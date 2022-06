Kilo pavojus, kad puldama ir grasindama Rusija palenks ES įteisinti Kaliningrado koridorių, nors Lietuva priešinasi

Kovo 15 dieną Europos Sąjunga (ES) patvirtino ketvirtąjį sankcijų paketą Rusijai, kuris įvedamas keliais etapais. Pirmosios įsigaliojo po 3 mėnesių – birželio 17 dieną per Bendrijos teritoriją uždrausta vežti rusiško plieno ir kitų juodųjų metalų produktus. Liepos 10 dieną draudimas įsigalios cementui, alkoholiui, rugpjūčio 10 dieną – angliai ir kitam kietajam iškastiniam kurui, o nuo gruodžio 5 dienos – ir rusiškai naftai.

Sankcijoms pritarė visos 27 Bendrijos šalys, jų vykdymą kontroliuoja Europos Komisija (EK). Taigi, tarsi viskas aišku. Tačiau birželio 17 dieną, kai „Lietuvos geležinkeliai“ nepraleido rusiškos kilmės metalų į Kaliningrado sritį, Maskva sukėlė triukšmą esą Lietuva vykdo cinišką blokadą, nutraukė tranzitą į Kaliningradą, pažeidė tarptautinius įsipareigojimus, stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Ir visko gali būti, kad puldama ir grasindama Maskva pasieks savo, nes EK žada iš naujo pateikti aiškinimą, kaip turi būti vykdomos sankcijos.

Maskva informacinei atakai ruošėsi iš anksto – prieš 9 dienas iki įsigaliojant sankcijoms Dūmoje registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma atšaukti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Tuomet ir Lietuvos sutartys dėl Vilniaus bei Klaipėdos būtų paskelbtos niekinėmis.

Kai Lietuva, vykdydama ES sankcijas sustabdė metalu pakrautus traukinius į Kaliningradą, sukelta isterija – iš Kremliaus pasipylė kaltinimai neva Lietuva pradėjo blokadą.

„Sankcijų pritaikymas Kaliningrado tranzitui prieštarauja visoms pamatinėms sutartims“, – pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Dmitrijus Peskovas / AP nuotr.

Maskva nepaliaujamai siuntė grasinimus apie „atrištas rankas problemą spręsti bet kokiomis pasirinktomis priemonėmis“.

„Jie bus ne diplomatiniai, o praktiniai“, – kalbėjo Rusijos URM atstovė spaudai Marija Zacharova.

Anot šaltinių, Rusija gali blokuoti Lietuvos krovininį transportą, skrydžius, laivybą, energetinių išteklių tiekimą, taip pat organizuoti kibernetines atakas prieš strategines Lietuvos įmones.

Profesorius dr. Gintautas Mažeikis įspėja – pastaruoju metu Vladimiro Putino elgesys neadekvatus.

„Šiuo metu Rusijos reikalavimai atverti koridorius ar net sujungti koridoriais Rusiją su Kaliningrado sritimi yra tiesiog copy paste (liet. kopijuoti, įklijuoti) Hitlerio reikalavimai 1939 metais Lenkijai“, – pabrėžia VDU profesorius dr. G. Mažeikis.

Gintautas Mažeikis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ketvirtadienį – įtakingas Briuselio leidinys „Politico“, cituodamas EK atstovą Ericą Mamerį ir du neįvardytus pareigūnus, pranešė, kad EK rengia naują išaiškinimą, pagal kurį prekių tranzitui iš Rusijos per Lietuvą į Kaliningradą bus uždegta žalia šviesa.

Seimo narys Raimundas Lopata sako, jei EK nurodytų Lietuvai sankcijoms taikyti išimtį – atidaryti laisvą koridorių iš Rusijos į Kaliningradą – tai gali kelti problemų mūsų suverenitetui.

„Lietuva yra atiduodama į Rusijos įtakos sferą. [...] Nors yra paaiškinama, kad čia yra EK kompetencija persvarstinėti tokius dalykus, mums nebegalioja, nes čia įsijungia mūsų Konstitucija su atskiru straipsniu apie neprisijungimą į postsovietines erdves. Kitaip tariant, iš tikrųjų iškyla mūsų suvereniteto ir Konstitucijos galiojimo klausimas“, – komentuoja Seimo NSGK narys R. Lopata.

Raimundas Lopata / E. Blaževič/LRT nuotr.

Beje, apie suverenitetą užsimena ir buvęs Rusijos derybininkas dėl Kaliningrado tranzito Dmitrijus Rogozinas, skelbdamas, kad Lietuva sukėlė abejonių dėl savo pačios sienų.

Tuo metu specialusis prezidento įgaliotinis deryboms dėl Rusijos tranzito į Kaliningradą Gediminas Kirkilas sako, kad EK tranzito patikslinimai taptų dokumentu, kurio Rusija atkakliai siekė 30 metų, nes Lietuva, stodama į ES ir Šengeną, įsipareigojo garantuoti tik keleivių tranzitą iš Rusijos į Kaliningradą.

„Visi kiti tranzitai, t. y., dujų tranzitas, prekių tranzitas, net karinis tranzitas teisiškai galioja tik pagal 1993 metų Susitarimą tarp Lietuvos ir Rusijos, kuris atnaujinamas kasmet. Ir ko Rusija iki šiol reikalauja, kad tai būtų pastovus susitarimas“, – teigia derybininkas dėl tranzito į Kaliningradą 2002–2004 m. G. Kirkilas.

Gediminas Kirkilas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Europarlamentaras Petras Auštrevičius, remdamasis savo šaltiniais, teigia, kad vyko keli posėdžiai, Lietuva pareiškė bekompromisę poziciją – reikia nepasiduoti Rusijos spaudimui. Dauguma valstybių Lietuvą palaikė, tačiau vienos siūlymu po diskusijų EK atsirado dokumentas, kuris leistų vežti prekes, kurioms taikomos sankcijos per ES teritoriją iš „Rusijos į Rusiją“ ne tik per Lietuvą, bet ir per Lenkiją.

„Bus uždegta žalia šviesa taip vadinamam kabutėse „normaliam sankcionuotų prekių tranzitui iš Rusijos į Kaliningradą ir atgalios“, – nurodo P. Auštrevičius.

Petras Auštrevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Europarlamentaras kreipėsi į EK pirmininkę Ursulą von der Leyen ir ES diplomatijos vadovą Josepą Borrellį, ragindamas nepasiduoti Rusijos mėginimams informacinėmis atakomis ir politiniu spaudimu priversti keisti ES sankcijų įgyvendinimą.

Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę susitikęs su EK pirmininke žadėjo komentarus, kurių taip ir nepateikė, bet užsiminė apie naujo EK dokumento projektą, kuris bus paviešintas kitą savaitę.

Europarlamentaras P. Auštrevičius suabejojo: „Gali būti, kad prezidentas pakliuvo į spąstus ir, jei jis aiškiai neprieštaravo EK prezidentei, EK gali laikyti, kad bent neprieštaravimu tai suderinta“.

Šeštadienį prezidento feisbuko paskyroje atsirado tekstas, kurio pabaigoje šalies vadovas rašo: „Lietuva turi įgyvendinti ir įgyvendins ES sankcijas. [...] Negali būti kalbos apie jokius „koridorius“, kaip ir jokių minčių apie nuolaidžiavimą Rusijai, reaguojant į Kremliaus grasinimus.“

Prezidento teigimu, šią nuomonę jis išdėstė EK pirmininkei.

Gitanas Nausėda / AP nuotr.

Jis taip pat nurodė Vyriausybei kuo skubiau pradėti konsultacijas su EK, kad įgyvendinamos sankcijos nepažeistų nei Lietuvos interesų, nei tarptautinių susitarimų.

Užsienio reikalų ministras pripažino, kad EK yra atsiuntusi pasvarstymus dėl papildomo reglamento išaiškinimo, kuriuos ir ministerija ir prezidentūra analizuoja.