Linkevičius apie draudimus Rusijos piliečiams vykti į Europą: kolektyvinės bausmės nereikia, bet atsakomybė turi būti

Kodėl daliai europiečių mažesnė sąskaita eurais yra svarbesnė už žmonių gyvybes, ar leisti rusus be kliūčių į Paryžių ir kodėl pasaulis užsimerkia prieš jų apeinamas sankcijas, apie tai – interviu su „Savaitės“ svečiu buvusiu užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi.

– Rusijos Dūma išleido beveik 3 milijonus eurų suskaičiuoti, kaip Rusiją paveikė sankcijos. Trumpuoju laiku jos gal neveikia taip akivaizdžiai, kaip norėtųsi europiečiams ir amerikiečiams. Yra dar vienas dalykas, sankcijas galima apeiti ir tai yra daroma. Ar, jūsų manymu, pakankamai kovojama su galimybėmis apeiti sankcijas?

– Dėl apėjimo yra konstatuojamas kaip ir susirūpinimas, bet kad kažkas būtų daroma, tai vargu, nes čia nereikia būti dideliam ekspertui, kad pamatytum, jog tie esminiai draudimai, susiję su nafta, kuri virš 30 proc. bendro vidaus produkto Rusijai suteikia, juos įmanoma apeiti, nes yra pusės metų pereinamasis laikotarpis. Ir ženkliai padidėjo importas tokiose šalyse kaip Kinija, kaip Indija.

Po to yra visokie gudravimai, maišymas draudžiamos naftos su nedraudžiama, arba netgi perkrovimai į tanklaivius atviroje jūroje, arba „slėpimas“ tam tikruose produktuose, pavyzdžiui, benzinas, dyzelinas, chemijos prekės. Tai čia viskas įdomiai.

Toliau, jeigu kalbėtume apie finansinius draudimus, irgi ilgai labai užtrukom, kol pavyko pagrindinius bankus atkirsti nuo SWIFT, kad negalėtų gauti kreditinių kortelių Rusijos piliečiai. Visa tai jie darė per Kazachstaną ir tiktai gegužės vidury kazachų bankai, išsigandę, matyt, kažkokių sankcijų, nutraukė išdavimą kreditinių kortelių Rusijos piliečiams.

Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kalbant apie septintąjį sankcijų paketą, kuris buvo net ir vadinamas toks nevisiškai septintuoju, kaip ir pakoreguojantis prieš tai buvusius paketus, tai tas pat. Gal sakyti, kad entuziazmas išblėso, būtų per stipru, bet apsukos tikrai sumažėjo. Ir jeigu kas nors sako, kad jau visos sankcijos maksimaliai panaudotos, tai tikrai toli gražu nepanaudotos visos. Ir netgi kai kurie ekspertai teigia, kad kol kas stebėtina, bet Rusija iš tikrųjų pakėlė tą visą ataką labiau, negu buvo manoma. Tikimės, kad gale metų pajus labiau, bet vis tiktai 5 mėnesiai praėjo. Tai gal kažkaip reikėjo anksčiau tai viską daryti. Taip kad mes nelabai čia turėtume kuo didžiuotis. Iš tikrųjų, aišku, labai svarbu, kad tie sprendimai priimti. Žinome, kaip sunkiai gimė, bet mano mintis yra ta, kad rezervai tikrai yra dideli.

– Bet iš tikrųjų sankcijos gali būti veiksmingesnės ilguoju laikotarpiu, turint galvoj, kad Rusija turėtų skaudžiai pajusti tą negalėjimą atnaujinti technologijas, ar ne, ir tuomet bus krentanti prekių kokybė ir panašūs dalykai. Bet Europos Sąjungoje jau ir šiandien yra žmonių, kurie nori protestuoti ir prieš tas sankcijas, kurios yra dabar, kurie nesutinka taupyti energijos. Kaip jiems galima išaiškinti, ar įmanoma išaiškinti, kad vienu laipsniu mažesnė temperatūra bute arba didesnė sąskaita už tą temperatūrą yra ne kas nors kita, bet tiesiog Ukrainos žmonių gyvybės klausimas?

– Na, tas buitinis egoizmas toks, kaip čia pavadinti, vargu ar čia tokie pamokslavimai gali pakeisti požiūrį daugelio žmonių. Ir mes žinom, kad yra žmonių, kurie turi empatijos, kurie neabejingi, jeigu kažkas muša gatvėj kažką, arba apskritai mato blogį, arba badaujančius vaikus. Ir jie tikrai reaguoja ir įneša savo lėšas į fondus, bet yra tokių, kuriems visiškai nerūpi. Tai dabar jiems čia kažkaip tai pamokslauti, kad jie staiga susigraudintų, yra sudėtinga, jie žiūri savęs, žiūri į savo gerbūvio. Tas vienas laipsnis jiems yra didelė problema ir kad kažkas kažkur vyksta toli nuo namų, o jų nekabina, tai tokia yra situacija.

Bet vėlgi, kaip nebūtų gaila, tos pamokos vis tiek ateina. Pavyzdžiui, Europa sukluso žymiai labiau negu po Krymo aneksijos arba po Sakartvelo okupacijos, gal kalbėkim, 2008 metai, iš tikrųjų tada, jeigu mes dabar triūbijom, kad kaip galima aneksuoti kaimynės šalies teritoriją, tai galima buvo 2008 metais, jau buvo galima, kadangi nebuvo pasekmių jokių praktiškai. Apskritai tos sankcijos net nebuvo netaikomos, taip normaliai kalbant.

Linas Linkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip kad visa tai atėjo iki to momento, kai visi suprato, kad griaunamas pamatas mūsų visų, ant kurio stovi visos organizacijos, kurias mes sukūrėm, visas pasitikėjimas teisės viršenybe, tarptautine teise, viskas griūna praktiškai. Ir tada, aišku, jau buvo susirūpinta ir pradėta reaguoti. Taip kad čia tas ateina irgi ne iš karto, lygiai kaip ir Rusijoj, beje jeigu mes jau kalbame dabar apie sankcijų poveikį, jeigu kalbam apie Mordoviją, Buriatiją, Kalmukiją, tuos karius, kurie žuvo fronte – ten ne taip daug yra iš Peterburgo ar Maskvos. Ir, tiesą sakant, ir ten žmonės pasižiūri per televiziją. Ten vyksta „specoperacija“ kažkur, jie tiesiogiai kažkokios įtakos didelės nejaučia, praktiškai, gal vėliau čia kažką pajus. Taip buitiškai kalbant, pradės jaust tada, kai dings jų mėgiamos prekės iš lentynų, ir nebūtinai pirmo vartojimo prekės, o koks nors geros kokybės viskis.

Tikrai gėda apie tai kalbėti, bet yra tokia situacija ir žmonės priima ją taip, kaip yra. Todėl kalbėti apie, viena vertus, kolektyvinę bausmę negalima, ir teisiškai ir morališkai, bet apie kolektyvinę atsakomybę tautos, Rusijos tautos, rusų tautos, šiuo atveju, privalom kalbėti. Ypač matant, kad vyraujanti nuomonė yra, jeigu nebūtinai parama tam, kas vyksta, tiems žvėriškumam ir visa kita, bet tai bent jau tolerancija. Tai šitas turi būt kažkoks signalas irgi sugeneruotas. Ir gerai, kad pradedama apie tai bent jau diskutuot, ne tik Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse ar tose, kurios jautriau žiūri į situaciją, bet ir kitose šalyse, kurios laikomos tokios labiau tolerantiškomis.Tačiau jos supranta, kad kažkas negerai.

– Mažiau tolerantiški žmonės jau aktyviai pradėjo kelti klausimą, kodėl Rusijos piliečiai yra įleidžiami į Europos Sąjungą, kodėl jie važiuoja žiūrėti Luvro šedevrų, kai Ukrainoje žudomi vaikai. Ir ukrainiečiai, sako, kad Rusijos piliečiai prašydami vizos į Europos Sąjungą galėtų užpildyti anketą su klausimu ar palaikote Putino karą prieš Ukrainą. Ar palaikytumėte tokią anketą?

– Tai čia žinot, kai kas užpildys, ką reikia, kad galėtų išvažiuot. Aš pirmiausia matyčiau, kad čia reiktų pritarti tiems, kurie mano, kad negali viskas vykti taip, kaip buvo. Ir tie turizmo srautai, kurie, na, per kovą dėl pandemijos buvo sumažėję, bet dabar tiek padidėjo, kad net tokie suomiai išsigando, kai pamatė, kad jų konsulatas Sankt Peterburge per pusę metų praktiškai gavo 50 000 paraiškų turistinių. Kilo klausimas, ar čia dabar metas jiems turistauti tuo metu, kai iš tikrųjų yra žudomi žmonės visiškai nepateisinamo konflikto būdu. Suomijoje visos pagrindinės partijos, beje, tai dar nėra valstybės pozicija, bet visos pagrindinės parlamentinės partijos išsakė tokią nuomonę, kad Šengeno vizas reiktų drausti. Tai čia tikrai, suomiai, kurie garsėjo visą laiką ne tai kad tolerancija, bet praktiškumu ir tikrai ten nėra karštos galvos, sakykim, bet čia kaip pavyzdys. Bet yra ir kitur, pavyzdžiui, pradžioj aktyvių kovinių veiksmų, pamenu, ir Belgijoj buvo netgi diskusija, kad reiktų tą padaryti, paskui nuslopo. Taip kad aš manau, kad apie tai irgi reikia galvoti. Jeigu mes dabar Baltijos šalyse, Čekijoj tas vizas išduodam tiktai ypatingai išskirtiniais humanitariniais kažkokiais atvejais, kai yra kažkoks būtinumas, iš tikrųjų jų gali būti negalima visiškai užkardyti.

Linas Linkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet to masinio turizmo neturėtų būti. Bet tai yra truputėlį irgi ne nekorektiška teisiškai, nes tai turėtų būti Europos Sąjungos sprendimas. Taip, kad aš pasikartosiu, kolektyvinės bausmės negali būti, bet tam tikra atsakomybė ir tam tikras signalas turi būti, kad tuo metu, kai žudomi nekalti žmonės, yra užgrobiama kaimyninė šalis, be jokio be, jokios priežasties paminant visas teises ir principus ir taisykles, negali būti visiškai natūralu, kad šitie žmonės tuo pat metu keliauja po pasaulį ir gėrisi, sakysim, tais miestais, apie kuriuos jų šalies propaganda, kalba nelabai gražiai, ir, iš tikrųjų, šiek tiek neatitikimas yra.

– Lietuva yra viena iš tų nedaugelio valstybių, kuri siunčia aiškų signalą. Ji paskelbė, kad neįsileistų į savo žemę patriarcho, jeigu jį būtų galima vadinti, Maskvos patriarcho Kirilo. Bet jeigu Kirilas gauna Prancūzijos arba Ispanijos, arba kitos valstybės vizą, tai techniškai jisai galėtų atvažiuoti į Lietuvą ir net nebūti čia sustabdytas ir paklaustas, kodėl. laimina žudikus ir jų techniką. Ką su tuo daryti?

– Lietuva tai užfiksavus, tai neįleistų vis tiek, kadangi per daug matomas asmuo. Teisingai sakot, kad Šengeno vizas išdavinėja pagal mandatą europinį, ir draudimas yra irgi bendras. Tai kol to kol to nėra, tol ir bus. Tokiu atveju anksčiau buvo, kai mes mėgindavom dar prieš porą metų, kai buvo tokie aktyvūs, brutalūs veiksmai prieš Baltarusijos žmones, mes tikrai siūlėm maksimalias sankcijas europiniams sprendimams, taip pat ir individualias, ir ko nepavykdavo, įtraukdavom Į nacionalinį sąrašą. Baltarusijos atžvilgiu, tai nebuvo vien simbolizmas, nes tai yra mūsų kaimyninė valstybė ir mes puikiai žinom, kad jeigu žmones dieną muša žmonės gatvėse, ir po to važiuoja apsipirkti į „Akropolį“, gal tai nelabai normalu ir todėl nacionaliniai draudimai turėjo reikšmę, bet iš principo jie turi būti bendri.

– O jūs paminėjote tuos kultūros pasaulinės, išsiilgusios Rusijos turistus, ir tai, kad apie pasaulinę kultūrą ir tas sostines rusų propaganda labai dažnai ne mielai atsiliepia. Bet lygiai taip pat ji nebūtinai gerai atsiliepia, tiesiog labai negerai atsiliepia ir rašo apie Ukrainą, apie Kijivo Rusios istoriją. Ir tokių knygų galima nusipirkti. Lietuvoje jomis prekiaujama be, jokių ribojimų, be jokių draudimų ir valstybė laikosi politikos, kad tai yra žodžio laisvė ir sąmoningi piliečiai patys atsirinks. Ar iš tikrųjų turi būti knygos su tokia rusiška propaganda Lietuvos knygynuose?

– Na, kai degina knygas, tai ne tik prisimenam hitlerinius laikus, bet ir neseniai tie patys rusai tą darydavo su istorijos, kultūros knygomis. Knygų bibliotekose, matyt, jau nėra jau ir Mariupolyje, ir kitur. Tai čia tas metodas ne mūsų turėtų būti.

Mariupolis. Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ar reikia jas deginti, gal užtektų patraukti tiesiog iš lentynų?

– Nesu didelis entuziaztas draudimų vis tiek reikia gerbti piliečius, žmones, jie turi savo nuomonę ir tikrai atsirenka.

Aš manau, kad mes turim pakankamai atsparumo mūsų visuomenėj, kai matom įvairius šaltinius informacinius ir tikrai tie, kurie bent kiek mąsto, jie neperka, taip sakant, pilna kaina to, ką mato, ką jiems rodo, bruka skaityti arba rodo televizija.

– Bet pone Linkevičiaus, mes turim piliečių, kurie važiuoja pas Lukašenką ir džiaugiasi ir sako, žiūrėkit kaip ten yra gerai. Kai iš Baltarusijos teritorijos yra rengiamos atakos prieš Ukrainą.

– Tokiems piliečiams ten kažkas sumoka ir čia irgi nereikia dėl to labai stebėtis. Ačiū Dievui, jų yra vienetai, matyt, jų yra visur ir čia taip įsivaizduot, kad visi vienodai mąstytų, turbūt nereikia. Bet jūsų klausimas buvo apie draudimus, tai aš sakau, draudimai turi būti kraštutiniu atveju, laisvoj visuomenėj yra kiti svertai, ir ypač piliečiai, laisvos visuomenės, yra laisvi mąstyti ir atsirinkti. Aš manau, kad pakankamai pagarbiai turėtume žiūrėti ir į savo žmones. Jie, matyt, tą supranta.

Bet kita vertus, kuomet yra aktyviai propaguojamas karas, nesantaika, kaip buvo su televizijos kanalais, laidos visos, tai, be abejo, tada yra draudimai. Kadangi tai yra natūralu, kad čia viskas yra gana trapu ir ta riba tokia nelabai ryški. Bet tuo ir skiriasi laisva visuomenė nuo tarp totalitarinės, kad laisvoj visuomenėj leidžiama mąstyti.