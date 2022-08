Gerinamos sąlygos švietimo įstaigų karjeros specialistams – trumpėja jų darbo laikas

Nuo rugsėjo 1 d. švietimo įstaigų karjeros specialistų darbo laikas per savaitę prilygintas kitų pagalbos mokiniui specialistų darbo laikui, t. y. 36 val. per savaitę. Nors darbo valandų skaičius sumažintas, atlyginimas nuo to nesikeis, rašoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešime.

Šiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pasiūlytam pakeitimui trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Nuo naujų mokslo metų pradedant profesinio orientavimo reformą bus finansuojami papildomi daugiau nei 400 karjeros specialistų etatai bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose.

Šiuo metu karjeros specialistų, kurie mokyklose atsakingi už profesinį orientavimą, darbo laikas per savaitę yra 40 valandų, nes jiems netaikoma sutrumpinta darbo laiko norma. Ministerija, atsižvelgdama į tai, kad karjeros specialistų darbas labai panašus į kitų pagalbos mokiniui specialistų darbą, taip pat susijęs su didesne protine ir emocine įtampa, pasiūlė pakeisti Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašą ir karjeros specialistams nustatyti 36 valandų darbo laiko normą per savaitę. Ne daugiau kaip 60 procentų šių darbuotojų darbo laiko būtų skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, o kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais.

Tikimasi, kad tokiu būdu padidės karjeros specialistų profesijos patrauklumas, švietimo įstaigoms bus lengviau pritraukti šiuos taip reikalingus kvalifikuotus darbuotojus.

Nuo rugsėjo 1 dienos taip pat padidinti jų atlyginimai. Karjeros specialistams nustatyti tokie patys pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, kaip ir mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams. Karjeros specialistų pareiginė alga nuo rugsėjo susilygina su mokytojų, švietimo pagalbos specialistų alga. Karjeros specialistams, kurie dirba iki 10 metų, – atlyginimas didės 16,3 - 17,7 proc., dirbantiems iki 15 metų – 7,1 proc., daugiau kaip 15 metų – 0,9 proc. Kadangi pareiginės algos koeficientas didinamas nuo dabartinio 6,4 iki 7,4, tai didės atlyginimas ir tiems karjeros specialistams, kurie neturi stažo ir švietimo įstaigose pradės dirbti nuo rugsėjo.

Nuo naujų mokslo metų pradžios bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose bus steigiami nauji etatai ir įdarbinami karjeros specialistai, padėsiantys apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, studijų pasirinkimo ir karjeros plano.

Karjeros specialistų įdarbinimas ir atlyginimai 2022–2023 m. bus finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, o nuo 2024 m. – iš valstybės biudžeto lėšų. Numatoma, kad 2023 metų pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų, o 2024 m. – 450.