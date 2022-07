Šimonytės ir Čmilytės-Nielsen apsaugos atsisakymas virs tik didesniu galvos skausmu? Įžvelgia daugiau grėsmių, o išlaidos tik augs

Seimui palaiminus premjerės Ingridos Šimonytės ir Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen iniciatyvą atsisakyti joms taikomos apsaugos visą parą, anksčiau valstybės vadovus saugojęs parlamentaras Virgilijus Alekna perspėja – šis sprendimas gali sukelti papildomų grėsmių Vyriausybės ir parlamento vadovėms. Liberalui pritaria ir saugos tarnybos „Ekskomisarų biuras“ vadovas Vytautas Labeckas – anot jo, tokie sprendimai ne tik gali sukelti papildomų galvos skausmų pareigūnams, bet ir nepasiekti vieno iš keltų tikslų – sutaupyti valstybės lėšų.

Šią savaitę Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias Vadovybės apsaugos tarnyba (VAT) ir toliau saugos prezidentą 24 valandas per parą, o kiti vadovybei priskiriami asmenys, tarp kurių ir premjeras bei Seimo pirmininkas, bus saugomi užsienio vizitų, oficialių susitikimų metu ir kai vykdys funkcijas, dėl kurių jiems skirta apsauga.

Taip pat numatoma, kad kilus grėsmei šių asmenų saugumui, jie gali būti saugomi ir kitu laiku. Tuo metu visų vadovų gyvenamoji vieta būtų toliau saugoma 24 valandas per parą.

VAT tokiems pakeitimas nepritaria, mat, anot tarnybos, pakeitus premjero ir Seimo pirmininko apsaugos tvarką, atsirastų grėsmių šių asmenų saugumui bei kiltų neaiškumų, kaip reikėtų praktikoje įgyvendinti priimtus pokyčius.

Iki šiol buvo numatyta, kad VAT saugo šalies vadovybę 24 valandas per parą. Vadovybei priklauso prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas ir šias pareigas laikinai einantys asmenys.

Ingrida Šimonytė / BNS nuotr.

Kalba ir apie privatumą, ir apie pinigų taupymą

Seimo pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, kalbėdama apie iniciatyvą atsisakyti visą parą trunkančios apsaugos, tikino, kad Lietuvoje pirmųjų asmenų valstybėje apsauga yra viena iš griežčiausių Europoje. Be to, anot jos, tokio lygio apsauga reikalauja ir nemažai valstybės lėšų. Dėl to, pasak parlamento vadovės, saugojimo tvarkos pakeitimas leistų sutaupyti valstybės lėšų.

V. Čmilytė-Nielsen tikino, kad atsisakius visą parą trunkančios apsaugos, didelių pokyčių nebūtų, tačiau, kaip svarstė parlamento vadovė, po darbo nueiti iki parduotuvės ji ar premjerė galėtų ir be palydos.

„Iš esmės pasikeistų labai nedaug, nes numatoma tik tai, kad laisvu nuo darbo laiku žmogus galėtų nebūti nuolat saugomas vertinant grėsmių lygį. Jeigu būtų manoma, kad grėsmės yra didelės, tai ir režimas būtų atitinkamas. Sakyčiau, kad svarbių, labai didelių pasikeitimų nebūtų, bet, žinoma, nueiti su vaiku į polikliniką ar pieno nusipirkti į parduotuvę po darbo valandų galima būtų ir vienam žmogui“, – kalbėjo Seimo pirmininkė.

Panašiai šią iniciatyvą argumentavo ir ministrė pirmininkė I. Šimonytė. Anot jos, reikalavimas Seimo ir parlamento vadovus saugoti visą parą yra perteklinis ir neracionalus. Be to, anot jos, dabartinis teisinis reguliavimas neleidžia minėtiems asmenims bent dalį paros likti be pareigūnų.

„Jeigu aš norėčiau išsivesti šunį už Turniškių teritorijos ribos į mišką, tai reikėtų, kad mane jau lydėtų palyda, nors apsaugos žmonės mane gali matyti per tvorą“, – stebėjosi I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / BNS nuotr.

„Tokių situacijų gyvenime, kai koks nors noras atsiranda ir tai nėra paskelbta darbotvarkėje, tos rizikos, manau, yra minimalios, jų yra. Man atrodo, kad tai būtų ir mums su Seimo pirmininke, ir Vadovybės apsaugos tarnybai tiesiog racionalus resursų naudojimas“, – tikino premjerė.

Perspėjo apie papildomas grėsmes

Liberalų sąjūdžio narys, parlamentaras, buvęs VAT pareigūnas V. Alekna neslėpė nepalaikęs V. Čmilytės-Nielsen ir I. Šimonytės siūlymo atsisakyti premjero ir Seimo pirmininko apsaugos visą parą.

Anot jo, paroje atsiradus laikui, kai pirmieji valstybės asmenys nebūtų saugomi, informacija apie tai gali nutekėti, o tai reiškia, kad premjerei ir Seimo pirmininkei gali kilti pavojus.

„Reikėtų iš principo apsispręsti, ar reikia saugoti, ką reikia saugoti, ką daryti, kad tie žmonės būtų saugūs, ar tik saugotume iš dalies, bet tokiu atveju saugojimas netenka iš viso prasmės, nes atsiranda tarpai, kai asmuo gali būti nesaugomas, informacija gali paplisti ir tada iškyla didelis pavojus saugomiems asmenims. Čia trūksta logikos“, – LRT.lt teigė V. Alekna.

„Jeigu mes, valstybė, sakome, kad mums yra svarbus mūsų pirmųjų asmenų saugumas, tai turime tai maksimaliai užtikrinti“, – pridūrė parlamentaras.

V. Alekna teigė, kad VAT pareigūnai, suvokdami savo atsakomybę dėl premjero ir Seimo vadovo saugumo, turės ir tais momentais, kai šie asmenys neis savo pareigų, užtikrinti, kad jiems nieko blogo neatsitiktų. Dėl to, anot pašnekovo, vargu, ar priimtos įstatymo pataisos leis sutaupyti valstybės lėšų.

Virgilijus Alekna / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kas atsakys, jeigu kas nors nutiks pirmiesiems asmenims ir pareigūnų nebus šalia? Čia yra atsakomybės klausimas. Pareigūnai turės vis tiek kažkaip prisiimti atsakomybę. Tad manau, kad pareigūnai vis tiek bandys kitais metodais užtikrinti pirmųjų asmenų saugumą, ir tai nebus pigesnės priemonės – kalbu apie stebėjimą nuotoliniu būdu, pasitelkus išmaniąsias technologijas“, – dėstė V. Alekna.

Politikas neslėpė, kad dirbamas VAT, saugodamas pirmuosius valstybės asmenis, sugebėdavo su jais susitarti ir sutekti jiems privatumo tam tikrose situacijose. Tad, kaip teigė V. Alekna, viskas priklauso nuo VAT pareigūnų ir saugomų asmenų tarpusavio ryšio, geranoriškumo.

„Būdavo įvairiai. Žmogiškumas yra, žmogiški santykiai yra. Galimybių tikrai yra, bet vis tiek tu bet kokiu atveju lieki atsakingas už to žmogaus saugumą. Tavęs gali kažkur nebūti, bet dedi visas pastangas, kad nieko blogo nenutiktų. Man su saugomais asmenimis tikrai nebūdavo jokių nesusipratimų, kad prašytų, jog pareigūnų nebūtų. Abipusis ryšys buvo geras“, – atviravo V. Alekna.

Nepritaria, kad pavyks sutaupyti valstybės lėšas

LRT.lt kalbintas saugos tarnybos „Ekskomisarų biuras“ vadovas V. Labeckas tikino, kad atsisakius visą parą trunkančios Seimo pirmininko ir Vyriausybės vadovo apsaugos, šių asmenų gyvenamosios vietos vis tiek bus saugomos 24 valandas per parą. Iš esmės, anot pašnekovo, paroje gali atsirasti apie 3–5 valandų tarpas, kai minėti asmenys formaliai nebus saugomi VAT pareigūnų.

Vis dėlto, kaip pastebi V. Labeckas, įstatyme palikta nuostata, pagal kurią premjeras ir Seimo pirmininkas galėtų būti saugomi ir tada, kai nevykdo pareigų, nes yra reikalas. Anot jo, tai reiškia, jog VAT pareigūnams kyla daugiau papildomų užduočių, tarp kurių – identifikuoti, ar tuo laikotarpiu, kai saugomi asmenys neitų pareigų, jiems nekyla kažkokia grėsmė.

„Šis įstatymo pakeitimas kalba apie laikotarpį nuo 17 val. iki maždaug 22 val., kai grįžtama namo. Tuo metu esi nesaugomas, o tada, atvykęs į namus, vėl esi saugomas VAT vyrų, bet techninėmis priemonėmis. Tada ryte vėl važiuojam į darbą ir ten premjerė, Seimo pirmininkė yra saugomos.

Gitanas Nausėda, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Ingrida Šimonytė / L. Balandžio/BNS nuotr.

Aš matau, kad VAT dabar numesta didesnė atsakomybė, nes jie dabar turi spręsti, kiek kyla grėsmių, ar kyla grėsmė, kur, kaip, nes palikta nuostata, kad, jeigu kyla grėsmė, asmenis reikia saugoti. Tai pareigūnai turės spręsti, ar, pavyzdžiui, rytoj vakare premjerei vienai išeiti į koncertą yra saugu, ar nesaugu, ar jai reikia skirti apsaugą, ar nereikia. Man atrodo, tai yra didesnė atsakomybė“, – aiškino „Ekskomisarų biuro“ vadovas.

V. Labeckas tvirtino nemanantis, kad I. Šimonytė ir V. Čmilytė-Nielsen tuo metu, kai nebūtų saugomos, būtų stebimos joms nežinant. Vis dėlto jis kartojo, kad VAT pareigūnams teks didesnė atsakomybė negu iki šiol, nes jiems reikės kiekvieną kartą spręsti, ar saugomi asmenys gali tam tikrą laiką būti nesaugomi.

„Ekskomisarų biuro“ vadovas ragino imti pavyzdį iš buvusių šalies vadovų, kurie yra pripratę, kad yra visada saugomi.

„Pažiūrėkime į kitus pavyzdžius – buvusius valstybės vadovus Lietuvos Respublikos prezidentus. Jiems dažniausiai skiriamas vienas apsaugos žmogus, kuris yra ir asmens sargybinis, ir vairuotojas. Nei jis labai krenta į akis, nei trukdo“, – kalbėjo pašnekovas.

Vadovybės apsaugos departamento darbuotojas / BNS nuotr.

V. Labeckas, kaip ir V. Alekna, tvirtino manantis, kad 24 valandas per parą trunkančios Seimo pirmininko ir Vyriausybės vadovo apsaugos atsisakymu vargu ar pavyks sutaupyti valstybės lėšų.

„Nemanau, kad susitaupys pinigų, jeigu dar nekainuos brangiau. Visi galime įsivaizduoti šitų žmonių darbo grafiką, jis keičiasi ir, jeigu susiplanavai, kad viena iš vadovių baigia 17 val. darbą, neturi pamainoje apsaugos žmonių, bet, jei netikėtai atsiranda koks nenumatytas susitikimas ar kažkas, reikia papildomai kviesti apsaugos žmones, tai kainuos daugiau, nes galima ir viršvalandžius skaičiuoti“, – aiškino V. Labeckas.

LRT.lt kreipėsi į VAT, tačiau tarnybos atstovai teigė, kad Seimo priimtų pataisų dėl premjero ir Seimo pirmininko apsaugos nekomentuos.