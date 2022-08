ES šalių požiūris dėl turistinių vizų išsiskiria, bet Lietuvos valdantieji sako: rusai turi siekti pokyčių, o ne gerti kokteilius

Suomija 90 procentų apribojo turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, visiškai jų nebeišduos Latvija ir Estija. Pastaroji atšaukė ir anksčiau išduotas Šengeno vizas. Lietuva šiuo klausimu – pirmūnė, nes naujų vizų Rusijos piliečiams nebeišduoda jau nuo kovo pradžios. Turistai iš Rusijos vis tiek gali Lietuvoje apsilankyti, nes turi kitos Europos Sąjungos (ES) šalies išduotą Šengeno vizą, ar net lietuvišką, išduotą iki karo. Valdantieji ir dalis opozicijos sako, jog galima ir reikėtų ieškoti sprendimų, kad turistai iš Rusijos suprastų – Lietuva jų nelaukia.

Vis dėlto, pasak politikų, vizų ribojimas Rusijos piliečiams būtų efektyviausias, jeigu būtų priimtas ES lygiu. Bet tie patys politikai pripažįsta, kad tokį sutarimą pasiekti gali būti labai sunku, nes vis dar nemaža dalis Europos, ypač gyvenančio iš turizmo, laukia svečių iš Rusijos ir jų pinigų, net jei suteptų ukrainiečių krauju.

Turistinių autobusų iš Rusijos Estijoje nebeišvysi. Šią savaitę įsigaliojo Talino sprendimas Rusijos piliečiams ne tik neišduoti naujų Šengeno vizų, bet ir taikyti sankcijas anksčiau išduotoms.

Vaikštinėti ir fiksuoti Vilniaus senamiesčio ar kitų Lietuvos vietų Rusijos piliečiai teoriškai negali jau nuo kovo pradžios, kai Lietuva sustabdė vizų išdavimą Rusijos piliečiams. Bet, anot užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, pagrindinė problema – ką daryti su asmenimis, kurie vizas gauna iš kitų valstybių ir vis tiek gali laisvai keliauti.

„Tai ar Lietuvos, ar Vokietijos, ar Ispanijos vizą gavęs žmogus, atskridęs, sakykime, per Turkijos oro uostą pasiekęs ES, jis gali ES išbūti 90 dienų pagal šiandien galiojančias taisykles. Nepaisant to, kad Lietuva, Latvija ir Estija tokių vizų nebe išduoda“, – pabrėžia ministras.

Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Sprendimą, ką daryti su nepageidaujamais, bet vis tiek į Lietuvą patekusiais Rusijos turistais, rado Pakruojo dvaras. Gausiai turistų lankoma vieta pranešė nepriimsianti ir neaptarnausianti svečių iš Rusijos.

„Galvojame, kad Rusijos piliečiai turėtų žinoti, kad jie nėra laukiami Lietuvoje, kad mes savo rankomis ir jėgomis sukurtomis gėrybėmis nenorime su jais dalintis“, – LRT TELEVIZIJAI sako Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius.

Šį žingsnį teigiamai sutinka ir nemaža dalis dvaro svečių, tačiau dalis tikina, kad nereikia rusų erzinti be reikalo, kur nebus naudos.

Pakruojo dvaro valdytojas sako, kad sprendimą lengviausia įgyvendinti bus viešbučiui, kuris tiesiog neregistruos Rusijos piliečių. Parko ar restorano personalui suprasti, kuris turistas atvykęs iš Rusijos, gali būti sunkiau. Bet, pasak G. Klimkevičiaus, svarbu ne tiek faktas apie neįleistus ar prarastus pinigus, o siunčiama žinia – šalies agresorės gyventojai čia nepageidaujami.

Aušrinė Armonaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Rusijos turistų srauto Lietuvoje nebėra“, – tikina ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Todėl, pasak ministrės, už žinios skleidimą svarbiau yra rasti sutarimą bendrijoje, kad Šengeno vizas Rusijos piliečiams panaikintų visa Europos Sąjunga.

„Esminis dalykas – Rusijos piliečiai turi siekti pokyčių savo šalyje, o ne gerti kokteilius Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ir kitur“, – įsitikinusi A. Armonaitė.

„Aš asmeniškai tikrai manau, kad turistai iš Rusijos, atvažiuodami į ES valstybes, iš esmės čia leidžia kruvinus pinigus. Kitų pinigų Rusijoje jau nėra“, – sako Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / D. Umbraso/LRT nuotr.

Todėl, pasak Seimo pirmininkės, reikia ne tik spausti Europos Sąjungą griežtinti vizų išdavimo tvarką, bet esą galima būtų sekti ir Estijos pavyzdžiu – panaikinti Lietuvos dar iki karo išduotas vizas Rusijos piliečiams, kurios tebegalioja.

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Vytautas Bakas teigia, kad tai padaryti reikėtų ne tik tam, kad būtų pasiųsta žinia, jog Rusijos piliečiai Lietuvoje nelaukiami.

„Tai yra Ukrainos prašymas, tai nėra kažkokia populistika, kad politikai sugalvojo – tai yra Ukrainos prašymas ir aš manau, kad Europa turi, kaip ir iki šiol, daryti viską, kad padėti Ukrainai atsilaikyti šitame kare“, – pabrėžia V. Bakas.

Vytautas Bakas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Opozicijoje esantys „darbiečiai“ kritiški – esą po pusės metų kalbėti apie vizų galiojimo nutraukimą tėra pigi viešųjų ryšių akcija. Tai, pasak Viktoro Fiodorovo, reikėjo daryti anksčiau, bet pavėlavome.

„Kas iš to, kad mes čia neįleisime, bet per kitą pusę vis tiek gali atvažiuoti, nes ant sienos mes nesėdime ir nelaukiame, netikriname pasų – ar su Rusijos pasu atvažiuoja, ar ne, patekęs per Lenkiją, ar per kitą ES valstybę“, – aiškina V. Fiodorovas.

Viktoras Fiodorovas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis įsitikinęs – sustabdydami žmonių judėjimą iš Rusijos, protestų toje šalyje nesukelsime.

„Antras niuansas, tai yra Rusijos opozicijos kreipiamasis šiuo klausimu, prašant nedaryti šito, nes tokiu būdu būtų apribotas pasitraukimas iš Rusijos tų žmonių, kurie šiandien nepritaria V. Putino režimui. Jie taptų įkaitais iš tikrųjų, kurie negali iš Rusijos išvažiuoti“, – sako R. Karbauskis.

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tokių – mažuma, sako Lietuvos socialdemokratų partijos lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Pasak socialdemokratų pirmininkės, pasigirstantys vertinimai, kad dėl karo nėra kalti visi Rusijos piliečiai, skamba dviprasmiškai, nes esą dauguma Rusijos gyventojų palaiko V. Putiną ir jo režimą.

„Tai negali būti taip, kad tu palaikai, su viskuo sutinki, sutinki, kad visiškai nekalti civiliai žmonės yra žudomi Ukrainoje ir kartu sakai, kad viskas yra gerai, mes galime laisvai gyventi, keliauti, nesulaukti jokių sankcijų iš ES pusės. Neišeina taip gyventi pagal dvigubus standartus“, – teigia V. Blinkevičiūtė.

Vilija Blinkevičiūtė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Deja, bet išeina. Ir ne tik Rusijai. Realybė tokia, kad dalis ES valstybių laukia Rusijos turistų ir jų pinigų. Todėl vieni politikai įsitikinę, kad vieningo ES sprendimo, uždarančio sienas Rusijos piliečiams, nebus. Kiti yra optimistiškesni ir pripažįsta – susitarti įmanoma, bet bus labai sunku. Susitarti ES bandys jau šio mėnesio pabaigoje.