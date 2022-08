VSAT vadas: daugiausia pasienio tvoros gadinimo atvejų yra ten, kur nėra kamerų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas sako, kad nors palei Baltarusiją jau beveik pastatytas fizinis barjeras, itin trūksta vaizdo stebėjimo sistemų. Jos visiškai užtikrintų sienos apsaugą ir greitesnę pareigūnų reakciją. Pasak R. Liubajevo, fiksuojami ne tik atvejai, kai tvorą gadina migrantai, bet ir Baltarusijos sienos apsaugos pareigūnai.

Stebėjimo sistemos – iki metų pabaigos

Fizinis barjeras palei Baltarusijos sieną jau kone visiškai įrengtas, tačiau kas darosi prie tvorų, pasienio pareigūnai mato tik pusėje viso pasienio ruožo su Baltarusija. Trūksta stebėjimo sistemų. Penktadienį vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, atskridusi į Ignalinos rajone esančią Pūškų užkardą, teigia, kad laukti dar reikės iki metų pabaigos. Tada visas Baltarusijos ruožas jau bus stebimas, o vienas iš 6 stebėjimo centrų bus būtent Pūškų užkardoje.

„Mūsų išsikeltas tikslas, kad iki metų pabaigos mes fizinį barjerą būtume padengę sienos stebėjimo sistema. Tikrai pavyko gauti finansavimą iš Europos Sąjungos. Vidaus reikalų ministerijos pastangomis bendra suma siekia 70 mln. eurų – pernai 15 mln. eurų ir šiais metais dar 55 mln. eurų. Tai yra tikrai labai ženkli suma tam, kad mūsų sienos apsaugos sistema būtų užtikrinta ir patikima“, – sako vidaus reikalų ministrė.

Pasienis; Agnė Bilotaitė / P. Peleckio/BNS nuotr.

Pasienyje su Baltarusija diegiamos vienos moderniausių Europoje esančių sistemų. Jos pritaikytos Lietuvos geografinei padėčiai, ypač dėl to, kad nemaža dalis pasienio ruožo yra miške. Be to, sureaguoti padės ir judesio davikliai.

Tvorą gadina ir baltarusiai

VSAT vadas R. Liubajevas sako, kad hibridinė ataka prieš Lietuvą vis dar tęsiasi nepaisant to, kad fizinis barjeras yra jau beveik įrengtas. Vis dar trūksta stebėjimo sistemų, jos turėtų visiškai užtikrinti Lietuvos saugumą ir ypač nuo tokių pasieniečių iš Baltarusijos pusės, kurie dalyvauja hibridinėje atakoje ir naikina tvorą.

„Dauguma tų pažeidimų ir gadinimo atvejų fiksuojama ten, kur stebėjimo sistemų nėra. Ten, kur jų nėra, mes tankiname patruliavimą, nes tam, kad sugadinti tvorą arba iškirpti reikia nemažai laiko ir pakankamai dažnai mūsų pareigūnams pavyksta atvykti į įvykio vietą ir nutraukti tokią veiklą“, – sako R. Liubajevas.

Pasienis; Agnė Bilotaitė, Rustamas Liubajevas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Dalį sugadintų ruožų sutvarkys rangovai. Pasak R. Liubajevo, net ir surinkti vaizdiniai įrodymai, kad Baltarusijos pareigūnai dalyvauja gadinant tvoras, nieko nereiškia. Baltarusijos pasieniečiai nekreipia dėmesio į siunčiamą medžiagą arba teigia, kad nustatyti pažeidimų nepavyko. Jeigu gadinant tvorą baltarusių pasienietį užkluptų Lietuvos pareigūnai, jie galėtų jį sulaikyti.

„Fizinis barjeras pastatytas jau Lietuvos Respublikos teritorijoje. Toks asmuo būtų sulaikytas ir jam būtų pritaikytos sankcijos. Pirmiausia dėl valstybės sienos pažeidimo, o antra – dėl turto gadinimo“, – sako R. Liubajevas.

Pasienis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Fizinis barjeras nestatomas ten, kur yra natūralių gamtinių kliūčių, tačiau pasak R. Liubajevo tokiose vietose bus dažniau patruliuojama.