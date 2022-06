Sinoptikė apie savaitės orus: vietomis toliau vargins 33 laipsnių kaitra, lydima škvalo ir krušos

Karščio banga ne tik įsitvirtino Lietuvoje, bet ir nukeliavo toli į šiaurinius Suomijos rajonus, kur termometrai taip pat fiksuoja 30 laipsnių kaitrą, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) direktoriaus pavaduotoja Vida Ralienė. Pasak jos, tokia aukšta oro temperatūra Europos Šiaurėje yra išskirtinė, o rytoj, penktadienį, čia gali būti fiksuojama tokia aukšta temperatūra, kokios dar ten nebuvo pasitaikę. O štai Lietuvoje atokvėpio nuo kaitros sulauksime jau sekmadienį.

Šiandien pasibaigsiantis birželis į Lietuvą nešė labai kontrastingus orus, sako V. Ralienė. Pasak jos, pirmąją mėnesio pusę visi keiksnojo vėsius ir lietingus orus, o paskutinės dvi savaitės pranoko daugumos lūkesčius – vis dažniau pasigirsta nuogąstavimų, kad jau per karšta ir per daug tvanku. „Pirmasis ir antrasis birželio dešimtadieniai labai nedaug skyrėsi nuo vidutinės daugiametės orų temperatūros. Pirmasis buvo vos keliomis dešimtosiomis laipsnio šiltesnis, o antrasis – vėsesnis, nei įprasta. Tačiau trečiasis dešimtadienis jau buvo labai šiltas. Jo vidutinė temperatūra, bent kol kas, nes dar paskutinės dienos trūksta, yra nuo 20 iki 21 laipsnio. Tai yra vidutinė temperatūra, įskaitant ir naktį, ir dieną.

Karštis / BNS nuotr.

Įdomu tai, kad vėsiausia, 20-ties laipsnių temperatūra fiksuota Varėnoje, o šilčiausia – Biržuose, šiauriniuose šalies rajonuose. Taip nutiko dėl to, kad Varėnoje naktys buvo vėsesnė ir tą vidurkį, sakykime, numušė. Visose meteorologijos stotyse per trečiąjį dešimtadienį išmatuota aukščiausia oro temperatūra siekė 30 laipsnių arba daugiau. Tik Dūkšto meteorologijos stotyje pritrūko vienos dešimtosios laipsnio iki 30 laipsnių padalos. Vis tiktai pačios aukščiausios kada nors išmatuotos birželio mėnesį temperatūros pasiekti nepavyko, pritrūko daugiau nei vieno laipsnio – 2016 metais Elektrėnuose buvo fiksuotas 35,4 laipsnių karštis“, – besibaigiančio birželio orus aptaria sinoptikė.

LHMT praneša, kad artimiausiomis dienomis orai mažai keisis, bus karšta, lankysis vasariškos liūtys. Artimiausią, penktadienio, pirmąją liepos mėnesio dieną, toliau laikysis karšti orai. Tiesa, vakariniame šalies pakraštyje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija. Pūs rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s, vėjas. Žemiausia temperatūra naktį sieks 17–22 laipsnius, o dieną kepins iki 28–33 laipsnių karščio. „Pavieniai lietaus kupini debesys gali nuklysti ir į pietinius šalies rajonus, tad palyti gali ir čia, – sako V. Ralienė. – Tačiau apskritai į pajūrį ateisiantis ciklonas iškart silpnės ir ilgalaikio lietaus į mūsų šalį neatneš.“

Karštis / BNS nuotr.

Šeštadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas per perkūniją gūsingas – sieks 15 m/s. Oro temperatūra naktį nekris žemiau 18–23 laipsnių. Dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Kai kur sulauksime ir škvalo bei krušos. Per škvalą vėjo gūsiai įsismarkaus iki 15–20 m/s, o vietomis – iki 25 m/s. Nepaisant to, oras kais nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Tik pajūryje ir Vakarų Žemaitijoje kaitra nevargins – čia oras šils nuo 23 iki 27 laipsnių. „Dieną liūtys pirmiausia prapliups vakariniuose rajonuose, tačiau intensyviausios ir smarkiausios jos turėtų būti popietės valandomis – antroje dienos pusėje – ir plisti po visą šalį, – įspėja LHMT direktoriaus pavaduotoja. – Didelė tikimybė, kad lietus, perkūnija, škvalas ir kruša iki pat vakaro nepasieks šiaurės rytinių Lietuvos rajonų. Labai tikėtina, kad gražesni orai bus ir pajūryje, kur tie debesys, greičiausiai, nuslinks. Pietų šiltą vėją pamažu keis vakaris.“

Liūtis Vilniuje / LRT.lt skaitytojų nuotr.

Sekmadienio naktį daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkūs. Kai kur kils škvalas, kris kruša. Per škvalą vėjo gūsiai sustiprės iki 15–20 m/s, o iki vidurnakčio vietomis – iki 21–25 m/s. Naktis bus kiek gaivesnė – termometrai rodys 13–18 laipsnių, tačiau kai kuriuose rytiniuose šalies rajonuose ir toliau tęsis tropinių naktų maratonas – čia oro temperatūra nekris žemiau 20 laipsnių. Dieną Rytų Lietuvoje prognozuojami trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Kaitra nuo Lietuvos kiek atsitrauks – šils nuo 22 iki 27 laipsnių. „Bus šilta diena, tačiau nuo karščio jau atsikvėpsime. Įsivyraus vakarinių krypčių, nuo jūros pučiantys, vėjai“, – sekmadienio orus komentuoja V. Ralienė.

Perkūnija / BNS nuotr.

Kai kur trumpai palis ir pirmadienį. Naktį vietomis susidarys rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oro temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, o dieną – nuo 22 iki 28 laipsnių. „Naktį trumpo lietaus gali pasilikti tik pačiame rytiniame šalies pakraštyje, – teigia į kritulių žemėlapį žvelgianti sinoptikė. – Visur kitur bus sausa. Kils slėgis. Dieną trumpo lietaus mažos porcijos gali užklysti taip pat tik į rytinius rajonus. Vidurio Lietuvoje turėtų būti apsiniaukę, tačiau be lietaus, o žemaičiai ir pajūrio gyventojai džiaugsis saulėtais orais.“

Vasara. Karštis. Orai / V. Žuklevičiaus nuotr.

Trumpas lietus žemę vietomis palaistys ir antradienį. Vėjas išliks vakarinių krypčių, nestiprus. Naktį oro temperatūra kris iki 12–17 laipsnių, o dieną termometro stulpeliai kils nuo 20 iki 26 laipsnių. „Naktį lietus palaistys pajūrį, o dieną iš pietvakarių atslinkę intensyvesnio lietaus debesys pasklis po didžiąją šalies dalį. Sausesni ir gražesni orai bus šiaurės vakariniuose rajonuose, o kitur sulauksime lietaus su perkūnija“, – sako LHMT direktoriaus pavaduotoja Vida Ralienė.

