Klaipėdiečiai vėl kenčia dėl nemalonių kvapų: neslūgstant karščiui tenka gyventi užvertais langais

Klaipėdiečius jau daug metų piktinanti nemalonių kvapų problema iš miesto nesitraukia. Pastaruoju metu problemai dar labiau paaštrėjus gyventojai nežino, ko griebtis, ir skundžiasi, kad svilinant rekordiniams karščiams yra priversti trokšti namuose užvertais langais, mat lauke tvyro nosį riečiantis tvaikas. Keli šimtai pranešimų dėl kvapų jau pasiekė ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovus, kurie pastebi, kad išspręsti problemą – nemenkas iššūkis. Miesto valdžia linkusi manyti, kad dabartinė situacija – labiau epizodinis reiškinys, o ne tendencija.

„Ar ilgai dar kentėsime? Kiek mus nuodys? Kai ateina vakaras, norisi bėgti iš namų. Siaubas, toks karštis, o negali atidaryti langų. Smirda taip, kad verčia vemti“, – tokie ir panašūs pietinės Klaipėdos dalies gyventojų skundai jau kurį laiką vienas kitą veja socialiniuose tinkluose.

Žmonės dalijasi jaučiantys salsvą kvapą, kiti tvirtina, kad smirda dumblu ar nuotekomis.

Pietinė Klaipėdos miesto dalis / N. Jankausko/LRT nuotr.

Tą patį kartoja ir šios miesto dalies gatvėse sutikti gyventojai. Klaipėdietis Jonas teigė, kad nemalonūs kvapai itin sustiprėja vakarais.

„Smirda fekalijomis. Labai. Kiekvieną naktį, o dieną nėra kažkodėl. Ateikite vakare apie 23–24 val. ir pasižiūrėkite. Šalia yra ten tokia įmonė, kuri kažkokias alyvas pilsto… Tik užsidaryti langus ir viskas – kitos išeities nėra“, – LRT GIRDI sakė Jonas.

Šioje miesto dalyje gyvenanti Silva sako dažnai užuodžianti salsvą cheminių medžiagų kvapą.

„Užsidarome langus, pakenčiame ir praeina“, – pastebėjo Silva.

Nuo liepos NVSC sulaukė 400 pranešimų dėl nemalonių kvapų pietinėje Klaipėdos dalyje

Tai, jog nemalonių kvapų problema mieste šiuo metu yra paaštrėjusi ir sulaukiama daugybės žmonių pranešimų, tvirtino ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja Asta Šlepetienė.

Nuo šių metų liepos pradžios NVSC sulaukė apie 400 pranešimų dėl nemalonių kvapų. Vertinant pranešimuose pateiktą informaciją ryškėja, kad dažniausiai nemalonūs kvapai jaučiami vakarais, naktimis ir paryčiais.

„Jau kelerius metus mes stebime, kad pranešimų rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais padaugėja. Tą informaciją mes gauname, fiksuojame, analizuojame“, – sakė A. Šlepetienė.

Asta Šlepetienė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Tiesa, pastebima, kad vertinant keletą pastarųjų metų, skundų sulaukiama vis mažiau.

„Yra gerokai mažiau. Prieš pandemiją per tokį laikotarpį buvo per 1 tūkst. pranešimų, galbūt taikytos priemonės tikrai padarė savo, negalima to atmesti“, – sakė A. Šlepetienė.

Pabrėžiama, kad gyventojų pranešimai yra labai svarbūs informacine prasme, tačiau siekiant pradėti procedūras ir siekti konkrečių pokyčių, reikia pateikti oficialų skundą, o ne tik įprastą pranešimą.

Pašnekovė akcentavo, kad sprendžiant tokias problemas yra itin svarbus gyventojų ir institucijų bendradarbiavimas. Žmonės raginami atsakyti į NVSC specialistų klausimus, kuriuos jie užduoda gavę skundą ir pan. Centro atstovai yra pasirengę atvykti vertinti situacijos ir po įprastų darbo valandų ar netgi naktį.

„Mes turime viską padaryti pagal procedūrą, nes jeigu padarysime ne pagal procedūrą, įmonė visada galės apskųsti ir mūsų darbas nueis perniek. Tai turėtų būti toks mūsų bendras reikalas – žmogaus ir institucijos. Jeigu jau žmogus gavo institucijos prašymą patikslinti ar pateikti informaciją, būtina su mumis bendrauti, kad mes viską padarytume teisingai ir galėtume iš įmonės kažko reikalauti ir negalima būtų apskųsti, kad padarėme procedūrinį pažeidimą. Mums nereikia 100, mums nereikia 400, mus pakanka 1 žmogaus, kuris su mumis pradėtų bendradarbiauti“, – paaiškino A. Šlepetienė.

NVSC šiuo metu laukia, kada laboratorijos specialistai galės atvykti į uostamiestį ir paimti oro mėginius bei įvertinti kvapų koncentracijas. Prašoma, kad laboratorijos specialistai atvyktų labai vėlai vakare, naktį arba paryčiais. Tokį darbą gali atlikti tik viena laboratorija Lietuvoje, tad susidaro eilės.

Pietinė Klaipėdos miesto dalis / N. Jankausko/LRT nuotr.

Pasiekti permainų – nelengva užduotis

Nors žmonės vienas po kito praneša apie juos varginančią problemą, veiksmų imasi NVSC, tačiau pripažįstama, kad dėl šiuo metu galiojančių taršos normų ir reikalavimų verslams pasiekti pokyčių nėra itin lengva.

„Teigiama ir literatūroje rašoma, kad 50 proc. populiacijos uodžia 1 kvapo vienetą, o šiandien norma dar yra 8, o nuo 2024 metų bus 5. Sakykime, gerokai mažesnė, bet vis tiek 0 nebus. Vadinasi, vis tiek įmonė veikdama kažkokius kvapus ar taršą – triukšmą, oro taršą – generuoja, bet ji turi būti kontroliuojama ir neturi būti viršijama. Jeigu mes nustatysime ir 1, vis tiek bus žmonių, iš kurių mes gausime skundus. Mums svarbu žinoti savo taršias įmonės, kontroliuoti, sekti, kad jos neviršytų, nepažeistų technologinio proceso“, – pastebėjo A. Šlepetienė.

Pasak pašnekovės, įmonės, kurios yra tikrinamos dėl taršos kvapais, bendradarbiauja noriai.

Klaipėdos meras: tai yra tik epizodinis dalykas

Gyventojus siutinanti situacija pietinėje Klaipėdos dalyje žinoma ir uostamiesčio valdžiai, tačiau ši laikosi pozicijos, kad dėl kvapų kaltos ne savivaldybės įmonės, o ir pati bėda esą nėra nuolatinė.

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas teigė, kad sekdamas socialinius tinklus buvo pastebėjęs pranešimų apie tai, kad „vienoje ar kitoje vietoje pietinėje dalyje vėl atsirado vienu ar kitu metu kvapas“.

„Visų pirma, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra ta situacija, kuri čia buvo prieš pusantrų ar dvejus metus. Tai yra, sakyčiau, tik epizodinis dalykas, kiek šiandien žinau. Kitas dalykas, kad galėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mūsų įmonės – tiek „Klaipėdos vanduo“, tiek „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ – atlikę milžiniškus darbus ir didžiules investicijas į situacijų suvaldymą ir visa padaryta, kas įmanoma, kad jos nepasikartotų ateityje“, – sakė meras.

Vytautas Grubliauskas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Vis dėlto, meras pastebėjo, kad „žaidėjų“ šioje rinkoje yra daugiau, ne tik savivaldybės įmonės, tad tenka konstatuoti, kad vieni ar kiti privatūs koncernai ar bendrovės galbūt pamiršo budrumą ir atsirado kvapų, į kuriuos gyventojai reaguoja.

„Gyventojai reaguoti moka ir tą daro. Mes savo ruoštu informavome aplinkosaugininkus, nors jie, aišku, tą situaciją seka ir žino patys. Taigi, tikiuosi, kad tai tikrai yra ne sisteminiai dalykai, kurie buvo prieš pusantrų ar porą metų, bet tokie epizodai. Yra ką veikti, kad ir jų neliktų“, – sakė V. Grubliauskas.

Daug kritikos sulaukiančios įmonės vadovas: būtų gerai, jei pavyktų pasiekti nulinį kvapų lygį

Dažnas gyventojas socialiniuose tinkluose ar pakalbintas gatvėje teigia manantis, kad dėl nemalonių kvapų yra kalta netoli veikianti biodegalus ir baltyminius pašarus gaminanti bendrovė „Mestilla“.

Įmonės generalinis direktorius Arūnas Zubas tvirtino, jog bendrovėje technologiniai procesai veikia stabiliai – dirbama ištisą parą ir beveik visus metus. Jis taip pat pastebėjo, kad „Mestilla“ turi įdiegusi tris kvapų neutralizavimo sistemas, kurios taip pat veikia nuolat. Netrukus ketinama išbandyti ir dar vieną inovaciją bei įvertinti, kaip tai veikia išskiriamus kvapus.

Biodegalus gaminanti bendrovė „Mestilla“ / Mestilla press release

Įmonės vadovas tvirtino, kad bendrovė nesikrato atsakomybės ir pripažįsta, kad net ir imantis priemonių, kvapų į aplinkos orą vis tiek patenka.

„Mes jau daugiau kaip 10 metų kvapus matuojame ir investuojame į įvairias sistemas. Būtų gerai, jei pavyktų pasiekti nulinį kvapų lygį, bet kol kas mes neradome tokių sprendimų. Paskutinis modeliavimas, kuris buvo balandžio mėnesį, parodė, kad prie gyvenamų teritorijų yra 0,7–1 kvapo vienetas, priklausomai nuo vietos, nors Europos normos yra gerokai didesnės. Intensyvumas yra gerokai mažesnis, tačiau vis tiek dalis gyventojų kvapą jaučia. Čia nieko nepadarysi, nes kiekvienas žmogus yra individualus“, – dėstė A. Zubas ir pridūrė, kad jeigu dabartinį bendrovės pasiektą skaičių pavyktų sumažinti kelis kartus, tikėtina, kad dauguma žmonių nieko neužuostų.

Arūnas Zubas (dešinėje) / Andrius Ufartas/BNS nuotr.

Jis taip pat pastebėjo, kad pastarąją savaitę vyravo rytų krypties vėjas, kuris kvapus iš įmonės galėjo atnešti iki pietinės uostamiesčio dalies.

„Dar yra dideli karščiai. Žmonės ir langus atsidaro. Natūralu, kad dalis gyventojų jaučia, dalis – galbūt nekreipia dėmesio, jų neerzina, o dalį – erzina ir žmonės skundžiasi. Aš taip paaiškinčiau padidėjusį nusiskundimų skaičių“, – dėstė bendrovės generalinis direktorius.

A. Zubas taip pat akcentavo, kad bendrovė siekia bendrauti su gyventojais, vis kviečia juos apsilankyti bendrovėje, susipažinti su technologiniu procesu, užduoti klausimų bendrovės atstovams, tačiau įprastai didelio gyventojų dėmesio nesulaukiama.

„Kai mes kviečiame, ateina 3 – 5 žmonės, o atrodo, kad skundžiasi kas antras gyventojas. Bent toks vaizdas susidaro. Faktas – jeigu vienas ar kitas žmogus skundžiasi, tai jau yra rodiklis. Mes tikrai reaguojame, žiūrime, aiškiname. Manau, esame pakankamai atviri, bet, aišku, tobulybei ribų nėra“, – tvirtino A. Zubas.