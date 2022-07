Atsargos karininkas: ukrainiečiai pietuose pereina į kontrpuolimą, yra ženklų, kad šalis sulauks itin svarbaus ginklo, – ar tai keistų karo eigą?

Ukrainos lyderio teigimu, karo situacija yra stabilizuota, išvaduota per tūkstantis gyvenviečių. Bet Lietuvos atsargos karininkas Aurimas Navys sako – situacija gerėja tik šalies pietuose, ten įtaką daro partizaniniai judėjimai. Nors tikėtina, kad pranašumas prieš okupantų artileriją būtų įgautas turint toliašaudės artilerijos šaudmenis.

Atsargos karininkas A. Navys sako, kad pirmosios kelios savaitės po to, kai Rusija ir Baltarusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, karinėms pajėgoms buvo sudėtingos, bet dabar situacija yra stabilizuota, išnaikinta dauguma minų iš daugumos gyvenviečių.

„Rusams sekasi tikrai blogiau, nei jie iš pradžių tikėjosi, o Ukrainos pietuose kai kur ukrainiečių kariai pakankamai sėkmingai pereina į kontrpuolimą“, – teigia A. Navys.

Ketvirtasis Ukrainos gynybos patariamosios grupės posėdis vyks Ramšteine. Ukrainos gynybos ministras, susitikimą aptaręs su Amerikos gynybos sekretoriumi, džiaugėsi, užsimindamas, kad yra tikimasi gerų naujienų.

„Manau, kad kalbama apie Amerikos žvalgybines pajėgas, kurios ir toliau teiks svarbią žvalgybinę informaciją Ukrainoje apie rusų pajėgų susitelkimo jėgas ir kitus kare svarbius dalykus. Taip pat yra nutekėjusi informacija, kad kai kurie politinio pasitikėjimo pareigūnai šneka, jog JAV tieks toliašaudės artilerijos šaudmenis, kurie gali siekti iki 300 km. Tai būtų nepaprastai svarbu, kai šiuo metu Rusijos artilerija dar turi pranašumą“, – įsitikinęs karininkas A. Navys.

Ukrainos kariai Donecke / Shutterstock.com nuotr.

Eksperto manymu, toliašaudės artilerijos šaudmenys daug ką pakeistų, mat dabar turimi Rusijos šaudmenys gali siekti taikinius iki 120 km. atstumu, o Ukrainos šaudmenys šiuo metu tesiekia 70 km. atstumą.

Nors A. Navys visiškai geromis prognozėmis dar nesidžiaugia, teigia, kad Rusijos karinė taktika išlieka ta pati, o ji pasiteisino ir kituose karuose.

„Rusijos okupacinės pajėgos ypač juda į priekį Ukrainos šiurės rytuose. Ukrainiečių gynėjai turėjo pasitraukti, kai Rusija sugriovė gynybinius įrengimus, visą miesto infrastruktūrą ir toliau tai tęsia. Kaip matome iš Ukrainos Pietų, vietiniai gyventojai, palikti okupuotose teritorijose, vykdo partizaninius judėjimus. Okupantai imasi veiksmų – išdegina žemes ir po truputį slenka į priekį“, – paaiškina karininkas.

Ukrainos lyderis sako, kad šalies pajėgos išlaisvino jau per tūkstantį gyvenviečių, bet okupuotų lieka per pustrečio tūkstančio. Visgi partizaniniai judėjimai yra reikšmingi, nes, anot karininko A. Navio, daugiausia jų susitelkę Ukrainos pietuose, dėl to ir išvaduotų gyvenviečių skaičius didžiausias yra ten.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainos kariai / AP nuotr.

Nors karas vyksta Ukrainoje, specialistas pataria neatsipalaiduoti ir Vakarų valstybėms. Sako, kad karo padarinius pajuto visi, o rudenį jų dar daugės.

„Rusija vykdo brutalų, grobikišką karą Ukrainoje, bet jos tikslas yra ne vien tik Ukraina, bet ir Vakarai. O hibridinio karo priemonės yra energetinės ir ekonominės, o ypač paveikus šantažas dujomis, dėl ko nerimauja Vakarų valstybės, tokios kaip Vokietija, Austrija, Olandija. Augančios kainos ir pasaulinė krizė yra Rusijos karo priemonės, kariaujant su Vakarais“, – pabrėžia A. Navys.

Specialistas A. Naivys pažymi, kad rudenį Lietuva gali sulaukti padidėjusio nelegalių migrantų skaičiaus, kaip hibridinio Rusijos karo dalies. „Vakarų visuomenės buvo įpratusios patogiai gyventi, o šios priemonės, kurias Rusija naudoja, sunkina gyvenimo sąlygas ir Rusija tuo naudojasi“, – aiškina atsargos karininkas.

Poalbio su karininku klausykite LRT RADIJO laidos „Lietuvos diena“ įraše.

Parengė Domantė Slavinskaitė.