Sinoptikė Ralienė: po itin karšto savaitgalio pasitiksime vėsesnę savaitę – kaitra atslūgs, kai kur sušils tik iki 19 laipsnių

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) direktoriaus pavaduotoja Vida Ralienė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ ragina visus suskubti ir pasidžiaugti poilsiu gamtoje ar prie jūros. Anot jos, antradienį orai keisis, dangus vis dažniau prakiurs, o oras vietomis atvės net 10-čia laipsnių.

Antroji rugpjūčio pusė už visą vasarą pasistengė, kad turėtume tokį net karštą ir tvankų paskutinį vasaros mėnesį, sako V. Ralienė. „Jei dar pirmasis rugpjūčio dešimtadienis nebuvo labai šiltas ir jo vidutinė oro temperatūra netgi buvo žemesnė, nei įprastai, tai jau antrojo dešimtadienio vidutinė temperatūra buvo pati aukščiausia per visą meteorologinių stebėjimo laikotarpį. Na ir trečiasis rugpjūčio dešimtadienis, matome, kad yra labai šiltas, net karštas vietomis. Beje, antrąjį dešimtadienį Lietuvoje nelijo. Na jau labai mažai kur to lietaus pasitaikė. Trečiąjį dešimtadienį pradėjome smarkiomis liūtimis Žemaitijoje, tačiau jos buvo tokios lokalios, kad net kaimyninių rajonų gyventojai kalbėdami stebėjosi, kad kažkur šalimais gerai nulijo. Taigi, tos liūtys apėmė labai jau mažus žemės plotelius, tačiau ten, kur kliuvo, tai lietus vos per porą valandų išpylė viso mėnesio kritulių normą“, – trumpai besibaigiančio rugpjūčio orus komentuoja sinoptikė.

Vasariški orai/Kaitra/Šiluma/Vilnius/Vasara / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Artimiausios dienos didesnių orų permainų neatneš. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Pūs silpnas vėjas. Naktis bus šilta – nuo 16 iki 21 laipsnio. Tik šiauriniuose rajonuose vietomis apie termometro stulpeliai gali nukristi iki 14 laipsnių. Dieną kai kur numatomas trumpas lietus, perkūnija. Pūs rytinių krypčių, 4–9 m/s, per perkūniją galimi gūsiai iki 14 m/s, vėjas. Oras įkais nuo 27 iki 32 laipsnių. „Iki pat šios savaitės pabaigos reiktų stengtis išnaudoti itin šiltus vakarus, pasibūti gamtoje, – ragina pašnekovė. – Nors kalendorinė vasara ir eina į pabaigą, tačiau dar visą šią savaitę lydės itin šilti ar net karšti orai.“

Vasariški orai; paplūdimys / L. Balandžio/BNS nuotr.

Šeštadienį lietaus tikimybė išliks nedidelė. Pūs pietryčių, rytų, 3–8 m/s, vėjas. Naktį termometro stulpeliai nekris žemiau 14–19 laipsnių, o Kuršių nerijoje laukiama dar viena tropinė naktis – žemiausia oro temperatūra čia paryčiais bus net 21 laipsnis. Dieną išsilaikys tokia pati 27–32 laipsnių kaitra. „Bus saulėta ir tikrai karšta diena“, – patikina V. Ralienė.

Karštis / I. Gelūno/BNS nuotr.

Žymesnio lietaus nenumatoma ir sekmadienį. Pūs rytų, pietryčių, 3–8 m/s, vėjas. Oro temperatūra naktį išliks tokia pati – nuo 14 iki 19 laipsnių. Pajūryje ir Kuršių Nerijoje žemiausiai oro temperatūra kris iki 20 laipsnių. Paskutinę vasaros sekmadienio dieną kaitins mums jau įprasta – 27–32 – laipsnių kaitra. „Sekmadienis taip pat bus karštas. Jokiomis orų permainomis dar nekvepės, – sako sinoptikė. – Neužsidarykime namuose, pabūkime gamtoje, pabendraukime su draugais, nes jau kitą savaitę orai pradės keistis.“

Karštis Vilniuje / E.Blaževič/LRT nuotr.

Pirmadienio naktis dar išliks sausa ir šilta. Vakarinėje Baltijos jūros pusėje pradės kauptis lietaus debesys, kurie pirmadienio dieną pirmiausia pasieks mūsų šalies pietvakarinius rajonus. Naktį laikysis 13-18 laipsnių šiluma, o daugelyje pajūrio vietovių ir toliau tęsis tropinių naktų maratonas – termometrų stulpeliai nekris žemiau 20-21 laipsnio. Pirmadienio dieną pietvakarinėje šalies pusėje jau prognozuojami trumpi lietūs, perkūnija. Vis tik smarkesnio lietaus juosta turėtų atslinkti tik vakarėjant. Pūs besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s., vėjas. „Diena dar bus labai šilta – oras spės įkaisti nuo 25 iki 30 laipsnių. Tiesa vakariniame pakraštyje bus kiek vėsiau – šils iki 22–24 laipsnių. Tai bus paskutinė tokia šilta ar net karšta šios vasaros diena“, – konstatuoja sinoptikė.

Karštis Vilniuje / E.Blaževič/LRT nuotr.

Antradienio naktį lietaus sulauksime daugelyje pietinių, vakarinių ir centrinių šalies rajonų. Nakties oro temperatūra bus 13–18 laipsnių. Pūs pietvakarių, vakarų, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 6–11 m/s, vėjas. „Dieną jau įsivyraus vėsesni orai su vakarų ir šiaurės vakarų vėju. Daugelyje rajonų trumpai palis. Kai kur lietus jau nebus tokia vasariška liūtis, o gali ir kelias valandas užtrukti, – įspėja V. Ralienė. – Oras dieną sušils jau tik nuo 19 iki 25 laipsnių.“

Lietus. Orai

Panašu, kad kitomis dienomis taip pat išliksime tokiame vėsesnio oro sraute. Trečiadienio naktį daug kur vietomis palis, didžiausia kritulių tikimybė bus šiauriniuose rajonuose. „Naktis jau bus vėsesnė – nuo 12 iki 17 laipsnių. Dieną trumpų liūčių sulauks beveik visa Lietuva. Daugiau jo klius taip pat šiauriniams šalies rajonams. Dienos oro temperatūra mažai keisis nuo antradienio“, – savaitės orų prognozę užbaigia sinoptikė, LHMT direktoriaus pavaduotoja V. Ralienė.

Parengė Vismantas Žuklevičius.