstys per šešias savaites. Šiems darbams per savaitę bus numatyta viena darbo diena, per ją statybvietėje įvyks penki sprogimai kas 1,5 valandos.

Savivaldybės atstovai įspėjo, kad sprogimų garsas ties sklypo riba gali siekti iki 120 decibelų, tačiau jis tetruks apie keturias sekundes. Aplinkinių mikrorajonų gyventojai darbų metu gali girdėti į griaustinį panašų garsą.

Konstrukcijų pamatai bus atkasti, sprogmenys įmontuoti po žeme, tad sprogimai nesukels vibracijų ar skeveldrų. Žadama, kad jokių papildomų nepatogumų gyventojai nepajus.

Dėl sprogdinimo darbų bus informuotos tarnybos. Policija skirs iki trijų ekipažų drausmei ir saugumui statybvietės prieigose užtikrinti. Statybvietėje papildomai budės ir policijai talkins bendrovės „Detonas“ specialistai ir stadiono apsaugą užtikrinantys darbuotojai.

Pasak savivaldybės, sprogmenų panaudojimas ardant sunkias konstrukcijas nėra nauja praktika – Vilniaus mieste tokie darbai yra atlikti keletą kartų.

Nacionalinis stadionas / E. Genio / LRT nuotr.

Pagal pernai spalį pasirašytą 160 mln. eurų vertės Nacionalinio stadiono koncesijos sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Vilniaus savivaldybe komplekso koncesininkė yra investicijų bendrovė „BaltCap“. Savivaldybės įsipareigojimai sutartyje siekia apie 100 mln. eurų, valstybės – 53,4 mln. eurų.

Planuojama, kad komplekso statybos truks dvejus metus – nuo 2022-ųjų pabaigos iki 2024-ųjų pabaigos.

V. Benkunsko teigimu, statybos turėtų prasidėti kitų metų pirmąjį ketvirtį.

Planuojama, kad bus pastatyti aštuoni statiniai: futbolo stadionas, sporto centras, dvi futbolo treniruočių aikštės, lengvosios atletikos apšilimo zona ir stadionas, kultūros centras bei 300 vietų vaikų darželis.

Nacionalinis stadionas / E. Genio / LRT nuotr.

Pirmą kartą stadionas šalia Vilniaus „Akropolio“ pradėtas statyti 1987 metais, o 1993-iaisiais užkonservuoti jau pastatyti pamatai bei laikančiosios konstrukcijos. 2008 metais į objektą investavus dar 33,6 mln. eurų, statybos darbai tuomet nutrūko dėl finansavimo trūkumo.