Maitinimas Klaipėdos darželiuose brangs trečdaliu

Klaipėdos darželiuose už vaikų maitinimą nuo rugsėjo tėvai mokės maždaug trečdaliu brangiau – per tris eurus už dieną, ši kaina bus didesnė nei Vilniuje ir Kaune.

Tam ketvirtadienį po ilgų diskusijų pritarė miesto taryba. Už sprendimą balsavo 16 Klaipėdos politikų, devyni buvo prieš, du susilaikė.

Maitinimo įkainis auga dėl brangstančio maisto, tačiau dalis Klaipėdos politikų teigia, jog sprendimas – skubotas, todėl yra neetiškas prieš tėvus.

Nors prie klausimo ketinama sugrįžti sudarius specialią darbo grupę ieškant galimų alternatyvų dėl sudėtinių mokesčio dalių ir jo paskirstymo, taryba pritarė, jog nuo rugsėjo vaikų maitinimas bus brangesnis.

Kainas pakelti paprašė Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos Klaipėdos skyrius.

Anot Klaipėdos savivaldybės Planavimo ir analizės skyriaus vedėjos Jolantos Ceplienės, atsižvelgiant į rašte pateiktą informaciją, birželio mėnesį buvo atlikta papildoma kainų pokyčio analizė pagal šiuo metu galiojančias maisto produktų tiekimo sutartis.

„Asociacija kreipėsi prašydama peržiūrėti kainas, nes tiekėjai atsisako vežti maisto produktus, nutraukinėja sutartis, sudėtinga darosi organizuoti maitinimą darželiuose. Atskirų produktų kainos 10-90 procentų padidėjo“, – teigė J. Ceplienė.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Asociacijos rašte teigiama, kad, pavyzdžiui, pienas pabrango nuo 0,49 iki 0,94 eurų, sviestas – nuo 6,77 iki 9,68 eurų, varškė – nuo 2,66 iki 4,30 eurų, lašiša – nuo 15,72 iki 26 eurų, euru pabrango aliejus.

Jame pabrėžiama, jog „mažėja maisto produktų tiekėjų, norinčių dalyvauti konkursuose“, o perkant per Centrinę perkančiąją organizaciją tiekėjų atrankos dažniausiai neįvyksta.

Klaipėdos savivaldybei atlikus skaičiavimus pagal metodiką, maisto produktų kainų pokytis sudarė vidutiniškai 33 procentus, teigė J. Ceplienė.

Maitinimo kaina uostamiesčio darželiuose sieks 3,2 euro per dieną – daugiau nei Vilniuje (2,9 euro) ir Kaune (2,6 euro). Įkainis uostamiestyje galės būti ir dar aukštesnis, tai priklausys nuo grupės darbo laiko.

„Mes irgi žiūrėjome kitų savivaldybių kainas. Kai kurios nėra peržiūrėjusios, kitos – peržiūrėjo. Panevėžio savivaldybėje viršutinė kainos riba – 3,47 euro, dar didesnė“, – teigė savivaldybės administracijos atstovė J. Ceplienė.

Tarybos narė Lina Skrupskelienė ragino kolegas nepritarti sprendimui, jį vadino skubotu.

„Sakome, kad Klaipėda tai jaunų šeimų uostas. Tai jaunai šeimai, kuri dažnai turi paskolą, du vaikus darželinukus, kyla palūkanos, būreliai, maisto kainos ir savivaldybė „pagelbėja“ paketą kilstelti. Jei du vaikus vesi, kaina per mėnesį išaugs 50 eurų, per metus – 500 eurų. Tuo tarpu Vilnius, Kaunas nemoka šimto eurų per mėnesį“, – teigė politikė.

Jos teigimu, su kompensacija Klaipėdos rajone privatus darželis kainuoja apie šimtą eurų.

Tarybos narys Saulius Budinas ragino įvertinti galimybes rasti sprendimų variantų, kurie „labiau atlieptų jaunų šeimų lūkesčius“.

Kita uostamiesčio politikė Judita Simonavičiūtė teigė taip pat pasisakanti už sprendimo atidėjimą.

„Esmė šiandien Lietuvoje dėl ko tokia didelė infliacija, kad mes paskubom priiminėjam didesnius įkainius, ta karuselė sukasi taip, kad esame virš 20 proc. – tokia infliacija“, – teigė ji.

Savivaldybės švietimo skyriaus vedėja L. Prižgintienė pabrėžė, jog klausimas buvo aptartas Švietimo taryboje, į kurią įeina ir tėvų atstovai.

„Pasakyta nuomonė, kad tėvai nebus patenkinti tokiu sprendimu, tačiau pritarta vienbalsiai, kadangi nemato kitos išeities maitinant vaikus šiuo periodu. Jei bus sudaryta komisija dėl peržiūrėjimo, ji gali būti pakeista“, – teigė vedėja.