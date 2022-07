Tarptautinę kompaniją Kristina išmainė į egzotiškiausią darbą Lietuvoje – tapo kopų „reindžere“, o kasdien nueina ir po 30 kilometrų

30 kilometrų pėsčiomis smėlynais ir miškais, svilinanti vasaros kaitra, daugybė pakalbintų žmonių ir kompaniją palaikantis jūrinis erelis – taip atrodo Kuršių nerijoje dirbančių kopų sargų kasdienybė. Iš Vilniaus į Neringą būtent dėl šio darbo atvykusi Kristina Gruodytė nesigaili nusprendusi palikti darbą sostinėje ir bent keliems mėnesiams persikelti gyventi labai arti gamtos, mat jaučia, kad kopų „reindžerių“ darbas yra prasmingas – iki šiol nemažai žmonių dėl gražios asmenukės ar trumpesnio kelio iki vandens žengia už apsauginių tvorelių ar čiuožia nuo Parnidžio kopos ne nesusimąstydami, ką tai reiškia UNESCO saugomam gamtos kampeliui.

Daugiau nei dešimtmetį Vilniuje gyvenusi Kristina jau mėnesį leidžia kitame Lietuvos krašte – saugo Neringos kopas. Dėl šios veiklos jauna moteris nusprendė palikti darbą tarptautinėje kompanijoje ir imtis Neringos kopų sargės arba, kaip mėgstama pavadinti, kopų „reindžerės“ darbo.

„Kopų sargai – egzotiškiausias darbas Lietuvoje. Bent jau aš taip spėčiau. Vieni vadina kopų „reindžeriais“. Užsieniečiai taip vadina. Artėjant vasarai jautėsi, kad gal ir po visų karantinų, pasaulyje vykstančių dalykų, norisi pakeisti vietą kol yra galimybė išbandyti kažką“, – sako Kristina.

Kopų sarge Kuršių nerijoje dirbanti Kristina Gruodytė / Asmeninio archyvo nuotr.

Išmėginti save kopų sargės vaidmenyje Kristinai pasiūlė bičiulis, kuris šį darbą buvo dirbęs anksčiau. Moteris sako nesigailinti sprendimo, kuris tuo pačiu yra ir pokytis gyvenime ir iššūkis.

„Aš toks žmogus, kuris gali išgyventi įvairiomis sąlygomis. Galvojau, bus išbandymas, kadangi kainos kyla, viskas nežmoniškai brangsta, o atlyginimas čia yra, įvardyčiau, labiau jaunesniam žmogui, studentui. Man jau greitai bus 31-eri, bet aš pamaniau, pasidarysiu iššūkį ir pabandysiu išgyventi iš to atlyginimo ir dar Vilniuje mokėti buto nuomą, nes čia suteikia apgyvendinimą. Pagalvojau, kad pinigai pinigais, bet pagyventi kelis mėnesius Neringoje ir gauti atlygį už tai, ką tu mėgsti – vaikščioti ir bendrauti su žmonėmis, edukuoti, kiek įmanoma – man atrodė verta“, – dėsto pašnekovė, kuriai yra tekę keliauti ir dirbti užsienyje, tačiau toks persikėlimas į Lietuvos pajūrį – nauja patirtis.

LRT.lt kalbinama Kristina su šypsena klausia: ar dažnas darbas suteikia galimybę įprastą dieną vaikščioti pajūryje, grožėtis gamta ar pasižvalgyti po audros į krantą išmestų gintarų?

Kai kurie atvykėliai spjauna į saugomas teritorijas: žino, kad pažeidžia taisykles, bet nesustoja blogai elgtis

Kopų sargai Kuršių nerijoje dieną leidžia gausiai lankomuose saugomuose objektuose – Naglių rezervate arba prie Parnidžio kopos – bendrauja su ten atvykusiais žmonėmis, atsako į jiems kylančius klausimus, kaip reikia elgtis tose vietose, kur jie yra, mat siekiama kuo ilgiau išsaugoti Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančias vertybes.

„Poilsiautojų būna labai įvairių. Žmonės mus tikrai atpažįsta pagal aprangą ir tam tikrą amuniciją, tai tas palengvina darbą. Kai vaikštai su žiūronais, švilpuku, marškinėliais, kepuraite su parko logotipu, tada kai kurie žmonės yra linkę pakalbinti, parodyti kažką pirštu ir sakyti, jog kodėl čia kažkas kažką saugo, kodėl kažkas vaikšto ir pan. Tada aš mėgstu užvesti pokalbį, atsakyti, kodėl mes čia, pasikalbėti, kokia mūsų užduotis ir kokia poilsiautojų atsakomybė. Yra ir kitų poilsiautojų, kurių dėmesį reikia atkreipti jau panaudojant tas mūsų priemones“, – sako kopų „reindžerė“.

Pasak Kristinos, vis dar nestinga poilsiautojų, kurie nepaiso tam tikrose zonose vaikščioti draudžiančių ženklų arba apsaugines tvoreles perlipa vien dėl išskirtinės asmenukės ir nesusimąsto, kokį poveikį išskirtinei Kuršių nerijos gamtai daro tokie poelgiai.

„Išmindomi augalai, kurie padeda išlaikyti tam tikrą kraštovaizdį ir smėlį ten, kur reikia. Nučiuožus Parnidžio kopos šlaitu ar užlipus juo, sujuda beveik tonos smėlio ir neatitaisomai kažkas pasikeičia. Tam tikros gyvūnų rūšys gyvena šiose vietose ir jiems svarbu, kad mes palaikytume gyvybę, nelakstytume ten, kur prašoma nelakstyti. Tai tas darbas toks ir yra – kažkam sušvilpti, kažką gražiai sudrausminti ir paaiškinti“, – apibūdina Kristina.

Sudrausminti poilsiautojai teisinasi įvairiai, tačiau bendrai situaciją pašnekovė apibūdino kaip tokią, jog žmonės supranta, jog elgiasi negerai, tačiau savo darbą tęsia. Dažnai žmonės teisinasi nepastebėję riboženklių arba pripažįsta, kad ženklą matė, tačiau nusprendė, jog verta jo nepaisyti ir sutrumpinti kelią iki pamario, kiti susigėsta, atsiprašinėja.

„Matai per žiūronus, kad kiti perlipa ženklą ir eina savo keliu, o pasiteisinimas būna: aš tik vienas, greitai, tik su vaikais, daugiau taip nedarysiu. Tačiau tas „vienas“ gal tik per pusvalandį pagautas vienas, o per dieną kiek, o per sezoną? Tada išeina šimtai, tūkstančiai tokių, kurie galvoja, kad tik jis čia greitai nubėgs. O smėlis, augalai, gyvūnai išsibalansuoja“, – pastebėjo Kristina.

Tiesa, kopų sargė sako piktų replikų iš sudrausmintų žmonių neišgirsta, tačiau pasitaiko, jog ir kai kurie, kaip galima suprasti vietiniai, mano, jog jiems galioja kitos taisyklės, mat atšaunama: mes žinome, mes visada taip darome.

Išskirtiniame gamtos kampelyje nesibodi palikti šiukšlių

Kristina džiaugiasi per pirmąjį darbo mėnesį įsitikinusi, kad yra daugybė sąmoningų ir draugiškų žmonių, kuriems iš tiesų rūpi gamta, tačiau yra ir nemaža dalis tokių, kurių elgesys rodo, kad kopų sargai bus reikalingi ir ateityje.

„Nidoje, aplink Parnidžio kopą, ryte, kai pradedi darbą, randi aplink suoliuką butelių nuo vaisvandenių ar nebūtinai, plastikinių puodelių į pan., nors šiukšlių dėžės nėra taip toli. O tos menkos šiukšlės yra lengvos – vėjas pučia pirmyn ir atgal jas, tad surankioti iš kopų vėliau būna sunku. Žmonės, atšventę ar pailsėję pamiršta po savęs susirinkti“, – sakė kopų „reindžerė“.

Pašnekovė pasakojo, kad pažintiniu Naglių rezervato taku žengti besirengiančiuosius, kurie rankose nešasi kavos puodelį ar kitą panašų daiktą, kurio pasivaikščiojimo metu gali prireikti atsikratyti, įspėja, jog take šiukšlių dėžių nėra ir paprašo nešiukšlinti, tačiau anaiptol ne visi įspėjimo paiso.

„Bet kai kurie ateina su kava ir nepasaugo kažkaip – tai dangtelį nupučia į kopas jiems, kur negalima eiti susirinkti, tai randi tą kavos puodelį, bent jau kažkiek atsakingai, pripiltą smėlio ir paliktą kažkur stovėti tako krašte. Kažkaip susimoki už bilietą, esi rezervate, taisyklės aiškios ir gražios su paveiksliukais – nerūkyti, nešiukšlinti, šunį vesti su pavadėliu, tačiau tas ledų pagaliukas ar puodelis kažkaip tą pusvalandį graužia kišenę ir negali panešti iki išėjimo“, – apie liūdną tendenciją pasakojo Kristina.

Kasdien – po keliasdešimt kilometrų pėsčiomis ir prieš darbą pasitinkantis sparnuotas draugas

Neabejotina, kad vienas iš kopų sargo darbo privalumų yra daugybė laiko gryname ore ir judėjimas. Pašnekovė skaičiuoja, kad dirbdama pėsčiomis sukaria vidutiniškai apie 25–30 km.

Tiesa, visą dieną leisdami laiką lauke kopų reindžeriai turi rasti būdų apsisaugoti nuo jau kurį laiką alinančios kaitros, kuri, kaip įspėja medikai, gali būti pavojinga sveikatai.

Kristina pasakoja Neringos smėlynuose ir miškuose pritaikiusi Stambule įgytą patirtį.

„Karštis lauke didelis, būnant tarp kopų kartais jausmas būna lyg 50 laipsnių karščio. Aš asmeniškai bandau praktiką, kurią prieš 10 metų išbandžiau gyvendama Stambule, Turkijoje, kur visi geria tą gražią rausvą arbatą karštą iš turkiškų stiklinaičių. Praktika yra tokia: kai lauke yra labai karšta, reikia gerti karštą gėrimą, karštą arbatą ir pačiam. Nors atrodo keista, nes norisi ledukų ir pan., tačiau būtent taip organizmas sušyla iš vidaus ir tada kontrastas su lauku yra mažesnis. Tada būna lengviau. Vakar ir žygiavau Nidoje kopose su buteliu vandens ir gertuve karštos arbatos“, – paaiškino Kristina.

Be to, kopų sargai kasdien apeina dideles teritorijas, tad kaskart priėjus prie jūros, kai tik galima, jie bendra į vandenį ir taip atsivėsina.

Pirmasis mėnuo saugant Kuršių nerijos kopas, pasak Kristinos, pralėkė labai greitai. Per šį laiką pavyko netgi tam tikra prasme prisijaukinti laukinę gamtą. Kopų sargei pavyko netgi užmegzti savotišką draugystę su jūriniu ereliu.

„Naglių gamtiniame rezervate, mokomajame take yra graži jūrinių erelių pora ir aš, kai pradedu darbą ten, jeigu sėkminga diena – pamatau vieną iš tų erelių labai tikslioje vietoje dažniausiai. Man, kaip tyčia, jis visada sėdi, laukia ir stebi. Aš sakau, kad jis mano pamainos draugas ir žmonėms papasakoju, kad štai šiandien erelis sklando, skraido, tupi – dairykitės. Žmonės pareina, praėję taką ir giriasi, kad nufotografavo, kaip erelis skraido virš jų, kaip džiaugėsi vaikai. Tada aš bėgu taku, einu, žiūriu ir man jis vis tiek tupi savo „poste“. Aš jo per mėnesį skraidančio dar nemačiau. Visi mato jį skraidant, o aš – jį budint“, – linksmai pasakojo Kristina ir pridūrė, jog viliasi, kad iki vasaros pabaigos dar spės pamatyti ir skraidantį sparnuotą savo pamainos draugą.

Norėtų išsaugoti Neringos, kaip gamtos oazės, veidą be papildomai atvežtų šiukšlių ir triukšmo

Jau kurį laiką tiek vietiniai, tiek kai kurie atvykstantieji į Neringą pastebi, kad šis kurortas smarkiai keičiasi. Itin akcentuojama, kad Nida, kuri anksčiau buvo ramaus poilsio gamtos apsuptyje oazė, kasmet tampa vis triukšmingesnė ir chaotiškesnė.

Kristina sako, kad jai asmeniškai, šis kraštas vis dar yra labiau asocijuojasi su gamtos oaze, o ne jaunimo dūzgių kurortu, mat saugomose teritorijose dėmesys pirmiausia skiriamas gamtinėms vertybėms, tačiau pašnekovė pripažįsta, kad kai kurios tendencijos pačioje Nidoje – kelia klausimų.

Pašnekovė neslepia, kad kartais būnant Nidoje apima jausmas, jog kažkam norisi sutalpinti labai daug į vieną nedidelį kraštą.

„Tos bokso kriaušės prie kelio, spalvoti vandens dviračiai, man atrodo „įdomiau“. Aš manau, kad čia yra tokia slidi riba – norisi žmones pakviesti į kraštą, kuris yra labai turtingas ir gražus, kur yra ir miško, ir smėlio, ir jūros, ir marių, bet tada kitiems atvykus norisi nepamiršti ir savo miesto įpročių. Man atrodo, kad gal reikėtų labiau pasaugoti šį kraštą ir jeigu labai norisi naktinėti su daug festivalių ir pramogų įvairiausių, tai galima panaktinėti kitur, o čia galima pasidžiaugti tuo, kas jau yra be papildomai atneštų šiukšlių, triukšmo, pramogų, kurios yra kituose kurortuose“, – sako Kristina.