Šimonytės galimybes pertvarkyti ministrų kabinetą apsunkina du ministrai – partijų pirmininkai

Kadenciją jau įpusėjusio Ingridos Šimonytės ministrų kabineto darbas – ypatingas, kaip ir pačių ministrų priesaikų ceremonija: priesaikos tekstas buvo skaitomas uždėjus ranką ant plėvele uždengtos Konstitucijos. Šiai Vyriausybei kaip nė vienai iki tol tenka vis nauji iššūkiai: suvaldyti pandemiją, neteisėtų migrantų antplūdį, Baltarusijos trąšų tranzitą, o dabar – Rusijos karo sukeltus energijos kainų šuolius ir dviženklę infliaciją, kuri tuština visų kišenes.

Pasekmė – krito žmonių pasitikėjimas Vyriausybe, ministrais ir pačia premjere. Užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį bei ekonomikos ir inovacijų ministrę Aušrinę Armonaitę neigiamai vertina vos ne 8 iš 10 apklaustųjų. Abu prasčiausiai vertinami Vyriausybės nariai – valdančiosios koalicijos partijų pirmininkai. Pasak politologų, ši aplinkybė smarkiai varžo premjerės galimybes priimti sprendimus, todėl ministrų kabineto perkrova gali būti skausminga.

Pradėdama darbą premjerė I. Šimonytė žadėjo laikytis aukščiausių politinės etikos standartų ir tikino, kad jei kuriam iš ministrų nesisektų vykdyti pareigų, tai ji savo Vyriausybėje liūdnai pagarsėjusio Sauliaus Skvernelio Vyriausybės ministro Jaroslavo Narkevičiaus situacijai pasikartoti neleistų.

„Aš esu pasakiusi koalicijos partneriams, kad tokioje situacijoje aš pasitrauksiu“, – tuomet pareiškė I. Šimonytė.

Jaroslavas Narkevičius, Saulius Skvernelis / BNS nuotr.

„Kai tu prisiimi atsakomybę už viską, tu neprisiimi atsakomybės už bet ką. <...> Tai čia irgi yra toks riboto atsakomybės pasidalijimo tarp ministrų žingsnis ir čia gal yra toks nelabai rimtas idealas“, – mano TSPMI docentas dr. Kęstutis Girnius.

Kęstutis Girnius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Profesorius Ramūnas Vilpišauskas sako, kad premjerei keblu ne tik keisti, bet ir kritikuoti du ministrus.

„Mano nuomone, pagrindinis šitos valdančios koalicijos ypatumas yra tas, jog dviejų joje dalyvaujančių valdančiųjų partijų vadovai patys yra ministrai ir tai yra prasčiausiai visuomenės apklausose vertinami ministrai“, – pastebi TSPMI profesorius R. Vilpišauskas.

Gabrielius Landsbergis Aušrinė Armonaitė Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pernai išbandymas laukė sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio, opozicijai priekaištavus dėl chaotiško pandemijos valdymo. Premjerė savo ministrą užstojo.

„Aš nežinau, ar yra išvis koks nors žmogus, bent jau aš tokio nepažįstu, kuris nedaro klaidų“, – kalbėjo ji.

A. Dulkys interpeliaciją atlaikė.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pernai gruodį įsigaliojusios JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms sukėlė politinę krizę Lietuvoje ir vos iš pareigų neišvertė dviejų ministrų: Laisvės partijos deleguoto susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio ir pačią premjerę delegavusios konservatorių partijos pirmininko, užsienio reikalų ministro G. Landsbergio.

Kelias dienas trukusi įtampa atslūgo – I. Šimonytė prisiėmė asmeninę atsakomybę, o ministrų atsistatydinimų prašymų netenkino. Tą kartą šalies vadovas priminė konservatoriams jų aukštus standartus.

„Dabar tie standartai nusileido gana žemai. Klausimas, ar dėl to, kad jie yra taikomi sau? Ne kitiems? Kaip tada? – svarstė prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Balandį premjerė, pristačiusi Seime 2021-ųjų Vyriausybės veiklos ataskaitą, pažymėjo, kad ministrams per pandemiją, migrantų krizę, o metų pabaigoje – ir per „Belaruskalij“ skandalą sekėsi „visiškai neblogai“.

„Gėda! Gėda!“ – į pasakymą reagavo S. Skvernelis.

Tačiau interpeliacija dar vienam šios koalicijos ministrui virto chaosu. Nepavykus atstatydinti žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko, opozicija atsisakė posėdžiauti su valdančiaisiais. Grįžo po savaitės.

Kęstutis Navickas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Po dviejų savaičių prasidės rudens sesija. Opozicija pažadėjo kastis net po keliais I. Šimonytės ministrais: žada interpeliaciją G. Landsbergiui, nes turi įtarimų, kad Vyriausybė slepia informaciją apie Europos Komisijos išaiškinimą dėl sankcijų Kaliningrado tranzitui.

Dėmesio centre – ir liberalų deleguotas aplinkos ministras Simonas Gentvilas, mat STT paskelbė išvadas, kad teritorijų planavimo srityje palikta daug vietos korupcijai, šio ministro sprendimais domisi ir prokurorai.

Trečiasis ministras, kuriam gresia interpeliacija – energetikos Dainius Kreivys dėl skandalu pasibaigusio antrojo elektros rinkos liberalizavimo etapo – „Perlas Energija“ pasitraukimo iš rinkos, pametus 180 tūkstančių klientų.

Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Negana to, savo paslaugas nukentėjusiems siūlę Latvijos ir Estijos valstybinių įmonių „Elektrum Lietuva“ ir „Enefit Lietuva“ vadovai pareiškė, kad atsisako bendrauti su Energetikos ministerija, nes ši ignoruoja jų pasiūlymus, kalba tik su valstybės kontroliuojamu „Igničiu“.

Politologės Rimos Urbonaitės vertinimu, lengviausias taikinys opozicijai – konservatorių partijos lyderis G. Landsbergis, nors atstatydinimo vertesnis taip pat konservatorius D. Kreivys.

„Aš manau, kad bus Kreivys dėl to, kad kol kas nesimato, kad ta situacija išsispręstų. Ir Gentvilo istorija yra nesibaigianti, kitaip tariant, ji vis pasipildo ir manau, kad opozicija tikrai imsis to. Ir greičiausiai taip pat bus Landsbergis, bet Landsbergį visada gerai irgi įtraukti į šitą taršymą vien dėl to, kad jis yra labai labai nepopuliarus vien dėl to, kad jis yra Landsbergis“, – komentuoja MRU politologė R. Urbonaitė.

Dainius Kreivys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Opozicija pripažįsta, kad vargu, ar interpeliacijos pavyks, kita vertus, ir pati premjerė kažin, ar imsis keisti ministrus. Politinės erdvės stebėtojai nesutaria, ar opozicija iš tiesų nori Vyriausybės griūties tokiu sudėtingu metu. Situacija, pasak Ainiaus Lašo, galėtų pasikeisti tik paskelbus pirmalaikius Seimo rinkimus.

„Aš manyčiau, kad dabar opozicija norėtų išankstinių rinkimų. Jeigu Šimonytės valdžia, valdančioji koalicija sugriūtų, tiesiog aš nematau kažkokių scenarijų, kaip galima būtų suformuoti tvarią naują alternatyvią Vyriausybę. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad taip, norėtų su tokia perspektyva į naujus rinkimus, gavimą daugiau balsų ir tada suformavimą galbūt centro kairės Vyriausybės“, – teigia KTU fakulteto dekanas doc. dr. A. Lašas.

doc. dr. Ainius Lašas / BNS nuotr.

R. Urbonaitė sako, kad dabar esant karo Ukrainoje sukeltai pasaulinei krizei realiai nė viena Lietuvos politinė jėga užsikrauti valdžios nenori, o interpeliacijos – proga pasiviešinti prieš filmavimo kameras.

„Šiuo metu, aš manau, kad nė viena politinė partija realiai valdžios nenori. <...> Kitaip tariant, opozicija daugiau užsiima oponavimu, kuris turi tam tikrą formą ir kuris gali būti garsus ir ryškiai matomas, bet tas oponavimas yra labai dažnai be turinio labai konkretaus“, – tvirtina politologė.