Teisme – paskutinių manekenės Didžiūnaitytės gyvenimo akimirkų vaizdų peržiūros: nukentėjusiųjų advokatas neabejoja, kad ji pastūmėta myriop

Uostamiestyje sekundė po sekundės atidžiai peržiūrimi ir vertinami vaizdo įrašai, kuriuose – paskutinės manekenės Dovilės Didžiūnaitytės gyvenimo akimirkos. Teismas toliau bando rasti atsakymus mįslingoje jaunos merginos žūties byloje, kurių pats svarbiausias – kokiomis aplinkybėmis D. Didžiūnaitytė iškrito iš miesto centre esančio viešbučio balkono.

Klaipėdos apylinkės teisme ketvirtadienį toliau nagrinėjama manekenės D. Didžiūnaitytės žūties istorija.

Tragedija, kai iš Klaipėdos centre esančio viešbučio balkono 14 aukšto iškrito ir žuvo tuomet 22-ejų metų amžiaus buvusi manekenė D. Didžiūnaitytė, įvyko 2017-ųjų lapkritį.

Viešbutis Klaipėdoje iš kurio iškrito Dovilė Didžiūnaitytė / N. Jankausko/LRT nuotr.

Šioje baudžiamojoje byloje dviem kaltinamiesiems – Ričardui Pinikui ir Aivarui Milteniui – keliami kaltinimai dėl fizinio skausmo sukėlimo, išžaginimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, poveikio liudytojui.

Nors teismo posėdžiai vyksta už uždarų durų, ketvirtadienį triukšmas iš teismo salės buvo girdėti ir koridoriuje. Garsai išdavė – peržiūrimi ir komentuojami su jaunos merginos tragedija susiję vaizdo įrašai.

Tą per pertrauką LRT.lt patvirtino ir nukentėjusios pusės advokatas Gintaras Černiauskas.

„Šioje stadijoje mes peržiūrinėjame vaizdo įrašus, užfiksuotus būtent žūties dieną. Konkrečiai mes dabar labai detaliai analizuojame įrašus prieš pat D. Didžiūnaitytės žūtį. Po sekundę narstome, kas ir kur išėjo, kas ką pasakė, kur grįžo, kas toliau vyko“, – sakė G. Černiauskas.

Gintaras Černiauskas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Prieš nelaimę mergina buvo vejama iš kambario

Būtent prieš pat tą momentą, kai mergina iškrito iš viešbučio balkono ir žuvo, užfiksuota informacija, anot advokato, yra itin svarbi, nes prokuratūros iškelta versija, jog manekenė nusižudė, G. Černiauskui neatrodo įtikinanti.

Teisiamiesiems iki šiol nėra pareikšti kaltinimai dėl žmogžudystės ar privedimo prie savižudybės. Toks sprendimas motyvuojamas tuo, kad nėra pakankamai įrodymų, jog prie D. Didžiūnaitytės žūties būtų prisidėję abu ar vienas iš kaltinamųjų.

Aivaras Miltenis ir Ričardas Pinikas / N. Jankausko/LRT nuotr.

Advokatas akcentuoja, kad prieš pat merginos mirtį užfiksuotas jos elgesys anaiptol neišduoda planų nusižudyti, atmestina ir spontaniškos savižudybės versija.

„Man kelia abejonių tokia prokuratūros pasirinkta pozicija. Kelios sekundės iki žūties mes matome, kad Dovilė apsirengia, apsimauna batus, į ranką pasiima telefoną ir po kelių sekundžių ji žūsta. Spontaniškas elgesys, kaip galbūt bandys pateikti, kad galėjo būti Dovilės dėl alkoholio, narkotinių medžiagų, kurios yra aptiktos jos organizme… Tokių progų ji turėjo begalę, kadangi daug kartų ji ėjo parūkyti į tą patį balkoną, tačiau tokio elgesio mes neįžvelgiame. Šiam momentui mes matome, kad ji viską susirenka, apsirengia, juo labiau, kad prieš tai ji buvo varoma iš viešbučio kambario. Tai logiška, kad žmogus, kuris yra varomas, susirenka savo daiktus ir paklūsta tokiam reikalavimui“, – dėstė G. Černiauskas.

Advokatas nebejoja, kad D. Didžiūnaitytės mirtis nebuvo savižudybė – mįslingomis aplinkybėmis Klaipėdoje laiką leidusi manekenė buvo pastūmėta myriop.

„Tuo metu R. Pinikas kaip tik ir buvo balkone. Po jos išėjimo iš kambario, R. Pinikas irgi išseka paskui ir grįžta jau šaukdamas, kad Dovilė yra iškritusi. Tai reiškia, kad kito asmens, ko gero, ten nebuvo. Mes neturime tokių duomenų“, – dėstė advokatas.

Ričardas Pinikas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Vaizdo įrašuose užfiksuotas prieš pat merginos žūtį kilęs konfliktas

Ketvirtadienį analizuojamuose vaizdo įrašuose užfiksuotas ir prieš merginos žūtį viešbučio kambaryje kilęs konfliktas.

Pasak advokato, didelis kivirčas kyla po to, kai, turimais duomenimis, A. Miltenis pasinaudojo bejėgiška D. Didžiūnaitytės būsena.

„Kambaryje mes matome šūkavimus, keiksmažodžius, trankymasis, dundesys ir pan. Lyginant su A. Miltenio parodymais, kada jis buvo bent šiek tiek geranoriškas ir pasiryžęs kalbėti, yra užfiksuota, kad Dovilei buvo suduota. Kiek smūgių buvo suduota, greičiausiai, iki galo mums taip ir nepavyks nustatyti“, – sakė G. Černiauskas.

Aivaras Miltenis / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pasak pašnekovo, A. Miltenis yra įvardijęs, kad merginą skriaudė R. Pinikas. Ir vaizdo įrašuose užfiksuotas pastarojo elgesys kelia įtarimų.

„R. Piniko elgesys yra akivaizdžiai agresyvus – mes matome necenzūrinius išsireiškimus, jų daug yra. Matyti jo įsiaudrinimas, jo susijaudinimas, pakeltas tonas liudija, kad tuo metu jis buvo tokios būsenos, kad objektas jo pykčio buvo Dovilė. Mes matome, kad Dovilė yra tas objektas, kuris turi atlaikyti visą R. Piniko pykčio bangą“, – dėstė G. Černiauskas.

Tiesa, ekspertai savo pirminėje išvadoje buvo konstatavę, kad visi ant merginos kūno buvę sužalojimai – patirti kritimo metu arba iškritus iš balkono. Tačiau, pasak advokato, ši išvada neatitinka buvusių sužalojimų pobūdžio, lokalizacijos ir pan. Klausimų dėl išvadų pagrįstumo kelia ir tai, jog ekspertas apklausos teisme metu galėjo atsakyti ne į visus nukentėjusios pusės advokato klausimus. Be to, paaiškėjo, kad išvada buvo parengta ekspertui nė nesilankius nelaimės vietoje.

„Po ilgos, praktiškai, visos dienos apklausos ekspertas pareiškė, kad jam reikėtų išvažiuojamojo teismo posėdžio tam, kad jis galėtų įvertinti visus paviršius, kurie gali būti kaip daiktai, atitinkantys ant kūno rastus sužalojimus“, – sakė advokatas.

G. Černiauskas tokį prašymą palaiko.

Kaltinamųjų atsipalaidavimas – apsimestinis ir iš tiesų jie bijo?

Nuo pat proceso pradžios visuomenę stebina kaltinamųjų elgesys – A. Miltenis teismo posėdžius yra vadinęs nukentėjusių pusės advokato šou. R. Pinikas įprastai būna nekalbus, slepia nuo fotoaparatų blyksčių, tačiau jau įžengę į teismo posėdžių salę abu įtariamieji dažnai demonstruoja gerą nuotaiką, atsipalaidavimą, nematyti nė kruopelytės apgailestavimo dėl šios tragiškos istorijos.

Aivaras Miltenis / N. Jankausko/LRT nuotr.

Dėl tokio elgesio ir nužmogėjimo kaltinamuosius jau yra kritikavęs ir G. Černiauskas, tačiau ketvirtadienį, kai grįžtama į paskutines D. Didžiūnaitytės gyvenimo akimirkas, nukentėjusiųjų advokatas sako pastebintis kaltinamųjų baimės ženklus.

„Aš manau, kad jie puikiai supranta, ką jie yra padarę. Kitą kartą nevalingas toks juokas kyla žmogui iš baimės, o ne iš to, kad būtų atsipalaidavę ir užtikrinti savo teisumu. Manau, kad tai, ką jie rodo, pasižiūrėjus iš psichologinės pusės į jų būseną, jie jaučiasi kaip sėdintys ant adatų“, – sakė advokatas.

Kaltinamojo advokatė: kai R. Pinikas atėjo į balkoną, merginos ten jau nebuvo

R. Piniko advokatė Julija Manako-Galminė teigė, kad ketvirtadienį atidžiai peržiūrėjus vaizdo įrašus, jai yra aišku, kad kaltinamieji prie D. Didžiūnaitytės žūties niekaip neprisidėjo.

„Nes yra pakankamai laiko tarp Dovilės išėjimo į balkoną ir paskui paties R. Piniko atėjimo į balkoną. Buvo ne tik įrašai peržiūrimi ir eksperimentas, parodymų patikrinimas įvykio vietoje. Man, kaip R. Piniko advokatei, nekyla jokių abejonių, kad mano ginamasis yra visiškai nekaltas“, – sakė advokatė.

Julija Manako-Galminė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

J. Manako-Galminė neigia ir nukentėjusios pusės advokato teiginius apie tai, jog R. Pinikas sudavė vieną ar kelis smūgius manekenei.

„Advokatas G. Černiauskas bandė įžvelgti, kad mergina, po barnio išeidama iš kambario, laikosi už žando ranka. Bet šitas įrašas, tos sekundės, jeigu neklystu, 6 ar 7 kartus peržiūrėtos ir matosi, kad Dovilė tiesiog dviem rankomis tvarko ilgus plaukus už ausų. Tikrai ji nesilaiko už kairiojo skruosto. Be to, ji kelis kartus atsisuka į kamerą bei išeinant iš balkono atsuka į kamerą kairiąją pusę. Ir iš to įrašo matyti, kad ant veido jokių sužalojimų nėra“, – sakė J. Manako-Galminė.

Ji taip pat pridūrė, kad apie smurtą jokių užuominų nėra ir įraše girdimame pokalbyje: nors ir buvo ginčas, kurio metu iš kambario esą buvo vejama ne tik mergina, bet ir A. Miltenis, tačiau jokių skundų ar pastabų, šūksnių iš pačios D. Didžiūnaitytės ar A. Miltenio dėl to, kad merginai buvo trenkta ar ji buvo pastumta – nėra.

Advokatė taip pat patvirtino, kad ginčas kambaryje kilo būtent dėl to, kad R. Pinikas suprato, jog tarp A. Miltenio ir D. Didžiūnaitytės buvo lytinių santykių. Šis faktas jį supykdė ir tuomet teisiamasis liepė draugui bei merginai išeiti iš kambario.

„Elgesys buvo adekvatus visiškai, kaip vyro, kuris pamatė nelabai tinkamą vaizdą. R. Pinikas tikrai buvo supykęs, bet čia normali reakcija, o smurtinio elgesio nebuvo matyto. Netgi toje pusėje, kai kilo ginčas, matosi, kad R. Pinikas ginčijasi su jais, bet viena ranka laiko duris. Durys visą laiką praviros. Darome logišką išvadą – daryti kažkokį smurtą viena ranka, kitoje rankoje laikant duris ir už durų turint vaiką… Mažai tikėtina. Faktas – buvo R. Piniko vaikas už durų ir smurtinio elgesio R. Piniko aš nepastebėjau, nors mes narpliojome minutę po minutės, sekundę po sekundės“, – tvirtino teisiamojo advokatė.

Anot J. Manako-Galminės, kai R. Pinikas atėjo į balkoną, D. Didžiūnaitytės ten jau nebuvo, ji buvo iškritusi.

„Byloje buvo daromas ir eksperimentas, ir parodymų tikrinimas vietoje, buvo keliama labai daug versijų, bet nė viena nepasitvirtino“, – sakė pašnekovė.