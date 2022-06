Kwaśniewskis: Putinas apsėstas didžiosios Rusijos atkūrimo, o Ukraina tokiai programai paprasčiausiai būtina

Buvęs Lenkijos prezidentas, kurio vadovavimo metu šalis įstojo į NATO ir Europos Sąjungą, Aleksander Kwaśniewskis išskirtiniame interviu LRT sako, kad tiek NATO, tiek Vakarų Europos šalys pamažu atsikrato naivumo dėl Rusijos – ji pradedama suvokti kaip tikra, o ne teorinė grėsmė demokratijai ir laisvei pasaulyje.

– Kai vasario 24-ąją Rusija užpuolė Ukrainą, daug žmonių buvo sukrėsti ir sakė, kad negalėjo to tikėtis 21 a. Europoje. Tačiau Jūs dar 2014-ais metais, dar prieš Krymo aneksiją, viešėdamas Vilniuje sakėte: „Ukrainos problema gali būti svarbi visam regionui ir Europai šiandien, rytoj ir ateinančiais metais.“ Ar jau tada numatėte šį kruviną karą?

– Ne, kruvino karo nenumačiau. Turėjau vilties, kad Putinas nežengs šio nusikalstamo žingsnio, tačiau neabejojau, kad Putino tikslas jau daugelį metų yra politinė Ukrainos priklausomybė nuo Rusijos, Ukrainos išlaikymas rusų įtakos lauke. Jis apsėstas didžiosios Rusijos atkūrimo, jis nori įeiti į istoriją panašiai kaip Petras Didysis ar Jekaterina, ar Stalinas, kaip sukūręs teritorinę Rusijos galią ir jos pozicijas pasaulyje. O Ukraina tokiai programai paprasčiausiai būtina.

Todėl per daugelį metų stebėjome agresyvius Putino žingsnius – tai buvo 2014-ų metų Krymo aneksija, anksčiau – ekonominis spaudimas, Ukrainai 2013-ais metais neleista pasirašyti Asociacijos sutarties su Europos Sąjunga. Buvo labai daug priešiškų, nedraugiškų veiksmų Ukrainos atžvilgiu.

Žinojau, kad teoriškai kariniai veiksmai galimi, tačiau vyliausi, jog Putinas turi užtektinai pragmatizmo, kad nepadarytų tokios istorinės klaidos. Tačiau padarė vasario 24-ąją ir brutaliai užpuolė Ukrainą, neturėdamas jokių priežasčių. O šiandien tęsia karą, nukreiptą ne tik prieš Ukrainos karines pajėgas, bet ir prieš civilius gyventojus.

Prieš kelias dienas lankiausi Kyjive, Bučoje, Borodiankoje, Hostomelyje ir mačiau savo akimis. Šiandien Putinas atakuoja ne karinius objektus, jis atakuoja civilius žmones, nori išgąsdinti juos, iš dalies sunaikinti. Taigi turime reikalą ne tik su karu, bet ir su karo nusikaltimais. Ir šito tikrai nenumačiau. Pasakysiu atvirai, Putinas peržengė net pesimistiškiausias mano prognozes.

Aleksander Kwaśniewskis / AP nuotr.

– O jeigu grįžtume dar dešimtmečiu atgal, kai Jūs su prezidentu Valdu Adamkumi važiavote į Kyjivą spręsti po vadinamosios Oranžinės revoliucijos susidariusios politinės krizės – daug ekspertų sako, kad būtent tai buvo Rusijos ir Ukrainos santykių lūžio momentas, būtent tada Putinas suprato, kad Ukraina gali jam išslysti iš rankų. Ar tada, kai buvote už to stalo su kitais Europos ir Ukrainos politikais, supratote, kad tas momentas gali nulemti Europos istoriją?

– Tai labai svarbus klausimas, tačiau prieš atsakydamas į jį pasinaudosiu proga, kad esu Lietuvos televizijoje. Norėčiau prezidentui Adamkui ir jo žmonai išreikšti pagarbą ir draugystę. Prezidentas Adamkus per derybas 2004-ų metų pabaigoje buvo nepaprastai konstruktyvus, naudingas.

O grįžtant prie klausimo, žinoma, tada paaiškėjo tikrasis ginčas tarp Rusijos ir Ukrainos, ir Ukrainos viduje – tai, dėl ko įvyko Oranžinė revoliucija. Žmonės išėjo į gatves 13 metų po nepriklausomybės atgavimo, nešini oranžiniais simboliais reikalavo sąžiningų rinkimų. O prezidento rinkimai buvo suklastoti, be jokios abejonės. Putinas rėmė kandidatą Janukovyčių, kuris masiškai klastojo rinkimus. Mes, kaip Vakarų pasaulis – aš, prezidentas Adamkus, Javieras Solana (tuometis ES Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai – LRT.lt) – atsistojome į demokratiją, savo orumą gynusių žmonių pusę. Ne tam dalyvaujama rinkimuose, kad jie būtų suklastoti, nes tada jie neturi prasmės.

Žinojau, kad teoriškai kariniai veiksmai galimi, tačiau vyliausi, jog Putinas turi užtektinai pragmatizmo, kad nepadarytų tokios istorinės klaidos.

Ir tada išryškėjo konfliktas. Tai buvo pirmas signalas Putinui, kad Ukraina eina savu keliu, kad ji iš tiesų nori būti demokratinė valstybė, kad atmeta visus sovietinius papročius, sovietinį melą. O Putinui tai buvo didelė grėsmė dar ir todėl, kad Ukraina – didelė valstybė, buvusi Sovietų Sąjungos sudėtyje, taigi daugeliui rusų galėjo kilti klausimas: jeigu ukrainiečiai gali būti demokratinė valstybė ir kurti demokratiją, kodėl mes negalime? Manau, tai buvo vienas svarbiausių momentų, nulėmusių Putino mąstymą į blogiausią pusę. Putinas nepadarė išvadų, kad jei Ukraina gali būti demokratiška, tai kodėl Rusija negali? Jis padarė išvadas, kad Rusija nebus demokratiška, todėl bet kokia kaina negalima leisti, kad Ukraina taptų demokratine valstybe. Ir jis ta kryptimi veikė daugelį metų.

Todėl sutinku, kad Oranžinė revoliucija ir 2004 metai gali būti vertinami kaip esminiai iš Rusijos ir Ukrainos santykių perspektyvos, tačiau didžiausią įtaką tai turėjo Putino mąstysenai apie Ukrainą.

Mes, o ne Putinas, tuo metu buvome teisūs, tai mes, o ne Putinas, teisūs ir šiandien. Negalima iš žmonių atimti teisės į laisvę ar demokratijos vertybes ir į individualų, asmeninį, tautinį orumą.

Aleksander Kwaśniewskis ir Valdas Adamkus / T. Lukšio/BNS nuotr.

– Pone prezidente, įtampa mūsų regione dar labiau padidėjo, kai pradėjo galioti Europos Sąjungos sankcijos Kaliningrado tranzitui. Lenkija, žinoma, labai gerai žino šitą klausimą. Gavome daug grasinimų iš Rusijos, tie grasinimai galiausiai atsispindėjo pasaulio žiniasklaidoje: pavyzdžiui, įtakingas leidinys „Politico“ neseniai publikavo straipsnį pavadinimu „Pavojingiausia vieta žemėje“, turėdamas omenyje Suvalkų koridorių. Kaip manote, ar Putinas išdrįs užpulti NATO ir ar tai įvyktų būtent čia, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje?

– Tai tikrai įmanoma. Jeigu turėtų pulti kurią nors iš NATO šalių, neabejotinai Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija yra pirmieji galimi taikiniai. Suvalkų koridorius galėtų būti pasirinktas kaip pretekstas, kurį melagingai pristatytų Putino propaganda.

Tačiau norėčiau kiek nuraminti mus visus, vis dėlto esame NATO nariai. Šiandien esame net stipresni nei prieš savaitę, nes vyksta NATO viršūnių susitikimas Madride (interviu vyko birželio 29 d. – LRT.lt). Aš Madridui turiu ypatingų sentimentų, nes 1999-ais metais mes, Čekija ir Vengrija buvome priimti į NATO būtent tame mieste per NATO viršūnių susitikimą. NATO iš šių metų viršūnių susitikimo išeina stipresnė, nes aiškiai atsisakė naivių įsivaizdavimų, kad su Rusija galima susitarti, NATO teisingai pripažįsta, kad Rusija yra didžiausia grėsmė. Be to, netrukus turėsime naujus NATO narius, labai vertingus ir svarbius – Švediją ir Suomiją. Rusijos ir NATO siena išsiplės 1300 kilometrų. Toliau bus stiprinamas rytinis NATO flangas, tad turėsime daugiau priemonių ir karių čia – Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje.

Manau, tai buvo vienas svarbiausių momentų, nulėmusių Putino mąstymą į blogiausią pusę. Putinas nepadarė išvadų, kad jei Ukraina gali būti demokratiška, tai kodėl Rusija negali? Jis padarė išvadas, kad Rusija nebus demokratiška, todėl bet kokia kaina negalima leisti, kad Ukraina taptų demokratine valstybe. Ir jis ta kryptimi veikė daugelį metų.

Manau, visa tai yra signalai, kurie turėtų aiškiai pasakyti Putinui: nepradėk jokių agresyvių veiksmų prieš šias valstybes, nes būsi atsakingas už Trečiojo pasaulinio karo sukėlimą. Trečiadienį Jungtinių Valstijų prezidentas pasakė aiškiai: būsime pasiruošę šioms galimoms atakoms iš Rusijos pusės tiek sausumoje, tiek jūroje, tiek ore. Pareiškimai pasakyti ne šiaip sau, tai aiškūs pareiškimai Putinui ir jo aplinkai: nesiimkite šių veiksmų, nes sulauksite atsako.

Ar jie tai supras? Manau, dalis žmonių supras. Ar Putinas šiandien supranta realybę, kad nesiimtų neatsakingų sprendimų, nežinau. Kaip sakiau anksčiau, netikėjau, kad Putinas gali peržengti pragmatizmo ribą ir užpulti Ukrainą. Tačiau jis tai padarė. Šiandien viliuosi, kad Putinas turi užtektinai pragmatizmo, kad nepultų vienos iš NATO šalių, tačiau, ar jis to nedarys, nežinau. Turime būti pasiruošę. Gauname gerų žinių iš Madrido, NATO yra ir bus pasiruošusi tokiai agresijai.

Aleksander Kwaśniewskis / AP nuotr.

– Vakarų ir Rytų Europa skirtingai įsivaizduoja, kas būtų pergalė Ukrainos kare. Mūsų regiono šalys kalba apie visišką Putino režimo žlugimą, tačiau iš Vakarų Europos lyderių vis girdime kalbas apie Putino veido „išsaugojimą“ ir būtinybę „nežeminti Rusijos“. Kaip manote, ar mūsų regiono šalys turėtų galvoti apie naujas saugumo sąjungas, ar vis dėlto užtenka NATO?

– Užtenka NATO. Kol kas turėtų užtekti NATO, nes galvodami apie naujas sąjungas viską pradedame kurti nuo pradžių. O šiandien padėtis tokia, kad visų pirma reikia sustiprinti NATO, Europos Sąjungą ir išnaudoti visas šių organizacijų galimybes, kad galėtume laimėti. Todėl visiškai palaikau veiksmus, siekiant sustiprinti NATO, Europos Sąjungos vienybę, ir manau, kad čia valstybės, tokios kaip Lietuva, Estija ar Lenkija, turi esminį vaidmenį, kad neieškotume kitų sprendimų, nes tiesiog gali būti pavojingai švaistomas laikas. Tai gali per daug kainuoti.

Šiandien neturime nieko geresnio už NATO, neturime nieko geresnio už Europos Sąjungą, ir manau, šiame etape tai turi būti priimta ir taškas.

NATO iš šių metų viršūnių susitikimo išeina stipresnė, nes aiškiai atsisakė naivių įsivaizdavimų, kad su Rusija galima susitarti, NATO teisingai pripažįsta, kad Rusija yra didžiausia grėsmė.

O kalbant apie tas skirtingas reakcijas ar santykį su karu, reikia suprasti, kad esame jautriausi, nes mes kaimynai, esame arti Ukrainos. Be to, pažįstame Rusiją geriau dėl istorinių aplinkybių, savo kailiu patyrėme, ką reiškia Sovietų Sąjunga, žinome, kaip atrodo rusiška, sovietinė, vėl rusiška propaganda, žinome, kokia ji įžūli ir kaip meluoja.

Tačiau daugeliui žmonių, esančių toli nuo Rusijos ar Ukrainos, kažkur ten Ispanijoje, Portugalijoje ar Italijoje, tai nėra taip akivaizdu. Jie to negirdėjo arba retai girdėjo. Tačiau šis karas lėmė, kad iš tikrųjų šiandien parama Ukrainai kur kas didesnė nei prieš tris mėnesius ir Rusijos agresija atmetama, smerkiama labiau nei prasidėjus karui. Tai labai svarbu.

Aleksander Kwaśniewskis ir Aleksandra Ketlerienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Suprantu ir visada supratau, kad Europoje yra šalių, kurios į Rusiją žiūri kur kas palankiau, tai lėmė istorija, interesai, tose šalyse buvęs antiamerikietiškumas. Kalbu apie Prancūziją ir Vokietiją. Tačiau šiandien taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad kanclerį Scholzą, prezidentą Macroną Putinas daug kartų apgavo, nesakė jiems tiesos, naudojo melagingus argumentus, ir ten jis taip pat prarado savo poziciją. Šios valstybės supranta, kad Rusija yra grėsmė, kad Rusija yra tokia, kai valdo Putinas, o kokia bus po 50 ar 100 metų, nežinau. Gal bus demokratinė Rusija, su kuria normaliai gyvensime.

Putino Rusija negali būti partnerė, negali būti suvokiama taip kaip mes ir reikia atsisakyti naivumo santykiuose su Rusija, labiausiai kalbu apie Prancūziją, Vokietiją, Jungtines Valstijas, nes gerai atsimenu visus „perkrovimus“, kuriuos jie siūlė.

Šita Rusija negali būti partneris, ji yra tikra, ne teorinė grėsmė demokratijai ir laisvei pasaulyje. Kai prezidentas Bidenas buvo Varšuvoje, pasakė svarbų dalyką, kuris, manau, puikiai apibūdina dabar pasaulyje vykstantį konfliktą. Tai konfliktas, kai autokratija nori sunaikinti demokratiją, tad tai kova tarp demokratijos ir autokratijos. Stovime demokratijos pusėje, todėl turime kovoti su autokratija, ar su rusiškąja versija, ar kiniškąja. Su tuo reikia kovoti įvairiais būdais, nes tai egzistencinė grėsmė demokratijai, tad ir mums visiems.

Putino Rusija negali būti partnerė, negali būti suvokiama taip kaip mes ir reikia atsisakyti naivumo santykiuose su Rusija, labiausiai kalbu apie Prancūziją, Vokietiją, Jungtines Valstijas, nes gerai atsimenu visus „perkrovimus“, kuriuos jie siūlė.

– Pone prezidente, prieš aštuonerius metus viešėdamas Vilniuje pasakėte, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai turi svarbią reikšmę visam mūsų regionui. Kaip šiandien vertinate mūsų dvišalius santykius?

– Pirmiausia, tada buvau teisus, nes tai tiesa – mūsų santykiai turi reikšmę visam regionui. Manau, šie santykiai šiandien yra artimi, jie turi būti artimi būtent dėl Rusijos grėsmės, dėl būtinybės teikti paramą Ukrainai.

Mūsų santykiai turėjo įvairių momentų, kartais skundžiausi, kad Lietuvos ir Lenkijos santykių aktyvumas ne toks, koks turėtų būti, kad užsiimame istoriniais klausimais. Tačiau, kadangi šiandien vyksta karas, turime susitelkti į jį.

Manau, Lenkijos ir Lietuvos santykiai geri, turime juos aktyviai stiprinti. Grįžtu prie minties, kurią pasakiau tada: kuo geresni Lietuvos ir Lenkijos santykiai, tuo geriau visam regionui ir tuo garsiau skamba mūsų nuomonė Europoje bei pasaulyje, juolab kai Lietuva ir Lenkija sutaria, labiau įsiklausoma į mūsų nuomonę.