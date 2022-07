Laikini trikdžiai: pasą užsisakyti galėsite tik užsiregistravę iš anksto, eilės driekiasi ir regionuose

Dėl rekordiškai padidėjusio klientų srauto laikinai keičiama pasų išdavimo tvarka. Iki rugpjūčio 22 dienos užsisakyti pasą visur Lietuvoje bus galima tik užsiregistravus iš anksto. Gyvos eilės galimybė išlieka Vilniaus miesto skyriuje pasiimti pasą ypatingos skubos tvarka. Asmens dokumentų išrašymo centras dėl sutrikusių tiekimo grandinių visame pasaulyje negauna reikiamo kiekio papildomai užsakytų pasų blankų.

Vilniuje prie Migracijos departamento eilės nemažėja visą dieną. O pirmadienį čia atėję gyventojai sužinojo ir apie pasikeitimus – pageidaujantiems gauti pasą laikinai sustabdytas aptarnavimas gyva eile.

„Per kompiuterį norėjome užsiregistruoti, bet sako jau nėra vietų, tik rugpjūčio mėnesiui. Atėjom laukt stovėt, kaip visi žmonės“, – sako LRT kalbintas vyras.

„Aš užsiregistravus internetu, viskas puiku. Tai minutei, kur užsiregistravus, tai ir nueisiu“, – sako kita pašnekovė.

„Reikia kompiuterio, interneto, iš kur pas mane internetas? Aš kaime gyvenu“, – nepatenkintas kitas LRT kalbintas vyriškis.

Gyvos eilės galimybė išlieka tik Vilniaus miesto skyriuje, norintiesiems užsisakyti pasą ypatingos skubos tvarka, tai yra tą pačią dieną. Čia reikia atvykti iki 12 valandos, ir po pietų pasas jau bus pagamintas. Bet tai atsieis 190 eurų. Kai paso išdavimas įprastai kainuoja 43 eurus.

„Registracija dabar tikrai yra sudėtinga, šiuo metu galima užsiregistruoti tik rugpjūčio 10-11 dienai. Visą laiką reikia stebėti registraciją, nes yra tokių piliečių, kurie tiesiog atšaukia registraciją ir atsilaisvina tos vietos. Nebūtinai, jeigu aš gyvenu Vilniuje, turiu nuvykti į Vilniaus skyrių ir užsakyti pasą, – galima nuvykti ir į kitą miestą“, – teigia Migracijos departamento direktorės pavaduotoja Lucija Voišnis.

Migracijos departamentas / Migracijos departamento nuotr.

Tačiau tikėtis, kad regionuose eilių nėra – neverta. Alytaus migracijos skyriaus atstovė teigia, kiekvieną rytą jau lauke prieš darbo pradžią lūkuriuoja apie dvi dešimtis žmonių. Per dieną atvyksta iki šimto ir daugiau. Situacija ne ką geresnė ir Alytaus padaliniuose.

„Antplūdis, taip. Į Prienų nutolusią darbo vietą pagrinde kreipiasi asmenys iš Kauno, į Varėnos nutolusią darbo vietą Vilnius, Šalčininkai, Trakai“, – sako Alytaus migracijos skyriaus patarėja Jovita Petkevičienė.

Asmens dokumentų išrašymo centras šiemet jau išrašė tiek pasų, kiek pernai per visus metus. O rekordas pasiektas vasario pabaigoje, kai per vieną dieną teko išrašyti šešis tūkstančius. Paprastai per dieną išrašoma daugiau nei po du tūkstančius pasų. Tačiau centras susiduria su problemomis.

„Mūsų darbo pajėgumai yra pakankami, tačiau mūsų gamintojai nespėja taip greitai persiorientuoti į mums reikalingus kiekius, kadangi visų pirma pasaulyje yra sutrikusios tiekimo grandinės, antra yra puslaidininkių krizė, kadangi mūsų asmens dokumentai yra biometriniai, jie turi elektroninę laikmeną, kuri turi būti įmontuota į dokumentą“, – aiškina Asmens dokumentų išrašymo centro (ADIC) direktoriaus pavaduotojas Andžejus Kudalevas.

Lietuvos Respublikos pasas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Tvarka keičiasi tik dėl pasų. Asmens tapatybės kortelės ir toliau bus išduodamos įprasta tvarka: tiek gyva eile bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame padalinyje, tiek iš anksto rezervavus apsilankymo laiką ir vietą.