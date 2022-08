„Stiprūs kartu“ perspėja: pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimo pikas pas gyventojus pasiektas

Nuo karo pradžios Europoje registruota per šešis milijonus savo namus palikti priverstų ukrainiečių. Pabėgėlių pervežimu besirūpinanti organizacija „Stiprūs kartu“ sako, kad Lietuvoje apgyvendinimo pikas pas geros valios žmones jau pasiektas. Tolimesnis ukrainiečių priėmimas į šalį gali būti sudėtingas dėl to, jog neužtenka žmonių, norinčių sutekti savo būstą. Tai pripažįsta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, dėl to bus ruošiami savivaldybių būstai.

„Šiuo metu beveik 53 proc. į Lietuvą atvykusių ukrainiečių yra apgyvendinti mūsų piliečių būstuose. Tačiau geros valios žmonių pradeda trūkti, dėl to pradedame siūlyti valstybės arba savivaldybės būstus, kurie savo komfortu, žinoma nusileidžia“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ komentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Ana Šelčinskienė.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva pasikeitė ir ukrainiečių išvykimo ir grįžimo į Lietuvą sąlygos, taip bandant taupyti valdžios biudžeto lėšas ir tvarkytis su ukrainiečių srautu.

„Kai „Stiprūs kartu“ pradėjo organizuoti reguliarius reisus norintiems sugrįžti į Ukrainą, pirmieji reisai užsipildydavo per valandą. Šiuo metu esme palikę vieną autobuso reisą per savaitę, tačiau jis niekuomet neužsipildo. Tai greičiausiai yra susiję su tuo, jog kiekvienas išvykstantis privalo pasirašyti migracijos departamento parengtus dokumentus, jog atsisako socialinės globos Lietuvoje ir grįžta į gimtąją šalį. Po to, kai įvedėme šį reikalavimą ukrainiečių migravimas sumažėjo“, – pasakoja „Stiprūs kartu“ iniciatorius Edmundas Jakilaitis.

Edmundas Jakilaitis / L. Penek/LRVK nuotr.

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje iš viso registruota beveik šešiasdešimt du tūkstančiai karo pabėgėlių iš Ukrainos. Daugiau nei pusė jų apgyvendinti pas žmones. Labai maža dalis – savivaldybės būstuose, o likusieji būstą susirado savarankiškai.

Gegužės mėnesį Užimtumo tarnybos parengtoje apklausoje tik 17 proc. ukrainiečių atsakė, jog jau yra apsisprendę Lietuvoje likti ilgesniam laikui., maždaug 30 proc. atsakė, jog dar nežino.