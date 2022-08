Mirtį nešantys balandžiai ir „eksperimentiniai“ kariai: sąmokslo teorijų tyrėjas paaiškino paradoksus Rusijos visuomenės mąstyme

JAV dresiruoja paukščius pernešti biologinį ginklą iš Ukrainos į Rusiją ir vykdo eksperimentus su savo kariais – taip kalba ne interneto marginalai, bet aukščiausi Rusijos kariuomenės ir diplomatijos pareigūnai, o Dūmoje veikia speciali komisija, neva tirianti, ar Ukrainoje veikia slaptos biologinės laboratorijos. LRT.lt kalbintas religijotyrininkas Alfredas Buiko, tyrinėjantis sąmokslo teorijas, sako, kad kiekvienas toks pramanas turi savo politinę reikšmę ir pateisina Kremliaus veiksmus.

– Sąmokslo teorijos ilgai atrodė kaip visuomenės paraštėse esantis dalykas. Tačiau per pandemiją jos įsibrovė į politiką, pamatėme šio reiškinio svarbą ir jėgą. Ar aktualu apie sąmokslo teorijas kalbėti ir karo metu?

– Tai vis dar aktualu, bet vienas svarbesnių elementų – karas yra labiau lokalizuotas nei pandemija. Vadinasi, galima matyti, kur sąmokslo teorijos sklinda labiau, o kur – mažiau. Pandemijos sąmokslo teorijos išplitusios daug kur, daugybė šalių nuo jų nukentėjo: ir Argentina, ir Japonija, ir Kanada, ir Kinija.

Karas Ukrainoje yra tai, į ką daugiausiai dėmesio sutelkusi Rusija, Centrinė ir Rytų Europa, anglosaksai: JAV, Kanada ir Jungtinė Karalystė. Pakanka pakalbėti su prancūzais ar ispanais ir supranti, kad žmonės ten į [karą] žiūri gana atsainiai, kaip į dalyką, vykstantį kitur.

Rusija visada naudojo sąmokslo teorijas – nebūtinai sąmoningai – kaip tam tikrą ginklą, bet ir kultūriškai jos buvo gana populiarios. Ne šiaip sau „Siono išminčių protokolai“ pirmą kartą buvo išspausdinti Rusijoje.

Sąmokslo teorijos kyla iš bendro nerimo ir bejėgiškumo jausmo, noro galėti paaiškinti ir kontroliuoti pasaulį ir neužtikrintumo pojūtį. Negali būti užtikrintas, kad rytojus bus toks pat saugus kaip šiandien ar vakar.

– Rusijos žiniasklaidoje šiandien galima paskaityti tokių dalykų, kad sukurta parlamentinė grupė, skirta tariamoms biologinėms laboratorijoms tirti, ir jie esą įtaria iš kraujo mėginių, kad su Ukrainos kariais vykdomi moksliniai eksperimentai. Kodėl girdime tokius aukštų pareigūnų pasisakymus žiniasklaidoje?

– Galima teigti, kad karo Ukrainoje metu išpopuliarėjo dvi sąmokslo teorijos. Viena apie patogenus, skirtus naikinti dorus Rusijos žmones, kurie gyvena Ukrainos pasienyje. Buvo kilusi panika Belgorode: gyventojai išsigando, kad iš Ukrainos atskridę balandžiai atneš juos nužudyti galinčias bakterijas.

Yra Ukrainos šikšnosparnių centras. <...> Jie buvo viena tų vadinamųjų slaptų laboratorijų, kurias Rusija nusprendė apkaltinti biologinio ginklo vystymu ir platinimu. Šikšnosparniai asocijuojasi su COVID-19, nors, aišku, tai neturi pagrindo, manoma, kad viruso plitimas prasidėjo nuo skujuočio. Tačiau sąmokslo teorijos skirtos pateisinti tai, kas jau yra daroma.

Yra sąmokslo teorijų apie dopingą, specialius vaistus ukrainiečių kariams. Jos atsirado vėliau. Geriausios sąmokslo teorijos turi dalelę tiesos ir tiesa, kad įvairūs narkotikai dažnai būdavo dalinami kariams, vienas iš pavyzdžių – šokoladas su amfetaminu, dalijamas Vermachto kariams per Antrąjį pasaulinį kartą, matėme ir ukrainiečių karių įrašus socialiniuose tinkluose, kad rusų kareiviai turi narkotikų. Bet tai irgi gali būti propaganda – labai daug informacijos, kurią sunku patikrinti, išsiaiškinti.

Rusų sąmokslo teorijos apie ukrainiečiams neva skirtą dopingą ir daromus eksperimentus skirtos paaiškinti, kodėl Rusija nelaimi.

Pirmosios sąmokslo teorijos apie biologinius ginklus skirtos Rusijos vidaus rinkai ir šalims, kurios vis dar yra draugiškos Rusijai: Iranui, Afrikos valstybėms, Kinijai. Reikėjo kokybiškai paaiškinti, kodėl prasidėjo karas, nes visiems žmonėms, net ir tiems, kurie draugiški Rusijai, reikėjo paaiškinti, kodėl vyko Kyjivo apgultis ir kiti dalykai. Dėl to buvo paskleistas gandas apie biologinių ginklų laboratorijas. Neva tai labai baisu, vis dar tęsiasi pandemija. Tai paaiškina, skamba logiškai.

Visi pamena, kokia buvo Rusijos propaganda karo pradžioje: planuota paimti Kyjivą per tris dienas, labai greitą pergalę, nes ukrainiečiai nenorės kovoti ir patys pasiduos „šlovingajai Rusijos imperijai“. Bet situacija yra ne tokia.

Tada atsiranda tikimybė modifikuoti ankstesnius sąmokslo teorijų naratyvus, kuriais Rusijos gyventojai buvo maitinami kelerius pastaruosius metus, vos ne nuo 2014 metų: neva ukrainiečiai yra silpni, nelabai žmonės, kaimiečiai, neišsilavinę. Tai problemos, kurios kamuoja rusus, ir jos buvo perkeltos ukrainiečiams.

Dabar reikia paaiškinti, kodėl viskas vyksta ne pagal planą.

– Sunku patikėti, kad galima pasėti paniką dėl iš užsienio atskridusių balandžių. Bet matome, kad žmonės tuo tiki. Ar sudėtinga paskleisti sąmokslo teorijas, sukelti paniką?

– Nesudėtinga, bet reikia turėti tinkamą dirvą. Sąmokslo teorijos ilgą laiką atrodė paribio reikalas. Pavyzdžiui, dešimtą dešimtmetį gimė įdomiausios sąmokslo teorijos Lietuvoje, tai mano mėgstamiausias laikas. Tuo metu visi kalbėjo apie požemines ateivių bazes, sandėlius su kitų galaktikų valdovais, apie pasaulį valdančius žmones-driežus. Tai labiau priminė mokslinę fantastiką, o dabartinės sąmokslo teorijos – muilo operos.

Dešimtas dešimtmetis, nepaisant visko, buvo gana neblogo ekonominio pakilimo metai. Ne visur, bet, pavyzdžiui, JAV gyveno labai neblogai, todėl irgi atsirasdavo sąmokslo teorijų.

Normalaus naratyvo dalimi sąmokslo teorijos tapo, sakyčiau, po rugsėjo 11-osios, nes tada net rimti mokslininkai, tyrinėtojai pradėjo sakyti, jog, pavyzdžiui, prezidentas George’as Bushas galėjo būti su tuo susijęs.

Sąmokslo teorijų plitimui įtakos turi visuomenės nerimas. Dėl interneto lengva paskleisti nerimą, prieš porą šimtų metų tam būtų reikėję kur kas daugiau pastangų: spausdinti laikraščius, knygas. Tai buvo daroma <...>, bet dažniausiai tai būdavo rimta operacija, kurios metu viena sąmokslo teorija buvo bandoma plėtoti kuo smarkiau.

O dabar mus supa bendras nerimas, sąmokslo teorijos tiesiog gimsta, net nėra būtina jas kurti, joms leidžiama atsirasti ir jos plėtojasi netrukdomos. Yra daugybė žmonių, kurie jaučiasi blogai, yra apimti nerimo, nepasitiki oficialiais naratyvais, todėl jie pasirinks bet ką, kas atrodys kaip alternatyva.

– Kaip tokia atmosfera išnaudojama politinių jėgų arba vadinamųjų polittechnologų Rusijoje?

– Tai visada buvo naudojama, anksčiau tai vadinta juodąja propaganda, jos metu dažniausiai skleista sukurta specifinė informacija arba pagražinti faktai.

Iš tikrųjų priversti žmogų tikėti sąmokslo teorija yra be galo sudėtinga, ypač jei jis nenori tikėti. Net kai įtikini viena teorija, ji keičiasi ir gali įgauti naujų elementų. Pavyzdžiui, galima įtikinti žmogų, kad COVID-19 yra dirbtinis virusas, tačiau nepavyksta įtikinti, kad jį sukūrė amerikiečiai <...>.

Tačiau sąmokslo teorijos veikia taip, kad jos sumažina visuomenės norą ką nors daryti ir keisti, todėl labai daug jų skirtos, ypač Rusijoje, ne tik užsieniui, bet ir vidaus rinkai. Atrodo, kad vidaus rinkoje jos atlieka didesnį vaidmenį. Rusijoje jų vaidmuo yra sukelti didesnį apolitiškumą, įtikinti žmones, kad nieko neįmanoma pakeisti, balsavimas beprasmis. Tai yra dviašmenis kardas, nes gali atsitikti, kad žmonės, kurie balsuotų už Rusijai palankias partijas, irgi nenueis balsuoti.

Labai įdomus rusų požiūris į savo valstybę: jiems atrodo, kad jie gyvena distopijoje, kaip kokioje Okeanijoje iš romano „1984“, nors iš tikrųjų jie gyvena kleptokratijoje, tai tam tikra bejėgiškumo ir suvokimo, jog taip turi būti, samprata.

Ta samprata ir toliau maitinama sąmokslo teorijomis, sakoma, kad baisus ir siaubingas pasaulis, jei tik galėtų, sunaikintų visą Rusiją, todėl būtina kentėti, ką jie kenčia, negalima net galvoti, kad gali būti kitaip.

Tai svarbu, nes dažniausiai diktatorius, ypač 21 a., nuverčia ne tiek kitos valstybės, kiek tada, kai su jais susidoroja jų pačių žmonės, kaip Muammaro Gaddafio (Libijos diktatoriaus – LRT.lt) atveju. Tai viena iš priežasčių, kodėl sėkmingos valstybės, net ir tos, kurios yra šiek tiek autoritarinės, totalitarinės, gali palaikyti tam tikrą ramybę, pavyzdžiui, Kinijos valstybė.

Tačiau Rusija nėra tokia ekonominė milžinė, ji nėra tokia turtinga, kaip, tarkime, Saudo Arabija, kur yra tiesiog hipertotalitarinė teokratija, sugebanti gyventojus padaryti laimingus tiesiog juos papirkdama. Rusija to neturi, todėl reikia papirkti gyventojus ideologija, įsitikinimu, kad jie priklauso didelei ir ypatingai Rusijos valstybei, nes Rusijoje vyrauja mąstymas, kad individai nėra vertingi.

O antra, sukuriamas priešas. Žmonės skatinami bijoti nepaprastai galingo, bet tuo pat metu ir nepaprastai silpno priešo, kuris, jei galėtų, sunaikintų visą tų žmonių kasdienybę. Kai kalbama apie amerikiečius, Rusijos propaganda remiasi tokiais terminais kaip Geiropa, seksualinių mažumų teisės. Sakoma: „Jei nepaklusi dabartiniam režimui, ir čia greitai prasidės paradai.“

– Dažnai girdime, kad Rusijos propaganda remiasi nužmoginimu, ukrainiečiai vaizduojami kaip neverta egzistuoti valstybė. Tad kam tada vaizduoti juos kaip kiborgus, slaptų eksperimentų kūrėjus – ar tai tas pats nužmoginimas, ar kas nors kita?

– Tai yra susiję. Umberto Eco parašė straipsnį „Urfašizmas“, kuriame kalba apie bendras fašizmo formas, pavyzdžiui, bendras yra kankinio ir herojaus kultas. Kitur kankinys yra tai, kas pasitaiko retkarčiais, o rusiškame fašizme nuolat tikima, kad geriausias dalykas yra numirti dėl didžiojo tikslo. Dar yra mačizmo kultas, nepagarba moteriškumui, ne tokiam vyriškumui.

Trečias elementas yra priešo suvokimas. Priešas visada vaizduojamas nužmogintas, todėl kalbama apie kiborgus, narkotikus vartojančius žmones. Tačiau tai kare kartojasi nuolat: juk rusų karius ne šiaip sau pradėjo vadinti orkais. Tai tam tikras nužmoginimo elementas, kad į visą siaubą būtų galima žiūrėti neprarandant proto.

Aš suprantu, kodėl taip daroma, tačiau svarbu nenusileisti iki priešo lygio, nes kai tai įvyksta, sunku išlįsti.

Mes matome, kad vieną valstybę puola kita, matome žmones, kurie bando ginti savo valstybę, o kitoje pusėje – nustekentus bėdžius, kuriems pavogti skalbimo mašiną yra rimtas įvykis, nuo darželio plaunamomis smegenimis. Jei į tai žiūri taip, viskas atrodo nepaprastai tragiška. Bet jei vieną pusę bandai nužmoginti, tai staiga tampa kaip videožaidimas. Galima į tai žiūrėti neišprotėjant.

O Rusija yra persmelkta urfašizmo: juk Putinas ne be reikalo fotografavosi ant žirgo be marškinių, taip norėta pademonstruoti vyriškumą, galią ir lyderio kultą, kad kiekvienas rusas galėtų žiūrėti į Putiną, su juo tapatintis ir jaustis geresnis už silpnus, sumoteriškėjusius Vakarų žmones, nepaisant to, kad tie Vakarų žmonės geriau gyvena.

Todėl priešas vaizduojamas nepaprastai silpnas ir nepaprastai stiprus tuo pačiu metu. Atrodo, tai turėtų būti labai sunku parodyti, tačiau tai visada pasikartodavo homofobiškose ir antisemitinėse sąmokslo teorijose.

Kaip paprastai jose vaizduojami homoseksualūs asmenys? Labai moteriški, fiziškai silpni, galią gaunantys manipuliacijomis, tačiau tuo pat metu kontroliuojantys medicinos įstaigas, universitetus, informacines technologijas, Holivudą. Taip pat ir žydai – pasirengę išduoti, labai kalbūs, labai godūs, bet taip pat bendradarbiaujantys, užvaldę visą pasaulį. Logiškai to suderinti neišeina, tiesa? Bet sąmokslo teorijose apie logiką nekalbama, kalbame apie tam tikrą emocinį elementą.

Priešas privalo būtų nepaprastai stiprus, kad paaiškintum nerimą ir kodėl to priešo reikia bijoti. Bet jis tuo pat metu privalo būti silpnas, kad suvoktum save kaip geresnį ir ypatingesnį, todėl nuolat vyksta nužmoginimo procesas.

Tas pat vyko, kai buvo kalbama apie pabėgėlius, [vadinamuosius] neteisėtus migrantus Lietuvoje. Net jei žmogus padarė nusikaltimą, mėgindamas nelegaliai kirsti sieną, jis yra žmogus, turėtų būti taip suvokiamas. Taip pat ir, pavyzdžiui, Afganistane – Talibanas padarė siaubingų dalykų, tačiau tuos dalykus padarė žmonės. Labai daug mūsų pažįstamų žmonių, patekę į panašias situacijas, galėjo baigti panašiai: per 20 metų karo nėra lengva išaugti normaliu žmogumi, jei viskas, ką matai nuo 5-erių, yra sprogstančios bombos… Tačiau tai nėra lengvai suprantama.

Žmonės nori žinoti, kas yra geras, kas yra blogas. Rusijoje valdžia naudoja urfašistinius naratyvus kaip opiumą liaudžiai, kad ji nemąstytų, kaip blogai gyvena, turėtų būdą iškelti save virš to pasaulio, galėtų nemąstyti apie situaciją. Psichoanalizėje sakoma, kad daug žmonių, kurie gydosi, negali atsikratyti pykčio, nes jei dingtų pyktis, reikėtų susidurti su liūdesiu. Rusijos atveju yra panašiai: jei gyventojai atsikratytų šovinizmo, jiems tektų susidurti su nemalonia realybe.