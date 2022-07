Aplinkosaugininkai siekia uždrausti artėjantį paukščių medžioklės sezoną: kritikuoja, kad nėra jokios prasmės, tik pramoga

Nuo rugpjūčio 15 d. Lietuvoje oficialiai prasideda didžiųjų ančių, klykuolių, perkūno oželių, slankų medžioklė, dar po mėnesio – kuoduotųjų ančių, laukių. Gamtos mylėtojai kelerius metus mina Aplinkos ministerijos slenksčius, kad šių paukščių medžioklė būtų uždrausta.

VŠĮ „Gelbėkime čiurlius“ vadovas Audrius Daunoravičius teigia, kad pasikeitė trys aplinkos ministrai, o situacija dėl paukščių medžioklės liko tokia pati. Pasak gamtos mylėtojo, kai kurie paukščiai tesveria vos šimtą gramų, kaip pavyzdžiui perkūno oželis, tad kokia nauda jį nušauti.

„Taip pat yra tokie paukščiai kaip slankos, kurie irgi yra medžiojami, juos mėgsta medžioti užsienio turistai, bet medžiojant šiuos paukščius kartais yra sumedžiojami ir į raudonąją knygą patenkantys paukščiai“, – teigia A. Daunoravičius.

Didžiosios anties patelė / Mindaugas Urbonas/Wikipedia nuotr.

Jis sako, kad medžioti smulkius paukščius – tiesiog pramoga, kuri iš tikro yra žiaurus dalykas.

A. Daunoravičius, kaip ir kiti gamtos mylėtojai, teigia siekiantis, kad Aplinkos ministerija skirtų realų dėmesį paukščių medžioklei. Jo žodžiais, neužtenka vienadienių akcijų nueiti į mišką, nufotografuoti paukštį, įdėti į socialinius tinklus.

„Turime net tokį atvejį, kad paukštis stulgys buvo išmedžiotas iki visai kritinės ribos pelkėse. Tai galima įsivaizduoti, kokie yra medžioklės mastai, kurių mes nematome. Net pelkės tiesiog atakuojamos tam tikrų medžiotojų“, – teigia „Gelbėkime čiurlius“ vadovas.

Aplinkos ministerijos atstovė: medžiotojai žino, ką daro

Aplinkos ministro patarėja Aistė Žilinskienė teigia, kad saugomų gyvūnų, augalų sąrašą kasmet peržiūri Lietuvos raudonosios knygos komisija. Ir būtent ji sprendžia, ką įtraukti į saugomų sąrašą. Bet, pasak jos, tokio kriterijaus kaip paukščio dydis nėra. Vadinasi, nesvarbu, mažas ar didelis paukštis, medžioklei tai neturi jokios įtakos. Pasak A. Žilinskienės, pavyzdžiui, Maltoje, medžiojami net mažesni paukščiai nei šimtą gramų sveriantis perkūno oželis. Ar ministerija atsižvelgs į gamtos mylėtojų prašymus drausti kai kurių paukščių medžioklę, abejojama.

Aistė Žilinskienė / BNS nuotr.

„Visi medžiotojai tikrai žino tą sąrašą, kokių rūšių medžioti tikrai negalima, jie turi ir tam tikrą techniką, kuria stebi tuos paukščius ir turi apsispręsti, jeigu jiems kyla dvejonių, jie turėtų nemedžioti tų paukščių“, – sako aplinkos ministro patarėja.

Identifikuoti skrendančius paukščius beveik neįmanoma

Ornitologas Marius Karlonas teigia, kad pagrindinė paukščių medžioklės problema yra tai, kad sunku identifikuoti skrendančius paukščius būtent medžioklės metu.

„Kai kalba eina apie skrendančias antis, iš tikrųjų ne vienas profesionalus ornitologas, visą gyvenimą stebintis antis, tikrai retomis sąlygomis gali įvertint rūšį, jau nekalbant apie medžiotoją, kuris turi vos kelias sekundes prisitaikyti skrydžio metu ir šauti į tą paukštį“, – sako ornitologas.

Anot jo, dažniausiai medžiotojai tik nušovę pamato, kas išties pateko į jų taikinį. Ornitologas sako, kad medžioti mažus, daugeliui niekada net nematytus paukščius nėra jokios prasmės, tik pramoga.

„Jeigu kalba eina apie tilvikinius paukščius, perkūno oželius, slankas, tai ten išvis tos mėsytės pavalgyt tikrai nėra. Pigiau kainuoja nusipirkti mėsos nei tą šovinį“, – įsitikinęs M. Karlonas.

Medžioklė / BNS nuotr.

Be to, jo teigimu, perkūno oželius labai lengva sumaišyt su kita labai reta rūšimi oželiu nykštuku, kuri irgi tik retas ornitologas gali skrendantį identifikuoti.

Medžioklė – tai lietuviška tradicija

Medžiotojų sąjungos vadovas Raimondas Ribačiauskas teigia, kad, pavyzdžiui, perkūno oželių per sezoną sumedžiojama vos keletas. Daugiausia pajūrio regione. Be to, pasak R. Ribačiausko, Lietuvoje juos medžioti nėra populiaru, yra nedaug medžiotojų, kurie išvis specializuojasi jų medžioklėje, nes pataikyti į šį mažą paukštį labai sudėtinga.

„Lietuvoje iš paukščių populiariausia didžiųjų ančių medžioklė, kai kuriuose regionuose rengiamos ir šventės prasidedant šiai medžioklei“, – pasakoja R. Ribačiauskas.

Jo teigimu, medžioklė – neatsiejama ir lietuvių tradicijų dalis, kad svarbu ne tik kažką sumedžioti, bet ir kartu pabūti, pabendrauti.

Miškas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Medžiojant paukščius, nyksta kiti gyvūnai

„Visa gamta kaip ta domino grandinė, rūšys nyksta ne po vieną. Sakykim, viena rūšis yra susijusi su tam tikra ekosistema, minta tam tikrais gyvūnais, sukuria tam tikras buveines“, – pasakoja ornitologas M. Karlonas.

Ir pateikia pavyzdį.

„Žąsys perėdamos nugano tam tikras pievas, sukuria buveines tilvikiniams kai kuriems paukščiams ir panašiai. Prarasdami tuos gyvūnus mes kartais prarandame ir kitus gyvūnus“, – sako ornitologas.

Prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo uždrausta medžioti kurapkas. Bet jau tada buvo sunaikinta 90 proc. jų populiacijos. O būtent kurapkos sulesdavo daug erkių, kitų pavojingų vabzdžių.