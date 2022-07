Teisininkas apie nelegalių migrantų sulaikymus: vyriausybė to nevadino sulaikymu, o ES teismas pasakė – tai sulaikymas“

ES Teisingumo teismui paskelbus, kad Lietuvos vykdoma migrantų politika prasilenkia su bendrijos teise, opozicijos Seime atstovas Vytautas Bakas reikalauja vidaus reikalų ministrės pasitraukimo. Ministrė sako, migrantų iš Baltarusijos antplūdis – Minsko režimo hibridinė ataka, tad Lietuva turi gintis ir nuo savo sprendimų neatsitrauks.

Per metus būta dienų, kai kirsti Lietuvos sieną bandyta 500 kartų. Būta, kai nė karto.

O bandančius sieną kirsti pasitinka perspėjimas arabų kalba, kad bus grąžinti. Ir paaiškinimas, kaip patekti legaliai. Per metus į Lietuvą neįleista daugiau kaip 10 tūkst. žmonių.

Vidaus reikalų ministrė sako, nelegalų antplūdį pavyko suvaldyti.

„Mes turėjome užtikrinti mūsų valstybės nacionalinį saugumą. Ir kartu neprasilenkti su žmogiškumu“, – sako Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Agnė Bilotaitė / Fot. J. Stacevičius/LRT

Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė, kad Lietuvos vykdoma migrantų politika prasilenkia su Bendrijos teise.

Anot teismo, migrantų apgręžimo politika neteisėta, nepaisant ekstremalios situacijos. Anot teismo, užsieniečiams negalima užkirsti kelio prašyti prieglobsčio, vien todėl, kad sieną jie kirto nelegaliai.

Mykolo Romerio universiteto docentas, advokatas Laurynas Biekša pažeria nemažai kritikos Vyriausybės politikai

„Tokio dalyko, kad dėl saugumo mes žmones išstumiam, tai yra nenormalu. Ir kitas dalykas, vyriausybė sakė, kad dėl saugumo, vien dėl to, kad jie atvyko be dokumentų mes juos visus sulaikėm ir to net nepavadinom sulaikymu, vyriausybė to nevadino sulaikymu, tai Europos Sąjungos teisingumo teismas pasakė – tai sulaikymas“, – pabrėžia teisininkas

Seimo Žmogaus teisių komiteto nario Vytauto Bako teigimu, kad migrantų krizė negilėtų, reikia pokyčių Ministrų kabinete.

„Vidaus reikalų ministrė turi atsistatydint, ji sukūrė tokią situaciją, kurioj nebegali elgtis kitaip.Ji sukūrė baimės, neapykantos atmosferą, tuos metus lydėjo tokia ksenofobinių nuotaikų kurstymas visuomenėje“, – aiškina V. Bakas.

Ministrė sako nematyti ženklų, kurie leistų atsitraukti nuo savo sprendimų.

Migrantai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Europai teko pirmą kartą susidurti su ataka, kai buvo panaudoti gyvi žmonės. Tol, kol Baltarusijos režimas naudos šitokią spaudimo priemonę, mes ginsimės, Lietuva ginsis. Ir tikrai tęs neteisėtų migrantų neįleidimo politiką“, – į kritiką atsakė A. Bilotaitė.

Pirmadienį tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Amnesty international“ paskelbė griežtą kritiką Lietuvos migrantų centrams.

Teisininkai sako, tai, kad Lietuva metus sistemingai tęsia teisės pažeidimus, gali priversti Europos Komisiją rimčiau pasižiūrėti į situaciją. Briuselis gali pradėti pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, tai yra ne tik nurodytų pataisyti savus teisės aktus, kad jie neprieštarautų europiniams, bet ir nustatyti piniginę sankciją – baudą.

„Šiuo atveju žalos yra padaryta labai daug. Daug yra užsieniečių, iš kurių atimta prieglobsčio teisė. Taip pat yra žalos padaryta užsieniečiams, kurie buvo sulaikyti. Tai kaip ir pagal kokius kriterijus bus apskaičiuota žala, aš negaliu pasakyt. Bet, jeigu reiktų mano nuomonę pasakyt, aš manau, kad žala čia galėtų būt ir labai didelė“, – akcentuoja L. Biekša.

Migrantai / Asociatyvi / T. Biliūno/BNS nuotr.

Seimo narys V. Bakas sako, dabar, migrantams atsivėrus keliui bylinėtis su Lietuva, gresia šimtamilijoniniai ieškiniai, dėl tarptautinių skandalų Lietuva gali būti nublokšta į trečiojo pasaulio šalių lygį.

Tačiau teisininkas abejoja masinių ieškinių pasipylimu. Sako, migrantai nesiteisia ne todėl, kad nemato pažeidimų, o todėl, kad jiems sunku rasti advokatą, pereiti teismus čia ir pasiekti Strasbūrą.